15+ случаев на свадьбах, которые надолго стали предметом обсуждений
Ах, свадьба! Событие, которое должно стать знаковым для двух влюбленных и согревать их теплыми воспоминаниями всю оставшуюся жизнь. Но иногда выходит так, что этот праздник становится источником самых невероятных историй, оставляя в шоке и молодоженов, и гостей. Остается только утешаться фразой: «Ну, будет что вспомнить».
- Мой отец был шафером на свадьбе. Во время своей речи он забыл имя невесты. Папа потратил секунд десять, торопливо нашептывая себе под нос случайные имена девушек, которые смог припомнить. Поскольку он держал микрофон, все в комнате могли это слышать. В общем, это прозвучало как длинный список бывших подружек жениха. © neg9 / Reddit
- На свадьбе моего двоюродного брата родители жениха высказались в адрес семьи невесты на тему того, что те не платили за свадьбу, поэтому нечего и ехидничать о том, как все организовано. В ответ родители невесты начали швыряться в них купюрами и орать что-то вроде: «Ну как? Теперь довольны?» Максимально неловкая ситуация. © tsim12345 / Reddit
- На свадьбе знакомого настал момент, когда надо было ловить букет невесты. Прозвучала фраза: «Ну кто тут у нас незамужний?» Собираюсь подойти и хочу отдать клатч своему парню, чтобы ничего не мешало. А он во всеуслышание со смехом заявляет: «Не-не-не! Тебе туда не надо, а то вдруг поймаешь!» Захотелось под землю провалиться. © Подслушано / Ideer
- С женой были студентами, жили очень бедно, сами только расписались и подарков ни от кого не просили и не ждали. Звонит двоюродный брат, приглашает на свадьбу в столицу. Крутой ресторан заказан, вся родня съедется. Наскребли на подарок чуть больше моей месячной зарплаты, заняли денег на билеты и отель. Приезжаем. Оказывается, что на нас места ни в машинах, ни в арендованном автобусе нет. Ловили на свои деньги такси, катались сперва к жениху, потом к невесте, после в ЗАГС. Церемония заканчивается, часть гостей рассаживается в транспорт и едет в ресторан, громко и весело это дело обсуждают между собой. А остальным, в том числе и нам с женой, сообщают, что на этом свадебное мероприятие окончено и жених с невестой очень благодарны, что мы разделили с ними этот памятный день. Поблагодарили брата за урок и поехали голодные и уставшие в ненужную гостиницу, которая уже оплачена из скудных дырявых студенческих карманов. Больше с этой родней не общались. © PoNiknesNik / Pikabu
- У тети была третья свадьба. Она пригласила на нее всех своих предыдущих мужей, потому что любит скандальчики. Так оказалось, что один из них учился в той же школе, что и ее новый муж. Большую часть праздника они протусили вдвоем, практически не обращая внимания на тетю. © Unknown author / Reddit
- Небольшой праздник человек на тридцать. Большую часть времени еду выносила одна милая официантка. Когда она вносила трехъярусный свадебный торт, то не только уронила его, но и упала прямо в него. Как только мы поняли, что она не пострадала, начался смех. Мы все равно уже все наелись, и торта не особо хотелось. Все хохотали до упаду, кроме бедной официантки. Она рыдала и от смущения, и от того, что испортила этот особенный момент. Мы насобирали ей лишнюю тысячу долларов чаевых, чтобы она поменьше расстраивалась. © Scrappy_Larue / Reddit
- С женой спланировали торжественный выход на наш первый танец. У всех гостей на столах были мыльные пузыри, которые они должны были запускать во время танца. Красота, да и только. Что могло пойти не по плану? Аудиосистема перестала работать именно в тот момент, когда мы вышли в центр и приняли красивую позу для начала танца. Просто стояли там в тишине, а все на нас пялились. © Unknown author / Reddit
- Недавно я был шафером на свадьбе. Мать невесты минут 10 распиналась, рассказывала, как ее дочь и будущий зять нашли друг друга на сайте знакомств. Все было бы ничего, но вот после ее речи никто даже не похлопал, да и вообще в зале повисло неловкое молчание. Ведь она выдала, что в то же время ее дочь несколько месяцев ходила на свидания еще с четырьмя парнями с того же сайта. Она вроде как пыталась подать это так, что жених оказался лучшим из этих пятерых, вот такой вот он классный парень. Все просто сидели в шоке. © Kdub07 / Reddit
- Бывший парень невесты вернулся к ней за неделю до свадьбы и сказал: «Я не могу допустить, чтобы ты вышла за этого человека» В итоге она бросила жениха и выскочила замуж в назначенный день, но за своего бывшего. © infyy / Reddit
- Худшее что я видел — это видео со свадьбы моих родителей. Отец надел кольцо маме на средний палец. И даже не заметил! А знаете что самое смешное? Потом он женился второй раз, на другой женщине, и ситуация повторилась. Молодец, пап © CherryWolf / Reddit
И по размеру подошли кольца? Странно... Или папа просто очень сильный?
- Дядя обожает толкать речи. Произнес очень милую и трогательную речь на свадьбе. А потом, примерно через полгода, выдал такой же текст на другой свадьбе, просто изменил имена пары. Те, кто был на первом празднике, еле сдерживались, пока его слушали. Он снова сделал это примерно три года спустя. В общем, слова ему больше не дают. © westish13 / Reddit
- Невеста стояла в дверях и довольно долго ждала начала церемонии. В это время длинный шлейф ее платья лежал на крыльце. Она и не знала, что маленькая собачка задремала на шлейфе, и, когда церемония началась, вместе с ней поехала к алтарю. © Unknown author / Reddit
- Были мы с мужем как-то на свадьбе знакомых. Сидим в ресторане, слушаем поздравления для молодоженов. Невеста эдак на 7-м месяце беременности. И тут вдруг подруга жениха буквально вгоняет новоиспеченного муженька в краску: «Игорь, я так за тебя рада. Ведь всего год назад в этом же ресторане ты сделал предложение другой девушке, а она тебе отказала». Жених был красный как рак. Не знаю, как они между собой все это разрулили, но до сих пор вместе © matroskin713 / Pikabu
- Лучшая подруга несколько лет назад уехала в другой город. Как-то созвонились и она случайно проболталась, что выходит замуж. Я в шоке. А как же я? Ведь сто раз друг другу клялись, что если свадьба, то никакой другой подружки невесты и не надо. Мне обидно стало, бросаю трубку. Она перезванивает: «Ну что ты обижаешься, я думала, ты ко мне в деревню не поедешь. Приезжай, закажу место для тебя в кафе на банкет». Переступила через себя, поехала.
Вечер перед свадьбой. Я устала, пошла в дальнюю комнату. И тут ее жених приходит и давай мне рассказывать, как я ему понравилась, какая я классная, а моя подруга его вообще бесит. Я, естественно, его послала и тут же пошла к Маринке все ей рассказать. Она выслушала и сказала, что это я просто ей завидую, что у нее свадьба, а у меня никого нет. Ну ладно, я пошла спать. А утром просыпаюсь от того, что меня за шкирку тащит ее отец и выкидывает за ворота. Орет, какая я дрянь, что подруге свадьбу испортила. А она переживала всю ночь. Вот такая дружба длиною в 12 лет получилась. © Unknown author / Pikabu
- Я всегда говорила мужу, что свадьба — это только наш день. Он, даже зная это, разрешил своему другу сделать предложение девушке на нашей свадьбе. Друг становится на колено, она говорит «да», все в восторге. Муж широким жестом отдает им конверт с деньгами, которые подарила мне сестра. А потом вдруг выяснилось, что в этом конверте было почти в двадцать раз больше, чем подарила нам эта парочка. Девица еще и беременна оказалась, весь вечер все с ними фотографировались, поздравляли. Попыталась с ней по-хорошему решить, вернуть конверт — она уперлась и не отдает. Муж посодействовать отказался — ты что, я же лучшему другу подарок сделал, он мой братишка. Но ничего, карма тех двоих настигла — еще до родов они разбежались, ребенка девушка растит теперь одна. Ну и я развожусь: раз муж так себя повел, то и дальше друзья ему будут дороже семьи. © Подслушано / Ideer
- Моя племянница была в комнате невесты во время сборов. Итак, невеста полностью готова к выходу: макияж, прическа, платье и фата. Все в восторге, осыпают ее комплиментами. Невеста наклоняется к племяшке и весело спрашивает: «Ну, как я выгляжу?», — ожидая услышать «Как принцесса!» Но малышка выдает: «Ты выглядишь уморительно!» Лицо невесты вытягивается. Моя сестра, которая была подружкой невесты, через смех еле выговаривает том, что моя племянница просто только что выучила это слово и использует его постоянно. © BabyBu****Blues / Reddit
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Комментарии
Про лучшую подругу и 12 лет дружбы. Имо, все было ясно ещё наа стадии "проговорилась". Даже если ты наа 100500 процентов уверена, что подруга не поедет, ты ее все равно пригласишь. Если хочешь ее видеть. Так что авторка реально дура, живущая в мире розовых пони с собой наа троне.