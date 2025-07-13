12 случаев, когда риелторы коварно пытались обвести всех вокруг пальца

Истории
5 часов назад

Многим кажется, что работа с риелторами — это простая формальность. Но эти истории докажут: некоторые из них готовы пойти на все, лишь бы заключить сделку. Уловки, хитрости, абсурдные обещания — приготовьтесь узнать, как риелторы пытались обвести клиентов вокруг пальца.

  • Ко мне как-то пришел один дядя с ребенком — типа семья. Вроде бы смотрят квартиру, начал задавать какие-то профессиональные вопросы, а потом достает визитку: мол, я риелтор, давайте договорчик бахнем. Я его прямо спросил, чего он ждет от меня, если начал знакомство с обмана. Так жаль было потраченного на этого умника времени. © Белое Безмозглое / ADME
  • Родственница искала простую однушку в центре, обратилась в агентство и попросила меня тоже поискать. На следующий день риелтор пригласила на «супер вариант». Опоздала на час, нахваливала квартиру, хотя было видно, что там нужен капитальный ремонт. Сделали «скидку», но мы сказали, что подумаем.
    На следующий день нашли сами — вариант лучше, напрямую от собственника. Купили без посредников. Через пару дней риелтор звонит и радостно предлагает нашу же квартиру, но уже дороже — как эксклюзивную находку и без торга. © andbest / Pikabu
  • Приехала смотреть двушку с мебелью и техникой. Тетка прям сияет, кофе льет, квартиру расхваливает. Спрашиваю, мол, в чем подвох. Она уверяет: «Никакого подвоха, просто от знакомого сдаю!» Но потом она проговорилась, что хозяин-то будет раз в полгода с вахты приезжать, и что надо будет на пару недель съезжать, а с мебелью быть поаккуратнее — чтобы все как новенькое осталось. Я кофе допила, вежливо поблагодарила и отказалась. На следующий день — шквал звонков и смс с обидами, что я, мол, отказалась от «такого счастья». © portulakis / Pikabu
Чебураха Тротилла
1 день назад

Так вахтовик не в курсе, что его квартира сдаётся? А когда приедет, будет бить квартирантов не по договору аренды, а по морде 🤔

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  • Мой бойфренд-англичанин снимал виллу в Индии, когда там работал. При подписании договора агент решил добавить вишенку на торт (вилла, кстати, была шикарная): «Сэр, это счастливая вилла. Три предыдущих жильца женились, пока тут жили». Мой британец с покерфейсом отложил ручку: «Тогда я не хочу ее снимать». Шутка удалась — брокера чуть удар не хватил. А уезжая, бойфренд уверял нового жильца, что снял с виллы проклятие. © Подслушано / Ideer
  • Мой любимый случай — риелтор, который уверял, что дом можно взять дешевле указанной цены. А на следующий день, когда мы заговорили о предложении, вдруг заявил: «Не перегибайте, по такой цене — это просто находка!» © AlexBanich / Reddit
  • Мы первый раз покупали жилье, и риелтор сразу нас убедил, что надстройка второго этажа без разрешения — это вовсе не проблема. «Здесь так почти все делают, зато дешевле выходит», — сказал он. Инспектора он тоже выбрал сам — тот, конечно, кивнул и ничего плохого не нашел. Эта история стала хорошим уроком для нас. © original_evanator / Reddit
Чукча в чуме
4 часа назад

дом "дешевле указанной цены" - нагловатый посредник просто считает, что знает как "продавить" владельца. но это не всегда прокатывает.

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  • Когда родители продавали квартиру, риелторы постоянно звонили и отнимали много времени, представляясь покупателями. Но один превзошел всех — позвонил и сказал, что «пробно» выставил нашу квартиру на сайте своего агентства, уже нашел покупателей и хочет показать им квартиру. Папа согласился, риелтор привел людей. Папа нарочно игнорировал риелтора, общался только с покупателями, демонстративно обменялся с ними телефонами и сказал, что сделку будет вести наш проверенный юрист. Риелтор бегал кругами, суетился, крутил глазами и говорил: «Так дела не делаются». Смешно было всем, кроме него. © Подслушано / VK
  • У меня очень плохие отношения с риелторами, и я бы вообще никогда не хотел с ними иметь дело. Был случай: искал квартиру и нашел вариант, где хозяин еще не нанял риэлтора. Мы почти договорились, я внес залог, но вечером пришел риелтор и убедил хозяина не сдавать нам — потому что у меня дети и квартиру можно сдать дороже. Повезло, что я умею себя сдерживать, но больше повезло именно риелтору. © Не все поймут / VK
  • Мой друг во время покупки квартиры ходил на просмотр с котом. Тот вечно убегал, фырчал, нервничал. Риелтор уже не знал, что делать, ничего коту не подходило. В итоге выбрали квартиру, где кот чувствовал себя хорошо. А спустя год обнаружили, что где-то под трубами пузырек валерьянки. Видимо, риелтор сильно устал бегать с ними по объектам, поэтому сам и разрушил с помощью валерьянки это кошачье суеверие. © Не все поймут / VK
  • Однажды риелтор пыталась применить ко мне старую уловку: «Продавцу пришло предложение с более высокой ценой, хотите повысить?» Я рассмеялась и сказала, что нет, это не тот дом, за который стоит бороться — пусть забирают. Забавно, но «невидимый» второй покупатель исчез к выходным, а в понедельник она первой позвонила мне с хорошими новостями. © AccomplishedBid2866 / Reddit
  • Ищу квартиру в аренду, и один агент спросил меня, сколько там стоит аренда. Я подумал: «Это ведь ваша работа — знать цену, зачем приходить на показ без проверки объявления?» Мы были далеко не первыми на просмотре, уже почти в середине очереди. © Carrotface94 / Reddit
  • Бесят риелторы, которые считают себя хитрее всех. Мол, правила есть для всех, но не для них — уникальных. Разместила объявление о продаже квартиры, четко указала, что услуги риелтора не нужны, приходить только с клиентом. В итоге за день — 28 звонков от риелторов с «хочу предложить услуги» и «если передумаете». Если бы я передумала, точно бы обратилась к тому, кто умеет читать. © Подслушано / VK

Комментарии

Уведомления
Чукча в чуме
4 часа назад

Да... Это как лотерейка, но в них мне не везет с девства, а вот с посредником повезло - честный, въедливый, упорный. Берет выше чем остальные, но отрабатывал каждый рубль.

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