20 мужчин, которые так изменились, что хоть фото в паспорте меняй

Фотоподборки
22 часа назад

В течениt жизни мы многократно подвергаемся изменениям. Но у некоторых людей они настолько многозначительны, что о них сложно не говорить. Именно о таких вот героях и пойдет речь в нашей сегодняшней подборке.

«Наконец-то! После 40 лет!»

«Мне 29 и вот мой прогресс»

«Разница в 10 лет»

Notya
19 минут назад

Превратился из живого человека в рекламу барбершопа 😁😁

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  • Люди не верят, что на этих двух фотографиях стоит один и тот же человек. Вот это уровень трансформации! Молодец, мужик, отлично выглядишь! © mariliisjaago / Reddit

«Потерял почти 40 кило за 7 месяцев»

«Немного изменений лица»

«Терял вес медленно и регулярно ходил в спортзал. Почувствуйте себя совершенно другим человеком. Большой прогресс требует времени»

Beriya
9 часов назад

Хорош. Отдаленно конечно но Кавилла нашего немножко напоминает

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«За 7 месяцев сбросил больше 30 кило»

«Что потеря больше 35 кило делает с вашим лицом!»

«Результаты от моего интервального голодания в течение года»

«Приятно снова видеть свои ноги, глядя вниз»

«Иногда, когда я отчаиваюсь, то вспоминаю, как далеко я продвинулся»

«5 лет со дня начала моего пути!»

  • Шикардятина, а не изменения. Человек на втором фото — настоящий босс. © beststepnextstep / Reddit

«Нашел старую фотографию, которая выглядит довольно безумно по сравнению с нынешней!»

«Как странно... Вроде стою на том же месте, а как все изменилось»

Svetlana Kaverina
5 дней назад

Как всё-таки визуально молодеют те , кто худеют ;)) . Похудеть что-ли ? ;)) 😁😅

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«6 лет пути»

«Очень горжусь своими результатами. Много работал, чтобы так выглядеть»

«Моя трансформация»

Natalya Doronina
11 часов назад

Щеки-то тоже похудели, вот и провисли. Кожа утягивается у молодых, после 50 резать надо...

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«На этой неделе мне предложили работать моделью»

«Официально: я половина от того мужчины, которым был раньше»

«11 месяцев труда. Все, что нужно было — это бегать и подсчитывать калории!»

А для тех, кому не хватило преображений, у нас еще есть несколько подборок:

Фото на превью GwilymCPugh / Reddit

Комментарии

Уведомления
ФьюАлка
19 часов назад

Вот зачем они нам это перед Новым годом показывают? Чтобы мы сидели около тазика с оливье и плакали?!

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Олеся
13 часов назад

Приличные такие изменения. Но еще поразило в недавнем посте про изменения, где девушка с Адме фото показала "до" и "после". Это смело, конечно, выставлять себя, но очень круто.

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