Каждый внес депозит за себя. Она за себя. Он за себя. Счета в таком случае чаще всего тоже раздельные. Парень решил что то себе докупить. В чем проблема дефачки? Или же что то недописано...
15 историй, которые в очередной раз доказывают, что долг платежом красен
Говорят, деньги меняют людей, но на самом деле они лишь показывают, каков человек на самом деле. Кто-то демонстрирует щедрость и готовность помочь, а иные — жадность и манипулятивность. Так деньги становятся своеобразным тестом на искренность и порядочность.
- Батя рассказывал, как один знакомый взял у него денег в долг, а потом неожиданно ушел на тот свет. И вот спустя полтора года этот самый знакомый является отцу во сне и говорит, где деньги забрать. Батя сон записал. А когда шел мимо того места, нашел под лавочкой деньги. И все бы хорошо, вот только отец говорит, что там не хватало. © Палата № 6 / VK
- Недавно я купила своему бывшему стабилизатор для видеокамеры за $ 700. Я подумала, что он заслужил этот подарок: когда мы были в отношениях, он оплачивал все наши счета, так как я сидела без работы. Плюсом к этому, во время нашего разрыва он присматривал за моей кошкой, пока я искала себе новое жилье. Я не думаю, что когда-либо снова потрачу столько денег. © rosiegirl8903 / Reddit
- Как-то была на интересном свидании: ресторан с системой депозита, по 5 тыс. за человека. Каждый внес деньги сам за себя. Я взяла салат, напиток. А вот мой кавалер целый пир себе устроил! К концу вечера официант говорит, мол, с нашего депозита остается еще сумма. И тут мой спутник радостно так: «Ооо, а давайте мне вот это еще в контейнер, завтра на работу возьму!» Правда, он опомнился и переспросил «Может ты что-то хотела заказать?» Мой ответ был короток: «Нет, спасибо». И это относилось не только желанию что-то заказать из еды. © Подслушано / Ideer
- В детстве увидела в магазине куклу. Красивую, но недешевую. Как я ее просила на свое десятилетие! Но мама сказала, что я уже взрослая для кукол! И вот идем мы с мамой как-то к остановке, и я вижу из кучи песка уголок белый торчит. Потянула, а это купюра! Мама на меня кинулась, отдай, мол! Деньги немалые. А я до истерики: не отдам! Пошла и купила на них вожделенную куклу, которую не дождалась на день рождения. Она до сих пор у меня, скоро сорок лет. © Евгения Б / Dzen
- Встречалась с молодым человеком. Пошли мы однажды в магазинчик с суши и роллами. Он сделал заказ и девушка-кассир спрашивает: «Вам два прибора?» Ответ последовал незамедлительно: «Нет, один!» Потупив взгляд, он все таки спросил: «А ты будешь?» Нет, после такого мне от него ничегошеньки в жизни не надо. © Подслушано / Ideer
- У меня недавно было свидание. Перед свиданием я сразу задала вопросы: «Кто платит за кофе? Какое отношение к детям? Какое отношение к психотерапии?» «За кофе платит мужчина», — ответил Евгений. Но перед кассой пропустил меня вперед, а после отошел рассмотреть десерты. © Подслушано / Ideer
Один холостой родственник, после 30 попробовал пожить с девушкой. Разошлись. Потом говорит, что они не могли привыкнуть к совместной жизни. Ведь оказалось, что даже мороженое нужно покупать н_а двоих! 🤣
- У каждого мужчины есть свои минусы, со многими можно смириться, но только не жадность! Знаете, как унизительно стоять на кассе, выкладывать продукты, когда твой молодой человек, с которым вы живете 2 года, разделяет продукты на свои и мои. В такие моменты мне хочется провалиться, убежать, сделать вид, что мы не вместе! Но я верю в то, что когда-нибудь жизнь ему преподаст урок, и этот урок он запомнит. © Подслушано / Ideer
- Находили мы деньги в нашей семье пару раз, всегда, естественно, отдавали. Мама, помню, нашла кошелек, так столько времени потратила, чтобы дозвониться до владельцев! Ей «назначили» явиться на определенный адрес, чтобы именно она подъехала, так как им неудобно. Мама целый день на это потратила, да еще они и недовольны были, что им вообще пришлось маму принять, даже спасибо не сказали. Забрали кошелек и захлопнули перед носом дверь. © Александра N / Dzen
- Я с детства умел и любил копить деньги, которые мне дарили на всякие праздники. Когда у меня скапливалась внушительная сумма, мои родители как бы брали ее у меня в долг, но никогда не отдавали. Говорили, что вернули ее едой, одеждой и всякими хотелками, хотя уже тогда мне это казалось несправедливым. Когда я был маленьким и вспоминал об этом, надо мной просто хихикали, мол, какой ты молодец, что так хорошо считаешь, но все равно ничего не отдавали. Но когда мне было лет пятнадцать, и я показал несколько листов с точной суммой (вплоть до копейки), которую они у меня одолжили, то родители почему-то разозлились и обиделись. До сих пор ничего не вернули, хотя я считаю, что я прав. © Палата № 6 / VK
"В такие моменты мне хочется провалиться, убежать, сделать вид, что мы не вместе! " - так сама и преподала бы урок, реально убежав от такого и перестав быть с ним
- В этом году ездили на фестиваль, озадачились, сняли деньги, наменяли разными купюрами. Я продавец, дело с деньгами имею, а вот муж уже, наверное, забыл как они выглядят. Заплатил он за билеты, пошли за браслетами, и тут девочка из кассы бежит: «Стойте, вы неправильно оплатили!» Оказывается, муж нехило так переплатил, перепутав купюры. Спасибо честным девочкам, мы их отблагодарить хотели, но они отказались. © татьяна к. / Dzen
- Когда умерла бабушка, на ее похороны приехали все родственники. И никто из них не дал ни копейки. Только ее давние подруги передали деньги, ибо дружили со школы. А мне на вопрос об оплате расходов пополам был дан ответ в стиле: «У нее была пенсия, вы ее не тратили. Она и оплатит». Вот как пенсионеры смогли проявить уважение и поступить по совести, а люди с нашей фамилией гроши считают? © Подслушано / Ideer
- Я неплохо вложилась в свою финансовую «подушку безопасности» и как-то сказала своему парню, что когда выйду замуж, то буду держать свои накопления на отдельном личном счете. Бойфренд посчитал, что это красный флаг, мол, несправедливо по отношению к «семье». Мужчины просто не понимают, в какое уязвимое положение часто попадают женщины, когда мужчина — кормилец, а она заботится о доме и детях! И я просто не смогу жить с этой финансовой неуверенностью. © curly-hair07 / Reddit
Необязательно сливать все деньги в семье в один котёл. Но и ставить партнёра перед фактом можно по-разному. В данном случае н месте парня я б тоже прифигела
- Однажды подруга попросила меня заплатить за ее билет на концерт и сказала, что вернет долг, когда получит зарплату. Два года спустя после многочисленных просьб вернуть мне деньги она этого не сделала. А однажды вечером она с друзьями пришла в ресторан, где я работала. Я подошла к столу и прямо попросила ее вернуть долг. Да, я опозорила ее перед всеми ее друзьями, но тут же получила свои деньги обратно. Излишне говорить, что она больше никогда со мной не разговаривала, а когда видит меня на людях, то отворачивается. © Unknown author / Reddit
- Я помогла своей двоюродной сестре, потому что она разводилась и ей нужно было искать новое жилье с ребенком на руках. $20 тыс. спустя я так и не получила ни СМС, ни телефонного звонка от нее, ничего. Надеюсь, с ней все в порядке, но меня бесит, что она не смогла хотя бы связаться со мной и сообщить, что деньги помогли, учитывая, что прошел год. © CynnBynn / Reddit
- На 18-летие родители сделали мне два подарка: купили однушку в центре и выставили счет на все значимые суммы, которые когда-либо тратились на меня. С платным детским садом, брекетами и бассейном я еще смирился, но первый пункт в списке — вынос мозга, ведь родители посчитали деньги, которые они заплатили акушеру, принимавшему меня. В целом, я не могу сказать, что со мной поступили несправедливо. Родители не насчитали мне огромных сумм, не написали все свои расходы. И всю эту сумму я смог отдать где-то за год, откладывая на своей первой работе. А квартиру бы себе сам точно не купил, даже за пять лет. И пусть мои родители поступили странно, но я все равно им благодарен. © Палата № 6 / VK
Комментарии
К последнему посту про счёт от родителей.
Ты видимо так заиппал родителей своим юношеским максимализмом, что они культурно выперли тебя за круг общения, купив "однушку".
Ну и счёт тебе выставили, чтобы ты хоть за себя научился отвечать.))
Родители Молодцы, долгих лет жизни им!
"Но я верю в то, что когда-нибудь жизнь ему преподаст урок, и этот урок он запомнит."
Т.е. опять дамочка хочет переделать и заставить понять постороннего взрослого человека, а не сама сделать выводы и стать старше.
"Мужчины просто не понимают, в какое уязвимое положение часто попадают женщины, когда мужчина — кормилец, а она заботится о доме и детях"
А то, что мужчина тратить все свои деньга наа квартиру и содержание семьи. а в итоге его могут выставить из ЕГО квартиры просто с чемоданом - про эти риски она не думала? Нет, конечно, э то ж "мужчина обязан". И сколько воя стоит каждый раз, когда мужчина покупает квартиру ДО свадьбы. чтобы не делить ее, если что, и не хочет давать доли в других своих активах - уууууу!!!! Убегай от него! С него ничего не получишь!
"А однажды вечером она с друзьями пришла в ресторан, где я работала. Я подошла к столу и прямо попросила ее вернуть долг." - наконец-то правильно решенный вопрос ! Молодец девушка, и подруга такая отцепилась - тоже профит.