за деда Мороза мне было особенно обидео в 11 лет. Новый год был испорчен бесповоротно (((
15 историй о том как дети переиграли взрослых
Дети — цветы нашей жизни. С их проделками не бывает скучно. А порой смекалка ребенка может оставить с носом даже самого умного взрослого.
- Сыну было лет 6. Зашел к нам в гости родственник — та еще язва. Из кухни слышу его разговор с ребенком:
— Я у Деда Мороза в этом году попрошу...
— Пора узнать правду. Деда Мороза нет, это родители все покупают!
У меня все опустилось, думаю, сейчас будет трагедия. Но не тут-то было, бежит сын ко мне и говорит: «Мама, дядя хотел меня обмануть. Он сказал, что Деда Мороза нет, но я точно знаю, что он есть!» И смех родственника из комнаты «Я бездарность, даже ребенка не могу обмануть!» © Татьяна Н / Dzen
- Мои дети хотели проверить, существует ли Дед Мороз, и устроили вокруг елки ловушки из клейкой ленты. Добыча, правда, сумела освободиться. Подарки были доставлены. А дети на ругань не проснулись. © Лорна / Dzen
- Шли по торговому центру. Впереди идущая женщина выронила из кармана шубки перчатку. Наш тотчас поднял, догнал, говорит: «Бабушка, вы перчатку потеряли». А женщина, ухоженная и хорошо одетая, возмущенно: «Какая я тебе бабушка?» Сын ни на секунду не растерялся и ответил: «Чужая». © Светлана С. / Dzen
- Мы дочери под подушку зуб на ночь прятали, а когда она засыпала, потихоньку забирали его и денежку подкладывали. До девяти лет она в это верила и радовалась каждому выпавшему зубу. Как-то позвала меня дочь и говорит: «Мама, мне надо серьезно с тобой поговорить». Я аж испугалась, а она мне: «Зубной феи же не существует? Я это поняла. Если она маленькая и залетает в окно, то как она может унести мой зуб и принести деньги? А если она большая, то вы бы ее видели. Скажи мне прям честно, это вы с папой мне деньги кладете под подушку?» Я выдохнула и сказала, что это так. Она помолчала минуту и говорит: «С Дедом Морозом та же история?» Пришлось сознаться. Так наша девочка повзрослела в 9 лет. © Елена / Dzen
- Про зубную фею. Дочь давно нас раскусила, но мудро молчала. Последний зуб лежал аж месяц. Не было лишних денег, нужно было младшему за лечение платить большие суммы. Наша мадам понимала сложность ситуации и приоритеты, но периодически театрально жаловалась на фею: «Эх, опять фея про меня забыла, уже неделю / две / месяц до меня долететь не может». Не переживайте, как нормализовалось, то и подарочек, и денежка под подушкой появились. © Marsa / Dzen
- Правнучка, 4 года, говорит мне: «Дедушка, ну что ж ты такой старый?» Поняв, что сказала что-то не так, решила исправить ситуацию: «Ну чуть-чуть!» © Медея Полевской / Dzen
- Дочь у нас худенькая и бледная, в папину породу. Плюс, жуткая неряха, а со второй смены у меня не было возможности следить за ее внешним видом. Могла надеть испачканную одежду и не расчесаться. Представьте, этот вид непоседы. Хотела купить булочку, но у нее не хватило мелочи. Она расстроилась и заплакала. Учительница рисования добавила ей денег. Классная руководительница после этого пригрозила визитом опеки, если вдруг учитель рисования захочет дать этому случаю огласку. Только проблема была в том, что все деньги, которые мы давали ей в излишестве, кое-кто по дороге в школу тратил на чипсы и другие вкусняшки. Поэтому на булочку денег и не хватило. © KeksXvostaty / Pikabu
К аккуратности ребёнка приучают, практически, с рождения. Ежедневные купания, распорядок дня: сна, кормления, прогулок дисциплинируют. А потом, процесс собирания игрушек, посуды, одежды, в игровой форме прививают ребёнку аккуратность. А если дома бардак, грязь, куча нестиранных вещей, то сколько ни говори большому дитю, что нужно следить за собой, бесполезно. Ну и приучать к пользованию деньгами, тоже необходимо. Потому, что всё это связано. Родителям некогда с этим возиться, вот и возникают такие истории про девочку-неряху и хитрую транжирку.
- Дети иногда такие фразы отмачивают, что просто мемы отдыхают. Старший вообще в этом деле профи. Лет шесть, наверное, ему было, и в очередной раз он что-то не сделал. Я злюсь: «А почему не сделано? Ты опять забыл?» Крис, поняв, что запахло жареным: «Нет, нет, я не забыл! Я просто не вспомнил!» Во втором классе на него пожаловались, что не работает на уроках ИЗО и должен сдать уже три работы. Отругала, посадила рисовать. Минут через 30 смотрю, идет в большую комнату. Включает комп и садится играть. Я спрашиваю: «А ты что, уже нарисовал все три работы?» А сын в ответ: «Да, все сделал». Иду проверять и вижу, что в альбоме не только не рисовали, а его даже и не открывали с момента покупки. Страницы даже не согнуты. В бешенстве бегу к сыну, показываю альбом: «Где? Покажи!» Сынок, чуть мазнув взглядом по альбому: «Не знаю, стерлось, наверное», — и продолжает играть дальше. Дочка средняя тоже хороша. Было ей пять лет. Я что-то вспылила и возмутилась: «Ева, ну ты глупенькая, что ли?» А Ева спокойно в ответ: «Ну и что, зато я красивая». © 13medvedey / Pikabu
- В школе у меня была такая схема. Если не хотела идти в школу, то шла в торговый центр по соседству от дома и гуляла там. А потом звонила старшей сестре и просила, чтобы она выяснила, ушла уже мама на работу или нет. Она меня во всех моих авантюрах поддерживала, поэтому невзначай в беседе по телефону узнавала все у мамы. Нас так ни разу на этой уловке не поймали.
- Сыну 5 лет. Он очень плохо переносит повышение голоса. Даже не голоса, а смену тона. Я хоть и крайне редко это делаю, но бывает.
— Сын, ты чего опять все раскидал? А ну-ка прибери, — в сердцах железным тоном произношу я.
— Папа, чего ты на меня злишься? Я просто играю... - виновато говорит он.
У папы сердечко, конечно, не железное, и папа сразу тает.
— Ну, сын, я не злюсь, но, пожалуйста, прибери за собой!
— Поиграю и приберу. Мне сейчас нужно вот так вот свалку машин тут сделать, — отвечает он, и продолжает устраивать локальный апокалипсис на диване. В моем детстве такие уловки с родителями не работали. Была жесткая дисциплина. Никакого бардака или игр с едой. Но мне хочется, чтобы наши дети были счастливее нас. © indvdium / Pikabu
Блин, да дело не в дисциплине, а в том с каким внутренним миром дитë по жизни дальше пойдëт:нополненным родительской любовью(не путать с вседозволенностью) или всю жизнь будет доказывать, что он этой любви, которую в детстве nа дисциплину заменили, достоин. Понимать и чувствовать своих детей надо, общаться, а не обязанности раздавать.
- Был в гостях у своего друга. Сидим на кухне, чайник согрели. Завариваем чай в пакетиках. Я показываю лайфхак, как избежать проблем с ярлычком. Знаете, когда заливаешь воду, а ярлычок падает в кружку. Я просто ставлю на него кружку. Так вот, за этим действием наблюдал семилетний сын друга, и выдает: «А вам сколько лет?» Отвечаю, что тридцать. А он спрашивает: «И это все, чему ты за тридцать лет научился?» © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- У моего брата есть дочь Милана. Ей 4 года. Сегодня, когда она ела огурец и у нее выпал зубик. Я рассказала ей о зубной фее и про традицию с подушкой. Вот пришел вечер, она легла спать и положила зуб под подушку. Потом позвала меня и шепнула на ухо: «Знаешь, я не верю в эту фею, но мне нужны деньги». © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Оставила сына с родителями, сама уехала в командировку на два дня (мужа нет). Вернулась, звоню спросить, где они и что делают. Папа сказал, что гуляют возле ЖЭК сейчас. Подошла, спросила, почему именно тут. Оказалось, что сын потребовал от бабушки с дедушкой прописку у них в квартире. А то бабушкины сказки о том, что когда-то старинные часы деда и настоящий хрусталь бабушки перейдет ему в наследство, не внушили доверия моему сыну. Прописать получилось, но уже потом. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
"Оказалось, что сын потребовал от бабушки с дедушкой прописку у них в квартире."-какая, блин, прелесть. Это что, мама гордится предприимчивостью сына? Как-то мерзко.
- Дочь смотрела мультик про Золушку. Спросила ее, хочет ли она на Новый год быть Золушкой, та сказала, что нет. На вопрос почему, ответила: «Мне не нравится, что она, по сути, ничего не умеет, кроме уборки дома. А когда она переедет в замок, ей даже убирать не нужно будет. Что же она будет делать?» Действительно. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- У меня два высших образования, но когда я делаю уроки со своим девятилетним сыном, чувствую себя глупой. Недавно сидим с сыном над учебником. Я всю голову себе сломала, но все равно не могла понять, как решить эту проклятую задачу. Сынишка сидит рядом, спустя минут 20 не выдерживает, берет листок, пишет там ответ и протягивает мне. Я смотрю на листок, потом на него, потом опять на листок. Спрашиваю: «Так ты знал, как это делается?» Говорит: «Знал, но ты так старалась, что не хотелось мешать». © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
Комментарии
Странное утверждение, что Золушка ничего не умеет, кроме уборки. Она шьет, выращивает цветы, готовит еду, поёт, танцует. Она может создать свою линию бальных нарядов, например, потом - возглавить лигу цветоводов и огородников, развивать свои творческие наклонности. И наконец - учиться всему, чему захочет.
ох, и хлебнет мир потом от этих детишек! ведь в некоторых историях далеко не милые детки
Сын недавно осознанно смотрел Дюймовочку. Сделал вывод: жаба, крот и жук ей были не по душе, как увидела принца в короне так сразу замуж согласилась. И не поспоришь...
зачем заставлять ребенка убирать в процессе игры, причем то, во что он играет? Доиграет, уберёт.