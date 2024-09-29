15 трогательных историй, которые возвращают веру в добро

Добро
1 час назад

Маленькие знаки внимания — это здорово. Даже такая, казалось бы, мелочь, как помощь незнакомца в метро, может запомниться надолго. Мы подготовили подборку про добрые дела, с которой вы убедитесь, как люди ценят заботу.

  • Родители всегда дарили «нужные» подарки. Выросла из зимних ботинок — «Дед Мороз на Новый год подарил новые», и все в таком духе. Познакомилась с будущим мужем, он спросил, что я хочу на день рождения. Я без особой надежды рассказала. Приходит день икс — тут я офигела, потому что он подарил то, что я просила! Оказывается, так можно было! Мы уже давно женаты. Когда он спрашивает, что я хочу на тот или иной праздник, а я отвечаю по инерции что-то вроде: «Пылесос», он говорит: «Пылесос я куплю. На день рождения ты что хочешь?» Это очень мило, приятно и трогательно. © Подслушано / Ideer
  • На работе был кошмар, денег нет, с жильем проблема. Иду в печальных мыслях, на обочине котенок сбитый лежит. Ругалась я страшно, подобрала. Куча денег, которых нет, потребовалась на лечение. И вы знаете, совпадение или нет, но как-то все быстро наладилось во всех областях. Я подумала, что это вселенная проверяла меня. А кот, кстати, офигенный оказался. Каждый день поражаюсь, как можно было найти лучшего в мире кота. © Подслушано / Ideer
  • На кассе проходившая мимо бабушка-пенсионерка дала мне мелочь, пока я свои десятки в сумке откапывала. Испытывая жуткую неловкость, ведь я молодая и хорошо зарабатываю, пыталась вернуть монеты бабушке. Но она не взяла, а лишь ответила: «Да что ты? Надо делать добро». Чувствую себя вовлеченной в череду добра, и кажется, что скоро мой черед. © Подслушано / Ideer
  • Несколько лет назад шла в метро и на ходу надевала пальто. Поскольку в руках еще были какие-то сумки, долго не могла попасть рукой во второй рукав. Каково же было мое удивление, когда проходивший мимо незнакомый парень вдруг остановился, помог мне с пальто, улыбнулся и просто пошел дальше. Так мило, что и в наше суетное время кто-то незнакомый о тебе заботится. До сих пор иногда вспоминаю. © Подслушано / Ideer
  • Сели мы с парнем в маршрутку. Жду, когда он оплатит, а он кошелек дома забыл. И я тоже! Что делать? Домой не вариант возвращаться, так как опаздываем. Девушка, сидевшая напротив нас, достает кошелек и говорит: «Ребят, я вас понимаю, была в такой ситуации, я за вас заплачу». Мы были готовы провалиться сквозь землю! Начали говорить, что не нужно, но она не стала обращать внимания и оплатила. Огромное ей спасибо! Есть же еще хорошие люди. © Подслушано / Ideer
  • Прохожу мимо стоматологии, на земле лежат деньги — 8 тыс. Первая мысль, что это подарок судьбы, хоть сейчас в деньгах остро не нуждаюсь. Потом думаю — обидно тому, кто потерял. Взяла я деньги и пошла в стоматологию, ведь явно же кто-то из клиентов профукал. Так меня назвали ангелом, пожелали кучу всего и сказали, что гордятся, что такие люди еще остались. Надеюсь, деньги найдут своего настоящего хозяина. © Подслушано / Ideer
  • Когда моя дочь была маленькой, она увидела в магазине куклу. У меня не было денег на игрушку. Одна покупательница услышала наш разговор и дала мне $ 20. Моя дочь все еще помнит об этом 30 лет спустя. Недавно я был в том же магазине, и маленькая девочка попросила у своей мамы игрушку, а мама сказала, что у нее нет денег. Я дал им $ 20. © eeyorex / Reddit
  • Мама поставила перед папой тарелку с сильно подгоревшей картошкой. Я затаила дыхание, ожидая, что скажет папа. Но он невозмутимо съел все. Позже я услышала, как мама извиняется. А он: «Дорогая, мне все понравилось». Потом я спросила, правду ли он сказал. И тут папа ответил: «У твоей мамы был тяжелый день. Она очень устала. А подгоревшая еда — такая ерунда. Запомни: мы должны поддерживать тех, кого любим». © Подслушано у народа / VK
  • Я поверил в будущее человечества в 2013 году. В марте того года у нас случилось стихийное бедствие, пришел мощнейший циклон Хавьер. Выпало очень много снега, был транспортный коллапс, даже поезда останавливались на некоторых направлениях, автотранспорт стоял колом. И очень многие обладатели внедорожников и эвакуаторов выехали в ночь, тягали машины, поили чаем. Прямо гордость была за этих людей. © Злой доктор / ADME
  • Мужчина в деловом костюме вручил мне зонтик под проливным дождем и не принял отказа. Сам он промок. Пару недель спустя, когда тоже начался дождь, я отдала зонтик какой-то девочке. Такой вот круговорот зонтиков в природе. © im_not_bovvered / Reddit
Руконожка Ай-Ай
1 час назад

Если у мамы был тяжелый день и она очень устала, то лучшей поддержкой от папы было бы САМОМУ приготовить ужин - маме, сыну и себе)

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  • Вспомнила лайфхак от мамочки. Когда мне снился кошмар или я долго не могла уснуть, она всегда говорила: «Переверни подушку, и больше плохих снов не приснится». Мамочка, спасибо, до сих пор пользуюсь, ты меня избавила от плохих снов! Каждый раз помогает перевернутая подушка, и сыну своему буду говорить так же, как только повзрослеет немного. © Мамдаринка / VK
  • Соседи попросили одолжить грузовик. А я с сожалением ответила, что у меня шины плохие и это не безопасно. Сосед снова позвонил на следующий день и сказал, что покупает новые шины для себя, а я могу взять его старые. Дал адрес шиномонтажа. Приехала, а мне поставили совершенно новые шины! А где же старые? Владелец шиномонтажа признался, что никаких старых шин не было, мой сосед просто решил мне помочь. © jorcam / Reddit
  • Пошел в студенческую столовку. Там сидела безумно красивая, но грустная девушка. Не смог удержаться и подсел познакомиться. На мой вопрос, не против ли она знакомства, девушка немного помолчала, а затем выдала: «Я не против, но с условием, что ты купишь мне куриную котлету. Я потратила все деньги, но не наелась». И скромно смотрит на меня. Встречаемся уже 3 года. Котлету я, конечно, купил. © Подслушано / Ideer
  • Было это больше десяти лет назад. Ехала по трассе. Увидела, как два парня голосуют на дороге, рядом их машина. А была ранняя весна: холодно, слякоть. Остановилась. Оказалось, бензин у них закончился, до ближайшей заправки километров пятнадцать точно. Попросили отбуксировать их машину. Я-то не против, но водительского стажа на тот момент кот наплакал. Честно сказала, что даже не знаю, куда трос цеплять надо. Ну ничего, прицепили, дотянула я их авто до заправки. Парни тогда сказали: «Вас в Красную книгу надо занести: полтора часа голосовали, никто не остановился». © Ку-ку / ADME
  • Каждый вечер перед сном я укладываю свою дочь спать, и мы вместе читаем книжку. Это наш маленький ритуал, который я очень ценю. Однажды она сказала мне: «Мама, ты мой герой». Я улыбнулась и спросила, почему она так думает. Дочь ответила: «Потому что ты всегда здесь, даже когда я боюсь». В этот момент я поняла, что моя любовь и поддержка действительно значат для нее больше, чем я могла представить. Быть матерью — это не только о больших достижениях, но и о маленьких победах каждый день. © Мамдаринка / VK

Мы продолжаем тему марафона добра здесь: 15 теплых историй, которые возвращают веру в человечность.

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