10 свежих фильмов, от которых остаешься под ярким впечатлением и долго думаешь после

Итак, завязка у нас следующая: в глухой английской деревне внезапным образом безвременно почил местный пастух. Местная полиция, как можно догадаться, заходит в непробиваемый тупик. И тогда за расследование берутся... пастушьи овцы, которым он при жизни каждый вечер читал вслух детективные романы! Звучит как какой-то абсурд или детский мультик, да? Но нет — это полноценный художественный фильм со внушительным актерским составом, да и снят он с потрясающей внутренней логикой. Эти овцы не разговаривают с людьми и не ходят на задних копытках, они просто невероятно наблюдательные: подмечают, кто чужой приходил на пастбище, находят в траве улики, которые проглядели копы, и по-своему, очень умно пытаются указать на виновника преступления. Получился уютный, интеллигентный и, можно сказать, даже по-британски классический детектив с пушистым «следственным комитетом».