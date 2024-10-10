18 человек, которым изучение языков принесло не только знания, но и курьезную историю
Истории
1 час назад
Люди могут учить иностранный язык для разных целей, и в целом, это может стать довольно рутинным процессом. Но иногда и в этом деле не обходится без историй, которые так и тянет поведать всему интернету.
- Я был в Мексике с друзьями. Одна девушка из нашей компании пыталась попрактиковаться в своем испанском с местными. Ей нравились дети, поэтому она подходила к группкам детишек на улице и задавала им, как ей казалось, вопрос: «Как вас зовут?» причем довольно громко. Все дети шарахались от нее. Она не понимала, в чем дело, пока я не сказал ей, что на самом деле она подбегала к этим детям и кричала: «Как меня зовут?! Как меня зовут?!» © LouisCapet / Reddit
- Живу я в Зимбабве. Есть у меня коллега, Саня. По-английски ни слова не знает, но зато выучил много выражений на местном языке шона. Выучить-то он выучил, но насчет перевода не заморачивался. Когда Сантьяго встречает зимбабвийцев, он сразу выдает все. Примерно так: «Привет, как дела, спасибо. Сегодня жарко. Хочу выпить, женщина, мужчина. Все хорошо. Стол, стул, девять». Местные обычно сразу приходят в неописуемый восторг от лингвистических способностей Александра. А если сразу не восторгаются, то он добавляет пару слов на португальском. Он до этого в Мозамбике работал. © kolma / Pikabu
- Мой брат, когда ему было около 8 лет, во время отпуска пытался выучить как можно больше французских слов. Мы были в очень дорогом ресторане, и он, вместо «большое спасибо» (Merci Beaucoup), когда ему принесли напиток, сказал: «Merci Du Pomme!» (Спасибо яблокам!) Это было восхитительно, официант долго смеялся. © Unknown author / Reddit
- В институте записалась в группу английского для тех, кто его почти не знает. Как оказалось, преподавательница из таких же. И вот занятие на тему домашних животных. Один из ребят говорит: «Ой, а у меня хомяк, как будет хомяк?» На что препод озадаченно выдала: «Нуууу... даже не знаю, наверное так и будет — «хомьяк» (с деланым иностранным акцентом). Мы так всей группой ржали, и она вместе с нами, что дальше пара уже не сложилась. © SeledkaIvasi / Pikabu
- У меня была подруга, которая жила с семьей в Коста-Рике. Она учила испанский язык и говорила уже на тот момент довольно хорошо. Но даже несмотря на это, она как-то хотела сказать, что ездит на лошадях, «кабальос», но случайно сказала, что ездит на «кабальеро», что переводится как «джентльмены». © Unknown author / Reddit
- В 2000 году на первом курсе у нас был английский. Мой уровень был «не очень». И вот перед очередной парой списываем домашнее задание. Тетрадь одна, а желающих переписать — человек 10. Разумеется, не все видят написанное, и один из таких невезучих просит текст озвучивать. Я по случайности оказался рядом с ним и краем глаза замечаю, как он начинает писать фразу: «The kitchen is small». У него, ровным почерком было выведено «зе кичен из смол». И тут я как-то сразу почувствовал себя носителем минимум уровня «интермидиэйт». © alexu3891 / Pikabu
- Был в Южной Корее с женой, она местная, язык я тоже знаю. Внешне я похож на лесоруба, к тому же у меня еще и большая рыжая борода. Группа корейских женщин в разговоре назвала меня «медведем», что мне показалось забавным. Но тут одна из них говорит уже прямо мне: «Гом» («медведь»), проходя мимо, я начал смеяться. Она сделала лицо в стиле: «Он понял, что я только что сказала?» А я поднял руки и игриво зарычал на нее. Она в ужасе начала извиняться, в то время, как ее подружки хихикали. Люблю Корею. © earlymusicaficionado / Reddit
- Мама работала в магазине одежды. Вдруг слышит — покупательница говорит по телефону на иностранном языке и рассказывает кому-то, что собирается сбежать с двумя сумками товаров, не оплатив их. И тут мама поворачивается и на ее же языке выдает: «Ты лучше просто беги, тебя камера зафиксировала, вообще-то» © Unknown author / Reddit
- Сейчас позвонил друг, не так давно приехавший в Штаты с женой, и рассказывает. Вчера весь день укладывал полы у клиента в доме, такого здорового мужика с рыжей бородой и веснушками. Как зовут этого мужика, забыл. Потом услыхал, что жена клиента обращается к нему «honey» («мед» в значении «мой сладкий», что весьма часто используется между супругами). Друг затупил, подумал что этого мужика так зовут, и весь день тоже обращался к нему «honey». Работу, по обыкновению, сделал хорошо, рассчитался, приехал домой. Рассказал жене, что какой-то странный и веселый заказчик попался, весь день посмеивался и улыбался до ушей. Жена, уже хорошо говорящая по-английски, ему все объяснила. Друг позвонил клиенту, объяснил на ломаном английском, что к чему, и в конце разговора хохотали уже оба. © Ceseus / Pikabu
- Около 10 лет назад я жил в Барселоне и встречался с девушкой-шведкой, увлекся изучением шведского языка. Как-то летом мы поехали в отпуск в Португалию с ее соседкой по комнате и валялись на пляже. Я слушал их разговор, но не все понимал. Но потом я услышал, как моя девушка сказала: «...Иногда я смотрю на него и просто думаю: «Почему?». Я сказал ей, что все понял. Никогда в жизни не видел, чтобы кто-то так краснел. © Unknown author / Reddit
- Мне нравилась одна девушка, и я соврал ей, что знаю итальянский. А она, в свою очередь, растрепала всем про это. Пришлось за неделю учить основы итальянского ускоренным способом, каждый месяц совершенствуя навыки. Прошел год. Съездил в Италию с ней, и ложь стала правдой, я говорю на итальянском. © TheNaik / Pikabu
- Я играл в шахматы с одним парнем, он в этот момент разговаривал с другом на французском, который я понимаю. Он говорил что-то вроде: «Мой соперник — отстой, я легко с ним разделаюсь». Было довольно забавно наблюдать, как он меня критикует, но в финале проигрывает. И да, я сказал ему, что понимаю по-французски, после того, как победил его. © kokakxd / Reddit
- Моя лучшая подруга плотно изучала испанский язык. Однажды мы пошли поужинать в мексиканский ресторан. Официанты неподалеку обсуждали, почему такая красивая дама (подруга) оказалась в компании такой, как я. А еще добавили, что я ем медленнее, чем черепаха. В традиционной латиноамериканской манере подруга медленно наклонилась в их сторону, схватила свою сандалию и швырнула в них. Когда они удивленно подняли глаза, она отчитала их на испанском за такое плохое поведение. Они были в шоке. © Unknown author / Reddit
- Начал изучать французский язык. Ради практики поехал этим летом в Париж. Первый день, в поисках перспективного собеседника вслушиваюсь в речь людей вокруг. Зашел в ресторан — одни испанцы. Гуляю по парку — вокруг китайцы. Спускаюсь по улице — рядом большая компания земляков. Только разминулся с ними — встретил однокурсницу... Але, французы, вы где? © YourMetalDealer / Pikabu
- В 11 классе, я стала подрабатывать репетитором. Мой английский был на высоком уровне, так что я могла спокойно его преподавать. Моей ученицей была девочка 8 лет, мы с ней сдружились на первом же занятии (занимались онлайн). Уроки проходили весело, а главное познавательно. Когда настало время моих экзаменов, эта девочка с мамой узнали мой адрес и доставкой заказала мне цветы с шоколадкой. Позже я нашла там записку, где она на английском желала мне удачи с экзаменами. Благодаря этой малышке я поняла, что хочу стать преподавателем. © Подслушано / Ideer
- Мне в детстве трудно давались языки. Родителям и учителям всегда дерзко заявляла, что буду знать только родной язык. А после школы встретила его — любовь всей моей жизни. И тут вселенная решила отыграться на мне. Нет, мой парень не иностранец. Он — глухонемой, и ради него мне пришлось выучить язык жестов. После этого уже и английский, и немецкий показались легким развлечением«. © Подслушано / Ideer
- Для работы нужно было подтянуть английский. Решила не тратиться на репетиторов, ведь муж знает язык. Так много мы еще не ссорились! То я туплю, то он переходит на крик. Вчера жду его в гостиной в назначенное время. Приходит сообщение от него из соседней комнаты: «Лучше заплачу, чем разведемся». В итоге он мне кинул деньги на карту, чтобы я нашла репетитора«. © Подслушано / Ideer
- Рассказала дочь. В ее классе у одной девочки было плохо с английским. Однажды к ним в класс ворвалась мать этой девочки и начала требовать, чтобы ее дочери ставили 5, потому что она на «отлично» закончила курсы английского. Учительница предложила собрать комиссию, чтобы она оценила ее дочь. А мать забрала дочь из класса со словами: «Я вам тут покажу», — и пошла к директору. © Подслушано / Ideer
Историй, связанных с изучением языков, у нас хватает. Вот лишь небольшая подборка:
Комментарии
Уведомления
Похожее
«Я устала работать мамой». Текст о буднях родительства, в которых кроме розовых пяточек есть куча проблем
Авторские колонки
1 год назад
20+ случайных совпадений, которые могли произойти только в кино, но не тут-то было
Народное творчество
10 месяцев назад
Эпичная история о том, как чужая свадьба вскрыла большой семейный обман
Семья
11 месяцев назад
Невеста спросила, как ей вести себя со свекровью. А люди дружно советуют отменить свадьбу
Народное творчество
5 месяцев назад
14 человек, которые неожиданно встретили на своем пути богатых и влиятельных людей
Народное творчество
1 месяц назад
17 человек попали в курьезную ситуацию из-за своего внешнего вида, но вышли из нее с честью
Истории
1 месяц назад
Две подруги показали, как одни и те же наряды сидят на девушках совершенно разной комплекции
Культура
2 года назад
13 человек, которые умело отстояли личные границы перед родней
Народное творчество
1 месяц назад
9 пар, которые познакомились на съемочной площадке, еще не зная, как далеко это зайдет
Кино
11 месяцев назад
16 животных, которым пришлось пройти огонь и воду, прежде чем попасть в любящие ручки
Животные
2 года назад
15 человек, у которых точно где-то припрятан черный пояс по жадности
Народное творчество
2 года назад
16 человек, которых наградили таким прозвищем, что скучать не придется даже окружающим
Народное творчество
1 год назад