А ничего,что билеты уже обычно куплены и виза проплачена? За неделю... ну я считаю это свинство
10 свежих фильмов, от которых остаешься под ярким впечатлением и долго думаешь после
Самые интересные фильмы — те, что умеют одновременно как развлекать, так и вести разговор со зрителем. Они пленяют наше капризное внимание неожиданными сюжетами и актерской игрой. А также, что немаловажно — оставляют место для размышлений. В этой подборке вы найдете именно такие яркие киноновинки, плюс один захватывающий сериал.
«Закулисье реальности»
Забудьте про типичные хорроры с несуразными страшилищами и монстрами из-за угла — этот фильм пугает на совершенно другом, глубинном уровне. Чисто психологический триллер про исследование человеческого разума в замкнутом пространстве. Желтые обои, гудящие люминесцентные лампы и бесконечные пустые коридоры создают такую клаустрофобную атмосферу, что вам самим может стать несколько не по себе. Очень понравилось, что фильм заставляет мозг работать на полную мощность, пытаясь разгадать логику неподдающегося пониманию места.
«Секретный агент»
Если вы из тех, кто ждет от политического триллера банальной беготни с пистолетами и голливудского пафоса, то сей фильм Клебера Мендонсы Фильо перевернет ваши представления о жанре. Он берет не экшеном, а невероятно пронзительной атмосферой саспенса, где под подозрением оказывается буквально каждый шорох. Лично мне больше всего понравился безупречный исторический антураж и то, как режиссер превращает тихий прибрежный город в эдакую постепенно захлопывающуюся ловушку для главного героя. Я бы сказала, что это очень любопытное и стильное кино для тех, кто ценит глубокие психологические драмы с двойным дном и потрясающей актерской игрой.
«Следствие ведут овечки»
Итак, завязка у нас следующая: в глухой английской деревне внезапным образом безвременно почил местный пастух. Местная полиция, как можно догадаться, заходит в непробиваемый тупик. И тогда за расследование берутся... пастушьи овцы, которым он при жизни каждый вечер читал вслух детективные романы! Звучит как какой-то абсурд или детский мультик, да? Но нет — это полноценный художественный фильм со внушительным актерским составом, да и снят он с потрясающей внутренней логикой. Эти овцы не разговаривают с людьми и не ходят на задних копытках, они просто невероятно наблюдательные: подмечают, кто чужой приходил на пастбище, находят в траве улики, которые проглядели копы, и по-своему, очень умно пытаются указать на виновника преступления. Получился уютный, интеллигентный и, можно сказать, даже по-британски классический детектив с пушистым «следственным комитетом».
«Это хит!»
Если вы любите музыку так же, как я, то этот фильм станет вашим личным лекарством от плохого настроения. Это невероятно теплая, ироничная и живая история о музыкальном мире, где песни — это не просто фон, а способ героев высказать всё то, что они боятся сказать словами. Фильм очень круто ломает стереотипы о «погоне за американской мечтой» и показывает, что иногда вовремя отступить — это и есть главная победа. Вы будете и смеяться, и подпевать, а после титров сразу полезете искать саундтрек.
«Посторонний»
Взяться за экранизацию Камю — это всегда огромный риск скатиться в занудство, но здесь съемочной команде удалось избежать этого на все сто. При этом они не стали осовременивать классику ради хайпа, идеально перенеся на экран прохладно-отстраненное настроение романа. Главный герой вызывает одновременно и недоумение, и какое-то странное сочувствие своей абсолютной чуждостью этому миру. В итоге на выходе мы получаем потрясающую интеллектуальную головоломку для тех, кто любит покопаться в человеческой психологии и не боится поднимать сложные вопросы.
«Счастлив, когда ты нет»
Ромком, который отзовется в сердцах многих миллениалов. Самое крутое в фильме — это то, с каким потрясающим, местами очень едким юмором авторы препарируют наши современные попытки казаться счастливыми ради галочки. Здесь не будет чисто голливудского, слащавого финала, где все проблемы решаются по щелчку пальцев, но фильм создан с настолько четким пониманием человеческой природы, что в результате, по отзывам многих, получается совершенно терапевтическая вещь.
«Красавица»
Если вы соскучились по хорошему, искреннему кино без пафоса и пластиковых выражений лиц — обязательно включайте этот фильм. Это трогательная и вполне исторически реальная история о силе духа «маленького человека», которая подкупает своей простотой и приземленностью. Режиссер умудрился снять фильм без толики морализаторства, но при этом заставил сопереживать героям так, будто это ваши соседи по подъезду. Очень душевное кино, которое оставляет после себя правильное и светлое послевкусие.
- Сходили с дочкой на фильм с Юлей Пересильд. Очень трогательный и душевный. Проходит пару дней, мне неожиданно звонят из зоопарка и говорят, что моя дочь решила стать опекуном бегемота Левы, нужно разрешение родителей. Теперь моя Даша подрабатывает промоутером, чтобы кормить бегемота. А все началось с фильма «Красавица».
«Вечность»
Тонкая романтическая драма, которая заставляет задуматься о самом главном. Концепция с выбором человека, с которым предстоит провести вечность, раскрыта здесь через недюжинный эмоциональный накал. Рушатся маски, обнажаются старые обиды, пока герои отчаянно пытаются понять свои истинные чувства перед лицом необратимого финала. Майлз Теллер и Элизабет Олсен выкладываются тут на всю катушку — между актерами чувствуется такая сумасшедшая, живая химия, что вы будете проживать каждый их спор и нелегкое решение как свое собственное. Это визуально сильное и эмоционально честное кино — идеальный вариант, чтобы посмотреть вдвоем, а потом до полуночи спорить: «А ты бы выбрал меня на вечность?».
- Подруга пригласила на свадьбу в Италию подружкой невесты. Я давай хлопотать и готовиться. За неделю до торжества она мне звонит и спокойно так говорит: «Катя, ради свадьбы можешь не приезжать. Мы тут с Мишей вместе сходили в кино и поняли, что не хотим всего этого пышного празднества и бурных посиделок с кучей гостей. Решили просто съездить на пару дней на юг и тихонько расписаться только вдвоем». Я, конечно, всё таки навестила их потом, и узнала, что смотрели они тогда новый фильм «Вечность» с Элизабет Олсен — вдохновились и решили воплотить присказку «Счастье любит тишину» наяву.
«Вверх по волшебному дереву»
Абсолютный визуальный восторг для тех, кто жутко устал от серых будней и беспросветного цинизма. Это волшебная сказка, снятая с таким занятным, интеллигентным юмором, что взрослым её смотреть может быть даже интереснее, чем детям. Создатели сотворили потрясающий мир, где каждая деталь интерьера, каждый костюм, каждая реплика чудаковатых персонажей проработаны с невероятной любовью. После просмотра внутри остается теплое, светлое ощущение, что чудеса все-таки бывают, нужно просто внимательнее смотреть по сторонам.
Бонус:
«У меня очень плохое предчувствие»
Сюжет сериала разворачивается вокруг свадьбы Рейчел и Никки, которая, по их задумке, должна стать идеальным празднеством. Но за несколько дней до церемонии всё летит в тартарары, потому что у этой парочки и их многочисленных родственников (включая маму жениха и его старшего брата-доктора) наружу начинают выползать шокирующие семейные тайны прошлого, вследствие чего атмосфера накаляется до предела. Создатели весьма искусно играют на зрительских нервах: вокруг торжественные украшения, предсвадебная суета и суматоха, но как и персонажей, так и зрителя, с каждой минутой все более и более неумолимо тревожит предчувствие надвигающегося финала. Оторваться просто нереально, серии пролетают одна за другой.
- Насоветовала подруге новый мини-сериал. Та пригласила к себе на просмотр общего знакомого, который давно за ней увивался. После пишет мне её кавалер: «Мы из-за тебя сегодня весь вечер устраивали разбор полетов, но все же решили дать шанс нашим отношениям». Оказалось, что у них были бурные разногласия насчет поступка главной героини в конце. Это просто лакмусовый тест на нетоксичные отношения. Буду теперь всем парам его рекомендовать.
Расскажите, какие фильмы в последнее время произвели на вас большое впечатление?
А в следующей статье вы найдете список книг, которые захватят не меньше, чем всё вышеперечисленное, заставив встречать рассвет над последней главой: