15 человек, которые только обратились к риелтору, и тут же начались приключения

Покупать, продавать или снимать жилье — и без того тот еще стресс. Но когда в дело вступают риелторы, создается впечатление, будто все это становится их личной собственностью. И делать они с ней могут все, что только захотят, ведь: «Мы же профессионалы, нам виднее». И самое обидное — часто оказывается, что эти «профессионалы» в недвижимости разбираются не лучше, чем ваш кот в квантовой физике. Проверено на практике!