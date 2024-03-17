17 закрученных историй, которые достойны «Оскара» в номинации «семейные будни»

В каждой семье есть истории, которые то и дело вспоминаются за общим столом и раз разом вызывают гомерический хохот. Но герои нашей статьи решили не останавливаться на своих знакомых, а выложили свои истории в сеть, и теперь вместе с ними смеется весь интернет.