16 человек, которые пристраивали вещи через интернет и получили в придачу целую историю

Казалось бы, что может быть проще: выставил ненужную мебель, старое растение с балкона или коробку с уже ненужными вещами — и ждешь, когда за ними приедут. Но иногда за обычным объявлением скрывается целая история, в которой находится место и для маленьких радостей, и для радостного смеха. Кто-то встречает удивительных людей, кто-то получает неожиданный подарок судьбы, а кто-то убеждается, что доброта все еще ходит по нашим подъездам. Иногда расхламление превращается в интригующий квест, который точно поднимет настроение.