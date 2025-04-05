17 родственников, с которыми ни в цирк, ни в кино на комедию ходить не надо
Истории
2 часа назад
Семейные узы — это лотерея, и среди родственников попадаются как люди с золотым сердцем, так и кадры, озабоченные исключительно собственным благополучием. Одни отдадут последнюю рубашку, а другие так и норовят в твой карман заглянуть. Третьи же вроде ничего такого не делают, но с ними тоже не соскучишься.
- Мамулю иногда заносит. Звонит она мне как-то: «Мы со знакомыми завтра будем мимо вас ехать, на денек у вас остановимся». Вот только я была на последнем месяце беременности. Отказала ей, а в 11 вечера звонок в дверь. На пороге мама заявляет: «Хочу друзьям вашу квартиру показать». В итоге ночевать они не остались, и было видно, что людям очень неудобно было в 23 часа запереться в гости к посторонним. А утром я уехала рожать. После этой истории бабуля вынесла маме мозг, что некрасиво своих друзей таскать в гости к взрослой дочери. © Варвара Колесник / Dzen
- Свекровь, пока я была в роддоме, собрала мою «беременную» одежду и подарила ее племяннице подруги. Припечатала, что мне эти вещи не пригодятся, а «людям надо делать добро». И все бы хорошо, вот только она пожалела вынуть денежку из своего кармана, чтобы сделать добро. © Догы Догы / Dzen
- У меня есть брат. Когда я родила ребенка, он позвал меня в гости со словами: «У нас остались кое-какие вещи для малыша. Приезжай, посмотришь, может, что надо будет». Я приехала. Его жена выкатила весьма потрепанную коляску (коляска у меня уже была, но не суть). Суть в том, что они предложили мне купить ее, а еще купить детские шапочки б/у, ползунки и прочее. Я вежливо отказалась, мол, у нас все есть. Но испанский стыд за родственника у меня до сих пор. © aleale2019 / Pikabu
- Каждый раз происходит одно и то же. Наступает какой-нибудь праздник (Новый год, мой день рождения, 8 Марта, 14 февраля, годовщина с мужем), мой любимый заранее спрашивает меня, какой я хочу подарок. Я говорю ему, что хочу, он откладывает на это деньги. Потом понемногу достает из заначки, и в итоге к самому празднику подарок покупать не на что. Вот так уже три года ни единого подарка. © Подслушано / Ideer
- Мужик один рассказывал: сын-студент заявил, что хочет жить отдельно. Взрослый уже, жить с родителями — не комильфо. Ну, ок. Сами они в столице живут. Есть квартира пустая в пригороде (квартиранты съехали). Поезжай туда, ищи работу или подработку, живи отдельно, никто не возражает. Нет, жить отдельно для мальчика — это родители ему квартиру в столице снимать будут и периодически денег подкидывать. Естественно, папа отказался. Теперь отец — враг номер один. © LisOpus / Pikabu
- С тех пор, как родился наш ребенок, свекровь постоянно меня критикует. А учитывая, что примерно в то же время у ее сестры родился внук, она еще и постоянно сравнивает наших детей. По ее словам, главная проблема в том, что одеваю я малыша не так. Ей вечно кажется, что ребенку холодно, ведь в ее время младенцев кутали в гигантские одеяла. Она как накутает, так малыш весь красный и потеет как сумасшедший! Зачем так делать? Но все встало на свои места, когда я увидела внука ее сестры. Мы пришли к ним в гости. На улице 30 градусов тепла. На бедном малыше меховая куртка, теплые штаны, рубашка и носки. Мой ребенок в такую погоду обычно одет в комбинезон или пижаму. Неудивительно, что свекровь в ужасе от меня, учитывая, что они летом кутают детей в теплые куртки! © Rare-Caregiver7538 / Reddit
- Приехали к свекрови на дачу выкопать одуванчики. Работали целый день, все 4 сотки огорода очистили. Перед отъездом муж собрал созревшую клубнику, чтобы не пропала до выходных. А через 3 дня свекровь звонит мужу и давай возмущаться: «Вы поработали отвратительно! Наверное, целый день загорали да мясо жарили. А женушка-то твоя всю клубнику объела, даже зелененькой ягодки не оставила! Не из чего будет варенье варить». © Мамдаринка / VK
- Моя сестра — красивая девушка. На день рождения муж ей подарил сковороду. Мол, чтобы ей было легче радовать его вкусняшками. Эта мудрая девушка не закатила скандал, не обиделась на него. Просто подарила ему на день рождения ящик инструментов — сказала, что нужная в хозяйстве вещь, он теперь сможет починить дверцы на кухне. Мужик понял свою ошибку. На следующий день рождения сестра получила шикарный букет цветов и сертификат в любимый магазин косметики. Ее муж получил, в свою очередь, две путевки на курорт, о котором давно мечтал. Намеки сработали. © Не все поймут / VK
- Мой муж вырос в очень богатой семье. В 18 лет получил в подарок собственную фирму. У него в доме всегда были горничная и повар. Если честно, я думала, что он тот еще белоручка. Но недавно мы гуляли в парке и услышали из канализационного люка писк. Открыли люк и увидели полметра отходов, но писк становился все громче. Муж снял рубашку и прыгнул туда. Достал маленького котеночка. Грязный и вонючий, сел в машину и повез пушистого к ветеринару, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Теперь по-другому смотрю на своего мужчину. Не всегда деньги портят человека! © Не все поймут / VK
- Неделю меня не было дома. Вернулась — а дом сверкает чистотой, как в день моего отъезда. С мужем все в порядке, с собаками — тоже. А потом я пошла в душ, дернула занавеску и увидела плитку с котиками. Тут же стало все на свои места. Приезжала свекровь. Она давно говорила, что у нас ужасная плитка, вот и поменяла ее на своих любимых «котиков». У нее в квартире они повсюду: на чашках, тарелках, стенах, ковриках, одежде... Пора менять замки. © Мамдаринка / VK
- Однажды мой папа сделал для своей внучки, моей племянницы, лошадку-качалку. Он вырезал ее из нескольких кусков дерева, вручную сплел хвост и гриву из веревки, сам раскрасил. Это была очень красивая игрушка, которая прослужила бы нескольким поколениям. Но как-то раз мужу моей сестры было лень идти рубить дрова, поэтому он разрубил качалку и бросил ее в огонь. © dewright23 / Reddit
- Я перестала приглашать в гости друга своего сына, потому что у его матери слишком много правил. Мальчику нельзя есть хот-доги или виноград — может подавиться и задохнуться. Никаких гамбургеров в ресторанах или у нас дома давать ему тоже нельзя, так как они могут быть не прожарены. Нельзя играть на улице без присутствия взрослого — это в шестом классе! Сам ребенок вполне нормальный, но вот эта мамаша... В общем, я пригласила в гости другого друга сына. Они вместе играли на улице, и воздушный змей застрял на дереве. За мальчиком пришла его мама, увидела эту картину, поржала над попытками детей снять змея граблями и сказала сыну просто залезть на дерево и отцепить игрушку. Он вскарабкался туда как обезьяна. Вот у этого пацана нормальное детство. © FeatofClay / Reddit
- Сестра предлагает матери слетать с ней в Турцию на отдых. Ответ матери: «Вы не понимаете, мне 70 лет, мне тяжело, я не смогу!» Нюанс в том, что накануне разговора родители вручную раскидали машину торфа на огороде, дабы вырастить экологически чистую картошку, которая никому не уперлась. И все это под предлогом: «Ну нам же надо двигаться, это у нас такое хобби!» © Nachtwandler70 / Pikabu
- Свекрови надо, чтоб мой муж лично перекопал ей огород и посадил картошку. На робкие попытки возразить, что можно нанять человека, она спросила сына: «А ты зачем тогда нужен, если ничего делать не хочешь?!» Муж спокойно сел в машину и уехал домой. Полтора месяца полной тишины. Ни звонков, ни сообщений. Ей не интересны внуки, хотя она первая ходила кругами на тему: «Когда же вы мне внуков заделаете?» И так стало спокойно, что словами не передать. © WendyMage / Pikabu
- Я ждала поздравления два дня. На следующий день после дня рождения спросила своего ненаглядного: «Ты ничего не хочешь мне сказать?», а услышала: «Ты думала, я забыл? С днем рождения!» На минуточку, уже было 11 вечера следующего дня. Так что иногда все же стоит напомнить... © Anguelina Filatova / VK
- Рожаю. Идет девятый час схваток. Заходит в палату акушерка и говорит: «Там твоя мама очень волнуется, звонит постоянно, просит, чтобы ты ей ответила». В бешенстве на последних силах хватаю телефон, открываю чат и вижу: мама прислала мне мое детское фото с вопросом «Правда, ты тут такая милая?» До сих пор не могу понять, как женщина, которая родила двоих, смогла додуматься до разговора про фото во время родов. © Мамдаринка / VK
- У подруги сломалась машина. Отец помог отогнать машину в сервис, сказал, что ремонт займет полчаса, велел подождать и уехал. Она просидела в сервисе до ночи. Мастера мнутся, ничего не говорят. Вечером в истерике позвонила отцу, а он ответил, что специально так подстроил, потому что она должна стоять возле мастеров и наблюдать весь процесс ремонта, а то мало ли что. © Подслушано / Ideer
Больше историй о крутых папах вы найдете в этих статьях:
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