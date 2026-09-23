17 жизненных историй о мастерах по вызову, которые начались с простой заявки, а дальше все пошло кувырком

Вроде бы визит мастера должен проходить по простой схеме — он качественно выполняет свою работу, а счастливые хозяева отдают ему деньги. Но в действительности все может происходить гораздо интереснее. Иногда надолго запоминаются не совсем логичные поступки ремонтника, а бывает, что и владельцы квартиры дадут маху и поднимут настроение и мастеру, и самим себе.