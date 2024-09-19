16 женских историй о том, что после 30 все только начинается

Если улыбка до сих пор с лица "не слазит"🤦 - так хочется пошло пошутить, но не буду. Может быть, всё-таки "не слезает".
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Мы постоянно слышим от людей вокруг о том, что жизнь после 30, 40 или 50 начинает играть новыми красками. Но так ли это на самом деле? Мы собрали истории женщин, которые только после определенного возраста поняли что к чему и открыли для себя неведомый мир.
Если улыбка до сих пор с лица "не слазит"🤦 - так хочется пошло пошутить, но не буду. Может быть, всё-таки "не слезает".
А вот еще 12 историй от женщин, которые могут похвастаться незаурядным чувством юмора.
Я всегда считала, что после 35 - лучший возраст для женщины. Сейчас мне 37, и я так считаю по-прежнему