20 историй про съемные квартиры, где после передачи ключей начинались приключения

Вот что такого необычного и незабываемого может приключиться при обычной аренде жилья? Вроде бы ничего: нужно просто получить от хозяина ключи, занести свои вещи и устроиться поудобнее. Но в реальности все может сложиться чуть-чуть по-другому — у выбранной квартиры нередко оказываются кое-какие особенности. Да и сами жильцы порой подкидывают хозяевам сюрпризы. А одна девушка даже умудрилась найти в съемной квартире верного пушистого друга.