20 мужчин, которые так изменились, что хоть фото в паспорте меняй

В течениt жизни мы многократно подвергаемся изменениям. Но у некоторых людей они настолько многозначительны, что о них сложно не говорить. Именно о таких вот героях и пойдет речь в нашей сегодняшней подборке.

«Наконец-то! После 40 лет!»

Ты выглядишь потрясающе в свои 40 лет. Великолепно! © AlternativePrior9559 / Reddit

«Мне 29 и вот мой прогресс»

И каково оно, ходить в новом теле? Шикарная работа! © cycle_chyck / Reddit

«Разница в 10 лет»

Люди не верят, что на этих двух фотографиях стоит один и тот же человек. Вот это уровень трансформации! Молодец, мужик, отлично выглядишь! © mariliisjaago / Reddit

«Потерял почти 40 кило за 7 месяцев»

«Немного изменений лица»

«Терял вес медленно и регулярно ходил в спортзал. Почувствуйте себя совершенно другим человеком. Большой прогресс требует времени»

«За 7 месяцев сбросил больше 30 кило»

«Что потеря больше 35 кило делает с вашим лицом!»

Эй, ты похож на Киллиана Мерфи. © Legitimate-Source-61 / Reddit

«Результаты от моего интервального голодания в течение года»

«Приятно снова видеть свои ноги, глядя вниз»

«Иногда, когда я отчаиваюсь, то вспоминаю, как далеко я продвинулся»

«5 лет со дня начала моего пути!»

Шикардятина, а не изменения. Человек на втором фото — настоящий босс. © beststepnextstep / Reddit

«Нашел старую фотографию, которая выглядит довольно безумно по сравнению с нынешней!»

«Как странно... Вроде стою на том же месте, а как все изменилось»

«6 лет пути»

«Очень горжусь своими результатами. Много работал, чтобы так выглядеть»

«Моя трансформация»

«На этой неделе мне предложили работать моделью»

«Официально: я половина от того мужчины, которым был раньше»