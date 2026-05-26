А парень сам-то породистый? Из князьев Пупкиных-Тупкиных? Или так, дворянин?
16 душевных историй о том, как люди встретили своего пушистого друга
Иногда, чтобы обрести преданного друга, достаточно просто вовремя открыть дверь и сделать шаг навстречу жалобному писку маленького существа. Мы находим будущих домашних любимцев совершенно случайно: на шумных парковках, у мусорных баков или прямо на собственном пороге. Наша живая и по-особенному светлая подборка — про доброе упрямство, искреннее сострадание и душевное тепло, способные изменить чью-то жизнь к лучшему. Ведь каждый владелец хвостатого питомца знает: в доме, где появилась заветная миска с кормом, навсегда поселяется настоящая радость.
- Подобрала скулящий комок у дома, но парень закатил глаза: «Неси обратно! Заводить надо породистую собаку, а не абы что!» Я собрала вещи, щенка и съехала к родителям. Через год выросло что-то среднее между корги и крокодилом, мне нравится. А на днях вдруг случилось странное: гуляем мы с псом по парку, и тут из кустов на нас вылетает точная копия моей собаки, только мельче. За ней несется парень и орет: «Стой, Булка! Стой!» Собаки тут же сплелись в шерстяной клубок, но были явно дружески настроены друг к другу. Парень отдышался, посмотрел на мою собаку и выдал: «Обалдеть, они же как близнецы! Где нашла?» Разговорились, поржали, пошли пить кофе. В общем, сегодня идем на первое свидание. Собак тоже возьмем.
«Эта красотка забежала ко мне на работу, запрыгнула на стойку регистрации и давай мурлыкать и ласкаться. Забрал, 11 лет уже вместе»
Вот что значит - дама умеет брать инициативу в свои руки. Точнее, в лапы))
- Живем мы в деревне близ Тольятти, переехав сюда из столицы. Одним прекрасным летним днем сын-второклашка пришел домой с другом довольный — они принесли щенка таксы. Пацаны рассказали, что таксика им подарила тетя в деревне, потому что он ей не нужен. А поскольку она видит, что мальчики добрые, то решила им предложить забрать песика.
Меня крайне насторожила эта мутная история, и мы все вместе поехали искать тут тетю. И она мне поведала, что таксу отдал ей брат — у его домашних началась аллергия. А у нее самой двое псов, этот ей ни к чему. Она пыталась приучить таксу жить в будке и охранять двор, но ничего не вышло. И она решила сбагрить его детям. Мы отвезли щенка к ветеринару, подлечили и оставили себе.
И Джек, очевидно, выбрал меня «своим» человеком. Он ходил за мной абсолютно везде — в туалет, в душ, лез на кровать, запрыгивал на колени и прижимался ко мне всем телом, будто боялся, что я куда-то исчезну. Ездил со мной на машине. И очень паниковал, если я терялась из поля зрения. Можете считать меня абсолютно безвольной, но я не способна отказать этим глазам в лежании со мной под одеялом. Пусть он и не охраняет дом.
- Был март. Я шла из магазина у себя в селе. Вдруг через канаву с водой и льдом ко мне отчаянно попытался добраться щенок. Я через сугроб полезла к нему, взяла на руки и забрала домой. Он даже ходить нормально еще не мог, кушал молоко. Было это 8 лет назад. Выросла преданная собака, надежная охранница, помощница — даже картошку копать помогает!
- В октябре ушла на радугу моя кошечка, которая была со мной 19 лет — практически половину моей жизни. Я очень переживала и решила, что никаких больше кошек у меня не будет. А на девятый день возле подъезда ко мне с криками и воплями подбежал котенок. Вот правда: никогда такого не было, а тут — раз! — и котенок. Я не смогла мимо пройти. И вот он уже почти полгода с нами. И эта кошечка очень похожа на мою Пусю. Характер один в один — наглая мурчалка. Сразу пошла в лоток, сразу сообразила, что и как. Такое ощущение, что Пуся ее с радуги мне прислала. Вот моя Зайка!
- Привела с прогулки боксера Савелия, вытерла лапы, а он сидит у двери и домой не идет. Пошла разбираться. Смотрю, а у пса во рту новорожденный котенок! Пришлось котенка брать себе, мыть, нянчиться с ним. А потом вдруг выяснилось, что наш боксер очень проникся к этому малышу. Даже когда Савелия звали есть, он не хотел оставлять котенка одного, поэтому хватал Цезаря (так мы кота назвали), тащил и клал в центр своего тазика с едой.
- В 2008 в конце декабря иду домой, на улице хтонь полная: ветер, мокрый снег. Вижу кошку, сидит возле подъезда шариком: лапки поджаты, мордочка вниз. Забрала ее домой, а дома из поесть только пачка пельменей. Так и ели на двоих. На следующий день посадила ее под куртку — и в ветеринарку. Она потом очень долго не росла, года 3 была как котенок. Пережила она мою свадьбу, мой развод, два переезда, вторую свадьбу. Сейчас эта кошка — старушка уже, но все равно моя масенькая киса! Каждый вечер приходит ко мне в ухо поурчать, спать укладывает. Летом она потеряла зрение и слух, но лоток, миску и меня всегда находит. Больше всего на свете любит креветки и топтать когтями мои штаны. Знала ли я тогда, что это практически на всю мою взрослую жизнь? Нет, но не пожалела ни разу!
«Это чудо вылезло из-под скамейки, вцепилось мне в джинсы и поползло по ним вверх. Пришлось брать. Вот оно же 2 месяца спустя»
- Приехала я в разгар лета к подруге в загородный дом. Вдруг стук в дверь, открываем — стоит строитель, снимающий дом по соседству, и говорит моей подруге: «Люд, у нас тут это, Машка окотилась прямо на кровати! Что с ней делать-то? Заберешь?» Я уверенно направилась к двери со словами: «Это моя кошка!» Вот как хотите, а я это знала. Как и то, что никогда бы не осмелилась целенаправленно завести кошку, потому что обычно у меня на них аллергия.
В общем, в коробке с накиданными мужскими футболками лежала испуганная прелестная тайская кошечка и 4 маленьких комочка. Потом шла тревожная ночь с ночевкой у подруги, ветеринарка с заключением: «У вас здоровая киса, берегите ее». И вот мы дома.
Уехала в гости я одна, а вернулась в пятью кошаками. Оказалось, Машка — породистая ласковая красотка, которой достался непутевый хозяин. Жила она на общей территории, плутала между домами, где ее подкармливали, родила у соседей. А сейчас она богиня моего дома, лежанки и наших с мужем сердец!
- Я давно думала кота завести, но муж был против. Точнее, он говорил, что кроме мейн-куна никого заводить не будем. А мне куны ну вообще не нравятся. Потом мы с мужем расстались, и я начала не активно искать в интернете — вдруг мне подмигнет какой-то черный котик? Хотела именно черного гладкошерстного. А потом к нам во двор пришел рыжий пушистик с грустными глазами. На следующий день я его снова увидела. Он забежал на крылечко, я его в дом пригласила, чтобы угостить, и не смогла выгнать. Очень ласковый и мурчливый был... пару дней. А потом демо-режим закончился, но кота все равно люблю.
- Пять лет назад мой 9-летний сын был в гостях у друзей. Случайно услышал от соседской бабушки, что кошка котят «народила», и от чисто-белого она будет избавляться. Сын выпросил у нее этого белого котенка, принес домой и сказал: «Ему нужно жить с нами!» Получается, жизнь этому котейке спас. Так и живем, и все любим нашего белого, глухого, но самого клевого кота!
- Меня моя кошка на мусорке подобрала. Я бесхозная ходила мусор выкидывала, а она мелкая присматривала за мной, чтоб меня вороны не утащили, а потом еще и до дома проводить пошла. Так и живем 7 лет вместе.
- Мы тогда с родителями только неделю как переехали в новый для нас город. Готовились завести кошку: купили лоток, корм, все дела, но кошку еще не искали. Утром я встал в школу, оделся, выхожу. На лестничной клетке сидит кошка. Увидела меня, шмыгнула в квартиру и сразу побежала к лотку делать свои дела. Мы изумились, конечно! Подумали, может, чья-то местная, но нет: мама прошлась по квартирам — никто кошку не терял. И кошка стала жить с нами. Десять лет прожила, хорошая была кошка!
«Вот такую собаку нашли в лесу летом. Сначала подумали, что волчонок, ведь рядом нет ни дач, ни деревень. Вылечили и оставили себе. Красивая собака выросла!»
- Люська, черный пудель с глазками-бусинками, нашла нас сама. Очень умная собака! Ее бывшие хозяева уехали в отпуск, а собаку бросили. Мой отец с братом стояли возле машины. Люська подошла и смотрит папе в глаза, взгляд не отводит. Отец открыл дверь авто и говорит брату: «Если она сейчас запрыгнет в машину, значит наша, со мной поедет». Люська услышала и запрыгнула на заднее сиденье. Все поняла и не испугалась. Приехали они с батей домой. Сколько ей было лет и как звали ее изначально, выяснить не удалось, но у нас она прожила больше 15 лет.
«Я пошла в детский сад за одним ребенком, а вернулась с двумя. Уже 8 лет я — котомать»
- Хозяин уезжал на заработки и отдал пса знакомым на месяц, а они — нам. Собака боялась даже котов! Худая, трясется. Через месяц пес начал осваиваться, примирился с котами. Хозяин объявился через год и такой: «Хочу забрать своего пса!» И тут мы, конечно, послали его далеко и надолго. Откровенно говоря, песель тоже не хотел к нему возвращаться, так и остался у нас.
- Лет 7 или 8 назад, гуляя по Битцевскому парку, увидел, как свора собак собралась около дерева и лаяла, задрав пасти куда-то вверх. А наверху сидел маленький белый комочек шерсти. С помощью здоровенной ветки получилось отогнать стаю псов. Я залез наверх, котенок сам начал спускаться ко мне навстречу и сразу дался в руки. Сейчас жизни не представляю без этой пушистой белой кошатины! Назвал Игнатом.
- Моя подруга вот как завела собаку: заводчица выложила объявление, мол, так и так, родились щенки, один с браком, кормить его не собираюсь, если кому-то нужен — забирайте бесплатно. Моя подруга забрала его в тот же вечер, свозила к ветеринару, оказалось, что дефект несущественный, и с простой терапией собака будет жить полноценную собачью жизнь. Но так как щенок был очень маленьким, попрыгать вокруг него пришлось все равно немало. Прошел где-то месяц, встречается подруге та же заводчица. Она увидела, что щенок — красавчик, жив и здоров, и давай требовать его обратно! Типа, моя подруга получила дорогую собаку бесплатно, и пусть либо возвращает ее, либо возмещает стоимость щенка. Но, конечно же, щенка возвращать подруга не собирается. Тем более, что первоначальный пост заводчицы она сохранила.
- В сезон арбузов поехала в город за полосатой ягодой, а привезла котейку. Маленький, глазки еще дитячьи, на ладошке умещается. Увидела его на парковке возле торгового центра и не смогла пройти мимо. В общем, зовут его Дынька. Уже вырос, милейший, добрый котик.
