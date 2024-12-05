18 историй о том, как жизнь показала свое чувство юмора
Где-то, возможно, и существует некие мифические люди, у которых все всегда идет по плану, но мы-то простые смертные. И можем закинуть в стирку важную бумагу, напортачить со свадебной прической или просто спросонья спутать сахар с солью. Главное — ко всему относиться с юмором.
- Нервничала перед встречей с родственниками будущего мужа. Готовилась заранее, расспрашивала все. Ну и вот пришла. Вся такая нарядная выдаю: «Здравствуйте, Надежда Петровна, вы прекрасно выглядите, ваш сын так много рассказывал мне о вас». И тут вдруг из комнаты раздается голос: «А что он обо мне рассказывал?» Я была в полном шоке. Оказалось, что нас встретила его сестра, которая была старше меня всего на три года. © Палата № 6 / VK
- Дело было лет 10 назад. Поставила я одежду стираться. Прошло пару минут — и тут кот орет как дурной! Прибегаю, а кот кричит на стиральную машину и пытается залезть сквозь дверку в барабан. Я посмеялась и ушла. А кот так и орал все время стирки. Вытащила я вещи, давай развешивать и тут вижу порванную бумажку. Сразу же понимаю, что это, и истошно кричать начинаю уже я. Потому что это был билет на концерт любимой группы, который тяжело купить, да и стоит он неплохо так. Кажется, мой кот что-то знал... © Палата № 6 / VK
- Нашу уборщицу попросили поработать в другом офисе. Мыла у них, потом приходила к нам. Однажды приходит в рабочем комбинезоне и в тапках, на улице +2. Спрашиваю, что случилось, отвечает: «У них начальник не в духе. Сказал бы сразу, что чай пить нельзя, а то сразу бац — и запер. Пришлось в окно выбираться». И тут звонит тот начальник: «Я уборщицу вашу найти не могу, вещи ее здесь, а ее нет». Выяснилось: у них была комнатка, где можно было чаю выпить. Пока она там была, заглянул начальник, спросил: «Кто здесь есть?» А уборщице послышалось раздраженное «кто здесь ест?» Затаилась, дышать перестала, в итоге была заперта. © Светлана С. / Dzen
- Мне одна женщина в очереди в поликлинике говорит: «Я пройду вперед вас, хорошо? Я просто парикмахер, и у меня клиентка записана на 9 утра, мне нужно успеть». Я отвечаю: «Если вам нужно было пройти пораньше, вам нужно было прийти раньше в поликлинику». Она: «Я просто думала, что успею, а сейчас уже вижу, что нет». Я: «И вы решили, что ваша работа важнее моей?» © user8978059 / Pikabu
- У меня была деревенская свадьба, бессмысленная и беспощадная. Я хотела просто расписаться, но свекры убедили. И вот отвела меня свекровь к парикмахеру своему. Она ничего не спросила, накрутила мои длинные густые волосы на бигуди, высушила, залила лаком, а потом молча, так же поливая лаком, стала укладывать на голове башню из этих волосяных колбасок. Я стала возмущаться, что хотела распущенные, но тетя была неумолима. «Все девочки хотят такую прическу!» — авторитетно заявила она, кашляя в облаке лака. Я была скромная и робкая, дотерпела, заплатила и ушла плакать. Спасибо моим подружкам, что все это хрустящее великолепие не без труда разломали, разогнули до состояния локонов, закололи. Получилось даже симпатично, если не трогать. Вальсировала я потом осторожно, боясь взмахом головы разогнать эти нунчаки и зашибить жениха. На фото моя уже исправленная подругами прическа. © user5055579 / Pikabu
цвет кружавчиков и выглядывающей из-под них лямки меня бы сильнее напряг. Вот они- реально несвежО смотрятся, а волосы вполне фотогеничные.
- Молодость, лето, новый сосед-красавчик. Какое-то время мы издалека друг друга с интересом разглядывали. И вот однажды иду я вся такая воздушная, а навстречу он со своей собакой. Медленно сближаемся, улыбаемся, прекрасный момент для знакомства. И тут его собака раскорячилась, чтобы сходить в туалет, а мою юбку порывом ветра закинуло мне на голову. Не судьба. © Ната / Dzen
- Подруга завела роман на стороне. Сидим с ней в кафе, она рассказывает, что они с любовником собираются в путешествие. А мне кажется, что у нее в кармане кто-то кричит. Сказала подруге, она залезла в карман, а там телефон сам позвонил ее мужу. Муж сначала пытался докричаться до подруги, а потом просто молча слушал наш разговор. Что уж он там услышал — не знаю, но подруга резко отказалась от поездки и бросила любовника. © Жужа Лаптева / Dzen
- Стою в овощной лавке, со мной мой чихуашка, нюхает ногу стоящей рядом женщины, набирающей помидоры в пакетик. Я, предвидя, что он сейчас начнет облизывать ей ногу (любит он облизывать всех подряд), резко и громко говорю: «Не нюхай!» Женщина оборачивается с вытаращенными глазами, держит возле носа помидор и спрашивает растерянно: «А почему нельзя?» Она как раз выбирала подушистее, а собаку под ногами не видела. Посмеялись. © Светлана К. / Dzen
Это не чихуахуа. И вообще все ваши иллюстрации -" не пришій кобилі хвіст", як то кажуть в Україні.
- Знакомый женился. Теща на свадьбе подарила солидную сумму. А потом говорит, мол, верните-ка денежки, они на отпуск были отложены. И жена отдала! Отпуск состоялся, вот только молодому мужу предложили поехать поездом и самому выкупить себе номер в отеле, ибо в машине все места были заняты: жена, теща, тесть и их младший сын, а номер был забронирован на четверых. © alexcoolhard / Pikabu
- Подслушал разговор продавцов-консультантов. В магазин бытовой техники пришла бабка и попросила показать электромясорубку. Продавец приносит с витрины и включает, а бабка лихо достает из пакета шмат говядины и сует его туда. Продавец в шоке — а что делать, если она мясорубку не купит?! Благо бабке понравились ее работа и качество фарша, который она в тот же в пакет собрала. Оплатила и довольная ушла. © pankod / Pikabu
- Заказал я себе матрас: 2 на 2 метра, доставка до подъезда. Попросил друга помочь затащить. В последний момент я измерил проход и понял, что матрас не влезает. Кое-как мы половину матраса затащили, и он застрял, намертво. Полчаса стоим — я в квартире, друг в подъезде и не знаем, что делать. Живу на первом этаже, померил окна — не лезет, да и лоджия застеклена. В общем, спустя час мы его пинками кое-как затолкали в квартиру. Слава богу, в квартире дверные проемы большие, и в комнату он вошел без проблем. Было бы смешно его возвращать с причиной «не влезает в квартиру». © Jemand / Pikabu
- Зашли с дочкой в магазин купить торт. Выбрали, она хотела понести, я говорю: «Давай я понесу, уронишь еще». Дочка отдает торт, я его беру, прохожу пару метров и плашмя роняю на пол. Взгляд у дочки в этот момент были очень выразительным. © Unknown author / Pikabu
Молодому мужу надо было не наа поезде в отпуск ехать, а наа автобусе в ЗАГС. Подавать наа развод. Тёща ладно, Бог с ней, но зачем такая жена?
- Работаю на кассе. Людей в магазине куча. Подходит женщина, которую я точно не видела в очереди. Я:
— Извините, вы стояли в очереди?
— Да, за тем человеком! (Показывает на мужчину, стоящего последним.)
— Очередь не так работает.
— И чего вы от меня хотите?
Действительно, чего? © Lorapark / Pikabu
- Звонит мне мужчина и спрашивает, помню ли я его, ведь я ему лет 7 назад тренажер привез домой, и он тогда сохранил мой номер. А сейчас тренажер заскрипел. И я должен ехать к нему и чинить. Объясняю, что я больше не работаю в том магазине и даже не живу в том городе. Он спрашивает, что ему делать. Отвечаю, что надо обратиться в магазин. А он с возмущением сообщает мне, что раз я привез, то я и должен решать его проблему! Я сказал: «Хорошо». Положил трубку и внес номер в черный список. Как можно быть таким? © Batiskaf8 / Pikabu
- Сижу на работе, обедаю. На двери график работы и табличка «закрыто». Врывается женщина:
— Мне нужна консультация!
Я вытаскиваю вилку изо рта:
— У нас до 15.00 обеденный перерыв, приходите позже.
— Мне консультация нужна!
— До 15.00 обеденный перерыв.
— И что мне делать?!
— Подойти после 15-ти.
— Вы можете меня проконсультировать?!
Я уже просто на нее смотрю и молчу.
— Понятно все с вами, шарага какая-то!
Обиделась и ушла. © maraska / Pikabu
- Решил порадовать жену золотыми сережками. Пришли в ювелирный магазин: она примеряет, я оцениваю. Народу куча, устали, да и ребенка покормить надо. Решили сделать паузу и съездить домой. Жена быстро надевает шапку, мы выходим из магазина и прыгаем в машину. Дома жена взглянула на себя в зеркало и чуть не закричала: в ушах у нее висели серьги за какие-то неприличные деньги, которые она впопыхах не сняла. Мы сильно испугались, ведь такую пропажу точно будут искать, нас вычислят и посадят! Супруга снимает серьги, я несусь в магазин. Времени прошло уже часа 2. Я готовился к тому, что меня будут встречать с полицией. Прибегаю, начинаю объяснять продавщице, что случайно забрали. А она и не заметила ничего! Очень обрадовалась. © user6956065 / Pikabu
Продавщица из ювелирного с такой внимательностью кончит жизнь в долговой яме 😄
- Чтобы в морозы не мерзли лапы у собаки, я надеваю ей специальные собачьи ботинки. Но клееная подошва начинает понемногу отваливаться к концу зимы. И вот, купив новые ботинки для собаки, я сразу понесла их к сапожнику. Тот посмеялся над собачьей обувью, но подошву взялся прошить. Прихожу забирать, а сапожник спрашивает:— А у вас что, две собаки?
— Одна.
— А почему ботинок 2 пары?
— Так у собаки четыре лапы.
— Ничего себе...
Он подпер голову руками и уставился в никуда затуманенным взглядом: «А ведь и правда...» © Aimze / Pikabu
- Мой папа-вахтовик: месяц здесь, месяц на работе. Многие моменты из моей жизни проходят мимо него. Но самый эпичный случай был, когда отец утром разбудил меня в 7 утра. Я сказала, что еще очень рано и снова легла. Отец не унимался: «Ты так в школу опоздаешь!» На что я ответила: " Пап, я на втором курсе универа... " © frensis.becon / Pikabu
А вот еще несколько людей, у которых все слегка пошло не по плану: