18 человек, которые скорее забудут собственное имя, чем одну единственную поездку в лифте
Поездка в лифте обычно не занимает много времени и не обещает каких-то особых впечатлений. Но иногда в этом небольшом замкнутом пространстве происходят такие истории, что их из памяти никаким ластиком не сотрешь.
- Ехал в лифте на 19 этаж, вместе со мной поднималась семья из папы, мамы и двух детей. И где-то на 5 этаже лифт встал, погас свет. Тишина, только тихий голос бати:
— Марьяна, крепись!
Кто такая Марьяна и почему она должна была крепиться, я не стал узнавать, так как во вновь образовавшейся тишине раздался голос их дочки:
— Мама, я очень сильно хочу какать! Очень сильно! Я, кажется, уже начинаю!..
Я мысленно уговаривал малышку потерпеть, не шевелиться, не дышать и, главное, не чихать. Не знаю, услышала ли сама девочка мои мысли или вселенная сделала свое дело, но свет включился, лифт поехал. На мой взгляд, он ехал очень медленно, но в итоге двери открылись на моем этаже. Свобода! © Svolochtakaya / Pikabu
- Был по работе в мегаполисе, ехал в лифте с незнакомыми людьми. Среди них была симпатичная молодая женщина и ее парень. И вдруг эта красотка поворачивается ко мне и спрашивает: «Как заставить мужчину сделать тебе предложение?» Я моментально выдал: «На вашем месте я бы просто сказал ему, что если он немедленно не сделает вам предложение, то вы замутите с первым попавшимся незнакомцем из лифта». Все, кроме ее парня, сочли мой ответ довольно забавным. © William Rose / Quora
- На днях ехали с соседкой на лифте вниз, у нее на руках был шпиц. По пути лифт останавливается, в открывшуюся дверь начинает входить девушка, и в этот же момент соседка произносит резкое: «Нельзя!» Девушка аж спиной назад ломанулась из лифта. Проржавшись, мы позвали ее обратно и объяснили, что эта команда была адресована собаке, которая собиралась залаять. © Myxomop.4u / Pikabu
- Мы с мужем провели ночь в очень хорошем отеле. Утром спускаемся в лифте, с нами едет какой-то мужчина. И тут супруг поворачивается ко мне и такой: «Так что ты соврала мужу о том, где провела эту ночь?» Я от шока и неожиданности аж дышать перестала, как и наш случайный попутчик. Ржу не могу. © Cathy Walker / Quora
- Собралась с сыном на прогулку, вызвала лифт, он приехал. И мой 2-летний малыш первым зашел внутрь, а я пыталась пропихнуть туда коляску, но не смогла. В один момент двери закрылись и лифт уехал, а я осталась с коляской на площадке. Тогда я поседела... Я поняла, где мой ребенок, только по удивленным возгласам соседей, живущих на 2 этажа выше. К счастью, испугались только взрослые. Теперь сначала сама захожу в лифт, а потом ребенка завожу. © summersss / Pikabu
- Я однажды застрял в лифте между 3 и 4 этажом с двумя дядьками чуть постарше меня. И вот через несколько минут какое-то туловище начало колотить в двери лифта с криками: «Карась! Я знаю, что ты там. Тебе кирдык, Карась!» А я не Карась. И никто из нас не Карась. Когда лифт, наконец, открылся, мы увидели мужика, который, не найдя среди нас того, кого искал, начал жалобно вопрошать: «А где Карась?» На что мы с попутчиками пожали плечами и ушли. © Evildoerrr / Pikabu
- Возвращаюсь с собаками с прогулки. В подъезде стоит соседка и ждет лифт. Я усадил собак рядом с собой, ждем лифт все вместе. Молча. Минуты 2-3 точно. Приходит лифт, заходит она, следом — мы. Шерстяные сидят, мы стоим. Лифт большой, места всем хватает с избытком. Закрываются двери, лифт начинает движение, и вдруг мне прилетает претензия:
— А почему это ваш пес на меня смотрит?
— Потому, что у него с этой стороны организма расположены глаза и он ими глядит. Хотите — и вы на него посмотрите в ответ.
— Что вы мне тут хамите?! Я вообще боюсь собак, и вы могли бы и на другом лифте поехать!
Но тут лифт остановился на моем этаже и я ничего не успел сказать ей в ответ.
Вышел и думаю: «Блин, мы с тобой стояли внизу ждали этот лифт. Если ж ты так боишься собак, что тебе неуютно от одного лишь взгляда песеля в твою сторону, неужели сложно было сказать об этом словами через рот?» © Zerg.40 / Pikabu
- Я один раз день рождения в лифте встречала. Между 21 и 22 этажами. Я, торт, напитки и соседский кот. Воскресенье, вечер — просидела 6 часов в лифте. 2005 год. До сих пор помню. © NadezhdaNR / Pikabu
- Захожу как-то в лифт в чужом доме, следом подходит парень готического облика и заявляет что-то вроде: «Ну, если вы боитесь, я могу подождать». А чего бояться-то? Я тетка взрослая, парень вроде на маньяка не похож... В общем, заходит он в лифт, и тут я вижу (да, зрение у меня ни к черту), что у него на плече сидит здоровенная крыса! А я крыс не люблю, я их обожаю! Пока ехали — я на 17 этаж, парень куда-то выше, — познакомились. Оказалось, красавчика зовут Гоша, и это я не про парня. © Мурра / ADME
- Гуляли с девушкой по парку, а на встречу маньяк.
- Какой, сексуальный?
- Мы с моей коллегой спускались из офиса на лифте. Она обычно громкая такая, смешливая, но в тот день мы молчали. Лифт остановился, и внутрь вошел очень застенчивый парень, который даже глаза на нас поднять стеснялся. И тут моя коллега выдает: «Ну вот, и после этого она всегда покупала те, что с крылышками». После этих слов я начала ржать, а бедный парень покраснел как рак. Мне было его жалко, конечно, но не смеяться я не могла. © Rachel Bateman / Quora
- У нас в лифте висит бумажка с номером телефона на случай ЧП. И есть кнопка вызова диспетчера. Как-то раз ехали с мужем в лифте, и я случайно нажала на эту кнопку. Молчание. Я (памятуя про бумажку с номером) говорю мужу: «Да она не работает стопудово». И тут голос из динамика: «Все работает, я вас слушаю». Так стыдно было. © Walpurga / Pikabu
- Вчера я застряла в лифте со своим директором. Мне было очень неловко, потому что я занимаю должность на несколько звеньев ниже, я даже сомневалась, что он знает, кто я. Но директор заговорил со мной, спросил, как дела, и попросил обращаться к нему на «ты». Следует сказать, что он молодой и очень привлекательный человек, и уже давно мне нравится. Мы провели в лифте часа 2 и все время разговаривали. Оказалось, что у нас много общих тем, кроме работы. Сегодня утром я пришла на работу чуть позже и увидела на столе записку, в которой было написано: «Не застал тебя на рабочем месте, но надеюсь встретиться с тобой сегодня в ресторане». Это очень мило и неожиданно. © Палата № 6 / VK
"Это очень мило и неожиданно."
А что тут неожиданного?
Она привлекательна, он чертовски привлекателен, чего время терять?
Приходите к амбару, не пожалеете.
- Я вошел в лифт, где уже была моя коллега, с которой я не особо общаюсь, и еще кто-то незнакомый. Я с коллегой поздоровался и обратил внимание на то, что у нее, похоже, последний триместр беременности. Говорю такой: «О, ты скоро станешь мамой. Поздравляю!», а она в ответ: «На самом деле я не беременна». Я сразу же извинился, но неловкая пауза длилась всю нашу поездку. © Nic Lee / Quora
- Вы когда-нибудь падали в лифте с лопнувшим тросом? Я до сегодняшнего дня — нет.
31 декабря мы поехали с сыном к прабабушке. Типовая 12-этажка, новые лифты. Звоним в домофон, бабушка открыла. Заходим в лифт. Этаже на 5 начинается срежет, грохот, кабина раскачивается. Доезжаем до 9 этажа, дверь приоткрывается — и тут же захлопывается. Лифт начинает движение вниз. На табло не отображаются этажи. Кнопка стоп не срабатывает. Кнопка диспетчера молчит. Лифт ускоряется. Я смотрю на сына — он побледнел. Удар. Мы с сыном падаем. Поднимаемся, ощущение нестабильности пола. Давлю на диспетчера — тишина. Выдыхаю. Обнимаю сына. Он бледный и глаза на пол-лица. Снова давлю на кнопку вызова диспетчера. Через хрип динамика слышу:
— Что у вас?
Тараторю адрес и всю ситуацию.
— Помощь нужна?
— Нужна!
— Ждите.
Страшно. Минут 40 мы простояли, держась за перила и обнимаясь. Потом нас спасли. К прабабушке пошли пешком. © Мирра / ADME
- Захожу со своей собакой породы кане-корсо в лифт. В закрывающиеся двери залетает барышня лет 16-17. Я на всякий случай акцентирую ее внимание на песеле. «Все хорошо! Я очень люблю собак!», — отвечает девушка. Двери закрываются, и в этот момент она резко садится на корточки пред питомцем, лезет к морде рукой и сует руку песелю в пасть. Клянусь, мы с этого оба офигели — и я, и моя собака. Я перехватил даже страдальческий взгляд питомца, мол, хозяин, может, я сейчас сожму немного челюсти, весело же будет! Командой переключил внимание зверя на себя, девушку отругал. Вот чем она думала, суя руку в пасть незнакомой собаке с медвежьей башкой и весом больше, чем у нее? © Gusto / Pikabu
Не очень верится. Если это современные лифты, то там десяток тросов, да ещё и уловители, при большой для лифта скорости они срабатывают
- Когда мы были подростками, однажды ехали с моей лучшей подружкой в лифте торгового центра. С нами в кабине был симпатичный парень. И мы, совсем не сдерживаясь в выражениях, обсуждали его на испанском. Перед тем, как выйти, молодой человек обернулся и сказал нам по-испански, что мы слишком молоды для таких слов. На заметку 14-летним: испанский не является секретным языком. © SundayMorningTrisha / Reddit
- Поднималась к себе в квартиру и застряла в лифте. Звоню диспетчеру, а там глухой пень какой-то сидит, на все дребезжит: «Не слышу!» Я начинаю истошно орать, чтоб дед услышал, щедро пересыпая речь эпитетами. Тут на мобильник звонит дочь:
— Ты в лифте что ли застряла?
— Ну да. А ты откуда знаешь?
— Слышно... © Silverchiffa / ADME
- Мы с мужем познакомились в лифте, который остановился на полпути и застрял. Жили мы в одном доме, но никогда не общались, только здоровались. Оба в тот день спешили на работу, но обоим так не хотелось туда идти, что мы решили даже помощь сразу не вызывать и просто пообщаться. Разговорились, устроили небольшой пикник из еды, которую брали на работу, и даже половину фильма успели посмотреть на телефоне, но нас пришли спасать. Ну что ж, мы продолжили общение уже на свободе. © Мамдаринка / VK
Курьезные истории могут произойти где угодно: в такси, на работе, в магазине или в поликлинике. Главное — это не терять чувство юмора, чтобы адекватно на них реагировать.
Комментарии
Скучная у меня жизнь... В лифтах только застреваю, ничего больше не происходит.
*занудно" Пока по голове прилетит, не вспомнят, что техника безопасности кровью написана. В частности "Сначала в лифт входит взрослый, потом ребенок. Выходят наоборот." Сама вечно попадаю )
Вспомнилось, как мы в лифте прыгали. Прыг, лифт остановился, ух ты, классно. Кнопку нажали, дальше поехали. Питерский дом 1900 года, лифт не намного младше. За все мое детство эта шайтан-машина не ломалась ни разу😆
мы с мамой как-то застряли в лифте на Пасху, когда собирались ехать на дачу. но сидели недолго, сосед с 3 этажа вызвал лифт на 1, и лифт поехал.