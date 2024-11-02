16 человек, которые нашли счастье в мелочах и теперь светятся изнутри

хотела написать злобный комментарий, мол какая ж это новая статья, если я ее читала месяц назад, и в той же последовательности, ан нет!

комменты все затерли - полдела.

но они ж добавили в самый конец две совершенно новых , по крайней мере для АДМЕ, истории.

и вуаля - новая статья .

а пихнули бы одну в начало, вторкю в конец - и вообще ультрасуперновьё получилось бы...