Я тоже люблю отпуск за новые места и впечатления. Пляж это прям скучно и неинтересно
Я люблю в отпуске просто на теплом пляже лежать, а муж — за активный отдых. И вот что мы придумали
Подружка Катя с мужем собрались летний отпуск у теплого моря провести и позвали нас с собой. Вместе веселее, да и можно на гостинице сэкономить — уютный домик снимем. Мысль свежая, но я сказала, что не стоит. Наш отдых обычно проходит своеобразно, потому что я люблю пляжи, а благоверный предпочитает всякие активности. Катя удивилась, а я поделилась с ней одной нашей жизненной придумкой, которая может подарить на отдыхе множество маленьких радостей. И главное, все довольны остаются.
Мне всегда казалось, что в отпуске нужно именно отдыхать. Конечно, я не против сходить на экскурсию или побродить по музеям. Но несколько дней хочется провести именно на теплом пляже, лениво перелистывая любимую книжку, и накупаться в море так, чтобы этого хватило на год вперед.
Поэтому, когда мой муж стал радостно планировать наш первый отпуск буквально по минутам, я здорово удивилась. Чего у него только не было в планах: и экскурсии, и хайкинг, и сплав на плотах. Даже предлагал лодку взять в аренду. А у меня как-то море и лодка в голове не очень сочетались. Только если лодка четырехпалубная. В общем, первое совместное путешествие обещало мне множество ярких впечатлений. Так и оказалось.
В первый совместный отпуск мы поехали через год после свадьбы. Выбрали Сицилию. Я уже блаженно жмурилась, представляя себе песчаный пляж и лазурное море. Заселились в отель, не успела я еще чемодан распаковать, а муж радостно тычет в окно и говорит: «Смотри, какая гора красивая! Давай до вершины прогуляемся!»
Ладно, гора невысокая, скорее холмик. Да и погода пасмурная, на пляже особо делать нечего. Почему бы не прогуляться? Правда, в тот момент я еще и не подозревала, какими приключениями обернется наш поход на гору.
Гора была невысокая, но до вершины мы, наверное, часа два топали. Мои мечты о ленивом отдыхе на пляже медленно растворялись в дымке облаков. Зато хоть ноги после перелета и трансфера размяли. И вот, наконец, мы преодолеваем очередной поворот — а там вершина, на которой стоит домик. Похоже на гостиницу или ресторан.
Решили, что это отличное место, чтобы передохнуть и перекусить. Заходим во двор — а к нам навстречу выбегает радостная бабушка. Как увидела наши запыхавшиеся физиономии, сразу за стол потащила. Поставила салат, оливковое масло с чабаттой, потом лазанью принесла.
Наелись мы так, что с трудом из-за стола встали. Хотели расплатиться — а бабушка только машет руками и смеется. Кое-как поняли, что это частный дом и нас просто угостили. В общем, прогулка вышла увлекательной, но я решила, что с приключениями мы завязали. Наивная.
На следующий день сразу после завтрака потащила мужа на море, пока он еще какую-нибудь гору не углядел. Но благоверный на пляже только 40 минут пролежал, а потом предложил окрестности осмотреть. Все равно уже жарко и делать там нечего. Мы же с собой даже мяч не захватили.
Остаток дня мы катались на машине по близлежащим городам. Не пляж, конечно, ну хоть и не поход по пересеченной местности. А еще я углядела в одном поселении магазинчик, который явно мог обеспечить меня минимум тремя днями на море.
Тюлений отдых у теплого моря мне обеспечил магазин для рыболовов. Муж обожает это занятие. Купили там удочки, наживки и сразу отправились на пляж. Муж рыбу ловил, а я книжку листала. Через час заметила, что благоверный приуныл — у него ничего не клевало, а итальянцы рядом одну рыбку за другой таскали. Ладно, я все равно купаться собиралась.
Взяла ломоть чабатты и стала вокруг лески супруга нырять, рыбок подкармливать. И дело пошло. У местных рыбаков глаза стали круглыми, когда они увидели, что мой добытчик уже полпакета рыбы наловил. Один итальянец даже предложил своей супруге мой трюк повторить, та была искренне возмущена. В общем, я отлично провалялась весь день на пляже, а муж всех гостиничных кошек ужином обеспечил.
Так мы остаток отдыха и провели: день на море, день на экскурсиях. Отличная схема, решила я. И когда через год мы летом поехали в Грецию, упаковала удочки в чемодан. Как выяснилось, зря. Пляж рядом с гостиницей был шикарный, песчаный, но рыба явно поглубже в море обитала. За целый день супруг не поймал ни одной.
Так что на следующий день муж предложил взять велики в отеле и скататься к ближайшему водопаду. Он вокруг него пофотографирует, а я могу и на солнышке поваляться. Решила: не пляжами же едиными счастливы отдыхающие. Благо, до водопада, по словам мужа, было всего 5 километров. И какая разница, где батониться — у водопада или на пляже?
Вот респект вашему активному мужу, что всё-таки 50% отдыха проходит по вашей схеме валенка :)
С утра выкатились к искомой точке. Сначала прогулка была веселой, вот только от укропа приходилось уворачиваться. Оказывается, на юге он вымахивает под 2 метра. Но вот проехали мы 5 километров, потом 10, и в душу мою стали закрадываться сомнения. В результате еще через пару км обнаружили указатель на серпантин, который утверждал, что до водопада нам осталось всего 40 километров.
Тут я окончательно поняла, что активный отдых — это точно не мое. Еле поскрипывая педалями, вернулись в гостиницу, и я поплелась к морю, дабы хоть как-то охладиться. Больше мы велосипеды не брали, зато сняли в аренду машину и все-таки доехали до водопадов. Там так красиво оказалось, что я даже книжку не открыла.
Так мы и ездили в отпуск несколько лет — день на пляже поваляемся, потом куда-нибудь сгоняем: на экскурсию или верховую прогулку. Правда, пару раз мы выбирали для отдыха такие места, где особо не разгуляешься. Один раз две недели жили в гостинице на Пелопоннесе, где кроме пляжа и пары магазинчиков вообще ничего не было.
Иногда мне кажется, что современному человеку везде хорошо, лишь бы интернет был да пункт вб. Шутка.
Но муж не унывал: на второй же день умудрился с греческим рыбаком познакомиться и собрался с ним на ночную рыбалку. Жаль, мероприятие не удалось. Когда супруг увидел, что в море им предстоит выйти на двухместной резиновой лодке, решил, что дело того не стоит. Все-таки и в активном отдыхе нужно знать меру.
С тех пор старались очень внимательно выбирать место для очередного отпуска. В идеале мы теперь ищем отель, рядом с которым находятся всевозможные места для развлечений: корты, клубы виндсерфинга или кайтинга, пешеходные тропы и прочие развлечения.
Ну и, конечно, пляж с морем. Иногда я тоже могу в горы прогуляться или попробовать на доску встать. Но если муж предлагает до какого-нибудь красивого места прокатиться на велике, сначала на карте смотрю, где оно находится и сколько до туда ехать.
Да и отпуск на пляже не всегда проходил без приключений. Например, отдыхали в Италии, жили в маленькой гостинице. День проводили на море, плавали с масками. Муж с собой даже фотоаппарат для подводной съёмки взял.В отель возвращались только под вечер, кто там ещё живёт, даже не знали.
И вот просыпаюсь рано с утра, а мужа нет! Что за дела? Пошла его искать. Смотрю: он за девицей в номер довольный заходит. Врываюсь туда и вижу картину маслом — муж и дама выманивают из-под кровати песеля, а у того в зубах кроссовок супруга. Оказывается, девушка на отдых с собакой поехала, а у четвероногого в отпуске появилась забавная привычка — чужие туфли подбирать.
В другой раз отдыхали мы в Таиланде, жили в бунгало на пляже — красота. Жара, решила в номере покемарить, а муж нырять пошёл. Просыпаюсь от того, что он у меня подушку выдирает. Я ворчу, а он гогочет. Что за дела? Открываю глаза и столбенею. У кровати сидит обезьянка и старается у меня подушку утащить.
Я аж подскочила, а обезьянка со своей добычей через открытое окно умчалась. Пришлось новую подушку на ресепшене просить, но там к этому отнеслись философски. Оказывается, в роще неподалёку жила целая компания приматов и частенько постояльцев навещала.
Да и мне уже скучно целыми днями на пляже лежать. Нескольких часов с утра вполне хватает. А чтобы в отпуске не считать «пляжные» и «активные» дни, мы теперь порой устраиваем себе отдых и на выходных. Муж с друзьями или родственниками на рыбалку ездит, а я с девчонками в спа или бассейн хожу. Чтобы не ждать год возможности лениво поваляться и насладиться ничегонеделаньем.
В конце концов, и в насыщенном варианте отдыха, и в ленивом есть свои плюсы. Вот не сходили бы мы на гору и не съездили бы к водопаду — сейчас и вспомнить о тех путешествиях было бы нечего. Главное, в путешествии с поиском приключений не усердствовать. А то потом еще пару недель отдыхать хочется.
Немного психоанализа. Мария довольно адаптивный и уступчивый человек, но её мужу хватает мудрости не пользоваться этим . берегите это все, у кого получается
А вот несколько подборок историй о путешествиях, которые оставили множество светлых впечатлений:
Комментарии
Сочинение на тему "Как я провел прошлым летом")
Пляж или активность?
Палатка или отель?
Ржаные просторы или Сицилия?
Квас или кефир, наконец... 😎
Я по жаре, а на море я еду когда там максимально теплая вода, вряд ли захочу где-то гулять или лазать.
Поэтому прямо сочетать в один период и активный, и расслабленный отдых не для меня. Я их разделяю: на море плавать, с перерывом на обед и может быть одну активность, а по городам отдельно поколесить, погулять и желательно в нежаркую погоду.
Мария, вопрос к вам. Бывает ли, что к вам подходят за автографом? ) думаю, это вероятно, т.к. вы не боитесь свои фото постить :)