19 человек, которые нашли себе хобби и наполнили жизнь маленькими радостями и большим вдохновением

Иногда достаточно увлечься чем-то — и привычная жизнь словно бы становится светлее. Кто-то берет в руки глину, кто-то открывает для себя рисование, а кто-то впервые решается заняться рукоделием. Эти простые увлечения неожиданно возвращают вкус к жизни и наполняют будни тем самым тихим удовольствием, ради которого и хочется замедлиться. Мы собрали истории, пропитанные теплом и вдохновением, после которых хочется поскорее найти для себя новое хобби подушевнее.

Отправила сына в деревню без интернета, а он там нашёл себе новое хобби

Сын-оболтус в 14 лет только сидит в телефоне. Ни хобби, ни интересов. Сдала бабушке в деревню на лето. Приезжаю на выходных проведать, а он бежит ко мне с горящими глазами: «Мама, мама, иди, что покажу!» Заходим в домик, а он из-под подушки достает какую-то игрушку непонятную. Я не поняла сперва, а потом Ванька объяснил, что это ему новая подружка подарила, сувенир из Кореи. Познакомился с соседской девочкой, а она фанатка всего корейского, решил с ней за компанию учить язык, и она ему в знак дружбы подарила эту финтифлюшку. ADME

А эта пользовательница создает вот такие сочные вазы и баночки

По моему мнению, просто блестящее — во всех смыслах — хобби!

Обожаю делать ремонт и уборки. Чем грязнее, тем лучше. Обожаю отчищать самые трудные пятна и загрязнения. В новом году планирую заняться реставрацией старой мебели, попробую также сделать себе кухню своими руками. Такие вот хобби. katerinaerlik

«Я люблю переписывать тексты, конспектировать книги, на худой конец, вести дневники. Не рисовать, не оформлять красиво, не заниматься каллиграфией, нет, просто созерцать сам процесс письма»

Когда-то этому посвящали целые субботники, а теперь уборка мусора тоже может стать хобби

Началось все с того, что прогулочная тропа рядом с нашим домом была завалена мусором, который ветром приносило с соседнего участка: пакеты висели на деревьях, жестянки валялись под ногами. И однажды мы вдвоем с сыном просто взяли и все это убрали. С тех пор стараемся приходить туда каждую неделю и подбирать то, что вновь прилетело. Это стало нашим маленьким ритуалом: и поговорить по душам, и что-то полезное сделать. Иногда сынок сам просит: «Пойдем мусор собирать», — даже когда на улице такой холод, что лишний раз выходить не хочется. © hanksay / Reddit

Очень аппетитные миниатюры получаются у автора вот этих фото

an_ilenko

А к этому пользователю заявляются неожиданные гости

Сначала я просто наблюдал за птицами из кухонного окна. Потом стал подкармливать их прямо на подоконнике — и постепенно познакомился с кучей пернатых (и не только: к подоконнику заглядывали и белки, и даже олени). Это хобби неожиданно здорово оживило домашние будни. А дальше все переросло в небольшой проект: я настроил прямую трансляцию окна на видеохостинге и даже подвел звук с улицы, чтобы получилось еще атмосфернее — включаешь в офисе и как будто вновь на природе. © Unknown author / Reddit

«Балуюсь витражными раскрасками»

pln_krllova

Когда экстрим и утешает и сближает

Я начал заниматься каякингом после того, как потерял жену. Это совсем другой уровень погружения в природу, не как обычный хайкинг. Заодно рядом появились новые друзья, а с ними и простое, живое общение. С моей нынешней невестой мы тоже сошлись на воде. Когда выбираемся вдвоем, это как долгая прогулка по лесу с разговорами — только время от времени случаются такие «ох, ну сейчас будет весело» экстремальные моменты. Каякинг вообще многому нас научил: как поддерживать друг друга, когда становится страшно или что-то идет не так, и как нормально коммуницировать в непростые моменты. Есть в этом что-то особенное — делать вещи, от которых немного не по себе, и делать их вместе с близким человеком. © Strict_String / Reddit Старшая сестра Злючка только что Каякинг — это вид активного отдыха, водного туризма и спорта. Он заключается в передвижении по воде на легкой и узкой лодке — каяке, которой управляют с помощью двухлопастного весла. Это занятие подходит как для спокойных прогулок, так и для экстремальных сплавов (вдруг кому-то пригодится))) Ответить

«Занимаюсь исторической реконструкцией античности и средневековья. Костюмы и аксессуары создаю своими руками»

tasso._

Кому-то просто косплей, а кому-то — стимул вылезти из опостылевшего кокона настоящей бабочкой

Я увлеклась косплеем по любимым аниме и манге ещё в школе — с тех пор и не отпускает. Тогда я была довольно зажатой девчонкой: хоть и понимала, что внешность у меня неплохая, но не знала, как себя подать. А в образе вдруг стало проще — перед камерой появилась уверенность, я начала понимать, какие стили мне вообще нравятся и что мне идёт. Заодно нашлось много новых друзей — знакомились на фестивалях, переписывались в соцсетях. Раньше я с незнакомцами почти не разговаривала, а теперь спокойно завожу разговор первой. © hopelessromanticgurl / Reddit

«Раньше мне было не до привычных увлечений — слишком грустно было чем-либо заниматься. Но недавно я начала составлять букеты для родных и друзей, и это приносит мне столько радости!»

Думала, это просто хобби, а оказалось — настоящее расследование сквозь года

Для меня таким хобби стала генеалогия. Затянула так, что перевернула многое в жизни. Прокачала навыки поиска, помогла собрать воедино историю семьи — и тех, кто рядом, и тех, кого уже нет, — и найти кучу деталей, о которых раньше никто не знал. Я занимаюсь этим уже много лет, и каждый раз, когда удается откопать новую информацию или сложить еще один кусочек пазла под названием «семейное древо», ощущения такие, будто совершил целое открытие. © stillpassingtime / Reddit

«В 16 лет мне ни с того ни с сего взбрело в голову рисовать карты городов мира. Вручную, лайнером, на размерах А4 или А3»

poliinsx

Зачем я это делаю до сих пор? Не знаю. Но мне правда очень нравится, что сам процесс, что результат!

Бабушкины сказки

Бабуля с антресолей достала и подлатала мои детские плюшевые игрушки. «Отдать, что ли, хочешь?» — спрашиваю. Она смеется: «Нет, это мои помощнички». А сегодня смотрю — почтальон вручает ей целую охапку писем. А это, говорит, от фанатов почта. Оказывается, она уже полгода как завела страничку в соцсетях, где выкладывает короткие видео, на которых читает мишкам сказки на ночь! Под каждым видео дюжины благодарных комментариев от мам малышей, сладко засыпающих под ее ролики. Эти юные поклонники и шлют ей восторженную почту — свои детские рисунки. ADME Mefody Domovoy только что Передача "Спокойной ночи, малыши" пропала, вот бабушка и решила компенсировать. Ответить

Главное, чтобы кровать дверь не перегородила

Я делала макеты в 3D, но только в виде фото. Это когда хочешь что-то в жизни поменять, а в парикмахерскую уже сходила — делай перестановку в комнате. Но мебель двигать лень. Поэтому рисуем на компьютере комнату по размерам, подбираем мебель тоже по размерам и «двигаем», пока не надоест. © Elenaki Kavardaki / ADME Mefody Domovoy только что Это у меня начальник на работе такой был.

Любил подвигать мебель в кабинете.

Я ему тоже на компьютер поставил программу расстановки мебели в квартире.

Он нарадоваться не мог, часами двигал шкафы и столы на экране. Ответить

«Попробовала в этот раз немного иначе упаковать подарок: по другому сложила бумагу, добавила шнуровку — и гостинец в итоге оказался в платье!»

Я бабушка из Таиланда и мое хобби — красиво упаковывать подарки, делать бантики своими руками и придумывать всякие маленькие детали, которые делают упаковку особенной.

Началось с кружки чая — закончилось блогом и тысячами знакомых со всего света

Увлечение чаем в какой-то момент реально стало частью меня. Звучит странно — вроде просто напиток, — но лет 15 назад я именно через эту тему начал осваивать интернет и общение в сети. В итоге у меня появился экспертный блог, я запустил и веду два сообщества и веб-страницу про чай, познакомился с десятками людей и обменялся сообщениями, наверное, с тысячей. Ну и, конечно, перепробовал море разных сортов. Кажется, даже стал намного здоровее — впрочем, сложно доказать, что это именно из-за чая. © john-bkk / Reddit Вика Юшкевич только что Да, чай - это отдельная история. Иногда длиною в жизнь Ответить

«А я вот такое делаю — это „wirewrap“ называется, кручение из проволки»