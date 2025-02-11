12 случаев, доказывающих, что счастье — это не обязательно что-то грандиозное

Истории
1 день назад

Счастье не всегда в грандиозных событиях. Часто оно прячется в мелочах, но мы так часто гонимся за чем-то большим, что забываем замечать маленькие радости, которые делают жизнь ярче. В этой статье собраны примеры, доказывающие: счастье — это не обязательно что-то масштабное, оно рядом, нужно лишь его увидеть.

  • Из-за расписания экзаменов в университете просто не имело смысла ехать домой на день-два, и я осталась в общежитии. Настроение было, мягко говоря, не самое радостное, но делать нечего.
    А через несколько дней приходит посылка. Смотрю — мой домашний адрес. Открываю, а там мамины гостинцы, вкусняшки от друзей, фотоальбом, мои любимые книги — все, что я люблю.
    Мне кажется, я никогда не была так счастлива! © Не все поймут / VK
  • Каждый день после работы захожу на одну и ту же заправку перекусить буррито. Сегодня, когда попросил буррито, продавец улыбнулся и сказал: «Они горячие. Я знал, что ты зайдешь, так что сделал свежую партию». И это, пожалуй, один из самых заботливых поступков, который кто-либо делал для меня за последнее время. © sam67ssr / X
  • Спустя шесть лет после свадьбы я ночью лежала на диване, смотрела на свет фонаря за окном и ощущала настоящее счастье. Своя новая квартира, свое пространство. До этого мы жили со свекровью, и только сейчас я поняла, как долго ждала этого момента. © Людмила Луцкевич / Dzen
  • Поскользнулась на льду, упала, сломала руку. Гипс, больничный, первые дни наслаждалась возможностью выспаться, но уже на третий стало скучно.
    В гости зашла сестра с детьми. Племяшка, заметив мою кислое лицо, взяла фломастер и нарисовала на гипсе простенькую рыбку. Пообещала, что на удачу.
    И вот на следующий день — нахожу деньги на улице, пишет парень, который давно нравится, спрашивает, как я. А еще и рука вдруг почти перестала болеть. Настроение моментально вверх. Вот это магия! © Не все поймут / VK

«Каждое утро солнце заглядывает в мое окно и играет с моей люстрой. Это мое личное маленькое чудо, минутка чистого счастья, которая заряжает меня энергией на весь день».

  • Стала замечать, что мне постоянно снятся лошади. Во сне я пытаюсь сесть в седло, но что-то всегда мешает, или я просто просыпаюсь в этот момент. Эти сны не давали мне покоя, оставляли ощущение незавершенности.В какой-то момент решила: хватит мечтать! Записалась в конный клуб. Прошло девять месяцев. Сначала занятия были раз в неделю, теперь — пять. И каждая тренировка дает мне заряд энергии и настоящую радость. © Подслушано / Ideer
  • В нашей семье домашним хозяйством занимается муж. Недавно приходили гости, рассыпались в комплиментах, какая я замечательная хозяйка. Я сразу сказала, что это заслуга мужа — он и готовил, и перемыл гору посуды.
    Кум оторопел: «Ты же мужик, ты не должен».
    А муж как ни в чем не бывало выдал: «Так уж вышло, что я не зарабатываю столько, сколько хотел бы. Не могу оплачивать жене дорогие косметологические процедуры или маникюр. Поэтому сделаю все, чтобы ее руки оставались красивыми как можно дольше».
    Я чуть не расплакалась. © Мамдаринка / VK
  • Муж ушел к коллеге — молодой, красивой, всегда улыбающейся. Наверняка ему казалось, что она идеальна. Спустя какое-то время присылает сообщение: «Я ошибся». Оказалось, что у нее свои «тараканы», и она совсем не та, о которой он мечтал. Ну а я что? Я не стала отвечать. Зато взяла и наконец-то сходила в ресторан, куда он никогда не хотел, в театр, который он не любил, сделала стрижку, которую он не одобрял, и записалась на танцы.
    Ирония в том, что его «ошибка» стала началом моей свободы. © Мамдаринка / VK
  • Однажды я ездил на Ямайку с волонтерской миссией. Место, где мы остановились, считалось вполне неплохим, но даже там были перебои с водой. Человек мог спокойно намыливать голову шампунем, и в следующий момент вода просто отключалась, и все тут.
    С тех пор каждый вечер, заходя дома в теплый душ, я невольно вспоминаю тот опыт. Для многих из нас горячая вода — это что-то само собой разумеющееся, но на самом деле это привилегия. Не стоит ее недооценивать. © joseph533 / Reddit
  • Работаю учителем английского в одном городке в Японии, и недалеко от моего дома есть небольшой магазин кимоно. Я прохожу мимо несколько раз в неделю и каждый раз любуюсь ими.
    Но зайти внутрь все никак не решалась — все еще учила японский и боялась, что не смогу нормально объясниться.
    Однажды мой парень все-таки уговорил меня зайти, и честно пообещал все переводить. Перед визитом я строго-настрого велела ему сразу предупредить персонал, что покупать ничего не собираюсь, просто хочу посмотреть.
    Но хозяйка магазина оказалась невероятно доброй! С улыбкой сказала, что это не проблема, и предложила задавать вопросы, если мне что-то интересно. С помощью парня я узнала о процессе создания кимоно и еще пару интересных деталей.
    А потом она вдруг спросила, какое кимоно мне нравится больше всего. Я показала на красивое зеленое — то самое, что заметила на витрине пару недель назад. Не прошло и минуты, как ассистент уже готовил его к примерке! Я пыталась отказаться, но хозяйка только рассмеялась: «Не стесняйся, тебе обязательно нужно его примерить!»
    После этого я весь день просто светилась от счастья. © Bailey Elizabeth / Quora
Анна
1 час назад

Кум говнюк, конечно, и зачем вы общаетесь с таким. За собой пусть смотрит.

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  • До начала наших отношений и, тем более, до свадьбы, мы с женой работали вместе. Как-то я упомянул, что мне очень понравились яблочные клецки, которые она приготовила для обеда в складчину несколько недель назад.
    На следующий день у нее был выходной, но она все равно пошла в магазин, купила все ингредиенты и приготовила отдельную порцию специально для меня. А потом еще и принесла их прямо мне на работу в свой законный день отдыха. До сих пор храню ту самую посуду, в которой я получил лакомство! © SpotIsAGoodCat / Reddit
  • Каждое утро я иду на работу всего 8 минут вдоль небольшого канала. Там живет стайка уток и один гусь, который, кажется, тоже считает себя уткой.
    Я назвал его Борис. Теперь каждое утро я желаю Борису доброго дня, и этот маленький ритуал делает мои будни чуть лучше. © ManUtdMobb / Reddit
  • Сижу я, значит, работаю, и тут пишет мне наш стажер с работы, мол, вот-вот умрет со скуки. Ну, думаю, надо парня взбодрить. Пишу ему в ответ: «Встаем, даем пять! Три... два... один!» И что вы думаете? Мы оба одновременно вскочили, как ошпаренные, и дали по рукам! Да так громко, что, кажется, весь офис подпрыгнул. А тишина-то у нас обычно гробовая. Мы, конечно, тут же обратно сели, как ни в чем не бывало. Самый позитивный момент за весь день, однозначно! © TheBluestTitan / Reddit

А вот еще несколько историй о том что счастье приходит к нам в мелочах.

Комментарии

Уведомления
O.
23 часа назад

А зачем таких людей как кум, который сует нос не в свое дело, приглашать к себе домой в гости? Еще и оправдываться перед ним, что у мужика зарплата небольшая, что он не может оплатить "красоту" для своей жены? За порог таких душнил невоспитанных!

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Ирина Новикова
4 часа назад

История милая про клецки вскладчину, но он хоть додумался, я надеюсь, что с его стороны тоже должны быть соответствующие поступки?

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Роксолана
4 часа назад

Божечки кошечки! яблочные клёцки))) да это одно и самых простых блюд в мире)))) блины и то сложнее готовить)))

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