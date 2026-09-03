16 фото и историй о сборах в школу, пропитанных ароматом новеньких тетрадей

Интересное
03.09.2026
16 фото и историй о сборах в школу, пропитанных ароматом новеньких тетрадей

Сборы в школу — это всегда целое дело. Это список покупок, поиски подходящего ранца и бесконечное: «А это тебе точно нужно?» И в каждой семье подготовка к учебному году проходит по-своему. Одни заранее предвкушают поход в любимый магазин канцтоваров и могут часами выбирать тот самый дневник и ручку, прохаживаясь среди стеллажей и вдыхая непередаваемый аромат бумаги. Ну, а другие с неохотой идут в магазин в самый последний момент.

  • Работала в киоске с газетами и канцтоварами. 31 августа влетает взмыленный мужик и с порога кричит: «Где тетрадки в клетку 12 листов? Ну вот, опять не такие!» А в руке он держит тетрадку, которая на мой взгляд ну точно такая же. Спрашиваю, в чем дело. Оказывается, они купили гору тетрадей, а те на полтона темнее, чем надо. Слишком зелененькие. Вот ищет по всему городу более светлые, а их нет нигде.
olga_murzik
  • Скучаю не по школе, а по сборам в школу. Когда ты с родителями ездишь в магазины, вы покупаете новенькие ручки, карандаши и альбомы. В те моменты будто самое важное в мире — найти самый красивый и удобный дневник в своей жизни. А если в этом году еще и рюкзак позволено сменить — это просто сказка! Самый классный пенал выискивался месяц, а то и с июня присматривался. Новенькие носочки и футболки, которые будут ждать сентября для выгула. Новая обувь, всегда опрятная и желанная. Как же было приятно надевать новые обложки на новые тетради, собирать себе пенал и чистить учебники. Мне уже 30, а я до сих пор балдею от школьных ярмарок с канцтоварами. Дай волю — скуплю там все самое красивое.
Кошачья прислуга
только что

У нас в РБ дневники гособразца, другие просто не принимаются к рассмотрению. Тетради - с минимальным украшательством. Знаю, что в одной гимназии до учеников был доведен перечень тетрадей, пригодных для использования в школе - никаких вингсов, тачек и зверушек, определённого цвета. Даже т.н. предметные - ни-ни. Видимо от того, что под обложкой написаны формулы по физике или химии, учителей тригерило.

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  • С утра дочь мне много раз напомнила про цветы. Приехала я домой поздно вечером, и мне все начали своими букетами хвастаться, кто с чем завтра пойдет, и тут я понимаю, что вообще про цветы забыла. А потом впомнила, что купила дочери канцелярию на учебный год. Короче, теперь у нее нет канцелярии, но мы выкрутились.
© alisjulja / Pikabu
Кошачья прислуга
только что

Ой, ну честно, кому нужны эти понты с букетами, которые завянут через 2 дня, и при этом бедной учительнице по соседям надо будет ёмкости искать, чтобы все эти 25 штук хоть как-то распихать... У меня дети уже давно вместо букета приносят маленькую коробочку конфет в виде розочки. И не только они.

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  • Мы и наши дети из разных вселенных. Если бы меня в детстве запустили в сегодняшний канцелярский магазин и сказали выбирай все, что хочешь, я бы разгулялась. А мои дети перед школой заказали тетради и ручки на маркетплейсе, «пенал с прошлого года нормальный, фломастеры не нужны». Вот и все сборы в школу.
albina.motorina
  • Мой младший брат в этом году пошел в первый класс. Он очень этого ждал, сам подбирал себе костюмчик, сам выбирал все школьные принадлежности, а перед первым сентября не спал всю ночь — так волновался. В целом, ему все очень понравилось, тем более, что первый день был сокращенным, учиться не надо было, и он просто знакомился с ребятами. После линейки я отвела его в класс, сказала, что заберу через 2 часа и отведу в секцию. Он утвердительно кивнул и спросил: "Хорошо! А что будем делать завтра? Я аж засмеялась от того, что он еще не осознал, что попал минимум на 11 лет.
Лапуша
только что

Стыдно признаться, но я в этом году сыну общие тетради не покупала. Вырвала пару исписанных или изрисованных листов, и это стали его "новые тетради". Жалко деревья и денег жаль, в тетрадях почти не писали. Купила новый рюкзак, он сам выбрал.

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  • Я всегда радовалась началу учебного года. Особенно мне нравилось покупать все эти канцелярские принадлежности, рассматривать их, складывать в новый портфель, пришивать новые белые воротнички на новое школьное платье. А потом 1 сентября с замиранием сердца идти в школу: ведь там случится что-то новое, необычное, обязательно случится!
  • 31 августа во время перерыва на работе открыл агрегатор, и к 18:00 домой привезли цветы, рюкзаки, канцелярию и мелочь по списку. Форму, купили неделю назад. Но это еще ничего: только что, в 23:00 соседка пишет в чате жильцов: «Куплю форму для первоклашки срочно».
© Unknown author / Pikabu
Руконожка Ай-Ай
только что

Недавно на автобусной остановке я видела папу с дочкой и пакетом футболок для школы.
Видимо, собирались уже домой ехать... и тут девочка вспомнила, что на футболки надо еще школьную эмблему поставить, и они поплелись туда, где это делают)
Было пять часов вечера 31 августа)

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  • Из-за папиной работы в первый класс я пошла в простую деревенскую школу. 30 августа мы с мамой пришли на собрание. У меня были косички-дреды, которые мне на море заплели, и весь класс на меня пялился. А в конце молоденькая учительница подошла к маме и выдала: «У вашей дочери очень красивые косички. Но надо расплести, а то детям покоя не будет. Но я бы себе такие сделала».
ADME
  • В 5 классе выбирала дневник по всем магазинам и хотела самый красивый. Тетради все выбирала тщательнее некуда. Карандаши цветные, фломастеры, замазка, прикольный ластик, точилка, ручка синяя, ручка красная, зеленая, набор гелевых ручек, пенал красивый, хорошие красивые обложки для тетрадей и учебников, папка для тетрадей, альбом для рисования. В 11 классе: «Дневник дайте любой. Тетради дайте 48 листов, пусть будут все разные, чтобы легче отличать было. И еще ручку и карандаш». Все, к школе готов.
Руконожка Ай-Ай
только что

У студенток:
"1 курс - тяжелый портфель с учебниками
2 курс - пакет с конспектами
3 курс - сумочка с косметикой
4 курс - журнал с образцами свадебных платьев
5 курс - недовязанные пинетки, спицы и клубок."

из журнала "Студенческий меридиан", середина 80-х.

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  • Пошли покупать сыну брюки на первое сентября. Меряет одну пару, вторую, третью — все не то. Думаю про себя: «Ну что он там понимает в первом классе, так выкобенивается! Надел бы и пошел». И тут сына посмотрел на меня, повернулся к продавщице и выдал: «Спасибо, большое, мы эти возьмем, а то у мамы глаз уже дергается». Смеялись все.
ADME

«Приехала во время отпуска в отчий дом, и мои дети нашли этот набор для черчения».

  • Я весь август приставала к маме: «Когда мы пойдем в магазины за новыми ручками тетрадями и прочей канцелярией?» И так круто было с ней ходить, выбирать, а потом тащить домой пакеты всякой новой всячины, которой уже не терпится начать пользоваться. И в магазинах суета, кучи людей. Раньше не было интернет-магазинов и супермаркетов, а были прилавки и продавцы. И ты стоишь ждешь очереди, а потом тыкаешь: «Мне вот эту ручку, вот ту тетрадь». И в школу хотелось, соскучилась по одноклассникам, по школьной жизни.
  • У нас в городе прекрасные сетевые секонды. Дочка доросла до самого маленького женского размера. Хожу по этим магазинам и тоннами скупаю юбки черные или синие и белые или бежевые или голубые блузки. У нее уже шкаф ломится от вещей для школы. Там этих юбок штук 20, и столько же блузок, а еще и штаны есть. Покупаю вещи только в идеальном состоянии, чтобы не придраться. Я в этом не одинока. Перед школой подростки толпами посещают секонды. Видно, что именно для школы одежду скупают.
Руконожка Ай-Ай
только что

Зачем девочке 20 юбок из секонда, кто нибудь знает?
Разве что ненадеванное сдать назад через год, пополнить круговорот 🙄

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«Покупки к началу учебного года, когда ты учительница».

  • Я беру с собой дочь, мы идем в кафе, потом покупаем симпатичные ручки, маркеры, забавный пенал, наклейки. Выбираем пару нарядов для первых недель, когда нужно произвести впечатление. Потом обедаем. Может, и себе что-нибудь симпатичное покупаю. Потом идем домой и устраиваем папе показ мод. Вот так весело у нас все проходит.
  • В конце августа, мы с подругой брали накопленную денежку и от родителей и шли на ярмарку. Это было так классно! Запах свежих тетрадок с Сэйлор Мун, всякие «фломзики», пеналы, «стирашки» в виде ананасов и чего угодно. Потом еще гелевые ручки пошли и маркеры. В 11-ом классе появились дневники в твердой обложке. Красивущие всякие. На оставшиеся деньги покупали наклейки и всякую ерунду.
Ana.Rok
только что

С удовольствием стянула бы весь набор у коллеги. Сама такой никогда не соберу - организация рабочего места у меня существует только в компьютере, вот там порядок. А это... Лучше полюбуюсь иногда 😂

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