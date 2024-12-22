20 мужчин, которые так изменились, что хоть фото в паспорте меняй
В течениt жизни мы многократно подвергаемся изменениям. Но у некоторых людей они настолько многозначительны, что о них сложно не говорить. Именно о таких вот героях и пойдет речь в нашей сегодняшней подборке.
«Наконец-то! После 40 лет!»
- Ты выглядишь потрясающе в свои 40 лет. Великолепно! © AlternativePrior9559 / Reddit
«Мне 29 и вот мой прогресс»
- И каково оно, ходить в новом теле? Шикарная работа! © cycle_chyck / Reddit
«Разница в 10 лет»
- Люди не верят, что на этих двух фотографиях стоит один и тот же человек. Вот это уровень трансформации! Молодец, мужик, отлично выглядишь! © mariliisjaago / Reddit
«Потерял почти 40 кило за 7 месяцев»
«Немного изменений лица»
Ну и был прикольный) Зачем эта расстëгнутая рубашка? Нам транслируют гиперсексуальность?
«Терял вес медленно и регулярно ходил в спортзал. Почувствуйте себя совершенно другим человеком. Большой прогресс требует времени»
«За 7 месяцев сбросил больше 30 кило»
Мне больше нравится слева жизнерадостный мужик. И не такой уж он толстый, просто "в теле".
«Что потеря больше 35 кило делает с вашим лицом!»
- Эй, ты похож на Киллиана Мерфи. © Legitimate-Source-61 / Reddit
«Результаты от моего интервального голодания в течение года»
«Приятно снова видеть свои ноги, глядя вниз»
«Иногда, когда я отчаиваюсь, то вспоминаю, как далеко я продвинулся»
«5 лет со дня начала моего пути!»
- Шикардятина, а не изменения. Человек на втором фото — настоящий босс. © beststepnextstep / Reddit
«Нашел старую фотографию, которая выглядит довольно безумно по сравнению с нынешней!»
«Как странно... Вроде стою на том же месте, а как все изменилось»
Как всё-таки визуально молодеют те , кто худеют ;)) . Похудеть что-ли ? ;)) 😁😅
«6 лет пути»
«Очень горжусь своими результатами. Много работал, чтобы так выглядеть»
«Моя трансформация»
Щеки-то тоже похудели, вот и провисли. Кожа утягивается у молодых, после 50 резать надо...
«На этой неделе мне предложили работать моделью»
Эх, ему бы коня, да шашку, и чтоб чуб кудрявый по ветру... 😂
«Официально: я половина от того мужчины, которым был раньше»
«11 месяцев труда. Все, что нужно было — это бегать и подсчитывать калории!»
А для тех, кому не хватило преображений, у нас еще есть несколько подборок:
Комментарии
Вот зачем они нам это перед Новым годом показывают? Чтобы мы сидели около тазика с оливье и плакали?!
Приличные такие изменения. Но еще поразило в недавнем посте про изменения, где девушка с Адме фото показала "до" и "после". Это смело, конечно, выставлять себя, но очень круто.