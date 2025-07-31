15 солнечных историй-напоминаний о том, что счастье совсем рядом

Мы живем в мире, где нам постоянно говорят мечтать о большем: о головокружительной карьере, далеких путешествиях и большом успехе. В этой бесконечной гонке мы часто не замечаем, что настоящее, теплое и искреннее счастье — это не огромный торт, который нам дарят раз в год, а маленькие конфетки, которые можно находить каждый день.