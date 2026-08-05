15+ жизненных историй о возвращении из отпуска, пропитанных теплом летних дней и доброй иронией

Нет ничего лучше по возвращении из отпуска, чем вдохнуть аромат душистого чая на родной кухне и прилечь на любимый диван. Чтобы сохранить это светлое настроение, здорово выходить на работу среди недели и неспешно вливаться в рабочий ритм. Но порой, едва переступив порог дома или офиса, мы попадаем в курьезные ситуации. Об этом — наша статья, а в бонусе будет история о том, как обычный предмет из ванной может сработать лучше любого телепорта в отпуск.