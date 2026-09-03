16 фото и историй о сборах в школу, пропитанных ароматом новеньких тетрадей

Ой, ну честно, кому нужны эти понты с букетами, которые завянут через 2 дня, и при этом бедной учительнице по соседям надо будет ёмкости искать, чтобы все эти 25 штук хоть как-то распихать... У меня дети уже давно вместо букета приносят маленькую коробочку конфет в виде розочки. И не только они.