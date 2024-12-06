20+ удачливых людей, которым повезло столкнуться с настоящими чудесами природы

Частенько мы не замечаем красоты природы и равнодушно проходим мимо. Но иногда на нашем пути встречаются настолько удивительные создания, растения или пейзажи, что руки так и тянутся к фотокамере. Мы решили собрать подобные снимки, потому что ими просто грех не поделиться.

«Дерево замерзло прежде чем успело сбросить листья»

«Капли на крыше этого автомобиля стали разноцветными только в районе люка»

«Этот жучок похож на божью коровку, которая стала татуировщиком»

«Сфотографировал дерево в тумане»

«Обнаружила эту птичку во время похода»

Это кустарниковая сойка Вудхауза. © CardiologistAny1423 / Reddit

«Нашел под большим грибом дремлющего слизняка»

А вы уверены, что вас не занесло в Страну чудес? © alwaysfatigued8787 / Reddit

«На город надвигается сильный ливень»

«Подскажите, что это? Нашла на пляже»

Поздравляю! Теперь вы можете хвастаться, что видели и держали в руках самый большой одноклеточный организм в мире. Это Валония пузатая, вид зеленых водорослей. © myredditnamethisis / Reddit

«Повстречался вчера в парке с ногохвосткой»

Ногохвостки — это класс мелких членистоногих. К 2013 году было обнаружено более 8 тыс. видов этих существ.

«Это, пожалуй, лучшая фотография из всех, которые я сделал»

«Нашел такую штуку во время отлива. Что это?»

Это конская актиния. Просто сейчас она спрятала свои щупальца. © Sea-Bat / Reddit

«Это гривистый голубь, один из самых больших и красивых видов»

«Что это за волшебный жучок?»

«Нашел сегодня на пляже яйцо Калифорнийской бычьей акулы»

«Парусница или велела»

«Идеальная градиент из осенних цветов на кроне этого дерева»

«Кто-нибудь знает, что это такое?»

Это самый кончик хвоста омара. © I_kickflipped_my_dog / Reddit

«Нашел малыша на окне своей машины»

Этот пришелец — гусеница бабочки Phobetron pithecium (вид бабочек из семейства слизневидок). © BlueDevilz / Reddit

«Это наверное самая большая бабочка, которую я видел»

«Нашел в придорожных кустах, пожалуй, самый необычный цветок на свете»

Это страстоцвет мясо-красный. Они весьма своеобразны. © Tropicalgia / Reddit

«Этот крошечный товарищ сегодня прокатился со мной на машине»

«Встретил этого рака-богомола во время погружения на Мальдивах»

«Пожалуйста, помогите опознать это странное мохнатое растение»

«Нашла эту штуку в луже на пляже. Когда взяла ее, моя ладонь стала фиолетовой»

Это самое большое Морское блюдечко (брюхоногий моллюск), которое я видел в своей жизни. © Punkrexx / Reddit