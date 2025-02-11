12 случаев, доказывающих, что счастье — это не обязательно что-то грандиозное

Счастье не всегда в грандиозных событиях. Часто оно прячется в мелочах, но мы так часто гонимся за чем-то большим, что забываем замечать маленькие радости, которые делают жизнь ярче. В этой статье собраны примеры, доказывающие: счастье — это не обязательно что-то масштабное, оно рядом, нужно лишь его увидеть.