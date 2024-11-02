16 человек, которые нашли счастье в мелочах и теперь светятся изнутри
Иногда счастье приходит к нам в мелочах — с доброй улыбкой прохожего, любимой мелодией по радио, мурлыканьем кота или мимолетной заботой близких. Такие моменты напоминают, что поводом для радости не обязательно должно быть нечто грандиозное. Мы собрали истории пользователей, от которых у нас тоже стало чуть теплее на душе.
- Летом предстоит много покрасочных работ по дому и участку, поэтому наконец-то купил электрический краскопульт. Пока холодно, решил начать с гаража, побрызгать потолок. Заходит супруга «О, теперь у тебя такая штука есть, здорово!» Я ей: «Не у меня, а у нас». «Ой, конечно же, у нас! Ведь у нас все общее, ты у меня такой хороший, спасибо, что поправил». Обняла, поцеловала и ушла, улыбаясь. Вот ведь как мало иногда женщинам для счастья надо. А я всего лишь хотел сказать, что не собираюсь один всей этой долбаной покраской заниматься... © Abzbli / Pikabu
- Часто хожу в один магазин за одеждой. Продавцы уже знают, что я люблю долго и самостоятельно выбирать себе наряды, и просто здороваются, не предлагая помощь. И вот однажды я набрала вещей, засела в примерочной и тут слышу голос одной из продавщиц: «А где эта красивая женщина, ушла уже?» Я, понимая, что говорится обо мне, выхожу с сияющей улыбкой, чтобы рассчитаться за товар. Продавщица своим искренним комплиментом сделала мой день! © Подслушано / Ideer
- Я вот даже раньше и подумать не могла об этом. Е-мое, как же это кайфово — после трудового дня вечером в пятницу пить чай, сидя на диване на кухне после ремонта! Котейка сопит рядом, по телику старая комедия, посудомойка тихонько посуду домывает. И впереди ещк два выходных. М-м-м.....Вот оно, счастье почти в 40. © Wigrii / Pikabu
- Мой кот — чистое зло. Ни погладить его, ни вообще прикоснуться. Посмотришь не так — уже шипит. Никто его никогда не обижал — просто такой характер. И вот я уехала на две недели из дома. Морально готовилась к тому, что вернусь, еще и мстить мне будет. А он впервые мурчал мне, дал погладить, еще и лег спать возле моей подушки. Для кого-то это ерунда, но я готова была плакать от счастья. Мой кот, оказывается, тоже меня любит. © Палата №:6 / VK
- На работе платят не особо щедро. Поэтому мы с коллегой часто выручаем друг друга. Бывает такое, что у меня остаются деньги с зарплаты, а она совсем на нуле. Одалживаю ей на маршрутку и всякие бытовые расходы. А она частенько носит на работу по два судочка — свой и меня обедами подкармливает. Как-то у дочки был школьный концерт. А коллега эта отлично шьет. В отличие от меня. Пошила дочке костюм для их спектакля, и даже смастерила небольшую корону. С зарплатой не подфартило, так хоть коллеги — бусинки. © Не все поймут / VK
- Прихожу домой, жена еще на работе, дома сын 10-летний. Я уставший, еще не переоделся в домашнее, сижу на диване, прихожу в себя после трудового дня. Мимо проходит сын на кухню, на ходу предлагает чаю. Соглашаюсь, а сам сижу и думаю: когда я перестал бояться, что он пользуется чайником? Сын принес кружку чая, каких-то плюшек еще захватил с кухни, и пошел к себе в комнату как ни в чем не бывало. Было очень кстати. Сидел, смотрел телевизор, пил чай, ел плюшки, немножко плакал от счастья. © Aleksandr.Kim / Pikabu
- В начале наших отношений мы часто повторяли одну фразу: «Иногда приходится разбить пару яиц, прежде чем сделать омлет». Мы говорили так, когда оптимизма на бытовые неурядицы не хватало. А потом у меня как-то выдался ужасный день — такой типичный плохой день, когда все идет наперекосяк, за что бы ты ни взялся. Возвращаюсь я домой из магазина, начинаю расставлять продукты и, блин, опрокидываю лоточек с яйцами. И все до единого яйца разбились. Я разрыдалась, пока собирала все это с пола, а муж пришел посмотреть, что случилось, и просто обнял меня, пока я плакала. И тихо-тихо, нежно-нежно сказал мне: «Ничего страшного. Иногда приходится разбить пару яиц, чтобы сделать омлет». Никогда не забуду тот день. © kila4607 / Reddit
- Я успешная бизнесвумен, занимаю руководящую позицию в крупной компании, баба с характером. Я погасила все долги отца, сделала ремонт в его трешке, сама себе купила квартиру. Отношений нет, вся отдана работе. А мое счастье наступает, когда я прихожу домой, ложусь на кровать и ко мне сбегаются мои три канадских сфинкса. Мурчат, облизываются и нежатся. Ничего больше не нужно для счастья! © Подслушано / Ideer
- У меня аллергия на многие продукты, а муж может есть что хочет. Тем не менее, он всегда следит, какие продукты покупает в дом, рассматривает состав на этикетке на предмет того, можно ли мне это есть. Он постоянно находит какие-то новые рецепты с разрешенными мне ингредиентами, еще и сам мне готовит. У меня слов не хватает, чтобы выразить всю благодарность. © ladybjrd / Reddit
- Дочь с 1 по 9 класс училась в гимназии — там все элитно и строго, охрана на входе, пиджак цвета школы в клеточку и синяя юбка. Штаны нельзя. Скидывались, блин, на все и помногу. Только по алгебре и геометрии хватала дочка тройки, и всего одна подружка была. И та иногда. Короче, перевели в 10 класс в обычную школу — дочь расцвела, другого слова не найду. Сдружилась с парнем из класса, за одной партой теперь сидят. Ну и с другими ребятами сдружилась. Сказала: «Надо же, это так просто!» На днях дочь пекла блины. 60 штук, на весь класс. Парень из класса принес литровую банку варенья, они на перемене хомячили всем классом. И у ребенка абсолютно поменялось отношение к школе. Счастливая на уроки топает, где у нее списывают домашку. И эту домашку она теперь делает качественно, ибо не только для себя. Алгебра и геометрия перешли в твердую 4. Короче, дочь счастлива, а всего лишь нужно было поменять школу. © Kspksp / Pikabu
- Моя жена ехала как-то по городу и увидела, как кто-то распродает свои старые инструменты. Так вот, она вспомнила, что я как раз полюбил возиться с чисткой старья от ржавчины (экспериментирую с удалением пятен с помощью электролиза — я ей все уши прожужжал про это), и купила мне все это ржавое старье. Просто чтобы я мог заниматься своим хобби. Хотя обычно она такие штуки за километр обходит. © tinkrman / Reddit
- На работе за мной долго ухаживал коллега, но, как только я пыталась сблизиться, он отступал. Все потому, что я была замужем. С мужем год как не жили уже, просто официально не развелись. И вот я принесла на работу паспорт со штампом о разводе и положила коллеге на стол. А он полистал страницы, нашел штамп и как расплывется в блаженной улыбке! Потом встал и на глазах всего кабинета меня поцеловал. И я наконец почувствовала себя счастливой. © Подслушано / Ideer
- Я отец-одиночка, и у меня подрастает 9-летний сын. Вчера мы с ним пошли в ресторан, и я ему сразу сказал — никаких телефонов за ужином. Весь вечер мы болтали о всяком, играли в загадки и все такое. И вот мы собираемся уходить, и тут мужик за соседним столом говорит: «Эй, папаша, молодцом». Не знаю, почему он это сказал, но было приятно это услышать. © derickkcired / Reddit
- Однажды друзья позвали меня на большую загородную тусовку с тайным умыслом свести с одним парнем, который меня вообще не интересовал. Зато на той тусовке меня покорил совсем другой парень, который тащил меня за руку в огород, чтобы срочно показать офигенного жука. Парень, который шутил так ловко, что я смеялась до слез. Парень, которого в компании считали немного странноватым, а для меня он оказался самым лучшим. И спустя 10 лет мы все так же можем разглядывать офигенных жуков и вместе смеяться до слез. © Мама Дорогая / ADME
- Утром решил надеть брюки, которые не носил с сентября прошлого года. Достал из шкафа, надел, застегнул ремень, засунул руку в левый карман... . И тут пальцы нащупали купюры. Безошибочно, это были купюры. Но сколько? Их было несколько. Через несколько секунд решился, достал. 13 тысяч! Испытал прилив счастья, как в детстве. Как я мог забыть про 13 косарей? Загадка, но это неважно. Желаю всем испытать такое! © Korado / Pikabu
- Я хорошо готовлю, но не всегда успеваю уделить этому достаточно времени. А сегодня решила заморочиться и наделала мужу чебуреков. Он с работы пришел жутко уставший, выражение лица такое, словно его там мучили. Сидит, молчит, только чебуреками чавкает. А потом возьмет да как ляпнет: «Я домой возвращался, мне жить не хотелось. А тут, с твоими вкусностями, я еще и в кино тебя сегодня свожу, и массаж сделаю». И улыбается во весь рот, измазанный весь, счастливый. © Unknown author / Pikabu
- Работаю продавцом-кассиром в большом магазине. По восемь часов исключительно на ногах. Устаю безумно, работы много. Сегодня на кассе к вечеру один покупатель спросил: «Одежду в пакет сложить?» Я ответила, что чек пробью и сама сложу, на что в ответ услышала: «Я сам. Вы, наверное, устали». Так приятно стало... © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Ехала с работы вся такая уставшая и замученная. Еще и перчатки потеряла, и снег зарядил. Муж встречает меня с маршрутки, а у меня даже сил нет улыбнуться ему. Иду, бубню, на жизнь жалуюсь, а он мне говорит: «А хочешь звездочку?» Отвечаю, что хочу. А он внезапно падает в снег и делает «звездочку» руками и ногами. Встает, улыбается, говорит: «Вот. Эта звездочка тебе!» И так сразу тепло стало на душе, приятно и уютно — мне любимый мужчина подарил звезду.
Добрых историй не бывает много, поэтому вот еще несколько статей, способных поднять настроение в сумрачный день:
Комментарии
хотела написать злобный комментарий, мол какая ж это новая статья, если я ее читала месяц назад, и в той же последовательности, ан нет!
комменты все затерли - полдела.
но они ж добавили в самый конец две совершенно новых , по крайней мере для АДМЕ, истории.
и вуаля - новая статья .
а пихнули бы одну в начало, вторкю в конец - и вообще ультрасуперновьё получилось бы...