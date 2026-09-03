Я вышла замуж за турка, и мы переехали в мой родной город. Вот так наша любовь раскрылась с новой стороны
Не зря говорят, что жизнь — это приключение, и никогда не знаешь, куда тебя занесет. Иногда на горизонте появляются старые друзья с новыми историями. Недавно я разговаривала со своей одногруппницей из университета. В свое время мы разделили много радостных и счастливых моментов. Последний раз виделись на ее свадьбе, шутили, что она первая из нас вышла замуж, да еще и за иностранца. Мне запомнилось, как Алина отшучивалась, мол, он ведь турок — ближний свет. Слово за слово она рассказала, что они с мужем переехали в ее родной город. Пригласила меня в их новое уютное гнездышко. Далее с ее слов.
Мы с мужем-турком познакомились в столице. Я тогда выпустилась и получила статус дипломированного специалиста по связи с общественностью, только начала работать в крупной компании. Мой будущий муж спокойно себе работал компьютерным инженером в Стамбуле. По счастливой случайности его тогда отправили в командировку в международный филиал. Наши офисы находились рядом, мы познакомились в столовой неподалеку. Как он потом рассказал, заметил он меня, потому что я забрала последнюю котлету, которые он так любил. Его можно понять, котлеты там были отменные — с подливой и пюрешкой.
Командировка продлилась почти полгода. Мы много общались, ходили в кино, на прогулки, делились впечатлениями. А потом он уехал и начались часы, проведенные перед экраном — звонки по видео связи и сообщения. Через пару месяцев я взяла отпуск и приехала к нему в Стамбул. Он показал мне город и познакомил с семьей. Потом он несколько раз ездил ко мне, по работе и в отпуск. На год отношений сделал предложение. Я, как заморская невеста, собрала свои вещи и рванула в Стамбул. А потом случилось то, о чем меня так активно предупреждали родственники и друзья.
Когда я уезжала, они причитали: «И когда мы тебя теперь увидим?» Это правда, почти два года я вообще не ездила домой, зато приезжали мои родители. Целый месяц они провели с нами, гуляли по Стамбулу, а потом уехали. Не успела я соскучиться, как муж принес с работы большую новость — его повысили и перевели в международный филиал! Тот самый, где он работал во время той судьбоносной командировки. Мы едем домой! В общем, после долгих уговоров, мы приняли решение поселиться в моем родном городе — Подольске. Я помню, как на бумаге рисовала табличку с минусами и плюсами. Решающим плюсом оказалось то, что в Подольске живет моя семья, на работу оттуда ехать почти столько же, как из центра, так еще денег можно накопить. Муж оказался не готов.
Казалось бы, мелочи, но он до сих пор не может привыкнуть к нашим завтракам. Дело в том, что турецкий завтрак — это настоящий обычай. Мне раньше не очень нравилось то, что они так долго едят, пьют чай, потом разговаривают, убирают со стола, а затем заваривают кофе. Только после всех этих тысячи и одного ритуала завтрак считается оконченным и всех отправляют по своим делам. Такое, конечно, свойственно выходным, в будние хватает экспресс-версии. А теперь я не могу без утреннего смакования, кажется, что день проходит как-то неполноценно, если начинается в спешке. Так что мы специально встаем пораньше, чтобы завтракать так, как нам нравится. В городе муж быстро освоился, зато в деревне он устроил фурор.
Мы с мужем турком поехали к моей тете в деревню, с дороги сразу в баню. Выбрали себе веники. Я, конечно, взяла дубовый. Попарились, вышли. После баньки тетя накрыла на стол: «Давайте, ребятушки, наворачивайте пельмени, пока горячие!» Я уже занесла вилку, но тут Ахмет резко останавливает мою руку, оглядывает стол и на весь дом спрашивает: «Тетя Оля, очень красиво, а где йогурт?» Я чуть со смеху не покатилась — столько искреннего удивления и непонимания было в его глазах! Дело в том, что в Турции пельмени, а точнее, турецкие традиционные манты, обязательно заливают йогуртом и соусом из ароматной томатной пасты, сушеной мяты и оливкового масла. Кстати, турки лепят очень маленькие манты. Хозяйки да зачастую и хозяева специально лепят их как можно меньше. Родиной мантов считается турецкий город Кайсери. По легенде, там хорошей хозяйкой считается та, у которой в столовую ложку помещаются аж 40 мант. Чаще их лепят треугольной формы, внутрь кладут капельку фарша. Мы решили вопрос по-свойски и подали Ахмету баночку деревенской сметаны. Он был доволен, как кот! Очень нахваливал.
Кстати, о йогурте. Ахмет все негодует, что он не продается в больших упаковках. Я как-то принесла домой килограммовую банку йогурта — радости было полные штаны! Но я то знаю, что в Турции есть упаковки и по 2, и по 5 килограмм. На семью обычно такие и покупают. А еще в булочных обязательно выбирают свежие батоны, иногда по одному на каждого члена семьи. Из йогурта делают разные закуски и подают к столу в красиво сервированных тарелках. Кстати, однажды из-за этого мои родители чуть не устроили переполох.
Когда мы с мужем устроились, то сначала пригласили родителей на новоселье в гости, а потом уже других родственников. Так получилось, что меня срочно вызвали на работу, так что на стол накрывал он. Получилось красиво. Родители пришли и переглянулись. А потом мама отвела меня в сторону и сказала: «А затек-то наш — скупердяй!» Тут я развернулась, а там мой муж достает из духовки, накрытые фольгой кебабы на шпажках. А мама с папой выглядят удивленными. Оказалось, они подумали, что муж приготовил только закуски, а горячее блюдо не сделал. В Турции вполне спокойно к этому относятся, но Ахмет из центральной части страны — они гостей без мясного блюда не встречают. А вот за чаем культурный шок все таки случился, правда там я выкрутилась.
Дело в том, что чай в Турции пьют всегда свежий. Так что родители сделали круглые глаза, когда мой суженый побежал заново заваривать чай второй раз за вечер. Самым удивительным для меня было то, что турки зачастую пьют просто чай. Без печенья, варенья, шоколада, блинов, всевозможных салатов и закусок. Просто голимый чай. Муж хотел именно такой чай и пить, а я быстро сообразила и поставила на стол конфеты, вафли да сухофрукты. Мы живем тут уже полгода и надо сказать, что теперь муж частенько и сам что-то берет к чаю. Недавно сказал, что будет перекусывать и перед залом. Теперь чаще ходит в спортзал, говорит, мол, нашел свой график. Чувствует себя хорошо в таком режиме. В целом турки ухаживают за собой и свой внешностью.
Он у меня красивый. Кстати, в Турции и правда очень много симпатичных мужчин. Даже продавец на базаре может выглядеть как тот самый Серкан Болат из сериала «Постучись в мою дверь», хотя нам с мамой всегда больше нравился Бурак Озчивит из «Черной любви». Шучу, хоть у Ахмета и крутая харизма, влюбилась я совсем не во внешность, хотя отрицать ее влияние просто глупо, а в его отношение ко мне. Выражение «носить на руках» — это про него.
Как Ахмет сам как-то сказал, он носит меня в сердце. Мне тогда показалось, что это слишком голословно и утрировано. Но со временем я привыкла к тому, что он прямо говорит о том, что чувствует в моменте. Мне многое стало понятно, когда я познакомилась со своими свекрами. Все эти прозвища из турецких сериалов «мой сынок», «душа моя», «родной» — это чистая правда. Они так и общаются, причем в реальной жизни подобное звучит вполне естественно и мило. Только вначале режет слух. Меня там сразу прозвали дочкой, а еще цветочком. Дело в том, что я пользуюсь свежими ароматами. Свекровь заметила, что за мной всегда цветочный шлейф, ей понравилось, вот так и появилось это прозвище, кстати, вполне распространенное.
В общем турки не скупы на похвалу и ласку. Помимо этого они еще очень темпераментные, так что могут и легко вспылить, и поспешно сделать выводы. Так же быстро отходят. Но, думаю, то, что мой муж воспитывался в такой среде, и сделало его мягким и терпимым по отношению к родным. Когда мы встречались, он мне как-то сказал: «А что, у меня в жизни всего три вещи: ты, работа и семья». Ага, как же, а еще ночные посиделки пару раз в неделю.
Я про футбольные матчи. Турки — ярые фанаты футбола. Есть три самые популярные и знаменитые команды — Бешикташ, Галатасарай и Фенербахче. Каждый, с малых лет, обязательно болеет за какую-то команду, часто это передается «по наследству». А еще турки очень поддерживают команды своих родных городов. Просмотр футбольных матчей с друзьями в каком-нибудь специальном кафе или вместе дома — настоящий ритуал и любимый досуг. Иногда я даже обижалась, что из-за футбольного матча, например, он мог отменить (будем честны — очень извинившись, перенести) наше свидание.
Как-то Ахмет позвал меня посмотреть матч вместе. Атмосфера очень завораживающая и эмоциональная, но для меня шумно. Поэтому пока он занят футболом, я занимаюсь своими делами и хобби. Кстати, он и сам играет в футбол. Они с коллегами собираются раз в неделю и берут в аренду поле в спортивном комплексе на часок. Ради этого каждые выходные ездим в Москву. Вот туда ходить я люблю. На одной из встреч я познакомилась с женой друга Ахмета. Она проболталась, и я узнала кое-что новенькое о своем любимом.
Как выяснилось, он немного не одобряет мой способ уборки. Дело в том, что турки очень бдят за порядком и чистотой. У них много специальных примочек и видов очищения. Например, ванную комнату они моют с потолка до пола, потому что в полу всегда есть слив. То же самое с балконами, они частенько бывают открытыми.
Кухня тому не исключение. После яичницы или традиционного турецкого омлета менемен, сковородки заливают водой с каплей средства для чистки и кипятят на плите, чтобы исчез запах. Так вот пока мы ждали мужей с тренировки, разговорились с Элиф. Я по турецки шпарю еще как, научилась за пару лет в Стамбуле. Они собрались в гостях на матч, разговорились по свойски, и он что-то ляпнул про мою уборку. В общем, теперь ванную и кухню он моет сам. Как там надо правильно разговаривать с мужем? Пожалуйста, милый, пусть все будет так, как ты захочешь!
Кстати, с эти проблем у нас нет. Все решения принимаем вместе. Муж из современной семьи, тем более работает в технологической сфере, так что мыслит новаторски, но где-то внутри все равно сидит маленький консерватор. Каждый раз, когда я заказываю суши, он желает мне приятного аппетита и демонстративно уходит в другую комнату. Суши до сих пор не ест, не нравится ему такая рыба. Нам недавно родственники из Астрахани привезли балык. Просто пальчики оближешь! Даже маленькие племяши пытались урвать себе побольше. А он ни в какую. Мы когда познакомились, он даже креветки не ел, хотя рядом с его офисом в Стамбуле был рыбный ресторан. В плане одежды он тоже такой, совсем не любит покупать что-то себе и носит любимые вещи чуть ли не до дыр.
Мы иногда ходим вместе на шопинг, хотя муж все таки больше любит проводить время на свежем воздухе. Даже просто прогулка по району для него повод для радости. Ему нравится, что везде на улицах чисто. Он любит парки, скверы, ботанические сады. В целом, культурная программа у нас активная. Мама все говорит, что уже надо перестать гулять и подумать о детях. Не терпится ей внуков нянчить. Свекровь тоже периодически подхватывает. Они, кстати, неплохо спелись. Я при переводе некоторые углы смягчаю, правда. Но в целом, они обе любят шить и вязать, а отцы наши — фанаты рыбалки. Казалось бы, совсем разные люди, а интересы одинаковые. В плане менталитета, конечно, мужу еще трудно. В самом начале его чуть не обругала продавщица из местного магазинчика.
В Турции принято много и активно общаться, они могут легко заговорить с незнакомцем, спросить, где он работает, живет и чем увлекается. Для них это просто и нормально. Так вот он заходит каждый вечер после работы за какими-нибудь вкусняшками, улыбается, пытается разговаривать, вопросы задает. Как-то мы зашли вместе, а он давай спрашивать у продавщицы: «У вас дети есть?» Мы с ней аж застыли. Она уже собиралась что-то возразить. А он продолжает: «Я тут такую бабушку видел, а с ней маленькая девочка, на вас похожа! Такие же волосы! Красавица!» Она аж растаяла. Теперь иногда журит, но видно, что любит.
В общем, муж еще потихоньку привыкает к жизни здесь, многое он переосмыслил. Потому что во время командировки он все воспринимал как временное, соответственно и отношение было другим. А сейчас говорит, что влюблен в березы и орешки со сгущенкой. Нелегко жить на две страны, но мы вроде бы справляемся. Летом вот ездили в отпуск в Турцию. Посмотрим, как мой ненаглядный запоет зимой.
Кстати об отпуске. Иногда истории, привезенные оттуда, греют не хуже тропического солнышка:
Комментарии
40 мант в столовой ложке? серьезно? подсчитайте, сколько в столовой ложке поместится горошин (не сущеного гороха, а свежего)