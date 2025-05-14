14 случаев, когда природа проявила себя с неожиданной стороны

Фотоподборки
10 минут назад

Человечество уже многие сотни лет изучает природу. И все равно мы не можем сказать, что знаем все про нее. Некоторые счастливчики становятся свидетелями крутых природных явлений. От странных грибов, невероятных на вид растений и до чудес пчелиного рождения и потрясающих метеоритных дождей — все это ждет вас в этой статье.

«Вот что выросло из моих старых рабочих ботинок»

«Принцесса Бубльгум. 5 лет она росла и ждала своего часа. День Х настал сегодня»

ucTepu4ka
16 часов назад

Ох, какая красота. Обожаю кактусы🤗 может и у меня решится? 🤣 два годика ему пока что. Вторая тоже цветёт 🌸 фото под уф лампой)

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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«В моем венке как-то оказалось гнездо с сюрпризом»

«Еще осенью посадила эти черные анютины глазки. Им, к сожалению, нужно довольно много времени»

«Сегодня в парке я чуть не прикоснулась к этому»

«Это еще что за гриб и почему он так выглядит в темноте?»

  • Думаю, это гриб-призрак. Как раз в ваших районах обитает. © TrashSiren / Reddit

«Мне удалось заснять рождение медоносной пчелы!»

«Этот гриб я нашел в своем саду. Что еще за черт?»

«Итак, у меня есть морковь, которая, судя по всему, пережила суровую зиму»

«Вот это волну я поймал на фото!»

«Что за ерунда? Какая-то деформированная шишка?»

«У меня тоже такое есть! А вот так оно выглядит, когда мокрое»

«Моя подруга нашла это растение. Если что, она живет в Салеме»

  • Это растение называют скунсовой капустой. © A-Plant-Guy / Reddit
  • Кстати, черные медведи, как выходят из спячки, объедаются такой капустой. Из-за нее у них расстройство желудка. Так они избавляются от пробки в кишечнике, которая формируется за время спячки. © Straight-Dot-6264 / Reddit

«В этом контейнере хранились семечки для птиц. Но туда попала вода и они стали прорастать. Теперь вот голову ломаю, что это за растение вообще?»

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