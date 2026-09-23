Мне бы в голову не пришло отдавать паралон из дивана. Это какой-то непостижимый для меня уровень хозяйственности.
16 человек, которые пристраивали вещи через интернет и получили в придачу целую историю
Казалось бы, что может быть проще: выставил ненужную мебель, старое растение с балкона или коробку с уже ненужными вещами — и ждешь, когда за ними приедут. Но иногда за обычным объявлением скрывается целая история, в которой находится место и для маленьких радостей, и для радостного смеха. Кто-то встречает удивительных людей, кто-то получает неожиданный подарок судьбы, а кто-то убеждается, что доброта все еще ходит по нашим подъездам. Иногда расхламление превращается в интригующий квест, который точно поднимет настроение.
- Отдавала даром бабушкин чайный сервиз — облупленный, с выцветшими незабудками и сколом на носике чайника. Женщина забрала, рассыпалась в благодарностях. Спустя два часа сообщение от нее: «Вы хоть понимаете, что мне отдали?» Оказалось, это редкий фарфор. На аукционе за такой сервиз просят как за подержанную машину. Она предложила продать сервиз пополам и половину денег отдала мне.
- Отдавала поролон матрасный из дивана. И теперь он будет служить в каскадерном центре в мягкой яме! Считаю, это крутая судьба. Весело продолжит свою жизнь. Приезжал за ним дядька с виду как разнорабочий, а оказалось, это режиссер-постановщик трюков, и сам обучает каскадеров. Но меня, конечно, очень удивило, что поролон для обучающего центра собирается по крупицам частным образом.
Когда не очень ориентируешься в ценах. Ну или просто притворяешься
- Продавала комод с пеленальным столиком в сборе. Позвонила девушка, говорит, мол, приеду заберу сегодня. Ну, хорошо. Приезжает девушка, осматривает комод, все ей нравится, говорит: «Беру!» По рукам. Потом она растерянно озирается по сторонам и такая: «А кто мне поможет его в машину загрузить?» А дома я и ребенок 8 лет. И кот, но у него лапки. Говорю, мол, никто — там же написано самовывоз и самовынос. И она мне: «Ну так правильно: вы сами выносите, а увезу я сама, так и быть!» Пришлось ей объяснять значение слова самовывоз. На следующий день она приехала с двумя мужчинами и забрала комод.
- Отдавала за просто так ошейники Кайласа, которые ему уже малы, и один поводок, переживший его щенячество. Ошейники в отличнейшем состоянии. Приехали две девочки с щенками, разрешили их потискать. Какой же кайф!
- Продавал рабочий холодильник задешево. Написал в объявлении, что б/у. Приложил 5 фото. Пришли мужчина с женщиной:
— Где паспорт с гарантией и годом выпуска?
— Понятия не имею. Холодильник 1997 года. Какая тут может быть гарантия?
Стоят, переглядываются, молчат. 25 минут стоят и молчат. Я продолжил:
— Вы что-то решили?
— Но он же не новый!
— Ну да, новые в магазине через дорогу. Если поторопитесь, то еще успеете до закрытия.
Иногда так и хочется по-доброму подшутить над собеседником
- Продавала комбинезон на собаку. Был щенок и вырос, надевали, наверное, раз пять и все. Написала, что в подарок к комбинезону приложу новый ошейник. Пишет дама: «Я возьму ошейник». Я подумала, что она наверное не поняла и ответила: «Ошейник тому, кто приобретет комбинезон». Через несколько секунд от нее пришло сообщение: «Ну значит вам ошейник не нужен, раз вы его отдаете».
- Отдавала даром рассаду помидоров — кустики в стаканчиках из-под йогурта, штук 30. Приехала за ней бабушка-дачница в соломенной шляпе. Забрала, укатила на своей «копейке». А через три месяца звонок в дверь — открываю, а на пороге никого, только стоит ведро отборных помидоров, три банки янтарного лечо и записка: «Внученька, спасибо, твои кустики меня все лето кормили».
- Продавала старый диван за бесценок. Чисто чтобы самой не заморачиваться с утилизацией. Приехал парень, чтобы посмотреть. Уличную обувь не снял. Диван стоял на ковре. Я его попросила не наступать на ковер в уличной обуви. А он встал и как давай счастливо от этого улыбаться. Диван так и не взял. Это было очень давно, но его я запомнила хорошо.
Пристраиваешь синтезатор за 5000, а тут такое вот
- Я когда-то отдавала за так ручную закаточную машинку. И девушка в благодарность дала мне две баночки варенья. В одной из них было варенье из крыжовника изумрудного цвета, а во второй — варенье из белой черешни, внутри каждой ягодки был кусочек грецкого ореха. Я поинтересовалась, как такое варенье готовить и просто обалдела от того, сколько манипуляций нужно проделать, чтобы получить такую невероятную вкусноту.
- Дочь закончила музыкалку. Старое пианино стало мешать. Дал объявление: «Отдам за просто так. Самовывоз». Позвонил мужчина, договорились о просмотре. Пришел с сумкой с инструментами. Сказал, что ему нужна какая-то запчасть из пианино и все. Мол, я же все равно его отдаю. Отказал, конечно.
- Мы продавали детскую кроватку в сборе. Приехал паренек, не торгуясь отдал обозначенную в объявлении сумму, взял матрас от этой кроватки и сказал, что все остальное его вообще не интересует. Уехал, прижав этот матрас к сердцу.
я бы последнее, что забирала, это б/у матрасик, тем более из детской кроватки, если только не для дальнейшего использования по назначению, может дело давно было и негде бы новый взять 🙄
Попадаются и слишком вежливые собеседники. Может они просто хотят поговорить?
- Выставила в интернете огромный старый диван из кожзама. Сначала хотела отдать бесплатно. Но он никому не был нужен, все просили на дом привезти. А ремонт надо было начинать, так что диван ну очень мешал. Выставила в интернете. Тут позвонил мужичок. Договорились на полцены, но при условии, что заберет сегодня. Уже через час диван уехал по новому адресу, а я осталась в хорошем настроении.
- Папа выставил объявление с машиной. После переоформления новый хозяин заехал к нам домой за насосом, домкратом и другой мелочевкой, которую папа решил отдать. Забрал, ушел, сел уже в свою машину и сидит, прогревает. Папа пошел к окну посмотреть на машину в последний раз. В этот момент наш сосед увидел, что в папиной машине сидит посторонний. Недолго думая, он начал горланить: «Стой! Это машина Игоря!» Папа, увидев эту сценку, выбежал на улицу: «Федя! Он у меня эту тачку сегодня приобрел». Все трое посмеялись над этой ситуацией.
- Мы с мужем пристраивали многофункциональный б/у тренажер в очень хорошем состоянии. Решили выставить меньше, чем за полцены от аналогичного нового. Пришел интересующийся. Все осмотрел, опробовал, муж разобрал, помог перевезти на нашей машине. Через пару дней покупатель пишет: «Там тросики растянуты. Верните мне средства за тросики!» Я ему отвечаю: «Вы все осмотрели и знали, что вещь не новая. Сами же ведь опробовали. Мы даже не были в курсе, что там какие-то тросики „растянуты“». Так что, извините".
Девушка пыталась за 3500 реализовать плиту, которой пользовалась месяц, но не ожидала такого «щедрого» предложения
- Выставила практически новую демисезонную куртку задешево. Объявление так и называлось: «Демисезонная куртка». Тетя из другого города задала кучу вопросов, я для нее сфотографировала куртку вдоль и поперек, и навыворот, и саму подкладку. Слова описала, где подкладка толще, где тоньше. Не успела сказать, что за доставку тоже хотела бы себе накинуть, а она тут же бегом оформила заказ. В итоге куртку я ей отправила можно сказать задаром. А через несколько дней от нее пришел отзыв с пониженной оценкой, потому что, видите ли, куртка оказалась демисезонная, она, вот тебе на, думала, что зимняя, но сыну все равно сойдет.
- У меня много растений. Дорогие сорта типа монстеры черенкую и продаю, а недорогие — петунию и герань — решила отдать. И тут началось: «А доставка?», «А домой привезете?» Тут приехала милая женщина. Отдаю ей в подъезде ящик, на секунду отвернулась, а она как начнет возмущаться: «А где такое-то растение? Я посмотрела в профиле: оно у вас есть! Почему не положили?» Объясняю, что его продаю. Она просто оставила все и ушла, мол, именно за тем сортом через полгорода тащилась. Еще и влепила мне негативный отзыв.
Пристраивание вещичек в интернете — это всегда квест, где в придачу к старой тумбочке или комнатному цветку легко получить целый вагон комичных ситуаций. Так что, даже старый диван или коробка с рассадой способны подарить нам куда больше эмоций, чем мы ожидали.