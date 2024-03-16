20+ храбрецов, которые пытались продать лишний хлам в интернете, а попали в переплет
Порой диву даешься, насколько странные продавцы и покупатели попадаются в интернете. И необъективная цена за товар — это лишь малая часть таких странностей. Кто-то требует привезти вещи на другой конец города за собственный счет, а кто-то и вовсе ничего не собирается покупать, а просто высказывает недовольство.
- Продавала вечернее платье. Приехала забирать женщина лет 50 с невесткой. Та губы кривила, брать не хотела, но в итоге свекровь ее уговорила, еще и скидку выпросили. Вечером звонит эта девчонка и орет: «Вы что, продали мне ношеное платье?» Мол, Татьяна Петровна сказала, что оно новое, вы нас обманули, верните деньги. Заблокировала, посмеялась, с тех пор больше ничего в интернете не продаю.
- Развожу и продаю аквариумных рыб. Чаще всего продаю сразу несколько видов, цены в среднем от ₽ 50 до ₽ 300 за штуку. И какие сообщения я получаю? «А можно за ₽ 10? Мне для ребенка», «А можно я вам масла машинного вместо денег дам?», «А привезете в дальний пригород? Нет? Ну а если я доплачу за маршрутку?», «А почтой отправите?», «А что едят? А как содержать? А с этими и теми уживутся? Спасибо, пойду в магазине таких куплю», «А эти по ₽ 100 или по ₽ 50? А, ну раз по ₽ 50, то давайте двух. В смысле „они стайные и нужно 5 штук“? Разводила! Мошенница! Навязываете только!» © BrowniePie / Pikabu
- Решил купить шкаф домой, а старый уже и продавать-то как-то стыдно: дверцы провисли, побит в переездах, дитем изрисован. Но и выкинуть жалко. Ну и дал объявление: «Отдам бесплатно, условие — самовывоз». И началось... «А вы нам его разберете?», «А спустить до машины поможете?», «А „газель“ найдете подешевле?», «А я смогу только через неделю. Не отдавайте никому, я приеду и заберу». И главное, чтобы просто приехать забрать — нет таких, у всех какие-то проблемы, которые я должен помочь им решить. Снял объявление, выставил новое: «Шкаф б/у, цена ₽ 500». Купили со второго звонка. В тот же вечер приехали и забрали. © NovoselovMore.ru / Pikabu
- Знакомый на время ремонта частного дома покупал недорогой унитаз в качестве времянки, но что-то не сложилось с планами, в итоге унитаз так и простоял в коробке. Выставил он объявление в интернете: «Отдам бесплатно унитаз, новый». Халявщики, которые просили то довезти им прямо до дома, то подождать недельку, просто достали. Удалил он объявление, а потом создал новое с указанием цены в ₽ 300 — через 2 часа унитаз уже забрали. © vp07 / Pikabu
- Были молодые и глупые. Бывшему мужу досталась в наследство квартира с кучей хлама. Решили отдать бесплатно старый деревянный письменный стол. Ребята пришли, забрали. А потом мы узнали, что этот стол стоит в Музее Михаила Булгакова. © Anna Cosyphotostudio
- Продавала детскую кроватку. Обычную, деревянную, с матрасом и выдвижными ящиками. За ₽ 600 вполне приличный вариант. Позвонила какая-то мамашка, и началось: «Я куплю, но вы мне ее привезите, а то у меня же ребенок!» Я отказалась, а она так возмущенно мне написывала потом: «Почему кроватку не везете? Я же покупаю!» — хотя я ясно ей дала понять, что это самовывоз. В итоге выложила объявление в рубрику «Отдам даром», и через пару часов кроватку забрали за коробку печенья. © Надежда Ваксенбург / Dzen
- Коллега продавала детскую кроватку. Пишет ей дама, что хочет перед покупкой кое-что проверить. Давайте, говорит, приеду к вам домой вместе с ребенком и положу его в кроватку. Посмотрю, будет ли он там спать. © Алена Градобойнова
- В связи с переездом отдавали мы бесплатно тяжеленный диван. Пришла пара, они долго выспрашивали причину, по которой отдаем бесплатно. После всех объяснений заявили, что если в нем клопы, то они «нас найдут». В ответ хотелось погнать их тряпками из дома. © Alex Alferov
- Пианино отдавал бесплатно, просто чтобы забрали. Одолели меня люди с дурацкими просьбами: «А скиньте дополнительное фото под углом в три четверти на фоне заходящего солнца», «А давайте вы мне его спустите с 4-го этажа?», «А можете нам его довезти до соседнего села?» В итоге рассказал об этом соседу, тот позвонил брату, и они за полчаса скооперировались и утащили пианино в дом брательника, чтобы дочка музыкой занималась. Еще и чуток деньжат подкинули. © zaqderden / Pikabu
С пианино у моего дяди недавно была история. Решили они его продать - дочь выросла и уехала, никто не играет. Так вот они мучились пару месяцев с такими же "покупателями", никто больше 1000 рублей не давал. Дядька плюнул и сказал: разберу на дрова, а металл сдам. Так и сделал. Правда, во время "разборки" пианино отлетела щепка прямо в лоб. Но это мелочи 😀
- Выставила на продажу костюм сына. Пишет мне одна мадам, обещает завтра подъехать и купить. Вместо нее приехал муж, я ему показала, что костюм без пятен и дефектов. Говорю, мол, может, померить, а то вдруг не сядет? Он отказался. А на следующий день пишет мне эта самая дама с претензией, что я должна забрать костюм обратно и вернуть деньги. Вроде как он не подошел по размеру, еще и с пятнами. © Марина Куксина / ADME
- Решила продать бесхозную коляску из гаража. Приехала мадам, осмотрела и купила. На следующий день строчит мне СМС, мол, какая я непорядочная, накидка-то порванная. По доброте душевной предложила вернуть несколько тысяч в качестве компенсации. На что она ответила, что рассчитывала на полный возврат денег, при этом коляска должна была остаться у нее. © Мама Дорогая / ADME
- Отдавали мы бесплатно хомяков, так как у ребенка началась аллергия. В придачу еще предлагали клетки, домики, поилки. Написала мамаша многодетная, мол, очень ей надо. Забрала она все и спрашивает: «А корм где? Мне идти его покупать, что ли?» Пока я стоял и переваривал услышанное, мамаша кинула «Спасибо» и удалилась. А через 2 дня эти же клетки уже были выставлены на продажу на этом же сайте за ₽ 30 каждая, уже без хомяков. Уж не знаю, куда она их дела. После моего вежливого вопроса ей в личку, мол, какого черта, сударыня, я был молча отправлен в черный список. Дал себе зарок, что впредь буду отдавать что-либо только знакомым. © Shelldonkuper / Pikabu
- Подруга продавала диван. Выставила за ₽ 10 тыс. (покупали за ₽ 26 тыс., пользовались полгода). Звонит одна дама:
— Сегодня подъедем вечером, заберем за ₽ 6 тыс., вывезем сами!
Подруга обалдела от такой наглости, но не растерялась и отвечает:
— Хорошо, только на час позже подъезжайте, чтобы муж успел открутить спинку (это ₽ 2 тыс.) и 2 подлокотника (еще по ₽ 1 тыс.). Ждем!
Не приехала дама. А диван забрала через несколько дней адекватная молодая семья. © Алеся Тро / Dzen
- У подруги дома ремонт полным ходом, надо побыстрее избавиться от старых вещей. Она выставила на продажу шкаф. Шкаф хороший, добротный, в хорошем состоянии, но никто покупать не хотел. И тогда она написала, что отдаст даром, только заберите. И тут посыпались звонки, но люди наглые до жути: то им спустите этот шкаф, то погрузите, то привезите, а то они сами не могут... Но лидирует дама, которая все-таки забрала. Она позвонила и попросила, чтобы к ней приехали и собрали этот шкаф, а то сама она не может! © Подслушано / Ideer
- Продавала санки детские за ₽ 1 тыс. Мне показалось, что это адекватная цена для данной модели в ее состоянии. Оказалось, мало поставила, потому что в первые же 2 часа мне написали человек 20. Договорилась с самым шустрым, жду, когда приедет. И тут мне пишет какая-то мадам, мол, так уж и быть, куплю у вас за ₽ 500, если к метро привезете. На мой вежливый отказ написала, что я эту ерунду никогда не продам. © Мама Дорогая / ADME
Санки?
Интересно. У меня в кладовке новенькие санки (алюминиевые). Сколько они сейчас, интересно...
А еще пара лыж новеньких с парой ботинок лыжных.
Да, мотор от стиралки, годный крутит прекрасно.
А!
Продам гараж!
- Решила раздать одежду сына, из которой он вырос, через соцсети. Вещей много, 3 мешка. Выставила фотки, указала, что бесплатно. Тут же строчит мне одна мадам: «Я все возьму!» Пишу, мол, хорошо, можно забрать тогда-то там-то. И она сразу: «Вы там в своем уме? Я их что, на себе потащу? Вы мне привезите в поселок, чай не развалитесь!» А поселок за 80 км от города. Тут я поняла, что интернет-благотворительность — это не мое. Вынесла мешки с одеждой к мусорке, пару вещей рядом выложила для привлечения внимания и ушла в магазин. Иду обратно — мешков нет. Ну и славненько.
- Коллега мужа продавал диван. Позвонила ему тетка:
— Вы диван продаете?
— Да.
— Я возьму.
И положила трубку. Коллега пожал плечами и забыл, диван у него в тот же день забрали. Дней через 10 звонит та тетка и заявляет, что она через час подъедет за диваном. Услышав, что он давно продан, страшно возмутилась: «Мы же с вами договаривались!» © Вероника / ADME
- Отдавала кукольную коляску. Так женщина мне, прежде чем приехать, всю душу вынула: «Приеду во столько-то. Ой, нет, вот во столько», «А найдите мне пакет», «А спуститесь вниз, к подъезду». Мне было жаль 3 ее дочек, про которых эта дама писала, хотелось сделать им приятное, поэтому я терпела ее закидоны. Итак, я спустилась к подъезду, она попросила помочь упаковать коляску в пакет. Я говорю: «Извините, плохо себя чувствую, не могу стоять на холоде, вы уж сами». Так она лицо скривила, процедила «Спасибо» и ушла. И вот посетила меня мысль: может, эти люди находятся в положении просящих, потому что «Мне все должны» — их кредо по жизни? © Unknown author / Pikabu
- Продавал детскую качалку с электрическим приводом и разными режимами. Я ее покупал за ₽ 12 тыс., а выставил за ₽ 6 тыс., хотя она была в идеальном состоянии. Приехал мужик, долго осматривал, трогал, нюхал, в результате сказал, что берет. Полез за деньгами. Достает ₽ 5,5 тыс. и спрашивает: «За бензин ₽ 500 скинете?» И делает это с таким видом, как будто это чистая формальность и я уже по умолчанию согласен. Говорю: «Нет, не скину». Вы бы видели его глаза в этот момент: в них была такая скорбь! Начал звонить жене, что-то там бубнить в трубку, а в результате сказал, что ему нужно подумать. С тем и уехал. Я в этот день поднял цену до ₽ 7 тыс. Приехали люди и забрали качалку вообще без вопросов. © Иван Эльяшевич / Dzen
- Я однажды продавала старую кухню в хорошем состоянии за ₽ 20 тыс. Приехала ко мне пара в возрасте, из области 2 часа добирались. Кухня их устроила. Протягивают они мне ₽ 10 тыс. и такие: «А у нас больше нет, берем за 10!» И улыбаются стоят. А я что? А я сказала: «Нет!» — и выпроводила их. 2 дня мне телефон с разных номеров обрывали, но продала я другим. © Людмила Маяковская-Брик
А вот еще несколько подборок на схожую тему:
Комментарии
Мне такие материалы читать нельзя - давление подскакивает ))) Вот чего не переношу, это наглости. Даже подлость, тупость - могу как-то понять. Но наглость выводит из себя.
Я как-то детские вещи и отдавала, и продавала. Писали, звонили, но никто так и не забрал. А через год узнали, что у нас будет вторая внучка. Вот и славно, самим пригодились. А теперь просто раздаю по знакомым...
Я недавно бесплатно отдавала проросшие семена комнатного растения. За ними пришла девушка, у которой я в прошлом году покупала ирисы. Она тогда мне положила мелкие отростки в подарок.
Недавно решила сменить имидж на более строгий. Собрала все блузки с кружевами, бантами, воланами и отнесла в благотворительный ящик. И ровно через месяц мне потребовалась блузка с воланами)
Нам с появлением дочки стали носить детские вещи. Естественно, носом не крутим, всех искренне благодарим, пользуемся. Но часть не подходит по размеру, чем-то не пользуемся, сами из кучи вещей выросли (коляска, ванночка, горочка, гнёздышки, подушки, мещки игрушек и горы одежды...). Оно, конечно, может ещё понадобиться, мы очень надеемся на второго. Но потихоньку эти горы нас вытесняют из дома, а как почитаешь эти опупеи с пристроем (тем более часть уже дважды бэушная), дурно становится)
Ну и дура, что не отключает уведомления на ночь