20+ человек, у которых все пошло не по плану, но они держатся

Бывает, что все не то и все не так. Сначала утром кофе просыпался мимо кружки, потом колготки порвались, а чтобы добить — любимые печеньки в магазине закончились. В такие моменты важно помнить, что плохие дни бывают у всех и над всем можно посмеяться.

«Пригласили нас, значит, родственники в гости. На ужин, ага. Это была самая большая подстава в моей жизни»

Порой неловкие ситуации настолько эпичны, что хоть фильм снимай

Рассказала начальница (ей за 55, и она с юмором): «Выхожу как-то с кофе из кафешки. Глядь — стоит машина, в нем сидят два шикарных парня. И внимательно так на меня смотрят. „Ха, да я еще ого-го, каким молодчикам нравлюсь! “ И тут вдруг поскальзываюсь, оказываюсь на пятой точке, а сверху приземляется кофе. И тут один из красавцев снимает очки и выдает: „Мам, ну ты чего?“ Ну и тут я узнала собственного сына». © Подслушано / Ideer

«Кажется, я слишком долго была на улице в бриджах»

«Пока меня не было дома, на кухне со стены упал шкаф с тарелками ручной работы, которые я собирал долгие годы. Падая, шкаф открыл холодильник, из-за чего вся моя еда испортилась»

Иногда так ляпнешь, что только вспоминать и краснеть

Послала меня жена за тестами на беременность ей и ее коллегам. У нас тут дешевле просто. Нашел, взял 7 штук. Кассир, милая женщина лет 60, спросила: «А чего же вы так боитесь? Аж 7 штук!» А я выдаю: «Да я на троих, жене и на работу!» И тут мгновенно до меня доходит, что я ляпнул. Так быстро из магазина за свои 35 лет я еще ни разу не убегал... © Подслушано / Ideer

«В одной баночке яблочное пюре, в другой — жир из фритюрницы. Угадайте, ложку какой массы я съел минуту назад»

«Мы заказали бассейн для собак самого большого размера. В описании говорилось, что он 160 см шириной»

«Что ж, она тоже расстроена»

«Наконец-то мне прислали мою подставку под телевизор с полочками из закаленного стекла»

«Я проделала путь до Норвегии из Флориды, 4 часа взбиралась на верхушку скалы под дождем, чтобы насладиться этим живописным видом»

«Один из таких дней»

«Ела курочку за рулем, поэтому особо не всматривалась. Лишь под конец пути я заметила, что она была совершенно сырая»

«Искал в шкафчике крем. Опрокинул содержимое полки в раковину. Пена для бритья лопнула и проломила умывальник. Я порезал палец, пока убирал все это. Крем оказался в другой комнате»

«И вот теперь, когда уже потеплело, я наконец нашел свою потерянную шапку»

«Мое сливовое дерево решило, что с него хватит»

Кого-то ждет большое разочарование

«Стеклянная дверь моего душа ни с того ни с сего разбилась посреди ночи»

«Клиент заказал всю эту еду через приложение и отменил заказ, как только я закончил готовить»

«Мне предстоит отыскать документ в этой комнате»

«Мой 7-летний сын много помогал по дому, чтобы накопить деньги на эту игру. Перед тем как впервые сыграть в нее, он упал и сломал диск»

Вот почему не стоит говорить по телефону за рулем. Даже если это руль велосипеда

«В следующий раз я обязательно проверю, закручена ли крышка, когда решу взболтать краску»

«Мой брат съел 3 ломтика этого хлеба, прежде чем включил свет, чтобы понять, почему у него такой странный вкус»

«Как-то раз мы решили сделать манник. Перечитали кучу рецептов, задействовали все возможные кухонные приборы и силы»

Внимание: в сентябре 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.