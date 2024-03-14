Пользователи сети рассказали, какие 16 советов по экономии помогли им сохранить копеечку

Часто люди скептически относятся к советам по экономии. Якобы многие из них слишком уж сложно выполнить. Кто-то ленится использовать многоразовые полотенца, а кто-то просто не готов отказаться от ежедневного стаканчика капучино. Но вот несколько советов, к которым пользователи прислушались и остались довольны результатом.