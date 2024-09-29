15 трогательных историй, которые возвращают веру в добро

Если у мамы был тяжелый день и она очень устала, то лучшей поддержкой от папы было бы САМОМУ приготовить ужин - маме, сыну и себе)
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Маленькие знаки внимания — это здорово. Даже такая, казалось бы, мелочь, как помощь незнакомца в метро, может запомниться надолго. Мы подготовили подборку про добрые дела, с которой вы убедитесь, как люди ценят заботу.
Если у мамы был тяжелый день и она очень устала, то лучшей поддержкой от папы было бы САМОМУ приготовить ужин - маме, сыну и себе)
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