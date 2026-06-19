12 ремейков, оценить которые нам так же непросто, как сделать выбор между эскимо и черешней

Есть фильмы, воспоминание о которых согревает душу не хуже ласкового июньского солнца — мы знаем их наизусть и любим за ту самую искренность, на которой выросли. Современный кинематограф не согласен с тем, что истории, рассказанные однажды, стоит оставить в покое, и то и дело предлагает нам взглянуть на знакомые сюжеты через призму крутых технологий и новых лиц. Ремейки культовых лент — это всегда попытка объединить поколения, хотя зрители до сих пор не могут договориться, стоит ли давать знакомым историям новую жизнь. Мы подготовили обзор самых ожидаемых и спорных ремейков, чья ожидаемая яркость и масштаб спорят с уютной ностальгией наших любимых старых пленок.