Серьезно? Слишком зелененькие?
Конечно, c ними ребенка в школу не пустят)
16 фото и историй о сборах в школу, пропитанных ароматом новеньких тетрадей
Сборы в школу — это всегда целое дело. Это список покупок, поиски подходящего ранца и бесконечное: «А это тебе точно нужно?» И в каждой семье подготовка к учебному году проходит по-своему. Одни заранее предвкушают поход в любимый магазин канцтоваров и могут часами выбирать тот самый дневник и ручку, прохаживаясь среди стеллажей и вдыхая непередаваемый аромат бумаги. Ну, а другие с неохотой идут в магазин в самый последний момент.
- Работала в киоске с газетами и канцтоварами. 31 августа влетает взмыленный мужик и с порога кричит: «Где тетрадки в клетку 12 листов? Ну вот, опять не такие!» А в руке он держит тетрадку, которая на мой взгляд ну точно такая же. Спрашиваю, в чем дело. Оказывается, они купили гору тетрадей, а те на полтона темнее, чем надо. Слишком зелененькие. Вот ищет по всему городу более светлые, а их нет нигде.
Серьезно? Слишком зелененькие?
- Скучаю не по школе, а по сборам в школу. Когда ты с родителями ездишь в магазины, вы покупаете новенькие ручки, карандаши и альбомы. В те моменты будто самое важное в мире — найти самый красивый и удобный дневник в своей жизни. А если в этом году еще и рюкзак позволено сменить — это просто сказка! Самый классный пенал выискивался месяц, а то и с июня присматривался. Новенькие носочки и футболки, которые будут ждать сентября для выгула. Новая обувь, всегда опрятная и желанная. Как же было приятно надевать новые обложки на новые тетради, собирать себе пенал и чистить учебники. Мне уже 30, а я до сих пор балдею от школьных ярмарок с канцтоварами. Дай волю — скуплю там все самое красивое.
У нас в РБ дневники гособразца, другие просто не принимаются к рассмотрению. Тетради - с минимальным украшательством. Знаю, что в одной гимназии до учеников был доведен перечень тетрадей, пригодных для использования в школе - никаких вингсов, тачек и зверушек, определённого цвета. Даже т.н. предметные - ни-ни. Видимо от того, что под обложкой написаны формулы по физике или химии, учителей тригерило.
- С утра дочь мне много раз напомнила про цветы. Приехала я домой поздно вечером, и мне все начали своими букетами хвастаться, кто с чем завтра пойдет, и тут я понимаю, что вообще про цветы забыла. А потом впомнила, что купила дочери канцелярию на учебный год. Короче, теперь у нее нет канцелярии, но мы выкрутились.
Ой, ну честно, кому нужны эти понты с букетами, которые завянут через 2 дня, и при этом бедной учительнице по соседям надо будет ёмкости искать, чтобы все эти 25 штук хоть как-то распихать... У меня дети уже давно вместо букета приносят маленькую коробочку конфет в виде розочки. И не только они.
- Мы и наши дети из разных вселенных. Если бы меня в детстве запустили в сегодняшний канцелярский магазин и сказали выбирай все, что хочешь, я бы разгулялась. А мои дети перед школой заказали тетради и ручки на маркетплейсе, «пенал с прошлого года нормальный, фломастеры не нужны». Вот и все сборы в школу.
- Мой младший брат в этом году пошел в первый класс. Он очень этого ждал, сам подбирал себе костюмчик, сам выбирал все школьные принадлежности, а перед первым сентября не спал всю ночь — так волновался. В целом, ему все очень понравилось, тем более, что первый день был сокращенным, учиться не надо было, и он просто знакомился с ребятами. После линейки я отвела его в класс, сказала, что заберу через 2 часа и отведу в секцию. Он утвердительно кивнул и спросил: "Хорошо! А что будем делать завтра? Я аж засмеялась от того, что он еще не осознал, что попал минимум на 11 лет.
Стыдно признаться, но я в этом году сыну общие тетради не покупала. Вырвала пару исписанных или изрисованных листов, и это стали его "новые тетради". Жалко деревья и денег жаль, в тетрадях почти не писали. Купила новый рюкзак, он сам выбрал.
- Я всегда радовалась началу учебного года. Особенно мне нравилось покупать все эти канцелярские принадлежности, рассматривать их, складывать в новый портфель, пришивать новые белые воротнички на новое школьное платье. А потом 1 сентября с замиранием сердца идти в школу: ведь там случится что-то новое, необычное, обязательно случится!
- 31 августа во время перерыва на работе открыл агрегатор, и к 18:00 домой привезли цветы, рюкзаки, канцелярию и мелочь по списку. Форму, купили неделю назад. Но это еще ничего: только что, в 23:00 соседка пишет в чате жильцов: «Куплю форму для первоклашки срочно».
Недавно на автобусной остановке я видела папу с дочкой и пакетом футболок для школы.
Видимо, собирались уже домой ехать... и тут девочка вспомнила, что на футболки надо еще школьную эмблему поставить, и они поплелись туда, где это делают)
Было пять часов вечера 31 августа)
- Из-за папиной работы в первый класс я пошла в простую деревенскую школу. 30 августа мы с мамой пришли на собрание. У меня были косички-дреды, которые мне на море заплели, и весь класс на меня пялился. А в конце молоденькая учительница подошла к маме и выдала: «У вашей дочери очень красивые косички. Но надо расплести, а то детям покоя не будет. Но я бы себе такие сделала».
- В 5 классе выбирала дневник по всем магазинам и хотела самый красивый. Тетради все выбирала тщательнее некуда. Карандаши цветные, фломастеры, замазка, прикольный ластик, точилка, ручка синяя, ручка красная, зеленая, набор гелевых ручек, пенал красивый, хорошие красивые обложки для тетрадей и учебников, папка для тетрадей, альбом для рисования. В 11 классе: «Дневник дайте любой. Тетради дайте 48 листов, пусть будут все разные, чтобы легче отличать было. И еще ручку и карандаш». Все, к школе готов.
У студенток:
"1 курс - тяжелый портфель с учебниками
2 курс - пакет с конспектами
3 курс - сумочка с косметикой
4 курс - журнал с образцами свадебных платьев
5 курс - недовязанные пинетки, спицы и клубок."
из журнала "Студенческий меридиан", середина 80-х.
- Пошли покупать сыну брюки на первое сентября. Меряет одну пару, вторую, третью — все не то. Думаю про себя: «Ну что он там понимает в первом классе, так выкобенивается! Надел бы и пошел». И тут сына посмотрел на меня, повернулся к продавщице и выдал: «Спасибо, большое, мы эти возьмем, а то у мамы глаз уже дергается». Смеялись все.
«Приехала во время отпуска в отчий дом, и мои дети нашли этот набор для черчения».
- Я весь август приставала к маме: «Когда мы пойдем в магазины за новыми ручками тетрадями и прочей канцелярией?» И так круто было с ней ходить, выбирать, а потом тащить домой пакеты всякой новой всячины, которой уже не терпится начать пользоваться. И в магазинах суета, кучи людей. Раньше не было интернет-магазинов и супермаркетов, а были прилавки и продавцы. И ты стоишь ждешь очереди, а потом тыкаешь: «Мне вот эту ручку, вот ту тетрадь». И в школу хотелось, соскучилась по одноклассникам, по школьной жизни.
- У нас в городе прекрасные сетевые секонды. Дочка доросла до самого маленького женского размера. Хожу по этим магазинам и тоннами скупаю юбки черные или синие и белые или бежевые или голубые блузки. У нее уже шкаф ломится от вещей для школы. Там этих юбок штук 20, и столько же блузок, а еще и штаны есть. Покупаю вещи только в идеальном состоянии, чтобы не придраться. Я в этом не одинока. Перед школой подростки толпами посещают секонды. Видно, что именно для школы одежду скупают.
Зачем девочке 20 юбок из секонда, кто нибудь знает?
Разве что ненадеванное сдать назад через год, пополнить круговорот 🙄
«Покупки к началу учебного года, когда ты учительница».
- Я беру с собой дочь, мы идем в кафе, потом покупаем симпатичные ручки, маркеры, забавный пенал, наклейки. Выбираем пару нарядов для первых недель, когда нужно произвести впечатление. Потом обедаем. Может, и себе что-нибудь симпатичное покупаю. Потом идем домой и устраиваем папе показ мод. Вот так весело у нас все проходит.
- В конце августа, мы с подругой брали накопленную денежку и от родителей и шли на ярмарку. Это было так классно! Запах свежих тетрадок с Сэйлор Мун, всякие «фломзики», пеналы, «стирашки» в виде ананасов и чего угодно. Потом еще гелевые ручки пошли и маркеры. В 11-ом классе появились дневники в твердой обложке. Красивущие всякие. На оставшиеся деньги покупали наклейки и всякую ерунду.
С удовольствием стянула бы весь набор у коллеги. Сама такой никогда не соберу - организация рабочего места у меня существует только в компьютере, вот там порядок. А это... Лучше полюбуюсь иногда 😂
А вот и еще несколько наших свежих подборок историй, от которых теплеет на душе: