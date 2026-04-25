13 фильмов с таким непредсказуемым финалом, что хочется сразу обсудить их с родными

История рассказывает о знаменитом женатом художнике и его жене, работающей в крупной компании, у которых есть очаровательная 7-летняя дочь. Пока его жена на работе, он работает из дома и присматривает за дочерью. У него очень серьезная проблема: он не может быть верен одной женщине. Во время одной из таких встреч его дочь поскальзывается на заднем дворе возле бассейна, падает в него и в семье случилось непоправимое. Отец не успевает ее спасти. И без того непрочный брак рушится.

Спустя пять лет художник превратился в жалкую тень человека, а его жена вышла замуж. Как-то герой бродит вокруг их старого дома, пока не добирается до места, где много кустарников, и замечает потайной вход. Что-то заставляет его войти. Он продолжает идти по туннелю и тут видит потрепанную деревянную дверь. Он открывает ее и получает шанс изменить свою прошлую жизнь.

Этот фильм, безусловно, лучший немецкий фильм, который я видел за последние три года. Это захватывающая и атмосферная драма с элементами научной фантастики, а также несколькими экшн-сценами. В фильме также присутствует сильный философский подтекст, но без излишней поучительности. Захватывающий вопрос судьбы и морали может повлиять на вас гораздо сильнее, чем сам фильм, и я думал об этой напряженной картине еще много дней после первого просмотра. © kluseba / IMDb