15 историй о том как дети переиграли взрослых

К аккуратности ребёнка приучают, практически, с рождения. Ежедневные купания, распорядок дня: сна, кормления, прогулок дисциплинируют. А потом, процесс собирания игрушек, посуды, одежды, в игровой форме прививают ребёнку аккуратность. А если дома бардак, грязь, куча нестиранных вещей, то сколько ни говори большому дитю, что нужно следить за собой, бесполезно. Ну и приучать к пользованию деньгами, тоже необходимо. Потому, что всё это связано. Родителям некогда с этим возиться, вот и возникают такие истории про девочку-неряху и хитрую транжирку.