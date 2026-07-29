Так-то тихоня Беннет могла и в Китай отправиться, и наголо постричься. Киношная Мэри может сделать что угодно и вопреки прописанному характеру
10 новых жизненных сериалов, которые посмотришь за пару вечеров и ещё долго будешь думать
Бывает, хочется на отдыхе посмотреть что-то новое, но мысль о восьми сезонах или сотне эпизодов быстро отбивает желание даже начинать. К счастью, существуют телесериалы, которые успевают рассказать захватывающую историю всего за несколько серий. Ниже вы найдете перечень ярких новинок, способных запросто подарить живые впечатления всего за пару вечеров. Они неизбежно порадуют вас жизненным сюжетом, интересными героями и стойким ощущением, что время потрачено не зря.
«Его и ее»
Сразу предупреждаем — это атмосферный психологический триллер, из разряда тех, от которых мурашки бегут по коже. Главная героиня, бывшая телеведущая, пытается собрать себя по кусочкам после личной трагедии и возвращается в свой родной маленький городок, где совсем недавно произошло встряхнувшее всех жителей жуткое преступление. Она начинает вести собственное расследование, но вынуждена терпеть пристальное внимание своего бывшего мужа — детектива, который официально ведет это дело. Сами понимаете, в этой истории не найдется ни одного до конца искреннего человека, у каждого в шкафу припрятано по скелету, а то и не одному, и вы до последнего будете грызть ногти, упорно не понимая, чьей же версии — «его» или «ее» — верить.
- Мужа отправили в командировку на поезде. Кипятился: «Как я 10 часов вытерплю? Пожалели деньги на самолет, называется!» Посоветовала ему новый сериал: «Не заметишь, как дорога пролетит». Уехал. Звонит мне посреди ночи и шипит: «Юля, ты что наделала? Как я теперь буду второй сезон ждать?» Я усмехнулась: «А его, может, и не будет». Проговорили часа два, в общем — если кто сомневается, то смотрите, не пожалеете!
«Можно ли перевести любовь?»
Чистый восторг для всех любителей душевных и качественных романтических дорам! Сюжет крутится вокруг парня-полиглота, который знает кучу языков, и cуперпопулярной актрисы, которая нанимает его для сопровождения во время международного реалити-шоу. Вся ирония и милота в том, что хотя переводчик безупречно переводит для нее с японского, английского и итальянского, но когда наши герои остаются наедине и пытаются коммуницировать на родном корейском — умудряются постоянно и максимально нелепо друг друга недопонимать. Это реально забавная, легкая, но при этом эмоциональная история о том, как тяжело порой выразить свои настоящие чувства, даже если ты гений лингвистики.
«Другая сестра Беннет»
Если вы, как я, за жизнь перечитали «Гордость и предубеждение» раз этак «дцать» и ни разом меньше, то этот сериал вполне может оказаться просто бальзамом на душу. На этот раз в центре внимания сюжета оказывается Мэри Беннет — та самая невзрачная, вечно угрюмая, незаметная и днями напролет читающая книжки средняя сестра, которую в оригинале все незаслуженно обделяли вниманием. Мы будем наблюдать за невероятно тонкой и вдохновляющей историей ее путешествия в Лондон и пути к уверенности в себе. Из клишейного «синего чулка» Мэри превращается в потрясающе трогательную, глубокую героиню, за которую переживаешь всем сердцем.
- Мама вечно корила: вон жена брата и красавица, и душа компании, а ты сидишь букой в книжках своих. На выходных включила сериал по совету подруги, смотрю — и прямо слезы подступают. Во вторник звоню невестке: «Машка, надо встретиться, хочу ключи от квартиры отдать — на днях улетаю в Стамбул, сможешь приходить кормить Мурзю?» Если тихоня Мэри Беннет смогла отправиться в Лондон сама по себе, то и мне путешествия в одиночку под силу!
«Чудовище внутри меня»
Приготовьтесь к резкой, нервной, однако чрезвычайно увлекательной психологической игре в кошки-мышки. Клэр Дэйнс играет известную писательницу, которая переживает потерю сына, из-за чего полностью замыкается в себе и не может написать ни строчки. Все меняется, когда в дом по соседству заселяется загадочный и влиятельный мужчина, в прошлом оказавшийся главным подозреваемым в громком деле об исчезновении собственной жены. Героиня начинает свое личное негласное расследование, и между ними завязывается опасная игра, где грань между болезненным любопытством и смертельным риском стирается с каждой серией.
«Эль»
Уже скучаете по 2000-м? Тогда вам повезло! Ведь на экраны как раз вышел официальный приквел культовой «Блондинки в законе», который рассказывает о школьных годах неповторимый Эль Вудс. Если вы думали, что она всегда была уверенной в себе королевой юридического факультета, то сериал вас приятно удивит. Здесь она еще только учится справляться с подростковыми драмами, школьными интригами, завистью и навязанными обществом стереотипами, попутно доказывая всем вокруг, что можно искренне любить розовый и при этом быть самой смышленой девчонкой в классе. Сериал получился ярким, легким и таким ностальгичным! Вы закончите просмотр с улыбкой до ушей и непременно захотите тут же пересмотреть оригинальный фильм!
«Отдел нераскрытых дел»
Скандинавский нуар в британских декорациях от создателя «Хода королевы». В центре сюжета циничный и побитый жизнью детектив Карл Мерк, которого после тяжелого ранения переводят руководить новосозданным «Отделом Нераскрытых Дел» в Эдинбурге — по сути, заброшенной кладовкой для старых, безнадежных и нераскрытых дел. Начальство наивно предполагает, что он будет там тихо просиживать штаны до пенсии, но Карл цепляется за дело четырехлетней давности об исчезновении женщины с парома, и... дальше вам придется смотреть самим, иначе рискуем не сдержаться и все проспойлерить. Сериал безумно интригующий, с шикарной динамикой между актерами и настолько лихими поворотами сюжета, что оторваться просто невозможно.
«О женщинах и асурах»
Потрясающе глубокая и визуально гипнотизирующая семейная драма от выдающегося Хирокадзу Корээды. Токио, конец 70-х, четыре взрослые сестры с совершенно разными характерами вдруг узнают, что их пожилой отец завел женщину на стороне и у него есть внебрачный ребенок. Пытаясь скрыть этот позор от мамы, сестры начинают регулярно собираться вместе, и в процессе этих встреч наружу вываливаются их собственные комплексы и тайны. Всего за 7 эпизодов у Корээды-сана получился очень честный и точный портрет женщин той эпохи. Впрочем, неудивительно — режиссер известен эмоциональными сюжетами на тему переосмысления традиционных ценностей современного общества, в которые смотришься, как в зеркало.
«Чудо-человек»
Это, пожалуй, самый необычный и освежающий проект от кинокомпании «Марвел» за последние годы, вообще не похожий на привычные им экранизации комиксов. Нет, у главного героя Саймона Уильямса суперсилы, конечно, есть, но он... вообще не хочет спасать мир! Он мечтает быть актером и штурмует Голливуд, где супергероям по закону вселенной запрещено работать из-за рисков для продюсеров. Саймону приходится скрывать свои суперсилы, штурмуя один нелепый кастинг за другим, а его эксцентричным наставником по актерскому мастерству становится незабвенный Тревор Слэттери в исполнении Бена Кингсли (вы можете помнить его как лже-Мандарина из кинофильма «Железный Человек 3»). Новый взгляд на супергеройскую тематику сквозь призму производственной комедии и сатиры на киноиндустрию помогает проглотить девять вышедших серий разве что не взахлеб.
«У Марго проблемы с деньгами»
Дерзкая, смешная и при этом на удивление трогательная история, которая ломает кучу шаблонов и стереотипов. Двадцатилетняя Марго беременеет от женатого профессора колледжа, тот трусливо сбегает, и девушка остается без гроша в кармане с младенцем на руках. Чтобы выжить, она решает заняться созданием контента, а помогать с ребенком и продвижением блога к ней приезжает ее эксцентричный отец, бывший профессиональный рестлер! Вы сможете и посмеяться с его «бизнес-советов», основанных на тактике рестлинга, и почувствовать нехилое вдохновение, наблюдая за самой Марго, отказывающейся унывать в нелегкой жизненной ситуации. Однако при всех своих несерьезных моментах сериал умудряется быть крайне искренним и замечательно раскрывает тему взросления, материнства и родительской поддержки.
Ну а если вы еще сомневаетесь — смотреть-не смотреть — просто зацените мощнейший актерский состав, и сомнения улетучатся, словно денежные проблемы Марго.
«Исчезнувший»
Захватывающий триллер с яркой динамикой, которые друзья советовали мне с фразой: «Не начинай смотреть поздно в воскресенье, попросту не сможешь оторваться!» Вняв их совету, я включила сериал в пятницу...и ничего больше тем вечером не сделала.
Сюжет начинается как идеальная романтическая сказка: влюбленная пара в исполнении Кейли Куоко и Сэма Клафлина отправляется в отпуск в Париж, но во время поездки на поезде на юг Франции мужчина внезапно бесследно исчезает. Пытаясь найти любимого, героиня погружается в опасную паутину лжи и с ужасом понимает, что человек, с которым она прожила четыре года, на самом деле совсем не тот, кем она его считала. Каждая серия переворачивает сюжет с ног на голову. Из плюсов — их всего четыре! Из минусов — их всего-то четыре...
Если все еще ищете, что бы еще такого свеженького посмотреть, то у нас есть подборка фильмов-новинок, а также подборка кино, вдохновляющего на следующее путешествие