10 новых жизненных сериалов, которые посмотришь за пару вечеров и ещё долго будешь думать

Захватывающий триллер с яркой динамикой, которые друзья советовали мне с фразой: «Не начинай смотреть поздно в воскресенье, попросту не сможешь оторваться!» Вняв их совету, я включила сериал в пятницу...и ничего больше тем вечером не сделала.

Сюжет начинается как идеальная романтическая сказка: влюбленная пара в исполнении Кейли Куоко и Сэма Клафлина отправляется в отпуск в Париж, но во время поездки на поезде на юг Франции мужчина внезапно бесследно исчезает. Пытаясь найти любимого, героиня погружается в опасную паутину лжи и с ужасом понимает, что человек, с которым она прожила четыре года, на самом деле совсем не тот, кем она его считала. Каждая серия переворачивает сюжет с ног на голову. Из плюсов — их всего четыре! Из минусов — их всего-то четыре...