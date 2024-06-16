18 доказательств того, что строить отношения — это работенка не для слабонервных

Мне вчера историю рассказали, тоже про отношения)

Жила пара, скажем, Коля и Оля. У обоих второй брак, у Оли от первого брака сын, у Коли просто развод.

Ближе к сороковнику Коля начинает страстно хотеть наследника. Естественным образом как-то не вышло, началась череда эко.

У Оли просело здоровье, началась анемия, потом что-то с репродуктивной системой, в итоге она попала на операцию.

Во время операции ей перерезали нерв и она стала полуинвалидом, ходить начала сама через года два.

Как только она встала на ноги, Коля завел прежнюю волынку: "хаaaaчу ребенка"!

Нашли в Грузии суррогатную мать, донорский материал, несколько раз все срывалось. Коля бился в истериках, Оля уже готовилась послать его лесом и зажить своей жизнью, но...очередной материал прижился, и там родилась двойня. "Родителям" уже за 50, младенцев с грузинским гражданством надо как-то вывозить оттуда и легализовать в Израиле, Коля счастлив, всем рассылает фоточки, и радостно говорит, что теперь-то он Олю привязал к себе навсегда...



Единственное, что я смогла сказать - "ну и козел!", правда, меня дружно осудили)