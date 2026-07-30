Я люблю в отпуске просто на теплом пляже лежать, а муж — за активный отдых. И вот что мы придумали

Гора была невысокая, но до вершины мы, наверное, часа два топали. Мои мечты о ленивом отдыхе на пляже медленно растворялись в дымке облаков. Зато хоть ноги после перелета и трансфера размяли. И вот, наконец, мы преодолеваем очередной поворот — а там вершина, на которой стоит домик. Похоже на гостиницу или ресторан.

Решили, что это отличное место, чтобы передохнуть и перекусить. Заходим во двор — а к нам навстречу выбегает радостная бабушка. Как увидела наши запыхавшиеся физиономии, сразу за стол потащила. Поставила салат, оливковое масло с чабаттой, потом лазанью принесла.

Наелись мы так, что с трудом из-за стола встали. Хотели расплатиться — а бабушка только машет руками и смеется. Кое-как поняли, что это частный дом и нас просто угостили. В общем, прогулка вышла увлекательной, но я решила, что с приключениями мы завязали. Наивная.