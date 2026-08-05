15+ жизненных историй о возвращении из отпуска, пропитанных теплом летних дней и доброй иронией
Нет ничего лучше по возвращении из отпуска, чем вдохнуть аромат душистого чая на родной кухне и прилечь на любимый диван. Чтобы сохранить это светлое настроение, здорово выходить на работу среди недели и неспешно вливаться в рабочий ритм. Но порой, едва переступив порог дома или офиса, мы попадаем в курьезные ситуации. Об этом — наша статья, а в бонусе будет история о том, как обычный предмет из ванной может сработать лучше любого телепорта в отпуск.
- Подруга с семьей ездила в какие-то южные страны. А дома у них кошечка, очень впечатлительная. Они вернулись, и хвостатая стала буквально пропадать в ванной комнате. Проследили за ней. Оказалось, что в чемодане вместе с вещами они привезли змейку. Закинули вещи в ванную, чтобы постирать, а та выползла и за стиральной машиной спряталась.
- Когда я уезжала в отпуск, в отдел взяли новенького. Выхожу на работу, это чудо в перьях подходит и говорит: «Ирина Николаевна, отчитываюсь, я Бусика кормил». Я в ступоре, коллеги ржут. Что за Бусик? Паренек выдвигает ящик моего стола, а там сидит паук. Коллеги — шутники.
После такого отчета новенького уже невозможно было не оставить в коллективе.
- Ноябрь 2013, мне 25. Я возвращался из отпуска, в котором проводил время с родными и друзьями. Большинство из них — женаты либо в отношениях. Накрыло меня ощущение одиночества по пути из аэропорта в квартиру. Грусть я решил заесть в фаст-фуде, где назначил встречу коллегам. Почти все они, как и я, были свободны. Поболтав с ними и допив газировку, я решил: суждено мне быть одному, поэтому надо собраться и делать карьеру... А 15 минут спустя я встретил свою будущую жену.
Когда кто-то не дает разобрать чемодан после отпуска
Дорогие читатели, вы снова можете добавлять картинки в комментарии, мы все починили ❤️
- Вернувшись из отпуска, я обнаружила в ванной красивого персикового хомяка. Сначала решила, что сплю, потом — что плохо соображаю после «всевключенного» отдыха. Около часа думала, как же этот милаш мог материализоваться в пустой закрытой квартире. Потом обнаружила зазор возле труб, которые недавно менялись. Уф! Пошла к соседям, признали своего любимца. Через неделю он опять был у меня.
- Вышла в первую после короткого отпуска ночную смену. Утром коллега сердечно поздравила меня с состоявшейся свадьбой скромным презентом. Пока ехала домой, радовалась, что в кои-то веки везу с работы что-то приятное. Первый вопрос мужа, с недоверием глядящего, как довольная я достаю из сумки упаковку конфет:
— Ты точно на работе была?
После такого вопроса пришлось предъявлять не только конфеты, но и трудовую книжку.
- Ситуация произошла с моей подругой на этой неделе. Они с мужем и ребенком вернулись из отпуска в аэропорт Ларнаки. Дело было ночью, и машина ждала их на парковке аэропорта. Они загрузились и поехали домой в Никосию. Уже на подъезде раздается телефонный звонок, и некий мужчина начинает расспрашивать их о том, каким рейсом они прилетели, был ли у них рюкзак, что в нем было. Моя подруга и ее супруг напряглись, поскольку в рюкзаке были два ноутбука, всякие нужные вещи типа ключей и немало налички. Оказалось, что охранник нашел его на парковке. В итоге рюкзак им вернули вместе со всем содержимым. Это и есть главная ценность Кипра — люди.
Когда вернулся из отпуска, а дома тебя ждет помидор-рекордсмен
- Поехали с мужем в отпуск, ключи золовке отдали. Вернулись через месяц и ахнули: вся кухня завалена коробками, сверху одеяло, а из-под него доносятся шуршание и писк. Я: «Золовка тут склад устроила, крыс развела!» Сдернула одеяло, а там — комнатные растения в горшках, куча наших любимых деликатесов и наш котик Симба, играющий с заводной мышью. Звоним ей, а она и говорит: «С приездом! У вас сегодня годовщина свадьбы, а мы с Симбой вам сюрприз приготовили!» Кошак сытый и с новой игрушкой, цветы политы. Такого крутого возвращения из отпуска у нас еще не было, а про годовщину мы и вправду как-то забыли.
- Первый день после отпуска. Включаю рабочую почту, а там 440 сообщений, из них 40 — с пометкой «срочно». Ну, думаю, весь отдых насмарку, я же сейчас неделю это разгребать буду! И тут взгляд цепляется за последнее письмо от босса с темой: «Внимание!» Открываю, а там сообщение: «Коллеги, по техническим причинам сервер накрылся еще в прошлый понедельник. У каждого письма автоматически создалось до 10 дубликатов. Просто удалите их. Кофе на кухне за наш счет!» Сделала глубокий вдох, пошла за кофе и с легким сердцем принялась за работу.
- Мы после отпуска везли с юга домой кошку. Примерно в 97-м году полетели с родителями отдыхать на море, снимали койки в гараже у местных. К нам прибилась молодая черная кошечка. Мы ее подкармливали весь отпуск, она настолько к нам привыкла, что оставалась ночевать. Как итог — кошка поехала с нами в Москву и счастливо прожила в нашей семье много лет.
«Наш коллега вернется из отпуска с минуты на минуту (рождественская бумага была дешевле, так как сейчас не сезон)»
- Уезжал две недели назад в отпуск, кота пришлось оставить бабушке. Волновался, как бы этот усатый-хвостатый не подпортил ей жизнь: бабуля уже старенькая, а он у меня — тот еще проказник. Бабушка проработала учителем в школе с 32 до 68 лет, сейчас на пенсии, увлекается вязанием. Приехал на днях и понял, что бабушка полностью перевоспитала кота. Он стал послушным, спит много, аккуратно ест из миски, а не тащит рыбу по всему полу, даже на кровать спать не лезет, только у себя на подушке лежит.
- Вернулась после отпуска домой. Открываю чемодан и вижу там какую-то дешевую черную сумку, а моя розовая от крутой фирмы исчезла. Сначала подумала, вот, мол, какие нехорошие люди, уперли красивую розовую сумку и подбросили неважнецкую черную. Потом присмотрелась, а там все остальное тоже не мое. И тут звонят из аэропорта, а девушка, что взяла по ошибке мой чемодан, тоже открыла его и уже с ними связалась.
- Возвращаюсь домой из отпуска, и какой же мне попался крутой таксист! Всю дорогу болтали за жизнь, это был просто глоток свежего воздуха. За разговорами и не заметила, что мы едем совсем не в сторону моего дома. Я аккуратненько говорю: «Извините, а мы решили отправиться в еще один отпуск?» Таксист замирает, смотрит в навигатор, потом на меня, и у него округляются глаза. Оказывается, он тоже увлекся нашей беседой и на автопилоте поехал в парк, где должен был сдавать смену. Рассмеялся и согласился со мной, что ему в отпуск пора.
Таксист не просто довёз пассажирку, а почти оформил ей экскурсию по маршруту «домой через личные планы». Видимо, разговор был действительно душевный.
Тот случай, когда водитель заблудился не из-за дороги, а из-за хорошего собеседника.
Коллегу явно заждались после отпуска
«С возвращением!»
- Прилетаю домой ночью. Вызвался меня встретить один давний ухажер, который пороги обивал да в рестораны приглашал. Довез до дома (а живу я далеко) и заявляет: «Ты не думай, с тебя всего 1500 рублей. Такси в это время раза втрое дороже вышло бы, так что считай, я тебе деньги сэкономил!» Я от неожиданности чуть чемодан не уронила. Усталость от 8-часового перелета как рукой сняло: я прямо на улице расхохоталась, искренне поблагодарила его за заботу о моем бюджете и подарила ему шоколадку из самолета.
- Улетела на неделю в Египет, прошла два курса по дайвингу. Вернулась из отпуска и тут же купила новые билеты через неделю еще на неделю. Прошла еще два курса по дайвингу. Прилетела и сказала себе выдержать хоть неделю, не покупая билет. Ровно через неделю я снова купила билеты, уже на две недели. Так я суммарно провела в Египте месяц зимой.
- Помню, летим из отпуска. Самолет приземляется, и на мой телефон посыпались смс и звонки от руководства. Сажусь в такси и перезваниваю. Менеджер напортачил, а разрулить ситуацию могу только я. Надо ехать в одну из самых крупных компаний по нефтепереработке и договариваться. На следующий день приезжаю на встречу с коллегой, а я маленькая ростом, худенькая, мне 27 лет. Сидит брутальный мужчина. На нас даже не посмотрел, сказал подождать. Сижу минут 20, рассматриваю, что находится в кабинете. Вижу много атрибутики «Спартака» и спрашиваю: «Футбол любите и за „Спартак“ болеете?» Тогда он поднимает голову, мы обсуждаем команду, потом уже работу. Нашли золотую середину, которая устроила всех. Мой руководитель был очень доволен. Иногда на переговорах общие интересы намного больше располагают к себе, нежели разговор чисто по работе.
Бонус
- Пару лет назад, собираясь с мужем в отпуск, я купила две зубные пасты новой марки на пробу. Уже в отеле открыла одну, попробовала — и, честно, пожалела: вкус мыльно-кокосовый, фу! Но пришлось пользоваться. Второй тюбик так и пролежал неоткрытым. И вот недавно дома наткнулась на него и, не думая, решила использовать. Как только открыла — накатила волна воспоминаний. Тот самый запах, то самое утро в отеле, когда солнце светит в окно, а за дверью — океан. Даже показалось, что сейчас выскочу из ванной в купальнике и побегу к волнам. Кто бы мог подумать, что простая паста может вернуть тебя в счастливый момент.
Запах обладает удивительной способностью мгновенно переносить нас в прошлое, возвращая самые радостные моменты. А о том, каким разным может быть отпуск, мы писали в этих статьях: