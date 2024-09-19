16 женских историй о том, что после 30 все только начинается

Истории
30 минут назад

Мы постоянно слышим от людей вокруг о том, что жизнь после 30, 40 или 50 начинает играть новыми красками. Но так ли это на самом деле? Мы собрали истории женщин, которые только после определенного возраста поняли что к чему и открыли для себя неведомый мир.

  • Моя сестра одна воспитывала сына. Каждую копейку берегла, чтобы накопить ему на учебу. Племянник поступил в вуз и ни разу там не появлялся. Сказал, что передумал быть юристом, будет поступать на айтишника в следующем году, а пока поживет для себя. Сестра психанула, взяла все накопленные деньги и открыла бизнес по пошиву штор. Сказала сыну, что тоже всю жизнь мечтала шить, а не работать бухгалтером, чтобы его прокормить. Горжусь сестренкой. Бизнес пошел вгору, а племянник пока устроился в кафе напитки разливать.
  • Я только в 38 лет смогла родить свою первую дочку. Хочу еще детей, мечтаю о двойне. Дочке сейчас 3 месяца. Это такое счастье — быть мамой. Я понимаю, почему все окружающие смотрели на нас с грустью, мол, детей нет. А когда стал виден живот, все начали поздравлять. До сих пор улыбка с лица не слазит от радости материнства, от поздравлений друзей, коллег. И ведь правду говорят, что после 40 начинается удивительный возраст: кто в декрет, кто в студенты, кто замуж, кто в бабушки... Жизнь — удивительная штука. © Мамдаринка / VK
  • К замужеству я всегда относилась со скепсисом. Неудачный брак мамы и сестры наложил отпечаток на мои взгляды на жизнь в целом и институт брака в частности. Я до последнего была уверена, что брак нужен скорее мужчинам, чем женщинам. Сейчас мне 41, я год как замужем. Но наш брак больше похож на деловое сотрудничество. Роли четко прописаны, никто никого не тиранит. Понятное дело, приходится идти на уступки, но это не брак «по залету» или желание «поскорее выскочить абы за кого». Я ничуть не жалею, что вышла так поздно замуж. Можно всю жизнь искать того самого человека, но так и не найти. © ADMIN / Y-story
Ольга Курпякова
1 час назад

Если улыбка до сих пор с лица "не слазит"🤦 - так хочется пошло пошутить, но не буду. Может быть, всё-таки "не слезает".

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  • Никогда не считала себя особенно привлекательной и переживала по поводу внешности. Объективно не вписывалась в стандарты красоты. Но этот год стал для меня переломным. Мне исполнилось 30 лет. Я поняла, что не так важны отдельные какие-то черты, как внешний вид в целом, гармония в нем. А еще я потратила кучу времени и привела себя в порядок. Подобрала правильную стрижку, оформила брови, занялась гардеробом. После всего этого моя уверенность так подросла, что я зарегистрировалась на сайте знакомств. Короче, у меня буквально открылись глаза. © aminmo / Reddit
  • Когда ты нашла свою любовь лишь в 39 лет, кажется сложным заговорить с партнером о детях. Так было и со мной. Моему мужу 46 лет. Я сказала, что хочу детей, а он вдруг оказался не против. Почувствовала себя счастливой. Ведь до этого в моей жизни не встречались те мужчины, с которыми бы я хотела завести семью. Забеременев в 40, я знала, что буду "старородящей". Но я переживала не за себя, а за своего мальчика: как его будущие одноклассники отреагируют. В школе детей со "старыми" родителями часто унижают. Переживать не стоило. В школе его очень любили, а я все больше убеждалась в том, что мамой я стала, хоть и поздно, но зато хорошей. © Мамдаринка / VK
  • Я достаточно давно уже в разводе, мне 38 лет и у меня есть 17-летняя дочь. Буквально вчера вечером мы были в магазине и закупались на ближайшие недели 3. Покупок было много. Магазин почему-то закрывался раньше, и потому нам с горой покупок пришлось идти на кассу. Мы уже туда шли, но охранник вдруг окликнул меня: "Девушка! Поспешите, пожалуйста, на кассу". И знаете, в чем суть этой истории? Он назвал меня девушкой. Взрослую тетку с взрослым ребенком! Ох, какая услада для моих ушей и самооценки. И пусть я была немного зла и раздражена из-за ситуации с закрытием, это обращение все перекрыло, а настроение была на шикарной отметке. Приятно все-таки, когда такое слышишь. © Мамдаринка / VK
  • Мне 35 лет, и я выгляжу объективно лучше многих подруг. У меня нет морщин, даже мимических, четкий овал лица, как в юности. Мама всю жизнь запрещала пользоваться кремами, говорила, мол, еще успеешь все эти коллагены на лицо нанести, а пока кожа молодая, то сама восстановится. Но лет с 25 я поступала по-своему — покупала хорошие кремы с гиалуронкой, маски с коллагеном. Результат налицо. Мама до сих пор уверена, что выгляжу я так благодаря ее советам «ничем не пользоваться», и до сих пор негодует, если видит на моем туалетном столике коллагеновый крем. © Подслушано / Ideer
  • И все-таки спать одной — неимоверный кайф. Я очень долго засыпаю, в детстве было мучением лежать без движения, считать бой часов до трех ночи и пялиться в потолок, потому что любой шорох мешал лежащей рядом маме. Во взрослой жизни половина отношений развалилась из-за «сама не спишь — и мне не даешь». Наконец, отвоевала право спать одна. 10 раз вскочу попью, 20 раз вскочу в туалет, 30 раз открою-закрою окно, 100 раз повернусь с боку на бок, и никто мне не указ. Наконец засыпать в кайф. © Подслушано / Ideer
  • Мне 36 лет, я активно занимаюсь спортом и тщательно слежу за собой, поэтому без ложной скромности могу сказать, что у меня отличная фигура. И я обожаю фотосессии. Один раз в 2-3 месяца арендую студию и устраиваю съемки, порой в открытой одежде. Также люблю постить фото из спортзала, где хорошо видно фигуру. Никогда это не считала ничем зазорным. Почему бы и нет? Не думала, что до этого вообще есть кому-то дело. Но как же я ошибалась! Дочка пошла в первый класс, пришлось вступить в группу класса, и тут началось. Спустя примерно неделю написала недовольная мадам, мол, не выставляйте, пожалуйста, такие фото или закройте профиль: на вас же смотрят дети! Я спросила, какого лешего ее дети-первоклашки забыли в соцсетях. Я как бы не их учительница, имею право выкладывать все что хочу, меня за это никто не уволит. Потом нашлась еще одна одаренная, в этот раз еще хлеще: «Я понимаю, что ваша дочь растет без отца, и вы всеми способами пытаетесь привлечь мужчин, но не нужно лезть в чужие семьи. Что ваша страница делает в закладках у моего мужа?» Лезть. В чужие. Семьи. Да я даже не знаю, кто твой муж! Ничего не стала ей писать, молча отправила в блок, но до сих пор не верится, что такие люди существуют среди нас. © Подслушано / Ideer
  • Мне 34. Последние 4 года были самыми лучшими в моей жизни. Я знаю себя лучше, чем когда-либо, мне более комфортно в своей собственной шкуре, я зарабатываю значительно больше, чем в 20. Я открыта всему на свете. © DisrespectfulDuck / Reddit
  • Помню, был фильм начала нулевых, где девочка-подросток загадала желание стать 30-летней. Тогда я, да и все окружение, кто видел фильм, были в недоумении — это же старость! Ну ладно, загадать 20, но 30?! В этом возрасте окружающие меня женщины были с детьми и все в заботах, а в фильме была молодая и свежая девушка, довольная жизнью. Наткнулась на этот фильм сегодня, и, о боги, я же и есть героиня этого кино, да и мои подруги тоже. Мы молоды, у нас уже есть деньги, и нет никаких обременений. Воистину лучший возраст! © Подслушано / Ideer
  • Мне 42 года и я наконец купила себе квартиру в ипотеку и переехала в новый район. Гуляю утром с собакой в парке, а навстречу мамочка с коляской. Решила со мной познакомиться, почти сразу вопрос: «А где муж работает?». Я в ответ выдала: «Девочка, я мужа своего променяла на свободу, саморазвитие, путешествия. Живу как хочу, а он после развода вернулся к родителям и так же работает за гроши».
  • Мне кажется, что после 40 лет наступили лучшие годы в моей жизни. Впервые я абсолютно уверена в себе. Мне не надо пытаться кому-либо понравиться. Я установила границы в общении с родителями. Поняла, что не карьеристка и у меня нет амбиций в этом плане, поэтому просто работаю и получаю за это деньги. Я точно знаю, что я хорошая мать, жена и друг. © LordyIHopeThereIsPie / Reddit
  • Мне 35 лет и я максимально счастлива. Я зарабатываю больше чем когда-либо, очень счастлива в браке, каждый день возвращаюсь домой к своему любящему мужу и кошке. Мы живем полноценной жизнью в пределах наших возможностей. Мы много путешествуем, а я наконец-то нашла хобби по душе — хожу по фестивалям. Играю в видео-игры и занимаюсь спортом. Короче, жизнь прекрасна. © No-Dragonfruit-6551 / Reddit
  • Мне 37, а моему жениху 36. У нас свадьба в декабре. Я отказалась от надежды выйти замуж, но теперь знаю, что просто ждала подходящего человека. © Damsell / Reddit
  • Мама всю жизнь старалась воспитывать нас с сестрой своим примером. Мол, работать надо усердно, дом содержать в порядке. Я уже давно живу своей жизнью, но недавно на учебу в столицу уехала сестра. Летом мы навещали маму. Приезжаем, а она устроила дома какой-то дестрой. Питается пиццей и роллами, купила приставку и играет по вечерам, ходит на какие-то квизы. В общем, отрывается в свои 48 за все те годы, когда была «примерной».

А вот еще 12 историй от женщин, которые могут похвастаться незаурядным чувством юмора.

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