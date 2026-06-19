12 ремейков, оценить которые нам так же непросто, как сделать выбор между эскимо и черешней
Есть фильмы, воспоминание о которых согревает душу не хуже ласкового июньского солнца — мы знаем их наизусть и любим за ту самую искренность, на которой выросли. Современный кинематограф не согласен с тем, что истории, рассказанные однажды, стоит оставить в покое, и то и дело предлагает нам взглянуть на знакомые сюжеты через призму крутых технологий и новых лиц. Ремейки культовых лент — это всегда попытка объединить поколения, хотя зрители до сих пор не могут договориться, стоит ли давать знакомым историям новую жизнь. Мы подготовили обзор самых ожидаемых и спорных ремейков, чья ожидаемая яркость и масштаб спорят с уютной ностальгией наших любимых старых пленок.
«Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»
В 1983 году музыкальная комедия «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» мгновенно покорила сердца школьников. Главные роли сыграли лучшие друзья Дмитрий Барков и Егор Дружинин. Интересный факт — героя Дружинина озвучил Игорь Сорин — будущий солист группы «Иванушки International». Особым украшением фильма стала отличница Маша Старцева (Инга Ильм), в которую влюблялись тысячи зрителей-мальчишек по всей стране. Успех картины оказался настолько громким, что режиссер Владимир Алеников практически сразу снял продолжение — «Каникулы Петрова и Васечкина».
В 2026 году легендарная троица возвращается на экраны в фантастической ленте «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа». В новой картине Петра Тодоровского-младшего современные школьники отправятся на экскурсию в Пятигорск и случайно перенесутся во времени в XIX век. Там отважным героям предстоит спасти от роковой дуэли самого Михаила Лермонтова, роль которого исполнил Лев Зулькарнаев. Неугомонную троицу сыграют Дмитрий Калихов (Васечкин), который снимается с пяти лет и известен по сериалу «Против всех», Глеб Кулаков (Петров), успевший заявить о себе в драмах «Хрустальный» и «Лихие» и Адель Гудаускас, звездочка фильма «Больше чем футбол», примерит на себя роль Маши Старцевой.
Мультфильмы про приключения Незнайки
Раньше истории о коротышке в синей шляпе экранизировали исключительно в виде мультфильмов. Самым первым появлением героя на экране стала короткометражка 1961 года «Незнайка учится». Однако настоящим хитом стал масштабный музыкальный мультсериал «Незнайка на Луне», созданный по мотивам знаменитого романа-антиутопии Николая Носова. Роль главного озорника Цветочного города тогда блестяще озвучила актриса Венера Рахимова, а его подругу Звездочку — певица Кристина Орбакайте.
1 января 2028 года на экраны выйдет фильм, в котором Незнайка впервые станет героем масштабного игрового кино с живыми актерами. Съемки этой приключенческой ленты стартовали в конце мая 2026 года под руководством Дмитрия Дьяченко, режиссера кинохита «Чебурашка». По сюжету, после падения воздушного шара озорной коротышка попадает в незнакомый город, где его по ошибке принимают за гениального изобретателя. Главную роль сыграет юный Леонид Басов — тот самый мальчик, который так трогательно дружил с овчаркой в обеих частях фильма «Пальма».
«Война и мир»
Роман Льва Толстого переносили на экраны не раз, но шедевр Сергея Бондарчука 1967 года остался тем эталоном, на который стоит равняться. Когда вспоминаешь этот фильм, перед глазами сразу встает монументальный Пьер-Бондарчук и невероятно харизматичный Василий Лановой в роли щеголя Курагина. Сердцем же картины стала хрупкая балерина Людмила Савельева, чья Наташа Ростова влюбила в себя весь мир, а Американская киноакадемия без лишних споров отдала картине заслуженный «Оскар».
В феврале 2027 года нас ждет новая и очень смелая попытка оживить классику. Режиссер Сарик Андреасян обещает бережный пересказ без модных вольностей, но зрители заранее полны скепсиса: сможет ли создатель «Онегина» выдать тонкую психологическую драму? Масла в огонь подлил и выбор актеров. Киноманы вовсю гадали, отдаст ли режиссер роль Наташи Ростовой своей жене Лизе Моряк, однако главная роль ушла Полине Гухман. Моряк же сыграет блистательную и холодную Элен Курагину, роль гордого князя Андрея Болконского досталась Станиславу Бондаренко, а Пьером Безуховым станет Николай Шрайбер.
«Приключения поросенка Фунтика»
Четырехсерийный советский мультфильм «Приключения поросенка Фунтика» (1986–1988) подарил детям одного из самых обаятельных рисованных героев и мгновенно разошелся на цитаты. Кто из нас хоть раз в жизни не тянул: «Подайте на домики для бездомных поросят!», или не вторил коварной госпоже Беладонне: «Щекотки боится, но кушает хорошо!»? Особый шарм мультфильму придала гениальная озвучка: свой голос благородному дядюшке Мокусу подарил Армен Джигарханян, а уморительную и коварную госпожу Беладонну блистательно озвучила Ольга Аросева.
В 2027 году история получит неожиданный и крутой сюжетный поворот в киноверсии «Фунтик». Кинематографисты, что для нашего времени неожиданно, решили отказаться от компьютерных животных: теперь наш любимый герой — это десятилетний мальчик-сирота, который выступает на арене в костюме поросёнка. Поняв, что жадная Беладонна наживается на нем, паренек сбегает к бродячим артистам — доброму фокуснику Мокусу (Ян Цапник) и мартышке Бамбине, ставшей в фильме девочкой (Ева Смирнова). Главную роль доверили юному Матвею Тараканову, а вот имя актрисы, которая примерит культовый образ коварной злодейки, продюсеры пока держат в строжайшем секрете.
«Капитанская дочка»
В 1978 году на телеэкраны вышел легендарный двухсерийный фильм-спектакль «Капитанская дочка», где роль Петра Гринёва исполнил невероятно популярный Александр Абдулов. Постановке Павла Резникова удалось собрать уникальный ансамбль звезд: Швабрина сыграл харизматичный Леонид Филатов, Машу — Елена Проклова, Екатерину Вторую — Наталья Гундарева. Музыку для проекта написал сам Альфред Шнитке. До этого зрители долгие годы считали эталоном черно-белую картину 1958 года, в которой молодого офицера Гринёва не менее блестяще воплотил другой любимец миллионов — Олег Стриженов.
Спустя без малого полвека пушкинская классика возвращается на экраны в виде масштабного исторического сериала «Капитанская дочка». Создатели обещают глубокое погружение в психологию героев и особенно детальный рассказ о прошлом Емельяна Пугачёва, роль которого доверили Евгению Ткачуку. Авторы уверены, что артисту с его невероятной харизмой и энергетикой удастся показать сильный и волевой характер Пугачёва — доказательством может служить хотя бы образ казака Григория Мелехова в «Тихом Доне», воплощенный артистом. Роль Петра Гринёва примерит молодой актер Олег Савостюк, громко заявивший о себе в морской драме «Снегирь». Примечательно, что Савостюк уже играет Гринёва на театральной сцене в постановке Сергея Безрукова. Сам мэтр тоже не обошел вниманием сериал, он исполнит роль отца главного героя.
«Каменская»
В 1999 году сериал «Каменская» смотрела буквально вся страна. Зрители сразу и навсегда влюбились в Настю в исполнении Елены Яковлевой — хрупкую женщину с невероятным умом, которая легко щелкала сложные дела, но вечно забывала приготовить мужу обед. Колоритные напарники в исполнении Сергея Гармаша, Дмитрия Нагиева и Сергея Никоненко обеспечили проекту статус культового хита начала двухтысячных.
В конце 2026 года на экраны выйдет сериал «Каменская. Перезагрузка» — современное переосмысление знаменитой детективной истории. Продюсер Валерий Тодоровский полностью обновил актёрский состав и перенёс сюжет в цифровую эпоху. Роль молодой Насти примерит звезда «Подслушано в Рыбинске» Юлия Хлынина, пообещавшая показать героиню типичной интровертной миллениалкой. «Колобком» станет Виталий Коваленко, роль Короткова досталась Дмитрию Куличкову, а заботливого мужа Чистякова сыграет бывший солист группы «Корни», музыкант Павел Артемьев.
«Аленький цветочек»
При упоминании сказки «Аленький цветочек» большинство из нас сразу вспомнит мультфильм 1952 года. Этот рисованный шедевр Льва Атаманова влюбил в себя поколения благодаря передовой технике «эклер»: живых актеров сначала снимали на пленку, сначала снимали живых актеров на пленку, а затем покадрово переносили их движения на рисунки, что создало невероятно плавную и живую пластику персонажей. На этом фоне игровой фильм 1977 года с Александром Абдуловым в роли принца-чудовища и Львом Дуровым в образе купца незаслуженно остался в тени и сегодня знаком лишь преданным ценителям.
1 января 2028 года нас ждет еще одна попытка рассказать старую сказку средствами кино. Создатели обещают, что классический сюжет получит очень неожиданное и глубокое переосмысление. Роль нежной Настеньки доверили Ксении Трейстер — молодой звезде, которая недавно блистала в образе царевны Забавы в киномюзикле «Летучий корабль». Загадочного Князя-Чудовище сыграет Иван Янковский. Для него это будет первая «сказочная» роль в карьере, роль ведьмы доверили Юлии Снигирь. На роль купца-отца пригласили Сергея Безрукова, который успевает сниматься чуть ли не во всех крупных современных проектах, а вот Александру Петрову на этот раз достанется лишь закадровая роль: вместе с Филиппом Янковским, Анной Михалковой и Александром Домогаровым он будет озвучивать предметы во дворце князя.
«Трудно быть богом»
В 2013 году на экраны вышел фильм Алексея Германа-старшего «Трудно быть богом», который снимали целых четырнадцать лет. Черно-белая картина по повести братьев Стругацких вызвала массу споров. Многие преданные читатели так и не смогли принять эту версию: слишком безысходной, беспросветной и тяжелой она казалась по сравнению с их любимой книгой.
В сентябре 2026 года нас ждет многосерийный сериал по культовой повести. Перенести глубокую философию Стругацких на язык ТВ-шоу — задача сложная, поэтому любители фантастики заранее полны скепсиса. Не помогает им поверить в проект и то, что создатели обещают расширить оригинальную историю. Главная роль — дона Руматы — досталась сербскому актеру Александару Радойичичу, а коварного дона Рэбу сыграет Федор Лавров. Также в сериале появятся Никита Кологривый, Федор Бондарчук и Сергей Безруков.
«Руслан и Людмила»
В 1972 году режиссер Александр Птушко подарил зрителям двухсерийную сказку «Руслан и Людмила», ставшую еще одним шедевром мастера. Картина поражала невиданными для того времени спецэффектами: говорящая гигантская голова богатыря, полеты Черномора и огненные стрелы завораживали публику. Чтобы воссоздать Древнюю Русь, съемочная группа построила целый деревянный город в натуральную величину под Ярославлем. Главные роли сыграли Валерий Козинец и сказочная нежная красавица Наталья Петрова.
4 марта 2027 года пушкинская классика вернется на большие экраны в виде яркого фэнтези-блокбастера «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие». Режиссер Егор Чичканов превратил знакомую историю в динамичное семейное роуд-муви с обилием юмора и дерзких шуток. Главную роль храброго, но простого парня Руслана доверили Рузилю Минекаеву, звезде сериала «Слово пацана», а прекрасную Людмилу сыграет Алена Долголенко. Коварного колдуна Черномора на экране воплотит Евгений Стычкин, а образ князя Владимира примерит Александр Робак.
«Морозко»
В 1964 году Александр Роу подарил зрителям киносказку «Морозко», которая мгновенно превратилась в главный новогодний хит страны. Целые поколения зрителей с замиранием сердца следили за приключениями кроткой Настеньки и смеялись до слез над уморительной Марфушенькой. Картина буквально дышала магией: искрящийся калейдоскоп заснеженного леса, ожившие деревья-стражи и, конечно же, незабываемая Баба-Яга. Для миллионов семей этот фильм стал самым теплым воспоминанием детства, оживающей сказкой, которую и сегодня пересматривают с неизменной улыбкой.
22 октября 2026 года на больших экранах развернется совершенно новое, масштабное семейное фэнтези «Морозко». Сюжет полностью перевернет классическую историю: здесь сводные сестры Настя и Марфа не враждуют, а объединяют силы против темной магии, укравшей зиму у их родной деревни. За визуальный размах проекта отвечает режиссер Эдуард Бордуков, выбравший для съемок фантастические карельские пейзажи парка «Рускеала». Главным сюрпризом для зрителей станет Елизавета Боярская в неожиданном образе коварной ведьмы.
«Садко»
В 1952 году мастер сказочного жанра Александр Птушко создал кинокартину «Садко», ставшую настоящим блокбастером того времени. История о новгородском гусляре поразила зрителей спецэффектами подводного царства и невероятной птицей Феникс в исполнении Лидии Вертинской. Фильм получил мировое признание на Венецианском кинофестивале, судьи включили исполнителя главной роли Сергея Столярова в список лучших актеров мира, проснулась знаменитой на весь мир и исполнительница роли Любавы, 22-летняя студентка Алла Ларионова.
8 марта 2028 года былинный музыкант вернется на экраны в масштабном музыкальном фэнтези «Садко». Бесстрашному гусляру предстоит спуститься на самое дно океана и заключить сделку с Морским царём ради спасения любимой. Главную роль в проекте исполнит Антон Рогачёв, звезда проектов «Этерна» и «На льду». Его возлюбленную княгиню Забаву сыграет Анна Пересильд. Верного друга главного героя по имени Буслай воплотит харизматичный Никита Кологривый, а в образе гигантского тролля зрители увидят Николая Валуева. Создатели также хотят зазвать на площадку Юрия Стоянова, Марьяну Спивак и Ивана Колесникова.
«Каменный цветок»
Режиссер Александр Птушко создал настоящее визуальное чудо: это была самая первая картина в стране, снятая на многослойную цветную пленку. Все замирали от восторга при виде роскошных подземных чертогов, а величественная Тамара Макарова в роли Хозяйки Медной горы мгновенно стала главным символом уральской сказочной магии. Кстати, тридцать лет спустя, в уникальном документально-художественном фильме «Сказы уральских гор», властную Хозяйку Медной горы не менее блистательно сыграла Наталья Климова, чей леденящий взгляд зрители уже знали по роли Снежной королевы. Обе актрисы создали настолько мощные и недосягаемые образы, что перепеть их — задача не из легких.
Встать вровень с великими актрисами попробует Юлия Пересильд, именно ее утвердили на роль в новом фильме, выход которого обещают в ближайшие пару лет. По сюжету, 18-летнюю Катю в деревне считают заговоренной из-за разноцветных глаз и странной магической силы. Когда Хозяйка Медной горы похищает ее возлюбленного Данилу-мастера, девушка без страха отправляется в опасные подземные чертоги. Ей предстоит встретиться с древними духами гор, разгадать тайну своего рода, а помогать ей в этом пути будет забавный маленький Ящер.
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Комментарии
"Забавный маленький Ящер" О_Q
>>>Славянский Ящер — это древний хтонический бог подземного и подводного мира, олицетворяющий темную, ночную стихию. В традиционной домовой резьбе этот образ отражает архаичные представления о смене дня и ночи.
Согласно мифологии, Ящер ежедневно проглатывает солнце, когда оно опускается за горизонт, и уносит его по подземной реке. Утром же он выпускает светило обратно, обеспечивая вечный круговорот жизни.
Как это выглядит в домовой резьбе:
Очелье (верх наличника): Часто венчает окно навершием с солнцем (полуденное солнце).
Боковины и «полотенца» (низ): Резные элементы по бокам и внизу окна иногда изображаются в виде двух пастей — это утренний и вечерний ящеры, которые встречают и провожают солнце.
Символизм: Окно для дома — это своеобразные «очи», а резные образы вокруг него выступают мощным оберегом. Солнце дарует свет, а Ящер символизирует плодородие земли, подземные воды и безопасность дома в темное время суток.