16 родственников, на чьем фоне мама Кости Воронина — идеальная свекровь

Как ни крути, родственникам мы позволяем и прощаем гораздо больше, чем другим людям из нашего окружения. Но иногда они настолько не видят личных границ, что хочется сбежать от них на другой конец планеты.

Мы с мужем жили в доме моей мамы. Дом, конечно, не высший класс. Но жили мы в нем бесплатно. Ничего с нас моя мама не брала, только коммуналка. И вот приезжает свекровь. Дом осмотрела и сказала продавать его, так как он плохой. Во-первых, этот дом не наш, чтобы его продавать. Во-вторых, денег от продажи плохого дома не хватит на покупку хорошего. Или она хочет добавить? Нет, не хочет. Есть предложение лучше: продать дом, а на деньги от продажи пустить на оплату съемного жилья. © Starkee / Pikabu

Вышла замуж очень рано. Скопировала уклад семьи родителей: муж работал, я на хозяйстве. Родила, 12 лет не работала, а потом подруга позвала к себе в фирму. И я так влилась, что за два года до начальника отдела дослужилась. Теперь от мужа истерики, что рубашки не глажены, еды нет. А я еду заказываю теперь, детям все равно, а муж в панике. Ведь я смею работать сверхурочно, и в выходные на телефоне. А мне нравится такой уклад жизни. Недавно сказал, что найдет ту, которая будет готовить. © Подслушано / Ideer

При переезде в другой город захотел я купить свой дом. Надоело жить в квартире. Стал подыскивать варианты. В этом городе жили мои дальние родственники и по случаю приезда пригласили нас в гости. Узнав о моем намерении, сообщают, что их сынишка устроился на работу в риэлтерскую компанию и может нам помочь. Я отказался: сам поищу, мне не к спеху, зачем людей беспокоить.

Мне предложили хотя бы просто посмотреть. Выбрал пару домов, можно посмотреть. Парень предложил съездить вместе. Выходит нарядный, в костюмчике с папкой документов каких-то. Приезжаем на место. Он заявляет: «Я обо всем договорился, с хозяином про цену не говорите, все через меня». Конечно же первым делом, я уточнил цену. Оказалось пацанчик накинул 500 тысяч. Понятное дело, был послан. Осмотр на этом закончился. На следующий день он принес договор, по которому я ему должен за услуги 50 тысяч. © MisterPikvik / Pikabu

«Я попросил своего 10-летнего ребенка почистить противень.»

Продаем квартиру. Сегодня звонит дальняя родственница:

— Квартиру еще продаете? Хотим купить.

— Хорошо, тогда направляю к нашему агенту.

— Ой, нет, а давай мы с тобой договоримся: ты оформишь квартиру на мою дочку, а я буду каждый месяц тебе по 20.000 на карту переводить. Ну типа, ипотека.

Я выпала в полный осадок. Сижу, обдумываю это заманчивое предложение! © motevna / Pikabu

— Квартиру еще продаете? Хотим купить. — Хорошо, тогда направляю к нашему агенту. — Ой, нет, а давай мы с тобой договоримся: ты оформишь квартиру на мою дочку, а я буду каждый месяц тебе по 20.000 на карту переводить. Ну типа, ипотека. Я выпала в полный осадок. Сижу, обдумываю это заманчивое предложение! © motevna / Pikabu Мой муж тот еще кадр, и всегда таким был. У нас была свадьба. Мы долго ее планировали, все было подробно расписано, потому что хотелось сделать все идеально. Вдруг я понимаю, что моего жениха нигде нет. Подошла в панике к ведущему, чтобы он поразвлекал как-то публику, а сама пошла искать свою любовь. Вышла за территорию ресторана, вижу, идет в мою сторону, даже не идет, а плывет и улыбается на все зубы.

Думаю, вау, наконец-то понял, что произошло, а то весь день никакой ходил. Подошел ко мне и сразу кричит: «Ты не поверишь, я только что продал машину! 4 месяца все никак не мог продать, а тут вот праздник такой!». Эх, кажется, мне придется смириться, что я всегда буду на втором месте после его машин, но сама знала, на что шла. © Палата № 6 / VK

Думаю, вау, наконец-то понял, что произошло, а то весь день никакой ходил. Подошел ко мне и сразу кричит: «Ты не поверишь, я только что продал машину! 4 месяца все никак не мог продать, а тут вот праздник такой!». Эх, кажется, мне придется смириться, что я всегда буду на втором месте после его машин, но сама знала, на что шла. © Палата № 6 / VK У свекрови юбилей, 55 лет. Торжественно дарим красивый сервиз. Тут выскакивает сестра мужа: «Могли бы и цепочку подарить, мама так ее хотела». Муж офигел от такой наглости. Напомнил, что три дня назад у меня тоже был юбилей, и меня даже не поздравил никто. Тогда его сестра убежала в комнату, вернулась и торжественно вручила мне будильник: «Ну вот, дарю, у меня все равно ничего больше нет». Будильник мне не был нужен, но от подарков не отказываются. Проходит два года, золовка приезжает к нам в гости. На шкафу видит знакомую вещь: «О, мой будильник! Он мне так нужен! Я заберу». Меня расперло от смеха, муж пытался возмутиться, но я его остановила. Пускай забирает! © Елена Г / Dzen

«Жена выковыривает сердцевину мороженого и кладет его обратно в морозилку.»

Сын любит пошутить, что он на самом деле не наш, а от соседа. Просто дело в том, что мы с мужем оба невысокого роста. Он 168 см, я тоже коротышка, 161. А сын в свои 13 лет 188 см, прикиньте. И это не предел. Про размер ноги вообще молчу, каждый раз трудности с поиском обуви для него. А сосед у нас баскетболист. Привык к нашим веселым шуточкам, хотя сперва краснел и не понимал юмора. Теперь, если видимся в доме, здороваются и сын его «папашей» называет. Хорошо, что муж с чувством юмора и все понимает, а то было бы обидно. © Палата № 6 / VK

Прелести семейной жизни: купила на утро 2 банана, утром встаю — муж уже оба съел. Ладно, купила 3 банана: утром опять бананов нет. Купила 5 бананов: опять с утра ни одного. Купила 8 бананов — муж утром будит меня с криками: «Ты зачем покупаешь столько бананов?!» Скандал. И ведь сожрал все 8 бананов. © Подслушано / Ideer

Купили с мужем холодильник. Он был завернут в пупырчатую пленку и сын, естественно, начал ее клянчить у нас. Дали мы ему ту пленку, а сами начали изучать новый холодильник. Примерно через час выхожу во двор, а мой сынишка возле детской площадки продает пленку детям! Прежде порезав ее на мелкие квадратики. Ради интереса я мешать не стала, к обеду сын прибежал к нам и принес мороженое. Ох, уж и бизнесмен растет. © Палата № 6 / VK

Встретила мужа, когда был нищим и жил с мамой. Говорил, что всем нужны крутые, а он ищет ту, которая поддержит и поверит в него, пока он всего добивается. И тогда он готов разделить все мечты: путешествия, яркую жизнь. Нам по 40, вместе 15 лет. И ведь даже добился, доход сейчас очень хороший. Вот только заявил, что он домосед и ему нужна жена, чтобы, как кошка, сидела и помалкивала, да и вообще куда ты денешься. А мне уже поздно искать другого или строить свое. Вот и будь добра, поддерживай. © Подслушано / Ideer

Старшая сестра с мужем сняли квартиру под его родителями, на этаж ниже. Поначалу все было прекрасно, ребенка на них скидывали. А в один прекрасный день заявляется свекор и говорит: «Пожалуйста, переезжайте, а то я устал каждый день слушать, как жена вас подслушивает, а потом со всеми обсуждает». Короче, через десять дней и след сестры с мужем простыл.

«Моя девушка складывает лапшу и спагетти в одну упаковку, потому что «они одинаковые».

Мы сделали праздничный семейный ужин по случаю дня рождения моей дочки. Муж сестры подарил дочурке радиоуправляемую машинку. Сестра была немного удивлена, а племяшка расстроилась. Позже сестра звонит и мне и просить вернуть им машину, так как ее дочка очень ее хотела. Я подумала, что это все как-то странно, и ответила отказом. Теперь я, естественно, плохая, поскольку я легко могу позволить себе купить другую машинку для дочки, а они с мужем — нет. © No_Outside9331 / Reddit

Свекровь переписала свою квартиру на нас с мужем, как только мы поженились, под предлогом: «Живите, стройте быт, помогаю молодой семье». А сама переехала в соседний город. Мы были очень благодарны ей, радовались, что не придется влезать в ипотеку, планировали начать копить на машину. Но сначала решили сделать ремонт с нуля, потому что квартира была никакущая. Радовались мы ровно до тех пор, пока спустя год она не решила приехать обратно и жить у нас, абсолютно не интересуясь, как мы к этому относимся. При любой попытке мужа объяснить ей, что нам так не очень комфортно, начинались истерики и слезы. Свекровь вела себя как хозяйка: лезла в наши вещи, расставляла все так, как считает нужным, приводила гостей, когда мы хотели отдохнуть, покупала какие-то убогие шкафы и тумбочки без нашего ведома.

В общем, ощущала себя самой главной там. Все это продолжалось довольно долго, никакие разговоры и просьбы не помогали. Мы психанули, на скопленные за все время деньги купили себе очень простенькую квартиру, но денег все равно не хватило и мы взяли ипотеку. А теперь свекровь искренне удивляется, ведь: «Я же вам подарила жилье. Зачем вы взяли на себя этот груз в виде ипотеки на кучу лет?» © Подслушано / Ideer

В общем, ощущала себя самой главной там. Все это продолжалось довольно долго, никакие разговоры и просьбы не помогали. Мы психанули, на скопленные за все время деньги купили себе очень простенькую квартиру, но денег все равно не хватило и мы взяли ипотеку. А теперь свекровь искренне удивляется, ведь: «Я же вам подарила жилье. Зачем вы взяли на себя этот груз в виде ипотеки на кучу лет?» © Подслушано / Ideer Однажды приехали к свекрам в Казахстан. Свекровь вначале порадовалась и подарила мне и моей маме красивые платья и юбки. Через какое-то время у нас случился скандал, муж психанул и мы стали собираться домой. Складываю я вещи в чемодан, смотрю, а вместо подаренных вещей лежит... ничего. Свекровь в злости передумала и вытащила из моей сумки свои подарки. Типа отомстила. Ну ладно я, но подарок для сватьи-то за что? Так и уехали без подарков. © blueyed10 / Dzen