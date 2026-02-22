16 мохнатых парочек, чья дружба напоминает сценарий доброго мультфильма

Про медитацию. Одно время мы с дочерью слушали медитативную музыку, сидя в соответствующих позах на полу. Через некоторое время наш Чарли стал присоединяться к нам. Сидел тихо, обычно прислонившись ко мне.



Ещё о Чарли. Иногда мы оставляли Чарли у друзей, когда на пару недель уезжали. У друзей были волнистые попугайчики, свободно летающие по квартире, и Чарли привык к птицам. Пришли как-то друзья к нам в гости. Чарли поздоровался с ними и стал бегать по комнате, глядя на шкафы - искал птиц.



Три года мы снимали дом около парка, в котором зимовали чёрные ворОны, вОроны и грачи. Я подкармливала птиц собачьими кормом. Чарли на этот корм не покушался, знал, что это не для него, ему я давала отдельно. Птицы привыкли к Чарли, не боялись его, а некоторые даже играли: подлетали, отталкивались от его попы лапами, летели дальше, никогда не клевали. Когда мы гуляли, Чарли бежал впереди, за ним шагали птицы, потом я, некоторые летели позади меня. Черный Чарли, чёрные птицы, я в чёрном пальто. Бросала птицам корм, некоторые ловили на лету, Чарли периодически подбегал ко мне за своей порцией лакомства. Идиллия.