15 человек, которые только обратились к риелтору, и тут же начались приключения

17 историй о поездках в общественном транспорте, где кого только не встретишь
Истории
8 месяцев назад
Покупать, продавать или снимать жилье — и без того тот еще стресс. Но когда в дело вступают риелторы, создается впечатление, будто все это становится их личной собственностью. И делать они с ней могут все, что только захотят, ведь: «Мы же профессионалы, нам виднее». И самое обидное — часто оказывается, что эти «профессионалы» в недвижимости разбираются не лучше, чем ваш кот в квантовой физике. Проверено на практике!
Да уж, риелторы — это прямо как лотерея. Может повезти, и попадется адекватный. А может и наоборот, выйти история с печальным концом, где вы платите деньги за то, чтобы вам нахамили, все перепутали и в итоге оставили с носом. Тем важнее всегда быть начеку и глядишь все изменится.