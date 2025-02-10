15+ случаев на свадьбах, которые надолго стали предметом обсуждений

Про лучшую подругу и 12 лет дружбы. Имо, все было ясно ещё наа стадии "проговорилась". Даже если ты наа 100500 процентов уверена, что подруга не поедет, ты ее все равно пригласишь. Если хочешь ее видеть. Так что авторка реально дура, живущая в мире розовых пони с собой наа троне.