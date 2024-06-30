18 человек, чьи вторые половинки вкрай оборзели

Вот строишь с человеком отношения, думая, что это точно любовь, а потом внезапно он начинает показывать свою темную сторону: недалекость, странные бытовые привычки, меркантильность, несусветную наглость. Герои нашей статьи не смогли промолчать и поделились вопиющими историями о своих партнерах. Ох, там такие страсти, что хоть новый сезон «Санта-Барбары» снимай!

6 лет назад моя подруга очень удачно вышла замуж за одного бизнесмена. Человек он очень хороший, да и подругу любит до беспамятства — все готов для нее сделать и делает. Она и дня не проработала, будучи с ним. Ее «работа» — это SPA, бутики, косметологи, массажи, салоны. Убирает у них домработница, готовит повар, еще могут поужинать в ресторане. И тут подругу, видимо, поплавило от счастья — завела она любовника. Причем такого додика, которых свет не видел. Она обеспечивает его, подарками засыпает. Он при этом морозится от нее регулярно, а она на мужа срывается. Вчера вообще заявила мне, что разводиться хочет, решила с додиком отношения строить. А я просто в шоке. Как можно хорошего любящего мужа и беззаботную обеспеченную жизнь променять на то, что у нее сейчас? Может, я чего-то в этой жизни не понимаю? © Рабочие истории / VK

У нас обеспеченная семья, а обеспечиваю ее я. Есть жена, двое детей. Жена занимается бытом, детьми и собой, не работает. Месяц назад она мне заявила, что я должен обеспечивать ее родных. Помогать деньгами, сделать им ремонт в квартире, купить дачу, а то им летом нечем заняться. Я офигел, конечно. Аргументирует она это тем, что своим родителям я купил дом и машину. Ага, только сделал я это задолго до брака, да и это мои родители как бы. Своим я должен помогать, а вот ее — нет. Я на ней женился, а не на ее маме и папе. Но она этого не понимает. Доказывает мне обратное, и все тут. © Рабочие истории / VK

«Мой парень хранит все эти упаковки, в которых от геля для душа осталась одна капелюшечка».

Муж порезал палец: «Больно-то как! Скорее неси перекись, зеленку, йод, пластырь, бинт!» Через полчаса велит томным голосом, лежа на кровати с забинтованным пальцем: «Принеси чаю и три бутерброда. А котлеты остались? Что-то картохи жареной захотелось. Телик тише сделай — голова раскалывается. Наверное, от боли». Что там рожать? Вот палец порезать — это да! © Подслушано / Ideer

Встречались с парнем год. Я последние 5 лет копила на квартиру и практически накопила. Сказала ему, что планирую покупать квартиру, он предложил добавить и купить совместно. Спросила, сколько он может добавить, а тот выдал: «Ну у меня 153 тысячи есть». Я чуть не упала! Решила, что займу у коллеги и сама куплю. Так и сделала. После этого парень мне мозг вынес, мол, я замуж хотел тебя позвать, а ты так некрасиво поступила. При этом не забывает всем рассказывать, что мы купили квартиру. Мы будем переезжать скоро. А я вообще не понимаю, откуда взялись эти «мы». Смешной. © Рабочие истории / VK

«Жена настаивает, что мой омлет „подгорел“».

Нашла у мужа в сумке с документами, визитками и прочей ерундой, в потайном кармашке, чек и бирку от золотых сережек с камушками. Дата — несколько лет назад, мы тогда уже жили вместе. Я серьги в подарок не получала. На мой вопрос получила закос под дурачка: «Не мое, не знаю, впервые вижу». Чек появился в его сумке сам? Кто-то ходил с его сумкой, купил серьги и спрятал чек в потайном кармане? Зачем? Чтобы насолить хозяину сумки? Правду узнать не удалось. © Подслушано / Ideer

Подруга сделала пластику груди. Ну, понимаете, захотелось ей. Проходила она с новым бюстом 3 месяца. Потом познакомилась с парнем, они начали встречаться. Вроде все хорошо, серьезно. А недавно подружаня говорит мне, мол, буду имплантаты доставать. Я чуть пирожным не подавилась: столько денег вбухать, чтобы потом просто их достать! А дело в том, что ее кавалеру больше натуральное нравится. Такие вот дела. © Карамель / VK

Я замужем 5 лет. Когда болеет муж, я ухаживаю за ним, делаю чай, хожу в магазин ему за вкусняшками. Сейчас болею я, и все его разговоры сводятся к тому, что мне нужно скорее поправиться. Обед я не готовила, так он купил манты, сварил. Они с дочкой пообедали. Когда я зашла на кухню, он похлопал меня по плечу: «Посуду быстренько помой, у тебя вид-то бодрый!» Правду моя бабушка говорила, что больная жена никому не нужна. А я ей не верила, думала, что любовь сильнее всего. © Подслушано / Ideer

«Через 2 минуты после того, как я попросил свою девушку не ставить швабру рядом с моим Lego».

Недавно я устроилась на работу своей мечты. И сама работа мне очень нравится, и деньги хорошие платят. А неделю назад парень сделал мне предложение и позвал жить в другой город. Тот город больше, но мне вообще не нравится. Да и работу я очень не хочу терять. Пробовала договориться, мол, давай на пару лет тут задержимся, но парень категоричен: «Я в любом случае уеду. Тебе решать — с тобой или без тебя». И теперь я стою перед выбором: стать женой человека, которого я люблю, но знаю всего полгода, или разорвать отношения, но остаться на любимой работе. Я реально не знаю, как поступить. © Карамель / VK

Муж постоянно ворчит, что я рано ложусь спать, мол, в 31 год уже как бабка. Ему-то хорошо: он спит до обеда практически, работа позволяет. А я с 7 утра на ногах. Мы живем в частном доме. На мне весь быт, сам дом, участок. И я, естественно, устаю раньше мужа. Он может не спать до часу ночи, а я в 23:00 уже ложусь, потому что глаза слипаются, а тело ватное. И тут начинаются вопли мужа о том, какая я старая, как себя веду и так далее. Вроде мелочь, а неприятно. © Рабочие истории / VK

© Frubbs / Reddit Кадеточка 6 минут назад Я вообще в десять уже сонная... А вообще, несовпадение личных часов - это реальная проблема. Совы с жаворонки могут ужиться только при большой и чистой любви, ага. - - Ответить

«Моя девушка открыла все 4 пачки печенья. Теперь все черствые».

Я гинеколог в частной клинике. Приходит ко мне вчера женщина, в руках у нее снимок УЗИ. Говорит, что нашла в такси и хотела бы лично отдать его владелице. Я сказала, что сама свяжусь с пациенткой и отдам снимок. Тут она выдает, что снимок нашла в машине мужа. Она догадывалась, что он изменяет, а тут еще и УЗИ. Короче, уж больно ей хочется увидеть ту женщину. Стала мне показывать фото мужа, мол, не видела ли я его. А я его видела. Это уже второй его ребенок от моей пациентки. Но этого я, естественно, не сказала. Жаль его жену, но врачебная тайна — это врачебная тайна. Ни контактов, ни фамилии я ей не сказала. И конечно, умолчала, что знаю ее мужа уже много лет. © Рабочие истории / VK

Так уж вышло, что я полгода не работаю. Все думала, чем же себя дома занимать, и вот нашла. Я обожаю готовить и готовлю для мужа самые разные блюда. И самая моя большая печаль — он не любитель поесть. Может прийти с работы и вообще не притронуться к еде. На следующий день собираю ему контейнеры, так он угощает коллег. Те боготворят меня. А хотелось бы, чтобы муж. Но ему вечно все не так. Я каждое утро спрашиваю, что ему приготовить. Делаю то, что он захотел, а муж все равно нос воротит. © Рабочие истории / VK

«Муж на моих глазах сотворил вот такое. Это точно развод. Он откусил огромный кусок не от одного, а сразу от двух пончиков и положил их обратно».

Мой муж последний год отказывается работать. Ни одна работа ему не нравится: он весь такой царь, а вокруг одни холопы. Весь этот год содержу его я. И мне надоело. Говорила ему уже, чтобы его родители содержали. Я тут при чем? Но они же пенсионеры. Выгоняла, но он не уходит. Идти-то некуда, только к родителям, а им тяжело будет. А мне, блин, легко? Уже даже была мысль подать объявление: «Отдам мужика в любые руки, с доплатой!» Но кому он нужен? Работать не хочет, еще и в быту ничего не может. © Рабочие истории / VK

Женат 4 года. Все делаю для семьи. 2 года назад открыл жене магазин с японскими товарами, как она хотела. Бизнес приносит неплохую прибыль, а я всегда на подхвате у жены, помогаю ей. Параллельно работаю на основной работе. Недавно доделал капитальный ремонт в квартире. С ребенком жене тоже помогаю. Есть у нас няня, по вечерам я купаю сына, спать укладываем его по очереди. Ночью встаю чаще я. Но при всем этом к жене не подойти! Она постоянно злая и кричит, что устала. Я уже не знаю, как ей помочь, чтобы она не уставала. Мне хочется с ней поговорить о чем-то, а она постоянно на нервах, на все дерзит. Крик души уже какой-то, реально. © Рабочие истории / VK