13 фильмов с таким непредсказуемым финалом, что хочется сразу обсудить их с родными
Кино — это не всегда только светлые кадры и предсказуемые финалы. Иногда нам пощекотать нервишки хочется, чтобы острее почувствовать простые ценности: безопасность, правду и верность. В этой подборке собраны живые и динамичные истории, которые не дадут вам отвлечься ни на секунду. В центре каждого фильма остаются человеческие слабости и ошибки, благодаря которым мы можем сопереживать героям. Эти картины дарят трогательные моменты надежды — напоминая о том, как важно сохранять самообладание.
Тибра
Место действия «Тибры» — солнечный захолустный поселок, напоминающий пионерский лагерь. Атмосфера соответствующая: дети объединяются в группы, хулиганят, придумывают страшные истории. Жертвой постоянных насмешек становится девочка-альбинос по кличке Мука. Однажды подруга уговаривает ее зайти в заброшенную лесную избушку, где, по местным легендам, живет злое существо по имени Тибра. Неожиданно в ветхом доме что-то происходит, Мука, испугавшись, прячется, а ее подруга бесследно исчезает. Мука уверена, что ее прокляла Тибра, а жизнь ее правда круто меняется.
Дверь
История рассказывает о знаменитом женатом художнике и его жене, работающей в крупной компании, у которых есть очаровательная 7-летняя дочь. Пока его жена на работе, он работает из дома и присматривает за дочерью. У него очень серьезная проблема: он не может быть верен одной женщине. Во время одной из таких встреч его дочь поскальзывается на заднем дворе возле бассейна, падает в него и в семье случилось непоправимое. Отец не успевает ее спасти. И без того непрочный брак рушится.
Спустя пять лет художник превратился в жалкую тень человека, а его жена вышла замуж. Как-то герой бродит вокруг их старого дома, пока не добирается до места, где много кустарников, и замечает потайной вход. Что-то заставляет его войти. Он продолжает идти по туннелю и тут видит потрепанную деревянную дверь. Он открывает ее и получает шанс изменить свою прошлую жизнь.
- Этот фильм, безусловно, лучший немецкий фильм, который я видел за последние три года. Это захватывающая и атмосферная драма с элементами научной фантастики, а также несколькими экшн-сценами. В фильме также присутствует сильный философский подтекст, но без излишней поучительности. Захватывающий вопрос судьбы и морали может повлиять на вас гораздо сильнее, чем сам фильм, и я думал об этой напряженной картине еще много дней после первого просмотра. © kluseba / IMDb
Вернуть отправителю
Миранда Уэллс, красивая молодая медсестра из маленького городка, приглашена на свидание вслепую с высоким, темноволосым и привлекательным парнем по имени Кевин. У Миранды есть несколько странностей. Когда парень приходит к ней на встречу, она принимает его за Кевина, но события развиваются трагически, и позже появляется настоящий Кевин.
- Хороший психологический триллер. Хороший темп повествования и отличный актерский состав. Не идеален, но достаточно хорошо держит внимание зрителя. © m-ramanan / IMDb
Дневной свет
Адвокат случайно узнает, что у нее есть брат-аутист. Ее мать скрывала его десятилетиями. Он отбывает срок. Когда она навещает его, то решает, что он невиновен. После некоторого расследования она решает освободить его. Она уговаривает своего босса в юридической фирме взяться помочь ей на безвозмездной основе, и дело начинается!
- С самого начала и до конца я был полностью захвачен сюжетом. История была интересной на протяжении всего просмотра. Как и в любом фильме этого жанра, ты думаешь, что знаешь, в чем будет зацепка. В этом фильме все предельно ясно, ты знаешь, кто был замешан, но финал превзошел все мои ожидания и оставил меня в полном недоумении. © bastienfrancois / IMDb
Казнить нельзя помиловать
Гаджеты и роботы постепенно вытесняют людей. Вскоре искусственный интеллект может взять на себя все функции и работу, которые люди выполняли веками, например, судебную деятельность. События разворачиваются вокруг влиятельного полицейского Криса Рейвена, обвиняемого в преступлении. У него есть 90 минут, чтобы доказать свою невиновность, иначе все закончится трагично.
- В целом, хороший фильм, который стоит посмотреть. Фильм дарит массу напряженных моментов, и он не совсем предсказуем. Есть несколько настоящих сюрпризов. © Matthew-9665 / IMDb
На помощь!
Линду Лиддл обходят стороной при повышении по службе, она становится объектом насмешек в офисе, над ней издеваются и молча игнорируют в мужском клубе. Когда ей наконец предоставляется шанс доказать свою состоятельность, все идет наперекосяк, и она вместе со своим боссом оказывается на необитаемом острове.
- Меня на работе считали «тихоней», которой можно подкинуть чужие задачи. И в тот вечер я хотела все бросить. Включила этот фильм случайно. Так вдохновилась, что на следующее утро пришла в офис с совершенно другой осанкой. Фильм стал для меня тем самым «волшебным пинком». Теперь я точно знаю: если я могу пережить такой сюжет в своей голове, то разговор с боссом — это просто мелкая лужа. © ADME
Горничная
В начале мы знакомимся с Милли Кэллоуэй, молодой женщиной с сомнительным прошлым, живущей в своей машине и устраивающейся на работу горничной в сверхбогатую семью Винчестеров. Нина кажется очень воодушевленной, в то время как ее красивый муж, Эндрю, управляет бизнесом, унаследованным от покойного отца. Милли нанимают на должность горничной с проживанием, но все сразу же идет наперекосяк из-за неадекватного поведения Нины, которая обвиняет Милли в инцидентах, о которых ничего не знает. Эндрю всячески поддерживает Милли. Мы узнаем больше о непростом прошлом Милли и Нины. Конечно, инцидент перерастает в конфликт. Сочувствующая сотрудница полиции помогает найти решение.
- Фильм невероятно забавный, но при этом очень увлекательный. Отчасти этому способствует откровенная игра главных актеров. С самого начала очевидно, кто настоящий злодей в этой истории, но именно мотивы поддерживают интригу до самого разоблачения. © Elmoonthego / IMDb
Дроп
Bдoвa peшaeтcя нa пepвoe зa дoлгиe гoды cвидaниe и пpиxoдит в фeшeнeбeльный pecтopaн. Oнa иcпытывaeт пpиятнoe oблeгчeниe, увидeв, чтo ee cпутник, Гeнpи, oкaзывaeтcя гopaздo oбaятeльнee и кpacивee, чeм oнa пpeдcтaвлялa. Oднaкo иx взaимнaя cимпaтия нaчинaeт угacaть, кoгдa Baйoлeт cнaчaлa чувcтвуeт нapacтaющee paздpaжeниe, a зaтeм нacтoящий ужac oт cepии aнoнимныx cooбщeний, пocтупaющиx нa ee тeлeфoн.
- Фильм в полной мере использует многие аспекты современных технологий, создавая неожиданные повороты сюжета и превращаясь в великолепный триллер в стиле Хичкока с высокими ставками на нескольких уровнях. © masonsaul / IMDb
Священная дорога
Посреди ночи супружеской паре звонит их 18-летняя дочь и говорит, что стала виновницей трагедии. Пара спешит к дому, где она находится, а мы слышим, как они одновременно говорят ей вызвать скорую помощь и инструктируют ее по оказанию первой помощи. Так продолжается большую часть фильма, пока не выясняется, что она не вызвала скорую из страха попасть в тюрьму. Затем появляется какая-то случайная пара и предлагает помощь, но события начинают принимать странный оборот.
- Очень интересный фильм, он пробуждает эмоции и задает занятные вопросы. Хорошо снятая британская народная сказка, которая успешно оправдывает ожидания. Фильм не идеален, но доставляет большое удовольствие. © saolivaresm / IMDb
Обитель смерти
Картина повествует о судье, который перенес инсульт и оказался в доме престарелых. Там он узнает о другом постояльце, который регулярно издевается и оскорбляет других пациентов. Это создает конфликт между судьей и хулиганом, который является основой сюжета.
- В наши дни ужасы часто слишком сильно опираются на дешевые пугающие моменты или избитые сверхъестественные клише. Но этот фильм оказался чем-то гораздо более крутым. Он проник мне под кожу так, как мало кому из фильмов удавалось в этом году, и знаете, что самое страшное? В нем нет ничего сверхъестественного. © Katiegoldberg / IMDb
Ночной вор
Действие фильма разворачивается в течение одной ночи, когда слесарь Мэди против своей воли оказывается втянутым в грязную историю, которая становится все сложнее и, для него, все более опасной для жизни. Чтобы спасти свою жизнь, ему нужно достать крупную сумму денег до рассвета.
- Много экшена, непредсказуемый сюжет, хорошо продуманные повороты, впечатляющая игра актеров, лучше, чем ожидалось; хорошая сюжетная линия, захватывающая с самого начала; трогательный, душераздирающий и в целом хороший фильм. Я бы посмотрел его еще раз, что я обычно не делаю с фильмами. © mrozman-1 / IMDb
Диспетчер
Брокер, занимающийся выгодными сделками между коррумпированными корпорациями и людьми, которые им угрожают, нарушает свои собственные правила, когда новый клиент обращается к нему за защитой, чтобы остаться в живых.
- С самого начала фильм создает нарастающее напряжение, которое держало меня все время, и я ожидал взрывной кульминации. Третий акт немного провисает, с несколькими сюжетными поворотами, которые кажутся слишком случайными или натянутыми. Тем не менее, финальное разоблачение переосмысливает эти моменты таким образом, что развязка становится еще более шокирующей. © leestoych / IMDb
Треугольник печали
Фильм рассказывает о модельной паре Карле и Яе, которых приглашают в роскошный круиз. Когда яхта тонет, они оказываются на необитаемом острове с кучей миллиардеров и уборщицей. В борьбе за выживание иерархия быстро меняется, когда оказывается, что уборщица — единственная в группе, кто умеет ловить рыбу.
- Мы с парнем по очереди летали друг к другу. Тут мне в самолете попался этот фильм. Сатира отменная! Но главное, что после приземления, я сама сделала предложение любимому, а все потому, что в фильме развенчаны стереотипы. Всем советую посмотреть «Треугольник печали». © ADME
А вот еще подборка свежих сериалов, которые так и хочется обсудить с коллегой на перерыве.