15 солнечных историй-напоминаний о том, что счастье совсем рядом
Мы живем в мире, где нам постоянно говорят мечтать о большем: о головокружительной карьере, далеких путешествиях и большом успехе. В этой бесконечной гонке мы часто не замечаем, что настоящее, теплое и искреннее счастье — это не огромный торт, который нам дарят раз в год, а маленькие конфетки, которые можно находить каждый день.
- Поняла, что счастье состоит из мелких моментов самой обычной жизни, когда поймала это ощущение свободы и наслаждения жизнью совсем недавно, просто идя днем после работы по набережной при свежем ветре, раскинув руки в сторону и во весь голос подпевая любимой песне из наушников. Научиться бы чаще ловить такие моменты. © Подслушано / Ideer
- При родах были разрывы. Меня штопала медсестра-пенсионерка. Рядом стояла роженица, ждала ее. Но медсестра никуда не торопилась: делала стежок и убирала, делала стежок и снова убирала. Смотря на это, девушка не выдержала и выдала: «Может, хватит уже крестиком вышивать?» Медсестра ласково ответила: «Нет, надо, чтобы красиво было!» © Наталья Исламова / Dzen
- Я родилась и выросла в городе. После института вышла замуж за сельского парня, с которым вместе учились, и жили с ним на съемных квартирах несколько лет, пока не решились переехать в село. Купили там дом, сделали ремонт и живем так уже много лет и мне нравится. Я такого счастья не испытывала в городе, поняла, что суета — это не мое. Развожу цветы, у меня собака и три кота, я обожаю утром рано выйти во двор и просто радоваться природе и тишине. Никто из родных и друзей меня не понимают — как можно из города уехать жить в деревню, ведь почти все делают наоборот. А я и сама от себя не ожидала, но уже никогда не уеду отсюда, потому что нашла свое счастье. © Не все поймут / VK
Я тоже всю жизнь мечтала жить в большом городе, а сама из маленького, считай деревня. Ну и что? Переехала, 10 лет прожила. Плюнула в итоге на все, вернулась в родные края. Никогда еще не была так счастлива. Машин мало, людей мало, лес кругом. Красотааа
- Стоим в стерильной зоне аэропорта. Уже объявили посадку, очередь огромная. И я так громко говорю другу: «Паша, а давай не полетим? Ну эту Пунта-Кану! Останемся». Вся очередь покосилась на нас. Но они не знали, что мы с Пашей — сотрудники аэропорта и просто провожали свою подругу с ребенком на отдых. Их удивление заметно возросло, когда все зашли, а мы остались. Подругу в полете замучили вопросами по поводу того, почему эти двое не полетели. Повеселились мы, короче. © Анастасия / Dzen
- У меня никогда не было хорошего телефона или фотоаппарата. Это досадное на первый взгляд обстоятельство воспитало во мне одну вещь. Я подолгу и очень внимательно смотрела на светящихся счастьем людей, природу, невероятные закаты (словом все, что вызывало во мне чувство гармонии), пытаясь уловить каждую мелочь и, насколько это возможно, сохранить в памяти каждую подобную картину. Другими словами, я просто наслаждалась моментом, брала от него самое прекрасное, что только могла впитать. И даже теперь, когда техники хоть отбавляй, я продолжаю «фотографировать» окружающий мир своим определенным способом, будто бы боюсь, потянувшись за камерой, спугнуть в них самое ценное. © Палата № 6 / VK
- Когда в детстве мама посылала за хлебом, всегда грыз корку буханки. Потому как хлеб был ещё теплый, а сама корка хрустящей. Да все так делали. Сегодняшним детям не понять тех маленьких радостей, что мы испытывали. © Кирилл фон Штакельберг / Dzen
- Вышел в середине дня с собакой в магазин, забрать посылку. Обратно идем мимо школы, у детей перемена, все на улице. Одна девчонка, лет десяти, углядела собаку, идет к нам и спрашивает: «Можно погладить?» Тут все дети приучены спрашивать, сходу руки не тянут. Гладь, говорю, на здоровье — собака только рада будет. А там и другие дети сбежались гладить собаку. Этот эпизод буквально сделал мой день сегодня. © vaditch
- Живем с парнем у моей мамы. Решили помочь с ремонтом. Парень починил розетки, сантехнику. Мама посмотрела на результат и восхищенно ему сказала: «Ты золото!» Перевела взгляд на меня, вздохнула и тихонечко добавила: «Ну хоть не криворукий в этот раз». Спасибо, мама! © Не все поймут / VK
- Не думала, что для счастья нужно так мало. Частенько с любимым гуляем поздно вечером. Всегда горит максимум 2 фонаря, поэтому постоянно беру с собой маленькой фонарик. Любимый пожаловался, что у него нет фонарика, ну я и вручила ему свой. Такого восторга я никогда не видела! Всю прогулку ходил, светил им в разные стороны и так мило радовался. А потом весь следующий день не расставался с ним. Что ж и в правду говорят, что счастье в мелочах. © Карамель / VK
Ахахах! Вот это мама, конечно, завернула. Моя такая же, говорит прямо в лицо, что думает.
- Собрали с сыном по корзинке. Кассир пробила его покупки, я попросила его оплатить мои. Со вздохом оплатил. Спросила не поможет ли донести сумки, а я его борщом угощу. Он взял их и вышел. Кассир заявила молодой сотруднице: «Видела как надо с мужиками? Раз, два и он уже сам к ней домой пошел. Учись!» В общем, они ничего не поняли, но порадовались за нас. © Мишкина Машка / Dzen
- Сегодня поняла, что я самая счастливая женщина в этом мире. А все потому, что за 37 лет жизни я никогда не слышала споров о том, кто будет выносить мусор. Оказывается, многие занимаются дележкой этого действия. А многих мужчин это даже оскорбляет. Мои родители никогда не поднимали этот вопрос, хотя их отношения сложно назвать идеальными. Мой бывший муж никогда не упирался рогом, что вынос мусора убивает его эго. © pozitif_fire
- Я только что выплатил последнюю часть своего студенческого кредита. Этот кошмар официально закончен. Когда шел, увидел кофейню, которую всегда считал слишком роскошной для меня. Но в этот раз я зашел, заказал себе их фирменный латте, а мне нарисовали на нем идеальное сердечко. Вот сижу я, пью этот вкуснейший кофе и чувствую себя настолько счастливым! © Fields_Of_Elysium / Reddit
- Пришла к гинекологу. Забралась в кресло, врач начала осмотр. Она зырк туда и с непониманием на меня, снова туда и на меня. Я напряглась. В один момент она аж подпрыгнула на стуле. Я спросила, в чем же дело. А она как выдала: «Не может быть! Вы выглядите так молодо, а должны быть как старушка». Все дело в том, что у меня по-женски уже давно было все удалено. Но мне было приятно слышать такие комплименты. © Та-Таня / Dzen
- Моему малышу 14 недель. И сегодня он впервые засмеялся! Я как услышала, стала счастливее в миллиард раз. Быть мамой — это лучшее, что есть. © swirmy4921 / Reddit
- Зашла в аптеку купить прокладки. За кассой был мужчина. Спросила, какие прокладки есть. Он говорит и показывает, мол, такие и такие. И тут у меня с языка слетает: «А какие лучше?» А тот вдруг взял и начал рассказывать все о прокладках, в чем их отличие и сходство. Счастье, когда попадается грамотный фармацевт! © Ольга,- / Dzen
Герои нашей подборки на собственном опыте убедились, что самые ценные моменты часто ничего не стоят и прячутся в самой обычной жизни. Нужно лишь научиться их замечать. Возможно, прочитав эти истории, вы и сами вспомните что-то похожее.
Комментарии
А мне понравились истории. И правда же, иногда в таких мелких деталях счастье, надо просто уметь его замечать. А то все ходят обычно в телефоны уткнулись, а потом говорят, что ничего в жизни интересного не происходит. Происходит, нужно только обращать на это внимание.