17 родственников, с которыми ни в цирк, ни в кино на комедию ходить не надо

Семейные узы — это лотерея, и среди родственников попадаются как люди с золотым сердцем, так и кадры, озабоченные исключительно собственным благополучием. Одни отдадут последнюю рубашку, а другие так и норовят в твой карман заглянуть. Третьи же вроде ничего такого не делают, но с ними тоже не соскучишься.