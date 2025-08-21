20 кадров, на которых природа сотворила волшебство

24 минуты назад

Представьте: вы раскалываете обычный камень, а внутри — целый океанский пейзаж. Эта невероятная находка, обманувшая тысячи людей в интернете, — лишь одно из доказательств того, что у природы с фантазией все в порядке. Посмотрите подборку таких фото, на которых видно, что природа любит удивлять.

«Смотрите, как сварилось яйцо! На вкус — обычное!»

  • Не стоило его есть, там скопился воздух под скорлупой — это свидетельствует о том, что яйцо начало портиться. © Flashy-Sandwich-527 / Reddit

«Вот какое авокадо мне попалось»

«Просто гляньте на лепестки этой камелии»

«Мама вырастила заплетенную морковку»

«В этот раз я съел больше одного банана за раз»

«Ананас, который выращивает другой ананас»

«Этот жеод — камень с кристаллами внутри, похож на океанские волны на пляже»

«Пять деревьев выросли из поваленного дерева в саду у соседа»

«Нашел маленький микробиом в пустом бревне»

«Капли дождя разных размеров на паутине»

«Муж разбивал яйца, и 7 из 10 оказались с двойными желтками»

«Птичье гнездо внутри светофора в Нью-Йорке»

«Лимон без единой дольки внутри»

«Корни монстеры, которые я год держал в маленькой круглой вазе»

«Мой лимон вырос в форме морковки или перца»

«Почти плоская радуга»

«Проснулся сегодня утром и обнаружил в саду естественную ледяную скульптуру»

«Заброшенная лодка постепенно возвращается в природу»

«Во дворе начал расти вот такой яркий виноградный куст-радуга»

«Посмотрите, как красиво собраны лепестки собраны в спирали»

Природа умеет удивлять — иногда так, что просто дух захватывает. А если вам захочется еще порции природных чудес, загляните в нашу другую подборку.

Фото на превью Clean-Tap-1532 / Reddit

Ку-ку
12 минут назад

Кошачья травка, покрытая росой. Окно было открыто, ночью шёл дождь)

Комментарий с изображением на AdMe.Media
