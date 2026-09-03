Я вышла замуж за турка, и мы переехали в мой родной город. Вот так наша любовь раскрылась с новой стороны

Как Ахмет сам как-то сказал, он носит меня в сердце. Мне тогда показалось, что это слишком голословно и утрировано. Но со временем я привыкла к тому, что он прямо говорит о том, что чувствует в моменте. Мне многое стало понятно, когда я познакомилась со своими свекрами. Все эти прозвища из турецких сериалов «мой сынок», «душа моя», «родной» — это чистая правда. Они так и общаются, причем в реальной жизни подобное звучит вполне естественно и мило. Только вначале режет слух. Меня там сразу прозвали дочкой, а еще цветочком. Дело в том, что я пользуюсь свежими ароматами. Свекровь заметила, что за мной всегда цветочный шлейф, ей понравилось, вот так и появилось это прозвище, кстати, вполне распространенное.

В общем турки не скупы на похвалу и ласку. Помимо этого они еще очень темпераментные, так что могут и легко вспылить, и поспешно сделать выводы. Так же быстро отходят. Но, думаю, то, что мой муж воспитывался в такой среде, и сделало его мягким и терпимым по отношению к родным. Когда мы встречались, он мне как-то сказал: «А что, у меня в жизни всего три вещи: ты, работа и семья». Ага, как же, а еще ночные посиделки пару раз в неделю.