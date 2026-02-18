15 теплых историй о родителях, которые знают, что настоящая любовь и поддержка проявляются в простых вещах

В детстве нам кажется, что наши родители самые умные, красивые и сильные. Мама все знает, папа все умеет. Со временем взгляды меняются, но мама с папой все равно остаются самыми-самыми лучшими, просто потому что они — родные и любимые. А иногда они выкидывают такое, что понимаешь: наши родители — те еще супергерои.

