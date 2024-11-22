12 вещей, которые упрощают жизнь и помогают изрядно сэкономить

Некоторые вещи и услуги кажутся не такими уж дорогими. Однако нам приходится регулярно тратить на них деньги, что незаметно проедает существенную дыру в семейном бюджете. К счастью, сейчас в магазинах можно найти множество устройств и товаров, которые помогают уменьшить эти расходы.

Многоразовый стакан для кофе

Для некоторых людей покупка стаканчика кофе по дороге на работу — это обязательный ритуал, который поднимает настроение на весь день. Сейчас многие крупные сети и частные кофейни предлагают небольшую скидку посетителям, которые просят налить напиток в свою тару. Поэтому, купив многоразовый стакан, вы не только поможете защитить окружающую среду, но и сэкономите. В магазинах можно найти модели, которые складываются и легко помещаются даже в карман куртки или пальто.

Набор для изготовления помады

© Tina Yong / YouTube Криптозоолог мамкин 1 день назад Сомнительный совет чисто для экономии. Возможно это увлекательно и прикольно, но помады сейчас есть очень приятные и по вполне небольшой цене.

Хотя возможно я просто не в курсе). У кого-то есть эта шайтан-машин? Помогает экономить? - - Ответить

Если вы любите экспериментировать с помадой различных цветов и оттенков, то вместо того чтобы покупать множество разных тюбиков, можно приобрести набор для изготовления помады. Эти наборы производят разные компании, и устройства различаются по цене. С помощью специального устройства, входящего в комплект, можно создать более сотни различных цветов и поиграть с текстурой. Некоторые дамы в интернете отмечают, что, хоть и не пользуются этой штукой постоянно, сам процесс работы над созданием очередной помады довольно увлекательный.

Умная розетка

© Phylgwzl Digital Store / AliExpress Шуршилла 27 минут назад Умные розетки эффективны как часть системы с каким-нибудь помощником для "умного дома". У нас колонка Алиса, она управляет всем зоопарком, включает и выключает фитолампы, увлажнитель, всякое такое по расписанию, по команде и через приложение. Удобно. - - Ответить

Многие электрические приборы продолжают потреблять энергию даже в выключенном состоянии, поэтому самый простой способ сэкономить на коммунальных счетах — это просто отключать устройства от розетки, когда они не используются. Но мы часто забываем об этом, и здесь могут помочь умные розетки-переходники. Этот недорогой девайс просто вставляется в обычную розетку, а затем подключается к домашней сети Wi-Fi. После этого управлять работой телевизора, кофеварки или других приборов можно с помощью приложения на телефоне. То есть можно просто отключить всю ненужну бытовую технику, и она не будет потреблять энергию. А вот в эффективности других устройств, таких как энергосберегающие вилки, многие специалисты сомневаются. По их мнению, они совершенно не экономят электричество, а значит, тратить на них деньги бессмысленно.

Силиконовый коврик для выпечки

Если вы часто выпекаете что-то в духовке, то обычно без пергаментной бумаги не обойтись. Можно, конечно, использовать обычные вощеные листы, но лучше купить многоразовый силиконовый коврик. Он выдерживает как высокие, так и низкие температуры, а выпечка на коврике равномерно подрумянивается и не размокает. К тому же, такое изделие легко отмывается после использования. Силиконовые коврики обычно рассчитаны на 3 тысячи использований, поэтому такая покупка будет выгоднее, чем приобретение многочисленных рулонов пергамента.

Насадка-аэратор для смесителей

Эти приспособления смешивают воду, текущую из крана, с воздухом, что, в свою очередь, увеличивает давление. Благодаря аэраторам можно сэкономить до 30% воды, а значит, и сумма в коммунальных счетах будет меньше. В магазинах можно найти множество различных насадок, которые подходят практически к любым кранам и при этом стоят недорого.

Многоразовые капсулы для кофе

Капсульная кофемашина — отличная вещь. Кофе в ней получается крепким и вкусным, при этом особых усилий прикладывать не нужно. Залил воду, вставил капсулу, нажал кнопку — и готово. Однако, если посчитать, сколько денег уходит на покупку капсул, начинаешь невольно задумываться, не слишком ли это расточительно. Чтобы немного сэкономить, можно приобрести многоразовые капсулы. Хотя на их заправку уходит чуть больше времени и к использованию капсул нужно приноровиться, они работают не хуже одноразовых. Плюс можно попробовать приготовить кофе из собственной смеси.

Изоляция для радиатора

В холодное время года счета за отопление могут серьезно ударить по бюджету. Чтобы радиаторы работали эффективнее, стоит приобрести специальный изоляционный материал и прикрепить его к стене за батареей. Такая панель отражает тепло, помогая помещению быстрее прогреться. Особенно хорошо она работает, если радиаторы установлены на внешних, неутепленных стенах. Без панели часть тепла будет неизбежно уходить на бесполезный обогрев стены.

Большие силиконовые формы для заморозки

Чтобы сэкономить время и деньги, можно готовить некоторые супы заранее, а затем отправлять их в морозилку. Пластиковые пакеты для таких целей не слишком подходят: они занимают много места в холодильнике и разогреть небольшую порцию просто не получится. Лучше обзавестись силиконовой формой с большими ячейками. Во-первых, в нее можно разливать даже горячий суп. Во-вторых, отмерить необходимую порцию значительно проще.

Многоразовые диски для снятия макияжа

Обычные ватные диски неплохо справляются с удалением макияжа. Но если женщина привыкла наносить приличное количество косметики на лицо, то понадобится несколько штук, чтобы полностью очистить кожу. А это значит, что новую упаковку дисков нужно покупать как минимум раз в месяц. Кроме того, вата, оказавшись на свалке, разлагается достаточно долго, а значит, загрязняет окружающую среду. Многоразовые салфетки для снятия макияжа — совсем другое дело. На них не нужно наносить специальные средства, достаточно лишь смочить водой, а работают они даже эффективнее, чем привычные хлопковые диски. После использования салфетку можно вымыть с мылом или отправить в стиральную машину. Косметологи советуют после снятия макияжа дополнительно очищать лицо с помощью специальных средств.

Ультрафиолетовая лампа для маникюра

© freepik / Freepik Natalia 57 минут назад я лучше заплачу в салоне и получу не только аккуратный маникюр, ни и удовольствие. к тому же дома не выгодно закупать много лаков что бы менять цвет - - Ответить

Если регулярно делать маникюр в салоне, это может влететь в копеечку. Чтобы сэкономить на этой процедуре, достаточно просто купить набор для маникюра, который включает ультрафиолетовую лампу. Тогда гель-лак можно наносить и дома, если, конечно, вы умеете и любите это делать.

Лазерный аппарат для депиляции

Если не хочется тратиться на салонные процедуры по удалению волос, можно купить лазерный эпилятор для домашнего использования. Сейчас в магазинах можно найти множество моделей, достаточно эффективных и не очень. Современные устройства обычно оснащены встроенной системой охлаждения, которая позволяет защитить кожу. При еженедельном использовании существенный эффект будет заметен через 6 недель.

Набор для японского маникюра

По мнению специалистов, японский маникюр отлично подходит именно для ослабленных ногтей. Специальные порошки и пасты укрепляют, питают и увлажняют ногтевые пластины. Процедура достаточно проста: ногти сначала обрабатываются пилкой и жесткой щеткой, потом на них наносят пасту, а затем втирают порошок. Если проводить такую процедуру регулярно — это влетит в копеечку.

«У меня беда с ногтями, и мне посоветовали купить этот набор.»

Сделать японский маникюр вполне можно и в домашних условиях, купив специальный набор или необходимые инструменты и косметические средства. При постоянном использовании такое приобретение позволит неплохо сэкономить.