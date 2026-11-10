20+ подарков своими руками, которые запомнились куда больше любого магазинного сувенира

Все же есть что-то особенное в подарках, сделанных своими руками. За каждой такой работой стоят часы труда, терпение и искреннее желание порадовать — будь то вязаный кардиган, светильник в фореме домика или целый морозильник домашних пельменей. И, конечно, созданное с душой запоминается навсегда, даже если результат получается неожиданным.

Когда мне было пять, я выставила свой валенок и стала ждать подарка. Утром меня ждало разочарование — подарка не было: я плакала, переживала. Но родители мне объяснили, что подарок у Деда Мороза просто не влез в мой валенок, ведь он очень маленький, и предложили поставить папин: самый большой. И следующим утром меня ждал сюрприз: в валенке лежал потрясающий леденцовый лебедь в красивой прозрачной обертке с бантиком. Его крылья и клюв были сделаны невероятно тонко и точно — будто леденцовую копию уменьшили с оригинала. Было очень вкусно. Я думала, что родители купили его, и только недавно, а мне скоро 31, я узнала, что папа всю ночь лепил этого лебедя из сахара, выводя кружевную красоту крыльев. До сих пор он не считает этот поступок чем-то особенным, а у меня слезы наворачиваются от умиления и благодарности за мои счастливые воспоминания. © Just Story / VK Хлядгуд Лебяжье-Белая только что Папа - молодец! Ответить

Мне исполнялось 17, и я попросила у родителей новый телефон. И вот они мне его подарили, я счастлива, но вечером получаю еще один подарок. Родители не были уверены, что смогут купить телефон, поэтому мама приготовила «запасной» вариант. Она подарила мне плед, сшитый из всех моих старых любимых футболок. Тех, которые я занашивала до дыр. Никогда еще обычный предмет не был таким уютным и дорогим сердцу. Мама у меня самая лучшая. И подарок самый лучший! Телефон по сравнению с ним меркнет, ведь там нет такого важного элемента, как частичка души. © Палата №6 / VK

«Муж решил удивить меня на день рождения и сделал роллы своими руками. Да, где‑то рис вылез, „шапочка“ не идеально ровная. Но это самый душевный подарок в моей жизни»

Накануне моего дня рождения муж спросил, что бы я хотела получить от него в подарок. Я ответила, что хочу, чтобы подарок был сделан своими руками и с душой. За день до праздника он попросил меня погулять часа четыре с подругой. Когда я вернулась, никаких следов деятельности не обнаружила и стала ждать завтрашнего дня. Утром муж вручил мне цветы и повел на кухню. Открыл морозильник и показал два ящика, заполненных пельменями! «Вот в них вчера мы с сыном вложили всю душу, каждый сделан нашими руками». Несмотря на некую забавность ситуации, душевнее подарка мне еще никто не дарил. © Мамдаринка / VK Ольга только что За четыре часа с нуля два ящика пельменей сварганить, да так чтобы следов не осталось, вот это муж, таких на руках надо носить, редкий вид Ответить

Парень знал, что я обожаю кофе, но вечно теряю стаканчики. На годовщину он подарил мне обычную термокружку, но в вязаном «свитере». Выяснилось, что он две недели втайне от меня смотрел в интернете уроки по вязанию, распускал пряжу раз десять и в итоге связал для кружки плотный чехольчик с вышитой мордочкой нашего кота. Петельки местами «пляшут», у кота одно ухо чуть длиннее другого, но это самая трогательная вещь на свете. Теперь беру ее на работу, и все коллеги спрашивают, в каком магазине я нашла такой милый хендмейд. ADME

«Подарок дочери на день рождения своими руками»

На годовщину муж подарил серьги, а к ним — альбом с нашими фотками: «Это чтобы ты смотрела, когда меня нет». Я улыбнулась и убрала его на полку. Проходит месяц. Дочка листает альбом и вдруг как крикнет: «Мам, а ты это видела? Папа наш совсем романтик». А в руках у нее какой-то конверт. Открываю, а там целая серия красных сердечек из бумаги. На лицевой стороне написано: «Почему я тебя люблю», а на обратной у каждого сердечка свой ответ: «заботливая», «добрая», «красивая», «готовишь мне вкусную еду»... Сижу и понимаю: я месяц не открывала этот альбом, а он все это время молча ждал, пока я догадаюсь. ADME

«Подарок сыну от дедули и бабули. Полностью ручная работа. Этот кардиганчик я точно сохраню для следующих поколений»

mary.aksenava Ольга только что Классный, особенно понравилось как детали проработаны, маленькое сердечко на кружке, милота! Помпон на шапочке смотрится громоздко только на мой взгляд. Ответить

Уезжала на учебу на полгода в другой город за тысячу километров. Только заселилась, как пришла посылка от сестры. Внутри оказалась коробка со 182 закрытыми отделениями. Сверху лежала табличка: «Открывай строго по одному в день». В каждом отделении был маленький подарок типа шоколадки, ручки, заколки, нашего детского фото или записка с теплыми словами: «Ты со всем справишься», «Ты самая умная», «Улыбнись, я думаю о тебе». Позже я поняла, что ни одно пожелание или подарок не повторились. Вот так каждый свой день я начинала с ее подарка и с улыбки. ADME Татьяна Скороходова только что Классный Адвент-календарь!) Ответить

«Сделал подарок родственнику на юбилей. Эта разделочная доска из дуба еще и светится в темноте»

© Babura / Pikabu Татьяна Скороходова только что Блин,жалко на ней что либо разделывать,только повесить как картину и любоваться а интересно посмотреть за счёт чего и как светится Ответить

Я работала в магазине ручной работы. Считаю, что поделки-самоделки для близких — это здорово. Мне муж на Новый год сделал адвент-календарь в виде лошади. Я была в таком восторге, что мне даже было все равно, чем она наполнена. Я просто восхищалась его креативностью и вниманием ко мне. ssslivki Babay только что "Магазин ручной работы"... Интригующе звучит Ответить

«Решила я как-то сделать в подарок светильник своими руками в виде многоэтажки. Месяц работы»

violetta.smr ЙП только что Что за новая манера Адме сочетать слова? Вот и тут: руки в виде многоэтажки? Или всё-таки светильник в виде многоэтажки своими руками? Ответить

25 лет назад я захотела сделать знакомому необычный подарок. Взяла в библиотеке учебник китайского, выбрала пару каких-то иероглифов с хорошим смыслом, вышила на канве черными нитками и пришила на лоскут черной кожи. Короче, мы живем вместе уже 10 лет. beanie.and.bikini

«Я обожаю делать маленькие тарелочки. Они подходят для лимонов, для орехов, под украшения и в качестве подарков»

Наступил вечер седьмого марта, завтра праздник, и мы с братом должны были организовать какой-нибудь утренний сюрприз для мамочки. Что же такое нашей маме должно точно в хозяйстве пригодиться? Эврика! Чистка картошки! Ведь наша мама каждый день, приходя с работы, начинает чистить картошку для ужина. Сказано — сделано. Мы не спали почти всю ночь, но шикарный сюрприз к утру был готов. С утра проснулись от смеха родителей. Наша старинная чугунная ванна до краев была наполнена чищеной картошкой (ушло два больших мешка, между прочим). В этот день в меню у всех наших соседей по дому были: картошка жареная, отварная, пюре, картофель-фри, картофельные пирожки, картофельные оладьи и множество других блюд из этого корнеплода. akhmetali_aziz Ольга Курпякова только что Вспомнила фильм "Девчата", где Тося Кислицына перечисляла какие блюда можно приготовить из картошки 😁 Ответить

«Сделала свое первое мыло. Теперь можно делать подарки своими руками, а пахнет как! Прямо как лимончик»

_ssunn

Знакомый мыловар подарил статуэтку из мыла в форме водопада Виктория, килограмма на четыре весом и выше моего колена, если поставить на пол. Уже лет пять собакам лапы мою, и еще года на два хватит. kseniiashilenkova Ёжик в авокадо только что Вообще, такое нужно фотографировать. Если оно существовало в действительности) Ответить

Однажды мне подарили деревянную мышеловку ручной работы! Более странного подарка я в жизни не получала. Она даже была упакована и имела какой-то хитрый механизм. Но смысл я до сих не понимаю. Я жила в городе, и мышей у нас не было... leyka_handmade Анастасия Ковтун только что А может это как в Том и Джерри, музыкальная мышеловка) Ответить

Самым запоминающимся и необычным подарком была копилка. Человек обклеил ее сердечками и моим именем, это было так круто и мило, но я была мелкая и не поняла тогда такой подарок. Сейчас уже понимаю, насколько это было прикольно и необычно. nktprn

«Говорят, лучший подарок — это подарок, сделанный своими руками»

prokate.by Элена Д. только что Я каждый день дарю примерно такие подарки ) Ответить

Свекровь у меня — дама со вкусом и с характером. Когда муж обмолвился, что я сама шью постельное белье из льна, она лишь вежливо хмыкнула: «Ну, на маркетплейсах сейчас всего полно». Я восприняла это как вызов: решила сделать подарок к ее юбилею. Месяц ночами кроила, вручную обрабатывала каждый шов и вышила на наволочках веточки лаванды. Вручала подарок с замиранием сердца. Свекровь развернула комплект, долго молча трогала ткань, а потом подняла глаза и сказала: «Прямо как у моей мамы в детстве. Ничего нежнее в руках не держала». Теперь просит сшить такой же для дачи. ADME Ольга только что А я думаю что автора чисто на слабо взяли. Я бы согласилась, дескать, да, Марь Иванна, на маркетплейсах всего полно, вы правы. Пытаться что то доказать, зачем??? Что может быть ценнее собственного сна? Ответить

Я дарила свои картины, но редко. И вот несколько недель назад у меня в гостях была лучшая подруга. Ей понравилась одна картина. Я предложила подарить и услышала лучшее, что можно сказать творческому человеку: «Не возьму, потому что это — твой труд, и просто так я принять его не могу, а купить сейчас тоже». tamarad_art Babay только что Мож , просто картина не понравилась?))) Ответить