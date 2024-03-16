20+ храбрецов, которые пытались продать лишний хлам в интернете, а попали в переплет

Порой диву даешься, насколько странные продавцы и покупатели попадаются в интернете. И необъективная цена за товар — это лишь малая часть таких странностей. Кто-то требует привезти вещи на другой конец города за собственный счет, а кто-то и вовсе ничего не собирается покупать, а просто высказывает недовольство.