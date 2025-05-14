14 случаев, когда природа проявила себя с неожиданной стороны

Человечество уже многие сотни лет изучает природу. И все равно мы не можем сказать, что знаем все про нее. Некоторые счастливчики становятся свидетелями крутых природных явлений. От странных грибов, невероятных на вид растений и до чудес пчелиного рождения и потрясающих метеоритных дождей — все это ждет вас в этой статье.

«Вот что выросло из моих старых рабочих ботинок»

Возможно, какие-нибудь модные бренды потом этим вдохновятся. © PrestigiousTutor5803 / Reddit

«Принцесса Бубльгум. 5 лет она росла и ждала своего часа. День Х настал сегодня»

«В моем венке как-то оказалось гнездо с сюрпризом»

«Еще осенью посадила эти черные анютины глазки. Им, к сожалению, нужно довольно много времени»

«Сегодня в парке я чуть не прикоснулась к этому»

«Это еще что за гриб и почему он так выглядит в темноте?»

Думаю, это гриб-призрак. Как раз в ваших районах обитает. © TrashSiren / Reddit

«Мне удалось заснять рождение медоносной пчелы!»

Понятия не имел, как рождаются пчелы. Хм, довольно мило выглядит. © okbuddyphotographer / Reddit

«Этот гриб я нашел в своем саду. Что еще за черт?»

«Итак, у меня есть морковь, которая, судя по всему, пережила суровую зиму»

«Вот это волну я поймал на фото!»

«Что за ерунда? Какая-то деформированная шишка?»

Да это же кедрово-яблочный гниющий гриб. © bluish1997 / Reddit

«У меня тоже такое есть! А вот так оно выглядит, когда мокрое»

«Моя подруга нашла это растение. Если что, она живет в Салеме»

Это растение называют скунсовой капустой. © A-Plant-Guy / Reddit

Кстати, черные медведи, как выходят из спячки, объедаются такой капустой. Из-за нее у них расстройство желудка. Так они избавляются от пробки в кишечнике, которая формируется за время спячки. © Straight-Dot-6264 / Reddit