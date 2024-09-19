16 женских историй о том, что после 30 все только начинается

Мы постоянно слышим от людей вокруг о том, что жизнь после 30, 40 или 50 начинает играть новыми красками. Но так ли это на самом деле? Мы собрали истории женщин, которые только после определенного возраста поняли что к чему и открыли для себя неведомый мир.