ещё один с лапками. если бывшая так всё варила и запекала, шо ж она бывшая?
такому - только к маме под юбку.
18 доказательств того, что строить отношения — это работенка не для слабонервных
В каждой паре своя атмосфера: у одних еще идет конфетно-букетный период, вторые погрязли в быте, а у третьих вовсю кипят итальянские страсти. И когда негодование переливается через край, люди выплескивают подробности своей жизни в интернет, чтоб хоть немного снизить накал эмоций.
- Развелась с мужем из-за его измены. И вдруг бывший возвращается ко мне с орущим свертком! Видите ли, его невеста скончалась при родах, а он не знает, что делать с младенцем. Мол, чужих детей не бывает, вместе воспитаем. Я отказалась. Какие дети? Мне всего 24! Так он пригрозил, что если я не соглашусь воспитывать малыша вместе, он отдаст его в детдом. Но мне все равно. Видимо, он хотел, чтобы я все бросила и взяла ребенка на себя. © КМП / VK
- Встречаюсь с женщиной 35 лет, детей нет, замужем не была. Решили пожить неделю вместе, и я обалдел: оказалось, она вообще не готовит! С утра ест яйца с сыром, обедает на работе, ужинает салатом из овощей или кефиром. Я через 3 дня взвыл! Говорю: «Ну приготовь хоть макароны». А она выдает такая: «У меня нет кастрюли большой, только тот ковш, что под варку яиц». В выходные она сказала: «Пошли в ресторан или давай закажем доставку». Я поехал обратно к маме и отъедался там 3 дня. Как можно так жить? Моя бывшая жена варила и запекала. Как считаете, на это можно как-то повлиять? © Подслушано / VK
- Сразу после роддома муж заявил, что сделает нашему ребенку ДНК-тест. Вместо праздника, поддержки в такие самые сложные для меня дни он просто самоустранился до получения результатов. Я так рыдала от обиды! Результатов пришлось ждать около 3 недель. Все это время муж перестал давать деньги на продукты, ночевать не приходил по несколько дней. Потом, когда пришли результаты, он приполз на коленях, а я просто молча подала на развод! Муж уже показал, кто он на самом деле, видеть его не хочу! Лучше уж одной. © Как мы расстались... / VK
ещё один с лапками. если бывшая так всё варила и запекала, шо ж она бывшая?
- Около месяца назад муж вручил мне документы на развод. Когда я спросила, почему он так решил, заявил, что влюбился в коллегу и собирается на ней жениться. Я сказала: «Хорошо», — и начала процесс переезда (благо было куда). Забрала все свои вещи, а одного из своих коллег, юриста, попросила представлять мои интересы в суде. Пару недель назад позвонил муж — возмущался, что я просто уехала и даже не пыталась бороться за него. Наговорил гадостей, проехался по моей внешности. Я сделала скриншоты и отправила их коллеге-юристу. Несколько дней назад было первое слушание. Муж возмущался, что я, мол, выбрала в качестве своего представителя такого импозантного мужчину. Докапывался, не изменяю ли я ему с адвокатом. Я ответила, что изменять с коллегами — это его история, не моя. Так рада, что мы развелись. © ThrowRACalmincrisis / Reddit
- У меня весы стоят на полу в ванной, они запоминают последний вес. Как-то жена уехала, я позвал друзей. Среди них был один мелкий парень. Он человек простой: видит весы — обязательно взвесится (59 кг, как оказалось). Потусили, потом жена вернулась. Смотрю: ходит насупленная и явно чем-то встревоженная. В итоге спрашивает: «Что это было вообще?!» Хорошо, что она у меня умная и понятливая. Даже не пришлось этого другана вызывать и повторно взвешивать — поверила на слово. © SkyPravda / Pikabu
- Живем с мужем в ипотечной квартире, платежи вносим регулярно. Есть дача. Двое детей. Доход стабильный, хороший. И я хочу на море! Хочу, чтобы для меня готовили, чтобы уборку делала не я, хочу детям мир показать. Я хочу отдохнуть! Но муж считает, что мне не от чего уставать. Работаю 5/2, остальные 2 дня провожу на даче попой кверху в грядках — это, по его мнению, блаженство. А я устала, не хочу возиться в земле, не хочу как лошадь пахать. Я 30-летняя девочка, и я хочу на море! © Подслушали у замужних / VK
Даме бы посчитать расходы и подумать, от чего лично она готова отказаться ради моря.
И да, на дачу ее гонят ремнем?
- Знакомая узнала, что муж ей изменяет, и решила отомстить ему на будущее. Не сказала супругу, что знает про измену, а в квартире начала прятать «подарочки»: то трусы закинет под диван, то помаду швырнет за холодильник, то расческу со светлыми волосами (а она брюнетка) подложит. И все эти подарочки были явно не ее размера, цвета и стиля. Короче, она решила, что муж после ее ухода приведет любовницу в дом жить. Та начнет находить все эти вещи, которые явно не принадлежат бывшей жене (любовница жену знала лично), и начнет обвинять мужика в изменах. © Изяслав в ярости / ADME
- Уже второй день смеюсь. На днях муж пришел с работы и с порога такой: «Хочу развестись!» Я минуты 2 помолчала от неожиданности, потом спросила: «Хорошо подумал? Обратного пути не будет». Он ответил: «Да». Сказать, что я в шоке — ничего не сказать. Муж вышел на улицу. Я быстро собрала его вещи, поставила около двери. Он вернулся, увидел сумки, спросил: «Что это такое?» А я сказала, мол, это твои вещи, разводом будешь заниматься сам, ключи оставь, дверь захлопни. И ушла в комнату. А у самой было такое состояние, как будто меня пыльным мешком по башке ударили, даже плакать не могла. Услышала, как хлопнула дверь, но не стала выходить. Через некоторое время дверь открылась, зашел муж с огромным букетом цветов и сказал: «Я же пошутил! Хотел посмотреть на твою реакцию», а я ему в ответ: «Я тоже пошутила. Так просто я бы тебя не отпустила». Так и помирились. Встряска для нас обоих была. © Подслушали у замужних / VK
- Мой муж бодибилдер. Все говорят, что мне безумно повезло, мол, отхватила себе такого красавца, сильного, мужественного. Отфотошопленные фотки в соцсетях создают идеальную картину. А вот реальность: у него ужасная одышка, на 5 этаж еле поднимается, бегать и прыгать не может. Весь в прыщах от приема специальных «витаминок», на которые уходит почти вся его тренерская зарплата. Огромные варикозные вены, грыжи. Ест очень много и часто. Мы не можем сходить в кино или на выставку, потому что у него режим и отбой в 22:00. Проблемы с сердцем и суставами, врачи говорят худеть.
Сейчас он готовится к очередному областному чемпионату, на котором получит бесполезный кубок и пакет дешевого протеина. Крутую карьеру уже не построить, а на подготовку даже к небольшому чемпионату уйдет уйма средств и здоровья... На меня, на ребенка, на своих родных ему плевать. С каждым годом муж становится все злее и злее, потому что вершины в бодибилдинге ему не светят, рекламодателям он не нужен. А виновата я, так как недостаточно его мотивирую. © Подслушано / VK
- Я дорабатываю последние полчаса пятницы в угаре, двухлетка весело скачет по мне весь день. Тут звонок: старший ребенок на улице подвернул ногу, нужно срочно в травмпункт. Оставляю младшего со средним, нахожу старшего, осматриваю ногу (не перелом, но нужен рентген). Сажаю в машину, мчим. На часах 21:00.
Понимаю, что младший скоро начнет плакать, дома будет апокалипсис. Звоню мужу, объясняю ситуацию, прошу прийти домой, подстраховать.
— Я вообще-то в кафе. А вы заранее не могли предупредить, что я дома нужен?
Вы еще не обалдели? Идем дальше. Рентген сделан — все ок. Мчу домой укладывать младшего, успокаивать старшего, отпаивать чаем среднего, потому что хлебнул с мелким нервного состояния. Звоню мужу, ведь он уже, наверное, к дому подходит. А он даже не шелохнулся! В том же кафе сидит и выдает:
— Ой, я всем тут рассказал, что случилось, мы переживаем. У вас же все в порядке? Я тут тогда всех успокою и приду ночью уже, ложитесь без меня.
Это разница между матерью и отцом. Сейчас пост допишу и подам на развод. © #щастьематеринства / VK
- У меня трое детей, ипотека. Муж строит дом, бюджет в семье раздельный. Моя зарплата — примерно 40 тыс. на руки, еще около 10 тыс. получаю в виде пособий. Не разгуляешься. Зарплата мужа — около 150 косарей — уходит на дом. Поэтому я подрабатываю на удаленке, это плюс 40 тыс. к зарплате. Дети одеты и обуты, продукты куплены, еда приготовлена, на отпуск деньги отложены мной. Муж в этом всем не участвует никак, он строит дом, это его идея фикс. У нас 4-комнатная квартира в хорошем районе, дом у черта на рогах мне не нужен, а для «выпаса» детей есть дача. Но вчера супруг заявил, что мне надо бросать подработки и уделять больше времени семье и себе, потому что мой вечный усталый вид его раздражает. Попытки объяснить, что моя работа никому не мешает — дети по школам-секциям развезены, уроки сделаны, грядки прополоты — его не убедили. Предложил мне разумнее тратить деньги и обходиться зарплатой. По его подсчетам, оставшихся после выплат ипотеки и коммуналки 20 тыс. должно хватать на месяц. Поругались, теперь неделю разговаривать со мной не будет. © Unknown author / Pikabu
- Я в декретном отпуске, малышу 4 месяца. Беременность и роды были тяжелыми, с некоторыми осложнениями как для меня, так и для ребенка. Муж — хороший человек, папа тоже из него неплохой (сужу по детям от предыдущего брака: он с ними проводит каждые выходные и души в малышах не чает). И вот собрался он в отпуск. Мне сказал, что наш малыш маленький, поэтому я с ним остаюсь дома, а он со старшими детками едет на море... Попыталась поговорить, попросила повременить с отдыхом, ведь я тоже устала, но не срываюсь и не бегу во все тяжкие. На что муж сказал, что в следующем году, может быть, вместе поедем, а сейчас он решил ехать без нас и слушать ничего не собирается. Нет, он, конечно, хороший муж, но иногда я его не понимаю. © Подслушали у замужних / VK
Хороший муж, серьёзно? Скорее, хороший папа детям от первого брака.
- Женился год назад. С женой сразу обговорили, что детей в ближайшие 5 лет заводить не будем. Мне 28, у меня пик карьеры — директор сделал своим заместителем. Я на работе с утра до позднего вечера, одна радость — выходные. Но уже полгода по пятницам бывший муж моей благоверной оставляет у нас их 3-летнего сына до воскресенья. Вместо того чтобы отоспаться, мне приходится вставать в 8 утра и целых 2 дня проводить с ребенком. Я перестал радоваться выходным, уезжаю из своей квартиры к друзьям.
Недавно мы с женой впервые очень серьезно поругались. Собирались в отпуск в Пекин, а супруга давай навязывать этого ребенка с собой. Я категорически против. Жена обиделась: «Ты его не любишь!» А с чего я должен его любить? Он меня раздражает, я не люблю чужих детей. Сказал, что больше его не пущу в квартиру, хочет жена с сыном видеться — пожалуйста, но на нейтральной территории. Уже неделю она со мной не разговаривает! Ладно бы до свадьбы предупредила, что так будет — мы бы на берегу все решили. А сейчас я почему должен неудобства терпеть из-за ее ребенка? © Подслушали у замужних / VK
- Наш с мужем брак не был особо счастливым, мы все время ссорились, но 3 года назад все изменилось. Супруг просто превратился в мужчину моей мечты. Мне даже показалось, что он впервые увидел во мне человека. Муж начал помогать по дому, дарить цветы, приглашать на свидания, делать очень продуманные подарки. Когда мы ссорились, он подходил на следующий день и признавал свои ошибки (если был не прав), чего никогда раньше не делал. Научился извиняться, хотя прежде это было ниже его достоинства. И даже сказал, что всегда был счастлив со мной. Но 5 дней назад я нашла его переписку с другой.
Они общаются уже 3 года. Муж рассказывал ей о своих горестях, спрашивал совета по поводу подарков, путешествий и всех тех хороших вещей, которые делал для нашей семьи. И все эти изменения ему посоветовала она. Муж благодарит ее за то, что помогла изменить его несчастную семейную жизнь, сделав ее терпимой. Он пишет, что она — любовь всей его жизни. Дама отвечает ему взаимностью, но оба не хотят разводиться, так как это «эгоистично». Какая прелесть! Меня тошнит. Мое счастье последние 3 года было фальшивым. Да, там не только переписка: они встречаются, но нечасто, так как дама из другого города. © Wide-Area-6779 / Reddit
- Знакомая, Лина, жила с мужем и дочками в маленьком городке. Жили неплохо: он — предприниматель, строительством занимался. Соответственно, свой дом, участок, автомобили, достаток. Она не работала, занималась воспитанием дочерей. О том, что ее муж ходок, Лине не говорил только ленивый, но все сплетни проходили мимо ее ушей. Муж приставал открыто даже к ее близким подругам. Подсаживал девушек в машину, возвращаясь домой с работы, в надежде на продолжение знакомства. Злые языки поговаривали о десятках любовниц и сотнях незаконнорожденных детей. Все разрешилось в одночасье, когда Лина повела записывать на танцы свою младшенькую и встретила там девочку с такой же (очень редкой) фамилией, такими же светлыми косичками и разрезом глаз! Вечером был разговор и скандал. Муж ничего скрывать не стал. Он, собственно, никогда ничего и не скрывал — какой смысл скрывать что-то от человека, который все равно ничего не хочет видеть? В итоге он выставил Линку с дочерями на улицу, а та нашла в себе силы и смелость начать в 40 лет жизнь с нуля.
Ну, тут Лина - дура, живая в каком-то пузыре, игноря все, что даже не скрывалось.
- Узнала, что муж периодически встречается со своей бывшей женой, чтобы помешать ей устроить личную жизнь. Мне просто хочется свернуться калачиком и рыдать. Мы женаты 2 года. Все было хорошо, пока я не наткнулась на электронное письмо от его бывшей. Она писала, что не планирует продолжать их встречи, так как хочет найти новую любовь. А мой муж ответил, что любит ее больше всего на свете, даже больше, чем детей (их трое). И что готов на все, лишь бы она никого не искала. Теперь я поняла, почему он отказывается разделить с ней опеку над детьми и предпочитает платить огромные алименты ($ 4,5 тыс.) — чтобы у нее не было времени ходить на свидания! Чувствую себя так, будто об меня просто вытерли ноги. © Unknown author / Reddit
- Поехал на рынок перед каким-то праздником, жена дала список продуктов. Одним из пунктов была копченая селедка. Я удивился — никогда ее не видел, но подумал, что, может, супруга какой-то рецепт новый вычитала. Еле нашел, приехал домой. Первый вопрос от жены:
— Это что ты купил?!
— Копченую селедку.
— Горбушу надо было!
— Вот твой список, там черным по белому написано: «Селедка»!
— А ты сам не мог догадаться, что нужна горбуша? Мы когда-то брали сельдь копченую?
Короче, я остался виноват. © kLop.p / Pikabu
- Варила ребенку кашу, задела ручку ковша, он перевернулся. Часть кипящей каши выплеснулась мне на тыльную сторону ладони, часть — на пол. Я заорала от боли. Первые слова мужа (теперь бывшего): «Что же ты такая криворукая?!» Потом я с пакетом замороженного горошка на руке оттирала прилипшую к полу кашу. Попросила его помочь и получила ответ: «Да зачем ты вообще это делаешь? Бросай! Завтра отмоешь». Развелись через полгода. Ни о чем не жалею. © Adalinda / Pikabu
Жизнь иногда выкидывает такие кульбиты, что только диву даешься, какой она крутой сценарист. Яркие истории поджидают нас не только в семейной жизни, но и на каждом углу: от похода в больницу до поездки в лифте. Там можно встретить как свою судьбу, так и редкостных чудаков.
Комментарии
Мне вчера историю рассказали, тоже про отношения)
Жила пара, скажем, Коля и Оля. У обоих второй брак, у Оли от первого брака сын, у Коли просто развод.
Ближе к сороковнику Коля начинает страстно хотеть наследника. Естественным образом как-то не вышло, началась череда эко.
У Оли просело здоровье, началась анемия, потом что-то с репродуктивной системой, в итоге она попала на операцию.
Во время операции ей перерезали нерв и она стала полуинвалидом, ходить начала сама через года два.
Как только она встала на ноги, Коля завел прежнюю волынку: "хаaaaчу ребенка"!
Нашли в Грузии суррогатную мать, донорский материал, несколько раз все срывалось. Коля бился в истериках, Оля уже готовилась послать его лесом и зажить своей жизнью, но...очередной материал прижился, и там родилась двойня. "Родителям" уже за 50, младенцев с грузинским гражданством надо как-то вывозить оттуда и легализовать в Израиле, Коля счастлив, всем рассылает фоточки, и радостно говорит, что теперь-то он Олю привязал к себе навсегда...
Единственное, что я смогла сказать - "ну и козел!", правда, меня дружно осудили)