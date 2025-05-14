14 случаев, когда природа проявила себя с неожиданной стороны
Фотоподборки
10 минут назад
Человечество уже многие сотни лет изучает природу. И все равно мы не можем сказать, что знаем все про нее. Некоторые счастливчики становятся свидетелями крутых природных явлений. От странных грибов, невероятных на вид растений и до чудес пчелиного рождения и потрясающих метеоритных дождей — все это ждет вас в этой статье.
«Вот что выросло из моих старых рабочих ботинок»
- Возможно, какие-нибудь модные бренды потом этим вдохновятся. © PrestigiousTutor5803 / Reddit
«Принцесса Бубльгум. 5 лет она росла и ждала своего часа. День Х настал сегодня»
Ох, какая красота. Обожаю кактусы🤗 может и у меня решится? 🤣 два годика ему пока что. Вторая тоже цветёт 🌸 фото под уф лампой)
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«В моем венке как-то оказалось гнездо с сюрпризом»
«Еще осенью посадила эти черные анютины глазки. Им, к сожалению, нужно довольно много времени»
«Сегодня в парке я чуть не прикоснулась к этому»
«Это еще что за гриб и почему он так выглядит в темноте?»
- Думаю, это гриб-призрак. Как раз в ваших районах обитает. © TrashSiren / Reddit
«Мне удалось заснять рождение медоносной пчелы!»
- Понятия не имел, как рождаются пчелы. Хм, довольно мило выглядит. © okbuddyphotographer / Reddit
«Этот гриб я нашел в своем саду. Что еще за черт?»
- Кстати, он жутко вонючий. © shiny_brine / Reddit
- Поверить не могу, что ты до него дотронулся. © Immediate_Ad_6558 / Reddit
«Итак, у меня есть морковь, которая, судя по всему, пережила суровую зиму»
«Вот это волну я поймал на фото!»
«Что за ерунда? Какая-то деформированная шишка?»
- Да это же кедрово-яблочный гниющий гриб. © bluish1997 / Reddit
«У меня тоже такое есть! А вот так оно выглядит, когда мокрое»
«Моя подруга нашла это растение. Если что, она живет в Салеме»
- Это растение называют скунсовой капустой. © A-Plant-Guy / Reddit
- Кстати, черные медведи, как выходят из спячки, объедаются такой капустой. Из-за нее у них расстройство желудка. Так они избавляются от пробки в кишечнике, которая формируется за время спячки. © Straight-Dot-6264 / Reddit
«В этом контейнере хранились семечки для птиц. Но туда попала вода и они стали прорастать. Теперь вот голову ломаю, что это за растение вообще?»
пробка у медведя формируется не во время спячки, а перед ней, он сам её себе создает
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- Всего лишь подсолнечник. © TightExplanation391 / Reddit
Если среди вас есть фанаты природы и ее невероятных чудес, то вам могут понравиться эти наши статьи:
Фото на превью Severe_Raspberry_295 / Reddit, Queen_Hyrule / Reddit
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