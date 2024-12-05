18 историй о том, как жизнь показала свое чувство юмора

Где-то, возможно, и существует некие мифические люди, у которых все всегда идет по плану, но мы-то простые смертные. И можем закинуть в стирку важную бумагу, напортачить со свадебной прической или просто спросонья спутать сахар с солью. Главное — ко всему относиться с юмором.