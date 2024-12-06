20+ удачливых людей, которым повезло столкнуться с настоящими чудесами природы
Частенько мы не замечаем красоты природы и равнодушно проходим мимо. Но иногда на нашем пути встречаются настолько удивительные создания, растения или пейзажи, что руки так и тянутся к фотокамере. Мы решили собрать подобные снимки, потому что ими просто грех не поделиться.
«Дерево замерзло прежде чем успело сбросить листья»
«Капли на крыше этого автомобиля стали разноцветными только в районе люка»
«Этот жучок похож на божью коровку, которая стала татуировщиком»
- Я бы все отдала за сережки в виде этого жучка! © Neverwasalwaysam / Reddit
- Это Calligrapha (жучок из подсемейства хризомелинов). © Huzsvarf / Reddit
«Сфотографировал дерево в тумане»
- Такое чувство, что это дерево участвует в постановке Шекспира. © gpRYme / Reddit
- Точно, это же ГамлЭнт. © dalvean88 / Reddit
«Обнаружила эту птичку во время похода»
- Это кустарниковая сойка Вудхауза. © CardiologistAny1423 / Reddit
«Нашел под большим грибом дремлющего слизняка»
- А вы уверены, что вас не занесло в Страну чудес? © alwaysfatigued8787 / Reddit
«На город надвигается сильный ливень»
«Подскажите, что это? Нашла на пляже»
- Поздравляю! Теперь вы можете хвастаться, что видели и держали в руках самый большой одноклеточный организм в мире. Это Валония пузатая, вид зеленых водорослей. © myredditnamethisis / Reddit
«Повстречался вчера в парке с ногохвосткой»
- Ногохвостки — это класс мелких членистоногих. К 2013 году было обнаружено более 8 тыс. видов этих существ.
«Это, пожалуй, лучшая фотография из всех, которые я сделал»
«Нашел такую штуку во время отлива. Что это?»
Кстати, B англоязычной среде принято обиходное название "клубничный анемон", strawberry anemone)) И она н.а фото "вверх ногами", если что;)
- Это конская актиния. Просто сейчас она спрятала свои щупальца. © Sea-Bat / Reddit
«Это гривистый голубь, один из самых больших и красивых видов»
«Что это за волшебный жучок?»
- «Это — Sphenarium mexicanum, разновидность кузнечика» © SmokeMoreWorryLess / Reddit
«Нашел сегодня на пляже яйцо Калифорнийской бычьей акулы»
Обалдеть. Как вообще этот штопор из себя можно выдавить?! Бедная акула.
«Парусница или велела»
«Идеальная градиент из осенних цветов на кроне этого дерева»
«Кто-нибудь знает, что это такое?»
- Это самый кончик хвоста омара. © I_kickflipped_my_dog / Reddit
«Нашел малыша на окне своей машины»
- Этот пришелец — гусеница бабочки Phobetron pithecium (вид бабочек из семейства слизневидок). © BlueDevilz / Reddit
«Это наверное самая большая бабочка, которую я видел»
- Сначала я подумал, что это маска лисы. © neril_7 / Reddit
- Это потрясающее создание — Polyphemus moth, представитель семейства павлиноглазок. © chandalowe / Reddit
«Нашел в придорожных кустах, пожалуй, самый необычный цветок на свете»
- Это страстоцвет мясо-красный. Они весьма своеобразны. © Tropicalgia / Reddit
«Этот крошечный товарищ сегодня прокатился со мной на машине»
- Мне сначала показалось, что он носит корону. © ShadowxOfxIntent / Reddit
- Самый очаровательны паук на свете! © retail_hair / Reddit
«Встретил этого рака-богомола во время погружения на Мальдивах»
«Пожалуйста, помогите опознать это странное мохнатое растение»
- Это плод магнолии. © MischievousSquid / Reddit
«Нашла эту штуку в луже на пляже. Когда взяла ее, моя ладонь стала фиолетовой»
Нинада лапать всякое неизвестноэ! B этот раз повезло, а потом схватит какого-нибудь географического конуса и привет..
- Это самое большое Морское блюдечко (брюхоногий моллюск), которое я видел в своей жизни. © Punkrexx / Reddit
Кстати, на пляже можно найти и множество других интересных штук.
Комментарии
Природа прекрасна и удивительно.
Но всякие такие штуки я бы не стала брать в голове руки...