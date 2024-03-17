17 закрученных историй, которые достойны «Оскара» в номинации «семейные будни»
В каждой семье есть истории, которые то и дело вспоминаются за общим столом и раз разом вызывают гомерический хохот. Но герои нашей статьи решили не останавливаться на своих знакомых, а выложили свои истории в сеть, и теперь вместе с ними смеется весь интернет.
- Мама часто по утрам забывает помыть кружку после кофе, а папу это сильно бесит. И вот он решил маму «научить» — положил немытую кружку ей на подушку. Та, когда увидела это, кружку помыла и извинилась. Но так это не оставила и предложила отцу убрать все, что забыл убрать он. Прошлась по дому и собрала все то, что лежало на на месте: отвертки, фантики, носки, толстовки, тарелки и т.д. и сложила на его половину кровати. В итоге он до часу ночи раскладывал все свое добро, чтобы лечь спать. Теперь он не «учит» маму, а просто моет кружку вместо нее. © Палата № 6 / VK
- Под старость лет у соседки умер муж, а так как без мужика она жить не привыкла, то увела у моей бабули деда. Что б сделали обычные люди? Ну поругались бы. Но бабушка не такая. Она решила схитрить: сразу после этого начала втихаря прикармливать над соседским огородом голубей, скворцов, воробьев, соседских кур. И как только пошли первые плоды — перестала. И вся эта пернатая орава, привыкшая кормиться на том огороде, пошла выедать все, чем собственно соседский огород был богат. Черешню, вишню, клубнику выклевали подчистую. Голуби повыклевывали молодые росточки, а соседские куры превратили цветущий огород в пустыню. Соседка лютовала, дед просился обратно, бабушка ликовала. Деда обратно не пустила, кстати. © Палата № 6 / VK
- Надо было спешно переодеваться, а оказалось, что жена постирала все мои трусы. Ну я и спрашиваю ее: «Дорогая, где мои трусы? Я не буду опять тещины надевать, они огромные...» При этом я совсем забыл, что на кухне сидят друзья и ждут нас на прогулку. Конечно, из кухни послышался смех. А я всего-то имел в виду трусы, которые теща подарила — такие огромные семейки... Смеялись долго, потом представляли и опять смеялись. Теще решили не рассказывать. © Подслушано / Ideer
- Раньше жил в селе и мечтал переехать в город, поэтому брался за любую работу, которую мне только могли предложить. Я пас коров, помогал на стройках, торговал на рынке, а осенью нанимался на огороды и копал картошку, собирал тыкву, свеклу и все такое. Была одна семейная пара, которая нанимала меня каждый год, они платили очень неплохо, поэтому я мирился со всеми их странностями, а их было немало. Во-первых, обращаться к ним надо было «господин» и «госпожа», за работой они следили лично, но никогда не вмешивались, только наблюдали. Например, когда я с другом копал у них картошку, они часто садились неподалеку, пили кофе из какого-то дорогого сервиза и обсуждали то, как же хорошо иметь крепостных... © Палата № 6 / VK
- Сидим с мужем за завтраком, и тут он мне говорит:
— Прекрати так на меня смотреть!
— В смысле? — удивляюсь я.
— Ты всегда так на меня смотришь, когда хочешь, чтобы я снял занавески, ты такая их быстро простирнешь, а мне опять их вешать.
Я даже не нашла что ответить. Я ведь и правда хотела. чтобы он снял занавески.... ©Jasmyne75 / Pikabu
- Папа во время нашего с мамой отъезда поливал фиалку. Когда мы вернулись, он гордо рассказал, как ухаживал за цветком, что тот даже не завял к нашему приезду. Папуля отличный флорист. Цветок только был искусственный. © Подслушано / Ideer
- Когда я была маленькая, родители купили рыжий «Москвич-412». Для того чтобы самим поехать на море. И вот настал день Х. Мы уже довольно далеко отъехали от дома, и он заглох. Папа вышел из машины и пошел выяснять, в чем дело. Прошел час, другой, уже темнело, отец был вне себя от ярости. Пригрозил «Москвичу», что сдаст его в лом и купит «Волгу». Мама, у которой тоже были права и больше стаж вождения, чем у папы, решила посмотреть, в чем дело. Оказалось, что кончился бензин. Всю дорогу до моря отец молчал. © Подслушано / Ideer
- Родители купили машину. Голубую. Ну, это я вижу ее голубой. Мама говорит, что она светло-зеленая, сестра — что она серо-голубая с зеленым отливом. А папа загадочно хихикает и прячет от нас документы на нее. Что там, черт возьми, за цвет прописан?! © Подслушано / Ideer
- Дома остался торт с предыдущего праздника. И на следующий день мы с братом его полностью съели. К вечеру, когда пришли родители с работы, папа достает кусочек торта с верхней полки холодильника и говорит маме: «Я знал, что дети все съедят, поэтому спрятал кусочек тебе». © Подслушано Уфа / VK
- Работал в ЦУМе продавцом-консультантом в обувном салоне. Заходит семейная пара с ребенком лет 4–5. Жена с сынишкой идут в женский отдел, муж — в мужской. Консультирую мужика по туфлям, тут к нему подбегает мелкий и кричит на весь магазин: «Папа, а мама тебя любит!» Отец нахмурился и выдает: «Я знаю. Пусть берет». Замечательная семья. © Sanchezzzco / Pikabu
- У мамы было плохое настроение, и она весь вечер пилила папу по поводу и без. Когда она сварила яйца для салата и поставила их в холодную воду, папа заменил их сырыми и закрылся у себя в комнате на замок. Папа говорит, что вопли было слышно на пару этажей вниз. Оба уже на пенсии, а развлекаться не перестали... © generalfox / Pikabu
- Не убирали в квартире почти месяц... Муж без претензий говорит: «Дорогая, давай полы хоть помоем... а то подъезд запачкаем...» © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Иду по делам, впереди идет пара: муж и жена, лет за 40. Муж все время обнимает жену и кормит конфетами. Через примерно 20 метров они обнимаются и жена выдает: «Ты такой милый, когда жрать хочешь». © Палата № 6 / VK
- Слышу голоса с кухни. Мама: «Теперь добавь стакан сахара». Папа: «А не многовато?» Мама: «Нет, все под контролем». Слышен шум миксера. Вдруг папа выключает миксер и обиженно говорит: «Ты ведь меня обманываешь, мы ведь не рыбный пирог делаем? А я тебе до последнего верил!» © rusvod17 / Pikabu
Много лет назад родители после переезда в новую квартиру разбирали вещи — естественно, коробок, сумок, кульков разных много. И вот папа что-то у мамы попросил из мелкого скарба, а мама ему: «Ну вот где я тебе сейчас это найду?! У меня тут в каждом углу кучи порядка!!»
- С момента появления второго ребенка в семье мы с мужем постоянно доказываем друг другу, кто больше устал сегодня, чтобы выяснить, кто идет забирать из садика или же отводить в секции и т. д. Дома остается тот, кто убедительнее устал. © Палата № 6 / VK
- Мы молодые родители 4-летнего сына и 2-летней дочери. Оба работаем, пытаемся жить полной жизнью, и из-за этого очень мало времени на сон. Муж встал по будильнику, поставил чайник (со свистком) и случайно заснул на кухне. Вот и мне пришло время вставать, захожу я на кухню и вижу, что муж вместо того, чтобы умываться, спит. В этот момент свистит чайник, а муж его утешает: «Тш, тш, тш, не плачь!» Я, еле сдерживаясь: «С ним это не сработает». © Палата № 6 / VK
- У меня очень странные соседи. Муж и жена, лет по 20. Муж тоненький, худенький, маленький. Жена большая, крупная, высокая очень. Постоянно ссорятся, то в подъезде что-то не поделят, то дома кричат и кидают что-то. Но постоянно вечером сидят на скамейке, когда заходит солнце... и обнимаются. Но после того как я увидела, что мужчина висит на балконе и держится за прут, пытаясь как-то упросить жену помочь ему подняться, думала, что больше они никогда не будут вместе. Но, выглянув в окно вечером, увидела их, сидящих в обнимку, и поняла — вот она, настоящая любовь! © Палата № 6 / VK
Супружеская жизнь — настоящий калейдоскоп событий. Вот еще несколько статей на эту тему:
Комментарии
Оставьте эту несчастную семейную пару с сырыми яйцами в покое, я вас прошу
Остальные истории забавные
У нас дома были табуретки, которые я считала голубыми, а брат - зелеными, и я все детство обзывалась на него дальтоником. В 18 лет он пошел сдавать на права, и оказалось, что он таки да, дальтоник.
Это я к тому, что может той семье с сине-зеленой машиной цветовосприятие проверить? Эти тесты теперь ведь в свободном доступе есть )
Мама с правами и большим опытом вождения ждала два часа прежде чем взглянуть на датчик бензина? Ну-ну.
Я не поняла, почему дед стал проситься домой после того, как голуби выклевали все в огороде? Он уходил к соседке ради огорода? Он питался только подножным кормом? Он не любит голубей?
"Обожаю" людей, которые не умеют выражать свои мысли, и потом считают, что это смешно.