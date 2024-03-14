Пользователи сети рассказали, какие 16 советов по экономии помогли им сохранить копеечку
Часто люди скептически относятся к советам по экономии. Якобы многие из них слишком уж сложно выполнить. Кто-то ленится использовать многоразовые полотенца, а кто-то просто не готов отказаться от ежедневного стаканчика капучино. Но вот несколько советов, к которым пользователи прислушались и остались довольны результатом.
- В прошлом году я перестал пить кофе и другие напитки вне дома. Каждый месяц я экономлю около $125 — $150. К моему удивлению, я по ним совсем не скучаю и собираюсь откладывать эти деньги на пенсию. © iridescent__wings / Reddit
- Сама себе стригу волосы. Делаю ровный срез — это очень легко. Никаких неловких светских разговоров с мастерами, запахов химии в парикмахерской. Что я буду делать, если решу, что мне нужна сложная стрижка? Пойду и схожу к профессионалу. А так — ножницы окупились с первого раза. © Greyreadseverything / Reddit
- Скептически относилась к использованию многоразовых полотенец вместо бумажных. Но нам жутко понравилось! По сути, это очень тонкие пласты ткани, намотанные на бабину. Мы их используем, а потом стираем. И так уже полтора года. Всего у нас 48 полотенец, хватает. © _JosiahBartle / Reddit
- А я стала есть...фасоль. Просто готовлю дома заранее блюда из фасоли и ем на обед. Получается очень выгодно. К тому же, это очень вкусно, а еще — полезно. © lionbacker54 / Reddit
- У меня есть сушильная машина. И вместе с бельем я кладу туда специальные шерстяные шарики. Благодаря им белье вкусно пахнет, быстро сохнет, сплошная экономия. © Significant-Repair42 / Reddit
- У меня две дочери. В начале прошлого года купила нам менструальные чаши. Ради прикола решили посчитать, сколько в год сэкономим на прокладках. В итоге добавили совсем чуть-чуть и купили в дом робот-пылесос на эти деньги.
"А я стала есть...фасоль. Просто готовлю дома заранее блюда из фасоли и ем на обед. Получается очень выгодно. К тому же, это очень вкусно, а еще — полезно."
Выгодно и полезно есть фасоль или есть домашнее ?
В чем суть этого откровения ?
- Мы научились готовить тесто для пиццы. Когда понимаешь, какой вкусной и свежей она может быть, отпадает необходимость ее заказывать. © intotheunknown78 / Reddit
- Я сама себе делаю маникюр. Попала, так сказать, в тренд «голых» ногтей. Выглядит это все вот так. Кутикулу не обрезаю, каждое утро после душа отодвигаю и смазываю маслом. Неровный край у ногтей, потому что никак не отрастут после гель-лака и очень ломаются. Чтобы блестели, полирую их специальным бафиком и покрываю прозрачным лаком.
Было бы неплохо еще щеточкой под ногтями промывать, чтобы грязюка не скапливалась )
Я себе дома гель-лак делаю, и да, тоже неплохая экономия, причем не только денег, но и времени, так как можно спокойно нанести лак вечером под кино, а не выбирать время, записываться, тащиться к мастеру и еще о чем-то с ней беседовать - а ногти у меня отрастают быстро, менять или подновлять покрытие каждые 2 недели нужно.
- Всякий раз, когда я хочу фаст-фуд, я просто иду в продуктовый и покупаю какие-то вредные вещи там, например, пиццу. Это вредно для здоровья? Да. Но это вдвое дешевле и порой вкуснее. © ADashofDirewolf / Reddit
- Купили в дом морозильную камеру. Теперь экономим не только деньги, но и время. Покупаем оптом, делаем заготовки, а потом просто разогреваем и едим. © Direct-Chef-9428 / Reddit
- Вместо того, чтобы засыпать кучу порошка в лоток, кладу туда буквально столовую ложку. Раньше думала, что чем больше порошка, тем чище белье. Но это не так! Также вместо ополаскивателя можно использовать уксус. Белье суперчистое и вкусно пахнет. © smartlikedumptruck / Reddit
- Уже три года покупаю одежду только в секондах. Теперь вообще не вижу смысла платить за одежду столько денег, сколько за нее просят в обычных магазинах. Отправляюсь на «охоту» раз в неделю. Как бонус — научилась планировать в долгосрочную, а не совершать спонтанные покупки. © Hopeful_Annual_6593 / Reddit
- Я больше не завожу машину по мелочам. Вместо того чтобы поехать в ближайший магазин, я туда иду. Трачу в два раза меньше бензина в месяц и еще и тренируюсь в придачу. © rusty0123 / Reddit
- Перешла на опасную бритву вместо пластиковых многоразовых. Фантастически бреет, служит вечно, а лезвия стоят копейки. © floriish / Reddit
Ооо, железный станок и лезвия "Нева"! И мои вечно изрезанные ноги, помню этот кошмар.
- Короче, я перестал думать о том, как бы мне улучшить что-то в своем доме. Например, «ой, вот мне нужны эти специальные ящики, где хранить специи». Но зачем они мне? Специи и так хранятся отлично. Решил использовать то, что у меня уже есть, и не придумывать себе проблем. © Beneficial-Safe-2142 / Reddit
- Я отрезаю у кремов и других тюбиков верхнюю часть. Первый раз была в шоке от того, сколько там еще средства! Чтобы оно не засохло, герметично закройте срез, и вуаля. © Icy-Tomatillo-7556 / Reddit
А вот еще несколько вещей, на которые мы тратим деньги, а они нам совсем не нужны.
Комментарии
А если вообще избавиться от машины, то ещё больше сэкономит. Не только бензин, но и страховка, ТО и шины.
Менструальные чаши! На превью! Да! О да! Мы так долго этого ждали!!! 😂😂😂
Миллениалы открыли для себя кухонные полотенца?