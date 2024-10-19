20+ человек, у которых все пошло не по плану, но они держатся
Народное творчество
3 часа назад
Бывает, что все не то и все не так. Сначала утром кофе просыпался мимо кружки, потом колготки порвались, а чтобы добить — любимые печеньки в магазине закончились. В такие моменты важно помнить, что плохие дни бывают у всех и над всем можно посмеяться.
«Пригласили нас, значит, родственники в гости. На ужин, ага. Это была самая большая подстава в моей жизни»
Порой неловкие ситуации настолько эпичны, что хоть фильм снимай
- Рассказала начальница (ей за 55, и она с юмором): «Выхожу как-то с кофе из кафешки. Глядь — стоит машина, в нем сидят два шикарных парня. И внимательно так на меня смотрят. „Ха, да я еще ого-го, каким молодчикам нравлюсь! “ И тут вдруг поскальзываюсь, оказываюсь на пятой точке, а сверху приземляется кофе. И тут один из красавцев снимает очки и выдает: „Мам, ну ты чего?“ Ну и тут я узнала собственного сына». © Подслушано / Ideer
«Кажется, я слишком долго была на улице в бриджах»
«Пока меня не было дома, на кухне со стены упал шкаф с тарелками ручной работы, которые я собирал долгие годы. Падая, шкаф открыл холодильник, из-за чего вся моя еда испортилась»
Иногда так ляпнешь, что только вспоминать и краснеть
- Послала меня жена за тестами на беременность ей и ее коллегам. У нас тут дешевле просто. Нашел, взял 7 штук. Кассир, милая женщина лет 60, спросила: «А чего же вы так боитесь? Аж 7 штук!» А я выдаю: «Да я на троих, жене и на работу!» И тут мгновенно до меня доходит, что я ляпнул. Так быстро из магазина за свои 35 лет я еще ни разу не убегал... © Подслушано / Ideer
«В одной баночке яблочное пюре, в другой — жир из фритюрницы. Угадайте, ложку какой массы я съел минуту назад»
«Мы заказали бассейн для собак самого большого размера. В описании говорилось, что он 160 см шириной»
«Что ж, она тоже расстроена»
«Наконец-то мне прислали мою подставку под телевизор с полочками из закаленного стекла»
Блин, это что с ним надо было делать – трансформеры в футбол играли?
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«Я проделала путь до Норвегии из Флориды, 4 часа взбиралась на верхушку скалы под дождем, чтобы насладиться этим живописным видом»
«Один из таких дней»
«Ела курочку за рулем, поэтому особо не всматривалась. Лишь под конец пути я заметила, что она была совершенно сырая»
«Искал в шкафчике крем. Опрокинул содержимое полки в раковину. Пена для бритья лопнула и проломила умывальник. Я порезал палец, пока убирал все это. Крем оказался в другой комнате»
«И вот теперь, когда уже потеплело, я наконец нашел свою потерянную шапку»
«Мое сливовое дерево решило, что с него хватит»
Кого-то ждет большое разочарование
«Стеклянная дверь моего душа ни с того ни с сего разбилась посреди ночи»
«Клиент заказал всю эту еду через приложение и отменил заказ, как только я закончил готовить»
«Мне предстоит отыскать документ в этой комнате»
«Мой 7-летний сын много помогал по дому, чтобы накопить деньги на эту игру. Перед тем как впервые сыграть в нее, он упал и сломал диск»
Перед тем как впервые сыграть в нее… то есть он все-таки умудрился сыграть? Опять русский неродной
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Вот почему не стоит говорить по телефону за рулем. Даже если это руль велосипеда
«В следующий раз я обязательно проверю, закручена ли крышка, когда решу взболтать краску»
«Мой брат съел 3 ломтика этого хлеба, прежде чем включил свет, чтобы понять, почему у него такой странный вкус»
Он что сразу все 3 куска в рот впихнул и проглотил ? Там и по запаху сразу должно было быть всё понятно .
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«Как-то раз мы решили сделать манник. Перечитали кучу рецептов, задействовали все возможные кухонные приборы и силы»
А вот еще несколько бедолаг, у который явно не задался день:
Внимание: в сентябре 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
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