11 простых идей педикюра на лето, с которыми хочется носить только открытые босоножки
Лето — время отпусков. Неважно где — на дачных грядках, морском пляже или исторических улочках — хочется, чтобы ножки в открытой обуви выглядели красиво. Планов много, и нехватка времени — не повод для того, чтобы оставить себя без симпатичного педикюра, который радует глаз. В этой подборке мы рассказали о нескольких актуальных идеях педикюра, который можно сделать самим — совсем не обязательно записываться к мастеру и идти в салон. Любимые классические дизайны, новые вдохновляющие цветовые сочетания, простые приемы, блестки и нейл-арт за считанные минуты — все это сидя в уютном домашнем кресле.
Голографический дизайн
Если хочется чего-то яркого, а времени в обрез, то голографический дизайн — это именно то, что нужно. Он выглядит стильно и дорого, а делается легко, справится даже новичок. Нужно просто приобрести втирку.
Эксперты советуют начать с ванночки для ног, в которую при желании можно добавить морскую соль, пищевую соду, отвар трав или капельку эфирного масла. Потом стоит нанести ремувер, аккуратно подготовить кутикулу. Затем нанести слой лака, просушить и покрыть топом без липкого слоя. Пока поверхность теплая, нужно втереть пудру пальцем или аппликатором до зеркального блеска. Осталось лишь, смахнув излишки, пройтись праймером по торцу и закрепить результат двумя тонкими слоями топа. Кстати, для максимального эффекта выбирайте именно голографическую, а не просто золотую или серебристую втирку.
Универсальный нюд
Нюд — совершенно не капризный дизайн, который не требует особой подготовки, но зато смотрится на миллион. Звездный нейл-стилист Жаклин Фэм отмечает, что летом нюдовый педикюр смотрится как нельзя кстати. Персиковый, полупрозрачный розовый, бежевый — выбирайте любимый оттенок и вперед! Форма ногтя может быть любая, цвета нюдовой палитры легко скроют небольшие огрехи или неточности, в том числе и при нанесении лака. Такой экспресс-педикюр займет буквально минут 15, проверено автором статьи на себе. Если хотите эффект полупрозрачности, то наносите лак в один слой, а если более плотный, напитанный вид — то в два слоя. Не забудьте покрыть топом, чтобы не ждать, пока лак высохнет.
Нюд с мелким глиттером
Если вы планируете активный отдых или просто хотите, чтобы педикюр сохранился подольше, то эксперты рекомендуют присмотреться к нюдовым оттенкам с легким блеском или мелкими блестками. Такой дизайн не только отлично смотрится с любым образом, но и выгодно подчеркивает цвет вашей кожи. Педикюр с таким лаком выглядит аккуратно и свежо.
Темные ягодные оттенки
Бордовый всегда смотрится элегантно и дорого. Этим летом эксперты предлагают опробовать его более темные вариации — оттенки спелых ягод. Такой педикюр будет беспроигрышным вариантом как на пляже в отпуске, так и в офисе на работе. Подготовка к такому педикюру займет немного больше времени, но оно того стоит. При нанесении на ногти тоже стоит быть аккуратными, но есть простой прием, который значительно упростит процесс. Перед использованием лака можно нанести на кожу вокруг ногтя жирный крем. Это поможет удалить излишки лака после его высыхания и заодно увлажнит кутикулу.
Контрастные цвета
Еще один актуальный дизайн педикюра можно создать, используя два контрастных цвета. Эта идея подойдет тем, кто устал от спокойного нюда и хочет добавить цвета в свой образ. Выбирайте яркие или чуть приглушенные оттенки, например, зеленый и розовый или голубой и оранжевый. Можно покрасить два ногтя розовым, а три — зеленым или попробовать себя в нейл-арте и поставить точки, нарисовать полоски. Получится стильный и гармоничный дизайн.
Абстракция
Кстати, в продолжении нашей прошлой идеи — можно попробовать нарисовать абстрактные формы. Смотрится минималистично и оригинально, а для этого даже не обязательно уметь рисовать. Эксперты рекомендуют покрыть ногти однотонной или прозрачной базой, а затем поставить мазки цветным лаком. Выбирайте цвета на свой вкус — пастельные или неоновые, контрастные или близкие по оттенку.
Молочный белый
Белый — еще одна классика жанра, которую многие любят наряду с эталонным красным или бордовым педикюром. Белый красиво оттеняет загар и смотрится выигрышно с самыми разными образами. Но его достаточно нелегко нанести идеально. Можно воспользоваться нашим методом с жирным кремом или заменить оттенок на более молочный и нежный. Это один из самых трендовых оттенков этого летнего сезона, который подойдет почти всем.
Молочный лавандовый или лиловый
Если вы все же хотите впустить немного цвета, но не заморачиваться с нанесением лака, то предлагаем рассмотреть молочный лавандовый. Этот горячо полюбившийся модным экспертам со всего света оттенок не только красиво подчеркивают красоту ногтей, но и становится акцентом в вашем образе. Тем не менее он не перетягивает все внимание на себя и легко комбинируются с бежевыми, коричневыми и зелеными оттенками.
Прозрачный лак с легким блеском или перламутром
Спешим рассказать вам об элегантном педикюре за минимальное количество времени. Автор статьи обычно выбирает именно его. Прозрачный лак с легким перламутром — просто палочка-выручалочка для тех, у кого времени всегда в обрез. Его легко наносить, он долго держится и не требует корректировки. Кроме того, по словам знаменитого нейл-стилиста Эми Линг Лин, такой педикюр сейчас в тренде. Тот самый эффект макияжа без макияжа — усилий минимум, а картинка получается на все сто!
Хромовая втирка на прозрачном лаке
Похожего эффекта можно добиться с помощью хромовой втирки. Ее наносим так же, как голографическую. Эксперты модного издания Who What Wear подчеркивают, что ее можно использовать практически с любым цветом, но с прозрачным лаком, конечно, получается самый естественный эффект. Из-за универсальности этот способ предпочитают модницы по всему миру.
Пленки для ногтей
Мы нашли выход и для любителей нейл-арта! Пленки для ногтей — это красивый дизайн без часов, проведенных за кропотливой работой с лаком и кисточками. По сути пленки — это стикеры на клеевой основе, при помощи которой они и крепятся к натуральному ногтю. В сети и специализированных магазинах можно найти актуальные дизайны на любой вкус. Однако нужно приобретать именно пленки для самостоятельного педикюра, потому что профессиональные пленки тоньше и с ними труднее работать, нужна сноровка опытного мастера.
Для того, чтобы сделать это в домашних условиях надо обезжирить натуральный ноготь и подобрать пленку подходящего размера, потом отклеить ее от подложки и примерить, слегка изогнув по форме ногтя. Иногда ее может быть необходимо чуть подрезать. Приклеивать ее нужно, прикладывая максимально близко к кутикуле, слегка натянув, одновременно разглаживая по поверхности. Нужно немного приноровиться. Лишнее спиливаем мягкой пилкой. Сверху можно покрыть прозрачным лаком и топом, чтобы педикюр продержался дольше. Кстати, пленки можно приклеивать как полностью, так и частями, например, вырезать полоски и другие фигуры, комбинировать. Пленки продержаться на ногтях от недели до трех. Снимаются они обычной жидкостью для снятия лака.
А какой педикюр делали этим летом вы? Кстати, с педикюром-то все понятно, но что насчет маникюра? У нас есть несколько летних подборок. Хватайте лимонад и приходите любоваться: