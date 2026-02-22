"Кошка с аллергией на лактозу". Вообще то у большинства кошек непереносимость лактозы.
16 мохнатых парочек, чья дружба напоминает сценарий доброго мультфильма
Мы привыкли верить, что кошка с собакой ну никак не уживутся вместе, а дружба хищника и потенциальной добычи возможна только в сказках Disney. Однако природа раз за разом доказывает: для настоящей привязанности не важны ни вид, ни размер, ни законы пищевой цепочки. Так что иногда в мире животных рождаются союзы настолько удивительные, что сценарии даже самых крутых мультфильмов, мягко говоря, отдыхают.
- У нас много животных, и все они странно себя ведут. Рыба роет подкоп (набирает в рот камни, относит их на другой конец аквариума и выплевывает там). Черепахи катаются друг на друге и прыгают со скалы в воду. Собака не умеет плавать и обожает овощи. Завели кошку. Надеялись, хоть она нормальной будет. Но нет! Она обожает плавать, и у нее аллергия на лактозу. Кошка с аллергией на лактозу! Видимо, обычного питомца нам не видать. © Подслушано / Ideer
- У нас дома живут ротвейлер и кот. Спят в обнимку, вылизывают друг друга — прям милота. Но тут из шкафа стали пропадать их лакомства. Странно, ведь там все на защелке. Неужто муж тайком таскает? И вот ночью крадусь на шорохи и замираю от удивления: пес стоит возле шкафа и не шевелится, замерев как статуя. Кот разбегается, запрыгивает тому на спину, оттуда карабкается ему на голову и, балансируя как циркач, лапами давит на ручку дверцы. Шкаф открывается. Кот скидывает пачку, пес ее подбирает, и они вместе бегут к своей лежанке. Теперь-то я знаю, что такое настоящая командная работа, и прячу еду повыше.
«Это была любовь с первого взгляда»
- Жили у меня кошка и хомяк. Друг друга на дух не переносили. Съехалась с парнем и тут у пушистых любовь началась. Кот постоянно у клетки, а хомяк спит рядом с ним. Не понимала, с чего это вдруг. Но вчера случайно захожу в комнату, а там эти двое спят, прижавшись друг к дружке. Оказывается, мой парень просто переставил клетку хомяка поближе к батарее, чтобы тот не мерз. Кот быстро просек, где теперь самое теплое место в квартире, и притащился туда греть пузо. А хомяк в свою очередь просек, что если прижаться к прутьям, то меховой бок кота работает как идеальная грелка. Теперь они круглосуточно делят этот угол, а я боюсь лишний раз форточку открыть, чтобы не разрушить этот союз.
- Как-то мой зоопарк (несколько собак и кошек) набедокурил и был посажен на жесткую невкусную диету с какой-то самой дешевой рыбой.
На третий день с утра у входа был небольшой ковер из мышек, крысок и птичек — мол, держи, хозяйка, нормальную еду. © ***businka / Pikabu
«Я очень волнуюсь из-за предстоящей операции, но радость и веселье этих маленьких пушистиков всегда заразительна»
- Много знаю смешных имен для домашних животных, но всех превзошли кошка Шлепа и собака Кеда. Просто хозяева поехали на рынок за обувью. Шлепанцы и кеды не купили, так как потратили деньги на новых друзей. В эту честь и назвали. © Cool story / VK
- Как-то у нас жили кот и две кошки. Одна старая, ей уже ничего не надо, а вторая молодая, активная. У кота с ней роман по весне, три котенка в итоге. Он их так любил, намывал, грел, когда мама-кошка отлучалась. И с ней мур-мур. Спали впятером. Старая кошка решила, что тоже такое хочет, и как давай соблазнять кота! Он не устоял. После пошел обратно в «семью», но кошка его на порог не пускала, а он просился к детям и чуть что быстро к ним, чтобы облизать всех. И среди котов мыльные оперы бывают. © Подслушано / Ideer
«Три моих ребенка»
- Полгода назад завели двух котят. За это время они заметно подросли и обнаглели. У нас в коридоре висят ангелочки, которые при касании дребезжат и звучит мелодия. Так эти две пушистые морды взбираются на стул и дергают этих ангелочков как колокольчик, пока им не насыплют поесть. Уже бегу, месье! © Подслушано / VK
- Частный дом, две кошки и два кота. Каждую ночь кто-то из них приходит спать ко мне. И тут я вдруг заметила: они спят по очереди. По очереди! Взяла вечером кошку к себе, она полежала и ушла. Тут же пришел кот на ее место. Следующий вечер зову кота, но приходит вторая кошка. У них типа дежурство. © Подслушано / Ideer
«Дейзи и Мейджор гармонично смотрятся вместе»
- Завели мы двух поросят (далее 1 и 2), и 1 кастрировали, а 2 почему-то нет (не помню почему). 1 сразу после кастрации лежал в углу два дня и даже к кормушке не подходил, так 2 носил ему еду во рту и с таким похрюкиванием сочувствующим подталкивал еду своим пятачком к его рту. © RainbowShark / Pikabu
- Живут у нас две кошки, хорек и полевка. Как-то полевка упала и ушибла лапку. Чувствуя свою вину, повозил ее по врачам, не отходил от нее все выходные, а она все хромала и скулила. И вот я ушел на работу, но через час вернулся, и мне предстала картина маслом: кошки гоняют полевку по квартире, при этом хорек сидит у нее на спине, вцепившись ей в холку, а та галопом убегает от кошек. Увидев меня, полевка начинает хромать и скулить... © Подслушано / Ideer
«Муж сидел и ел на кухне»
- Было это в детстве, когда в семье было два кота. Я очень люблю медитировать. Один раз села по-турецки, включила музыку и сбежала от мира. Очнулась от громкого хохота мамы, она застала такую картину: дочка сидит на полу, медитирует, и на каждом плече сидит по коту! Лапки свесили, довольные висят, мурчат. А я и не почувствовала ничего. Жаль, она не успела это сфотографировать. © Подслушано / Ideer
У них и правда нет предрассудков — в этом нам есть у них много чему поучиться. А вот и еще несколько жизнеутверждающих подборок, которые не раз заставят вас улыбнуться:
Комментарии
Про медитацию. Одно время мы с дочерью слушали медитативную музыку, сидя в соответствующих позах на полу. Через некоторое время наш Чарли стал присоединяться к нам. Сидел тихо, обычно прислонившись ко мне.
Ещё о Чарли. Иногда мы оставляли Чарли у друзей, когда на пару недель уезжали. У друзей были волнистые попугайчики, свободно летающие по квартире, и Чарли привык к птицам. Пришли как-то друзья к нам в гости. Чарли поздоровался с ними и стал бегать по комнате, глядя на шкафы - искал птиц.
Три года мы снимали дом около парка, в котором зимовали чёрные ворОны, вОроны и грачи. Я подкармливала птиц собачьими кормом. Чарли на этот корм не покушался, знал, что это не для него, ему я давала отдельно. Птицы привыкли к Чарли, не боялись его, а некоторые даже играли: подлетали, отталкивались от его попы лапами, летели дальше, никогда не клевали. Когда мы гуляли, Чарли бежал впереди, за ним шагали птицы, потом я, некоторые летели позади меня. Черный Чарли, чёрные птицы, я в чёрном пальто. Бросала птицам корм, некоторые ловили на лету, Чарли периодически подбегал ко мне за своей порцией лакомства. Идиллия.