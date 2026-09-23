17 жизненных историй о мастерах по вызову, которые начались с простой заявки, а дальше все пошло кувырком
Истории
23.09.2026
Вроде бы визит мастера должен проходить по простой схеме — он качественно выполняет свою работу, а счастливые хозяева отдают ему деньги. Но в действительности все может происходить гораздо интереснее. Иногда надолго запоминаются не совсем логичные поступки ремонтника, а бывает, что и владельцы квартиры дадут маху и поднимут настроение и мастеру, и самим себе.
- Стиралка перестала сливать воду. Приехал мастер, поковырялся пару минут и достал из сливного фильтра тряпочку. Внимательно на нее смотрит и вдруг спрашивает: «Девушка, вы же замужем?» Молча киваю. А этот гений как выдаст: «Скажите мужу, чтобы вручную свои галстуки стирал. Чуть ли не каждую неделю их из стиралок достаю». Я еще раз кивнула, а он взял деньги и ушел. Я целый день еще потом хихикала, вспоминая этот момент.
ADME
Котик Тыква проверяет соблюдение инструкции по сборке мебели
- Звоню в сервис и говорю, что меня домофон не работает. Там отвечают: «Ясно. Мастер приедет завтра после 17:00». Мастер приезжает, щелкает тумблером, который отключает звук вызова, и смотрит на меня. И тут я вспоминаю, что убрал звук после надоевших разносчиков рекламы. А за моими плечами факультет радиоэлектроники, постоянные ремонты бытовой техники, промышленного оборудования и 30 лет трудового стажа...
- Раньше я подрабатывал мастером по вызову — чинил компьютеры, делал на совесть, брал за работу немного. Люди часто давали мой номер знакомым и друзьям, так образовалась маленькая база клиентов, приносящих мне небольшой дополнительный доход. Так вот пару раз были заказы с просьбой «починить интернет».
Прихожу, вижу что кабель с сигналом вставлен не в тот порт. Чтобы людям было не сильно обидно, я садился за комп, морщил лоб, открывал свойства сети, с умным видом смотрел туда, тыкал на разное, выжидал 10 минут, переключал кабель в нужный порт, брал 500 рублей и уходил. Потому что добираться через весь город, чтобы переключить кабель — «что-то дорого 500 рублей за 5 секунд работы». А за 10 минут — уже нормально.
«Кажется я догадываюсь почему никто не оторвал себе телефончик»
- Работал я в турецком ресторане. Поломался там комп, пришлось вызвать мастера. Он отремонтировал. Хозяин спрашивает, сколько стоит работа. Я перевожу. Мастер начинает объяснять, что он сделал. Я его прерываю и снова спрашиваю. Он опять начинает объяснять. Я прерываю и говорю, что нам неважно, что он сделал, просто надо знать: сколько ему заплатить. У него сломался шаблон. Он еле заставил себя назвать цену, а когда ему заплатили без торга, был недоволен. Попытался снова рассказать, что он сделал, но мы уже просто отвернулись.
- В мае 2024 года пришел мастер починить вай-фай. Через полчаса он собрался и ушел за отверткой. Так и не вернулся. Вы бы продолжали его ждать или уже стало понятно, что он не придет?
varlahov.ilya
Если у хозяйки есть нужный инструмент и умелые руки, ей уже не нужно ждать никакого мастера
- Как-то ко мне мастер пришел карнизы вешать без дрели. До сих пор не понимаю, как так можно было. Пошла покупать дрель. Потом стал ныть что он с ночной смены, а тут ко мне на подработку пришлось добираться. В общем, отправила его домой спать, сказала больше не приходить. Жила неделю без тюля и штор, пока брат не смог приехать. Он все сделал за час, отдала ему дрель. С тех пор, если надо что-то, братик подъезжает со своим инструментом.
bantiki_i_suveniry
- Приехал я устанавливать стиральную машину. Все сделал, подключил. Хозяйка спрашивает: «Точно не потечет?» Обещаю, что тогда приеду и все сделаю. А она добавляет: «А вдруг ночью?» Тогда я не выдержал и сообщил: «Значит, мне придется жениться на вас и круглосуточно следить за ее работой!» В общем, мы вместе уже 20 лет.
slozhnopridumat972
«Итог работы двух мастеров — вот такая стена под покраску»
- Приезжаем с коллегой на заказ. Женщина говорит: «Вы, пожалуйста, отрегулируйте ножки у стиралки. Я каждый раз зову соседку, и когда машинка отжимает, мы сидим на ней 10 минут. А если не делать так, то стиралка будет бегать по квартире». Проверяем, как стоит машинка — вроде идеально. И тут у моего коллеги глаза становятся квадратные, и он говорит: «Тут же закручены транспортировочные болты!» До сих пор изумляемся, как вообще эта стиралка полгода отработала.
- Помню, занимался я установкой сайдинга. Однажды заказчиком был незрячий мужчина. Мы с ребятами всю работу сделали, а хозяин нам говорит: «Хочу посмотреть, что получилось». Мы улыбнулись. Мужик взял трость и стал ходить вокруг дома, потом остановился и сообщил: «Тут надо доделать!» Он дернул за панель, и та отскочила от стены. Ну а до нас дошло, что это было единственное место, где мы забыли закрепить сайдинг.
«Я у мамы инженер»
- Выполнил я работу, собираю инструменты. И вдруг заглядывает пожилая соседка: «Ты бы, сынок, посмотрел у меня свет в ванной. Я электрику звонила, а он никак приехать не может. Я заплачу». Ладно, захожу к бабуле. Там ремонта на полторы минуты оказалось. Беру инструменты и несу их укладывать в багажник такси. Подходит та бабуля: «Сынок, сколько с меня?» Я отмахиваюсь, там работы-то особой не было. Приезжаю домой, вытаскиваю инструменты, а таксист говорит: «Банки не забудьте». Я не понял, что за банки. А таксист мне: «Там бабуля еще банки ставила в багажник». Гляжу, а там стоит трехлитровая банка с огурцами и еще две банки с малиновым вареньем.
- Приезжаю к заказчице собирать шкаф. Он высокий, прямо до потолка. Крутился часа три, получил деньги и уже пошел к лифту. И вдруг сзади раздается: «Извините, пожалуйста, но мне еще нужна помощь». Поворачиваюсь, а хозяйка с виноватым видом сообщает: «Этот шкаф должен в другой комнате стоять. Я вам сказать забыла». Возвращаюсь и понимаю, что в дверь его не протащить. Пришлось разобрать его на несколько секций, потом по частям перетаскивать в другую комнату и там уже собирать заново.
ADME
«Работа „мужа на час“. Он взял за это 1500 рублей»
- Я муж на час. Как-то приезжаю в квартиру, где надо было перевесить шторку в ванной. Там меня встречает хозяин и говорит: «Когда моемся, шторка буквально плавает в воде. Поднимите ее повыше». Я просто беру и поднимаю штангу, на которой закреплена шторка, на 15-20 сантиметров выше. Довольный мужик расплачивается и говорит жене: «Смотри, как вышло. Теперь мешать не будет!» А я тихонько у него спрашиваю: «Вы почему просто эту шторку внизу не подрезали ножницами?» Ох, как же он на меня смотрел!
- Звонит мне клиентка и просит починить ее компьютер, мол, работа у нее стоит. Приехал к ней домой. Ведет меня в спальню, там показывает на комп и сообщает: «У него экран не работает». Забираюсь под стол и вижу, что там просто отскочил провод. Включаю, а из динамиков тут же раздается: «Нам удалось раскрыть это дело». Выбираюсь из-под стола и понимаю, что на компе запущен какой-то сериал. Работа у нее, ага... Но это уже не мое дело.
ADME
«Сантехническая головоломка»
- Был у меня клининговый бизнес и, конечно, постепенно появились постоянные клиенты. Один из них по средам всегда заказывал клининг. Мне казалось, что это перебор. Зачем так часто профессиональную уборку делать? Тот заказчик жил в большом доме. В спальне у него лежал огромный ковер.
- Звонит мне мужчина и сообщает, что уже полчаса не может вытащить застрявший ключ из замка. Приезжаю, смотрю на ключ, потом разворачиваю его по горизонтали и спокойно вытаскиваю. Вручаю тому мужику ключ, а тот смотрит на меня большими глазами и просит: «Ты пару минут покрутись тут, пожалуйста, постучи чем-нибудь, мне же перед женой неудобно». Ладно, я там еще немного повозился и посмеялся.
Когда современная проблема потребовала современного решения
- Однажды меня попросили покрасить стены в доме. Я вхожу в гостевой санузел, а в нем все от пола до потолка отделано зеркалами. До этого я даже не представлял, что в туалете возможно смотреть на себя «со всех сторон».
- Я делала тест на беременность и услышала, как запищала духовка на кухне. Кинула тест на краюшек ванны и пошла в кухню. В это время из магазина пришел муж — и не один, а с сантехником. Мастер проходит в ванную, замечает тест и улыбается мужу: «Ого, вас можно поздравить?» Мой супруг был не в курсе результатов теста, я сама тоже не успела его посмотреть. Получается, что о пополнении в семье нам сообщил сантехник.
l.sedova260686
Вот вам еще небольшая подборка статей про мастеров и заказчиков.
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
16 человек, которые иголкой и ниткой создают такие вещи, что глаз не оторвать
Народное творчество
01.05.2026
20+ добрых историй про удачу, где маленькие радости падали с неба как грибной дождик
Истории
16.08.2026
27 уютных зарисовок из провинции, где время течет медленно, а счастье живет рядом
Истории
11.08.2026
12 забавных командировочных историй, которые начались как работа, а закончились как анекдот
Истории
01.07.2026
20 находок в секонд-хендах и барахолках, которые принесли в дом уют и тепло
Интересное
18.08.2026
20+ душевных историй из городов у воды, где в воздухе веет свежестью, а от аромата копченой рыбы текут слюнки
Путешествия
13.08.2026
17 туристических жемчужин, за которыми не нужно ехать за тридевять земель — ведь они свои, родные
Путешествия
19.08.2026
16 историй от проводников, у которых на весь вагон аромат «дошика», а чай вкуснее любых конфет
Путешествия
14.08.2026
17 светлых историй о людях, которые на своем опыте поняли, что душевное тепло возвращается бумерангом
Добро
15.08.2026
22 путешественника, которые распробовали Азию на вкус и увезли оттуда светлые воспоминания
Истории
21.09.2026
17 светлых историй о людях, которые решили сделать маленький шаг и круто изменили свою жизнь
Истории
19.07.2026
20+ счастливых историй от людей, которые взяли и осуществили свою мечту
Народное творчество
15.08.2026