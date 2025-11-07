19 кадров, на которых природа взломала саму реальность
Фотоподборки
1 час назад
С тех пор как существует наш мир, природа не устает удивлять и вдохновлять. Мы привыкли к смене времен года, к работе заката и мощи океана, но иногда она демонстрирует такие феномены, что кажется, будто нарушены все законы физики, и сама реальность дала сбой.
«Нужен какой-то гений, чтобы сосчитать все эти кольца»
- «Ты скольких уже загипнотизировала?» © afroeskimo / Reddit
«У нее всю жизнь были такие глаза. Кто-нибудь знает, как это называется?»
- «Даже не верится, что это реально!» © NatalieMorgan123 / Reddit
«Это растение выглядит, как будто оно парит в воздухе»
«Самый причудливый замок, который я когда-либо открывал»
«Просто моя собака на пляже со своим светящимся ошейником»
«Нашли бездомного кота с гетерохромией»
«Она похожа на старого дедушку с пушистой бородкой»
«Нашел пиксельное растение рядом с домом»
«Снег на машине моего мужа похож на кусок ткани»
«Детеныши черепах с красивыми панцирями»
«Лишайник крупным планом»
«Пошел в поход и увидел вот такие облака вчера»
«Волосок, похожий на застежку-молнию»
«Этот японский плющ меняет цвет осенью»
«Подобрала кусок агата, который напоминает мне океан»
«Арбуз с отметками словно круги на полях»
«Это фото затмения было сделано на Тайване»
«Сделал фото через очки»
«Моей девушке попался разноцветный апельсин»
Мир вокруг нас полон чудес, которые мы часто упускаем. Чтобы найти магию, не нужно искать порталы или параллельные вселенные. Достаточно замедлиться, поднять взгляд и быть готовым увидеть, как реальность «взламывает» сама себя прямо у нас под носом.
Фото на превью Vi0lentLeft0vers / Reddit
Комментарии
Уведомления
Похожее
20 загадочных историй, которые читаются на одном дыхании
Народное творчество
1 месяц назад
20 человек рассказали, какие сюрпризы их ждали после выхода на пенсию
Истории
2 месяца назад
15+ раз, когда папа взялся за дело и превратил обычный день в незабываемое приключение
Авторские колонки
1 месяц назад
15+ рассказов о парах, чьи отношения могли бы стать сценарием для ситкома
Истории
6 дней назад
15 человек, чьей выдержке позавидует даже тибетский монах
Народное творчество
1 неделя назад
Я опробовала 7 способов привить ребенку финансовую грамотность и только один сработал
Авторские колонки
1 месяц назад
17 наглядных примеров «до и после», где разница говорит сама за себя
Фотоподборки
1 месяц назад
15+ человек, которые умудрились попасть в переплет в самолете и в аэропорту
15 женщин, которые в один прекрасный день разрешили себе быть неидеальными и стали неотразимыми
Фотоподборки
1 месяц назад
16 историй, в которых все закрутилось-завертелось после одного телефонного звонка
20+ уморительных историй, читая которые, ловишь себя на мысли: «Хорошо, что это не со мной случилось»
17 раз, когда люди пытались говорить с иностранцами, а получилось... ну, как всегда
Истории
1 неделя назад