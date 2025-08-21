20 кадров, на которых природа сотворила волшебство
Фотоподборки
24 минуты назад
Представьте: вы раскалываете обычный камень, а внутри — целый океанский пейзаж. Эта невероятная находка, обманувшая тысячи людей в интернете, — лишь одно из доказательств того, что у природы с фантазией все в порядке. Посмотрите подборку таких фото, на которых видно, что природа любит удивлять.
«Смотрите, как сварилось яйцо! На вкус — обычное!»
- Не стоило его есть, там скопился воздух под скорлупой — это свидетельствует о том, что яйцо начало портиться. © Flashy-Sandwich-527 / Reddit
«Вот какое авокадо мне попалось»
- Поздравляю, ты сорвал джекпот! © SeraphsBlade / Reddit
«Просто гляньте на лепестки этой камелии»
«Мама вырастила заплетенную морковку»
«В этот раз я съел больше одного банана за раз»
«Ананас, который выращивает другой ананас»
«Этот жеод — камень с кристаллами внутри, похож на океанские волны на пляже»
- Я реально подумал, что это вид из самолета. © MagNolYa-Ralf / Reddit
«Пять деревьев выросли из поваленного дерева в саду у соседа»
«Нашел маленький микробиом в пустом бревне»
- Выглядит невероятно! © Anksuna / Reddit
«Капли дождя разных размеров на паутине»
- Природа — удивительная вещь! © Ge0482/ Reddit
«Муж разбивал яйца, и 7 из 10 оказались с двойными желтками»
«Птичье гнездо внутри светофора в Нью-Йорке»
«Лимон без единой дольки внутри»
«Корни монстеры, которые я год держал в маленькой круглой вазе»
«Мой лимон вырос в форме морковки или перца»
«Почти плоская радуга»
«Проснулся сегодня утром и обнаружил в саду естественную ледяную скульптуру»
«Заброшенная лодка постепенно возвращается в природу»
«Во дворе начал расти вот такой яркий виноградный куст-радуга»
«Посмотрите, как красиво собраны лепестки собраны в спирали»
Природа умеет удивлять — иногда так, что просто дух захватывает. А если вам захочется еще порции природных чудес, загляните в нашу другую подборку.
Фото на превью Clean-Tap-1532 / Reddit
Комментарии
Уведомления
Похожее
20+ людей, чьи коллеги и начальство умеют добавить огоньку в рабочий день
Народное творчество
3 недели назад
15 человек, которые доверились интуиции и не прогадали
15 историй от мастеров, которым достались такие клиенты, что впору анекдоты писать
15 человек отправились в путешествие, а вернулись с историей вместо магнитика
Народное творчество
1 месяц назад
19 историй от людей, которые смогли победить свои страхи
12 человек, за которыми нелепые ситуации ходят по пятам
Истории
2 месяца назад
12+ историй о медиках, чьи поступки вдохновляют верить в человечность
15+ поездок в транспорте, которые начинались как рутина, а закончились как сцена из комедии
Интересное
5 дней назад
14 свиданий, после которых понимаешь, что и с котом неплохо
Истории
2 месяца назад
16 друзей, которые исчезли из жизни быстрее, чем Wi-Fi в метро
20+ человек, которых будет сложновато узнать на старых фото
Фотоподборки
1 месяц назад