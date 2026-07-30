11 простых идей педикюра на лето, с которыми хочется носить только открытые босоножки

Мы нашли выход и для любителей нейл-арта! Пленки для ногтей — это красивый дизайн без часов, проведенных за кропотливой работой с лаком и кисточками. По сути пленки — это стикеры на клеевой основе, при помощи которой они и крепятся к натуральному ногтю. В сети и специализированных магазинах можно найти актуальные дизайны на любой вкус. Однако нужно приобретать именно пленки для самостоятельного педикюра, потому что профессиональные пленки тоньше и с ними труднее работать, нужна сноровка опытного мастера.



Для того, чтобы сделать это в домашних условиях надо обезжирить натуральный ноготь и подобрать пленку подходящего размера, потом отклеить ее от подложки и примерить, слегка изогнув по форме ногтя. Иногда ее может быть необходимо чуть подрезать. Приклеивать ее нужно, прикладывая максимально близко к кутикуле, слегка натянув, одновременно разглаживая по поверхности. Нужно немного приноровиться. Лишнее спиливаем мягкой пилкой. Сверху можно покрыть прозрачным лаком и топом, чтобы педикюр продержался дольше. Кстати, пленки можно приклеивать как полностью, так и частями, например, вырезать полоски и другие фигуры, комбинировать. Пленки продержаться на ногтях от недели до трех. Снимаются они обычной жидкостью для снятия лака.