20 историй про съемные квартиры, где после передачи ключей начинались приключения
Вот что такого необычного и незабываемого может приключиться при обычной аренде жилья? Вроде бы ничего: нужно просто получить от хозяина ключи, занести свои вещи и устроиться поудобнее. Но в реальности все может сложиться чуть-чуть по-другому — у выбранной квартиры нередко оказываются кое-какие особенности. Да и сами жильцы порой подкидывают хозяевам сюрпризы. А одна девушка даже умудрилась найти в съемной квартире верного пушистого друга.
- Сдавала квартиру бабуле с дочкой. Из-за линолеума осенью было холодно, решила свой старый ковер туда закинуть, чтобы хоть немного утеплить. Как-то захожу к ним и ахаю — ковра-то в гостиной нет. И тут дочка ее выдает: «Ой, даже не спрашивайте». А бабуля улыбается и показывает в сторону спальни. Оказывается, они повесили ковер на стену — уж больно он понравился бабуле, узор там был красивый, современный, говорит, даже жалко было по нему ходить. Сказала им, пусть висит на здоровье, а сама купила похожий, но подешевле, специально для пола.
Девушки из Южной Кореи снимали квартиру и потом оставили хозяевам вот такой отзыв
«Они залили скатерть смесью растительного масла и кетчупа. А когда жарили на кухне лук с приправами, то брызги толстым слоем легли на стену до потолка. Еще они переживали, что оставили раскрытый пакет с картошкой фри в морозилке и неправильно складировали мусор, но это уже мелочи. А так очень приветливые девочки», — рассказывает хозяин квартиры.
Но вообще, при сдаче квартиры в аренду, как и в дугом бизнесе, есть риски.
- Мои приятели снимали на лето дачу. Дом, участок с оборудованной детской площадкой, до озера минут 10 неспешным шагом, в общем, красота. Но им сдали только две комнаты, две другие занимали теща и тесть хозяина. Они проживали не постоянно, а наездами. Сначала решили отказаться, потом подумали, что уж больно место хорошее. Через месяц они уже ждали, когда приедут «бабушка и деда». Дочка бегала к калитке с утра, ждала их. К середине лета арендаторы плюнули на запланированную поездку в Турцию и остались там еще на месяц. Ближе к осени они расставались почти как близкие родственники, а на следующий год договорились с хозяевами летом снова жить на той даче.
- Искала я квартиру. Нашла. По расположению идеально, по цене тоже. Заехала в нее, но я дама свободная и работающая, поэтому практически не находилась в квартире. Вдруг раздается звонок от хозяйки: «Анна, а вы в квартире не живете?» Говорю, что я весь день на работе, иногда даже не ночую дома. Она такая: «Мне надо, чтобы кто-то дома был, за жильем присмотр нужен». В общем, не сошлись мы во взглядах, и через десять дней я съехала.
Но ведь наверняка есть выходные, когда арендатор дома. К тому же это же почти идеальный арендатор)).
Снять квартиру с пушистым другом бывает непросто. Хорошо, когда хозяева жилья тоже любят животных
«Кот подруги подрал хозяйский кожаный диван. Она сразу об этом сказала и предложила заплатить, на что те ответили, что диван не новый был, и они сами мастера вызовут подлатать. На фото мы с этим малышом и тем самым диваном», — рассказывает наша читательница.
- В студенческие годы я снимал квартиру недалеко от института. Хозяйка, не зная, что ее ждет, поставила только одно условие: подружек не водить. Распространить запрет на животных ей в голову не пришло, а зря. Не прошло и недели, как ко мне явился кот. Потом я повесил на окно кормушки, и ко мне стали приходить белки, прилетать разные птицы. Однажды прилетел даже зеленый дятел. Хозяйка пробовала возмущаться, а потом махнула рукой на моих крылатых и четвероногих друзей. А кота я потом забрал с собой.
"ко мне стали приходить белки... однажды прилетел даже зеленый дятел". Ну да, когда белки начинают приходить, и не такое случается 🤣
- Снимали квартиру два года. Хозяйка дала нам ключи и ушла в закат. Через два года съезжаем. Отправили ей ключи курьером. Она звонит: «Подскажите, пожалуйста, какая была квартира и какой код от двери?» Мы посмеялись, все объяснили. На следующий день она снова звонит и спрашивает: «Я приехала по адресу. А какой этаж?» Хорошо, что хоть адрес помнит.
Девушка второй год подряд зимует на море. Хозяева двухэтажного домика с отдельным входом и террасой просто попросили сделать небольшую доплату за собаку
- Когда мы снимали квартиру, под нами жила дама лет шестидесяти. Она ходила к нам пару раз в неделю по вечерам и ругалась, что мы постоянно шумим. Короче, одной ночью звонит нам арендодатель. Сонным голосом спрашиваю: «Здравствуйте, что-то случилось?»
Из трубки раздается: «Конечно, случилось. Что у вас опять за тусовка ночью? В который раз на вас жалуются». Говорю, что сейчас мы за 1000 км от квартиры. Могу видео включить и показать, что мы не там«. Хозяин: «Понятно... Извините, пожалуйста, за поздний звонок. Больше не побеспокою вас. Доброй ночи». После этого соседка почему-то перестала к нам таскаться как на работу.
- Сдавал квартиру мужчине. За первый год он там ни разу не был, все счетчики по нулям. Вахтер сказал, что он никого не приводил и был реально раз в два-три месяца. Спрашиваю: «Зачем снимал?» А мужик отвечает, что периодически жена выставляет его из дома. Плюс иногда он приезжал на пару дней и ничего не делал — просто лежал и смотрел телевизор.
Когда хочется снять жилье в столице как можно дешевле
- Мы сняли квартиру на одну ночь. Устали после знакомства с городом и в потемках ввалились в чудесное теплое жилище. Нам предстояло принять душ, вскипятить чайник и выспаться. А рано утром — снова в путь. Хозяйка квартиры записала нам приветственное голосовое сообщение: «Привет, это Елена! Сейчас я вам все объясню», — и подробно рассказала, как включаются свет, вода, газ и телевизор.
Угу.
«И не забудьте включить подсветку на кухне. Она красиво мерцает».
Угу.
«Вам повезло с квартирой, тут настроена система „Умный дом“. Вы ведь заметили, что вода в душе теплая? Вот-вот! Кажется, я еще не сказала вам про полотенца. Чистые-душистые, махровые, идеально выглаженные полотенца лежат на полочке в душе. Я положила их на самое видное место, чтобы вы их не искали. Вы ведь их нашли? В соседнем доме есть прекрасное кафе. Итальянская, французская, японская кухня. И детская комната. Обязательно спуститесь».
В общем, в тот вечер мы заказали пиццу из доставки и ели ее под мерцающий свет лампочки из прихожей.
- Когда я взял кота своего из приюта в Испании, ему был один год. Жил я на тот момент в квартире в центре Мадрида с женой. Квартира находилась на третьем этаже. Хорошая, большая и просторная. Но коту это не нравилось, он постоянно порывался выбежать на улицу. Но время шло, и кот смирился, что он «домашний Барсик».
Через некоторое время у меня забеременела супруга, и мы решили переехать на море. Когда перед переездом искал жилье в интернете, кот грустно смотрел на меня с вопросом: «А там-то я хоть смогу гулять?!» В итоге я нашел съемную квартиру на первом этаже, куда выходила ее терраса. Прямо как «кот заказывал». Через пару лет мы поняли, что нам уже недостаточно такой площади квартиры. Кот на меня смотрел пристально, чтобы я помнил, какие «условия проживания» ему нужны.
Теперь мы сняли трехэтажный дом, где есть терраса, общий бассейн, придомовая территория с садом и прочее, что радует кота и по сей день. Вот так он вместе со мной ловко переехал из квартиры в Мадриде в большой дом на побережье Коста-Дель-Соль.
- Мне было 20 лет. Квартира была нужна сильно, срочно и дешево. Нашла страшненькую однушку в старом доме, еще и подозрительно дешевую. Спрашиваю, в чем подвох. Хозяйка говорит: «Здесь живет кошка, родительская еще, больше 8 лет ей. Она мне не нужна, надо ее кормить». А у меня животных не было никогда, о кошках вообще ничего не знала, но квартира очень нужна была. Через полгода я оттуда съезжала со всеми пожитками и... упитанной черной кошкой, с которой в этом году у нас уже 10 лет совместной жизни.
На съемной квартире сломался диван. Арендаторы решили заменить балку, сняли обшивку и нашли там послание от хозяев
- Снимали квартиру с подругой. Под нашим балконом была небольшая аллея, заставленная лавочками. Однажды теплой летней ночью мы услышали, что с улицы доносятся звуки гитары. Вышли на балкон и обнаружили на лавке прямо под нами веселую компашку с гитарой. Сначала мы тихо наслаждались музыкой, потом стали подпевать, потом — заказывать песни и переговариваться. Мы так и не познакомились, но воспоминания о той ночи до сих пор греют меня холодными зимними вечерами.
- Снял я квартиру на первом этаже. Так как первая неделя на новом месте работы была трудной, я не сразу заметил основной минус. Стояла поздняя осень, почти всегда темно, я уходил рано, приходил поздно, что-то жарил на сковородке, ел и валился спать. Только к выходным стала понятна одна из причин низкой цены — почти нигде не было штор, а квартира оказалась с окнами на дорогу и тротуар. Сам дом был довольно старым, с немного ушедшим в землю фундаментом, так что уровень обзора оказался отличным.
Первым выходным утром я на бодрячке вырулил в домашнем виде на кухню. Перед окнами стояли какие-то бабки и трещали о своих делах. Им мой выход не очень понравился, и они сразу замахали руками. Нормально повесить штору не было возможности, так как там вообще отсутствовала штука, за которую ее цепляют. Прожил я там в районе двух-трех месяцев, а как только появилось предложение получше, быстренько съехал.
- Как-то не нашли мы общий язык с моим мужчиной. И в тот же день я сняла однушку на месяц и переехала. На следующий день приютила голубя без хвоста. Думала, пусть поживет со мной, пока не отрастит хвост. В тот же день помирились, и я переехала обратно. Но так как у нас кот, голубя взять с собой я не могла. Хозяин однушки был в курсе ситуации, пошел нам навстречу и согласился пересчитать оплату по факту проживания. Вот так и получилось, что две недели мы снимали квартиру для голубя, а потом отпустили его с новым хвостом на волю.
- В студенческие годы мы вчетвером с девчонками снимали квартиру. Мы не были плохими хозяйками, но посуду мыть не любили. Так у нас появился парень нашей Маши — он часто к нам приходил и перемывал всю гору посуды, которую мы копили целый день. Мистер Леша, как жаль, что ты вскоре перестал приходить к нам!
На некоторых съемных квартирах практически не бывает ничего лишнего. В самом прямом смысле
«Вот такую квартирку я снял. Снаружи это похоже на контейнер», — говорит автор этого фото.
В квартирах еще и не такое творится. Вот, например, рассказ о том, как один кот водил за нос целый подъезд, а когда все выяснилось, соседи растаяли от умиления.