12 случаев, доказывающих, что счастье — это не обязательно что-то грандиозное
Счастье не всегда в грандиозных событиях. Часто оно прячется в мелочах, но мы так часто гонимся за чем-то большим, что забываем замечать маленькие радости, которые делают жизнь ярче. В этой статье собраны примеры, доказывающие: счастье — это не обязательно что-то масштабное, оно рядом, нужно лишь его увидеть.
- Из-за расписания экзаменов в университете просто не имело смысла ехать домой на день-два, и я осталась в общежитии. Настроение было, мягко говоря, не самое радостное, но делать нечего.
А через несколько дней приходит посылка. Смотрю — мой домашний адрес. Открываю, а там мамины гостинцы, вкусняшки от друзей, фотоальбом, мои любимые книги — все, что я люблю.
Мне кажется, я никогда не была так счастлива! © Не все поймут / VK
- Каждый день после работы захожу на одну и ту же заправку перекусить буррито. Сегодня, когда попросил буррито, продавец улыбнулся и сказал: «Они горячие. Я знал, что ты зайдешь, так что сделал свежую партию». И это, пожалуй, один из самых заботливых поступков, который кто-либо делал для меня за последнее время. © sam67ssr / X
- Спустя шесть лет после свадьбы я ночью лежала на диване, смотрела на свет фонаря за окном и ощущала настоящее счастье. Своя новая квартира, свое пространство. До этого мы жили со свекровью, и только сейчас я поняла, как долго ждала этого момента. © Людмила Луцкевич / Dzen
- Поскользнулась на льду, упала, сломала руку. Гипс, больничный, первые дни наслаждалась возможностью выспаться, но уже на третий стало скучно.
В гости зашла сестра с детьми. Племяшка, заметив мою кислое лицо, взяла фломастер и нарисовала на гипсе простенькую рыбку. Пообещала, что на удачу.
И вот на следующий день — нахожу деньги на улице, пишет парень, который давно нравится, спрашивает, как я. А еще и рука вдруг почти перестала болеть. Настроение моментально вверх. Вот это магия! © Не все поймут / VK
«Каждое утро солнце заглядывает в мое окно и играет с моей люстрой. Это мое личное маленькое чудо, минутка чистого счастья, которая заряжает меня энергией на весь день».
- Стала замечать, что мне постоянно снятся лошади. Во сне я пытаюсь сесть в седло, но что-то всегда мешает, или я просто просыпаюсь в этот момент. Эти сны не давали мне покоя, оставляли ощущение незавершенности.В какой-то момент решила: хватит мечтать! Записалась в конный клуб. Прошло девять месяцев. Сначала занятия были раз в неделю, теперь — пять. И каждая тренировка дает мне заряд энергии и настоящую радость. © Подслушано / Ideer
- В нашей семье домашним хозяйством занимается муж. Недавно приходили гости, рассыпались в комплиментах, какая я замечательная хозяйка. Я сразу сказала, что это заслуга мужа — он и готовил, и перемыл гору посуды.
Кум оторопел: «Ты же мужик, ты не должен».
А муж как ни в чем не бывало выдал: «Так уж вышло, что я не зарабатываю столько, сколько хотел бы. Не могу оплачивать жене дорогие косметологические процедуры или маникюр. Поэтому сделаю все, чтобы ее руки оставались красивыми как можно дольше».
Я чуть не расплакалась. © Мамдаринка / VK
- Муж ушел к коллеге — молодой, красивой, всегда улыбающейся. Наверняка ему казалось, что она идеальна. Спустя какое-то время присылает сообщение: «Я ошибся». Оказалось, что у нее свои «тараканы», и она совсем не та, о которой он мечтал. Ну а я что? Я не стала отвечать. Зато взяла и наконец-то сходила в ресторан, куда он никогда не хотел, в театр, который он не любил, сделала стрижку, которую он не одобрял, и записалась на танцы.
Ирония в том, что его «ошибка» стала началом моей свободы. © Мамдаринка / VK
- Однажды я ездил на Ямайку с волонтерской миссией. Место, где мы остановились, считалось вполне неплохим, но даже там были перебои с водой. Человек мог спокойно намыливать голову шампунем, и в следующий момент вода просто отключалась, и все тут.
С тех пор каждый вечер, заходя дома в теплый душ, я невольно вспоминаю тот опыт. Для многих из нас горячая вода — это что-то само собой разумеющееся, но на самом деле это привилегия. Не стоит ее недооценивать. © joseph533 / Reddit
- Работаю учителем английского в одном городке в Японии, и недалеко от моего дома есть небольшой магазин кимоно. Я прохожу мимо несколько раз в неделю и каждый раз любуюсь ими.
Но зайти внутрь все никак не решалась — все еще учила японский и боялась, что не смогу нормально объясниться.
Однажды мой парень все-таки уговорил меня зайти, и честно пообещал все переводить. Перед визитом я строго-настрого велела ему сразу предупредить персонал, что покупать ничего не собираюсь, просто хочу посмотреть.
Но хозяйка магазина оказалась невероятно доброй! С улыбкой сказала, что это не проблема, и предложила задавать вопросы, если мне что-то интересно. С помощью парня я узнала о процессе создания кимоно и еще пару интересных деталей.
А потом она вдруг спросила, какое кимоно мне нравится больше всего. Я показала на красивое зеленое — то самое, что заметила на витрине пару недель назад. Не прошло и минуты, как ассистент уже готовил его к примерке! Я пыталась отказаться, но хозяйка только рассмеялась: «Не стесняйся, тебе обязательно нужно его примерить!»
После этого я весь день просто светилась от счастья. © Bailey Elizabeth / Quora
- До начала наших отношений и, тем более, до свадьбы, мы с женой работали вместе. Как-то я упомянул, что мне очень понравились яблочные клецки, которые она приготовила для обеда в складчину несколько недель назад.
На следующий день у нее был выходной, но она все равно пошла в магазин, купила все ингредиенты и приготовила отдельную порцию специально для меня. А потом еще и принесла их прямо мне на работу в свой законный день отдыха. До сих пор храню ту самую посуду, в которой я получил лакомство! © SpotIsAGoodCat / Reddit
- Каждое утро я иду на работу всего 8 минут вдоль небольшого канала. Там живет стайка уток и один гусь, который, кажется, тоже считает себя уткой.
Я назвал его Борис. Теперь каждое утро я желаю Борису доброго дня, и этот маленький ритуал делает мои будни чуть лучше. © ManUtdMobb / Reddit
- Сижу я, значит, работаю, и тут пишет мне наш стажер с работы, мол, вот-вот умрет со скуки. Ну, думаю, надо парня взбодрить. Пишу ему в ответ: «Встаем, даем пять! Три... два... один!» И что вы думаете? Мы оба одновременно вскочили, как ошпаренные, и дали по рукам! Да так громко, что, кажется, весь офис подпрыгнул. А тишина-то у нас обычно гробовая. Мы, конечно, тут же обратно сели, как ни в чем не бывало. Самый позитивный момент за весь день, однозначно! © TheBluestTitan / Reddit
А вот еще несколько историй о том что счастье приходит к нам в мелочах.
Комментарии
А зачем таких людей как кум, который сует нос не в свое дело, приглашать к себе домой в гости? Еще и оправдываться перед ним, что у мужика зарплата небольшая, что он не может оплатить "красоту" для своей жены? За порог таких душнил невоспитанных!
Из истории про яблочные клёцки... Посуду, которую он хранит, хоть помыл? Или....
История милая про клецки вскладчину, но он хоть додумался, я надеюсь, что с его стороны тоже должны быть соответствующие поступки?
Божечки кошечки! яблочные клёцки))) да это одно и самых простых блюд в мире)))) блины и то сложнее готовить)))