15 историй, которые в очередной раз доказывают, что долг платежом красен

"Мужчины просто не понимают, в какое уязвимое положение часто попадают женщины, когда мужчина — кормилец, а она заботится о доме и детях"



А то, что мужчина тратить все свои деньга наа квартиру и содержание семьи. а в итоге его могут выставить из ЕГО квартиры просто с чемоданом - про эти риски она не думала? Нет, конечно, э то ж "мужчина обязан". И сколько воя стоит каждый раз, когда мужчина покупает квартиру ДО свадьбы. чтобы не делить ее, если что, и не хочет давать доли в других своих активах - уууууу!!!! Убегай от него! С него ничего не получишь!