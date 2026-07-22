16 светлых историй о свекровях, у которых любовь такая же сладкая, как июльская черника

Принято считать, что свекровь и невестка редко могут найти общий язык. Однако для некоторых невесток свекровь стала второй матерью. В таких случаях искренняя любовь и взаимное уважение показывают, что значит истинные семейные ценности. Ведь порой именно вторая мать приносит в наш дом светлый уют, маленькие радости и теплые впечатления.

Приехали на дачу с мужем собирать вишню. Я залезла на дерево, слышу — свекровь: «Зачем ты ее с собой притащил? С ней проблем не оберешься». Как она смеет! Не выдержала и выпалила: «Ну зачем вы так?!» Свекровь меня заметила, растерялась, а потом такая вдруг как давай оправдываться: «Да что ты, милая! Я спрашиваю, зачем он лестницу старую с чердака выпер, если она сломанная? Ты вот на дерево как птичка залетела. А он не может, или что?» Смотрю, а муж мой реально стоит потерянный с поломанной стремянкой. ADME

Свекровь позвала «на серьезный разговор». Захожу, а она с каменным лицом кладет передо мной на стол папку и говорит: «Садись. Это касается тебя и моего сына». Внутри у меня все оборвалось, думаю — ну все, будет делить квартиру или еще что-то в таком духе. Открываю папку, а там рецепты: салат «Мимоза», солянка, бефстроганов. Потом продолжила: «Это тебе! От души отрываю. Эта тетрадь осталась от нашей бабушки. Сама не готовлю — вот тебе». А я-то обожаю готовить! Свекровь знала, чем меня порадовать.

Внимательная невестка подарила своей свекрови футболку с собственноручно вышитым котенком. Все потому что ее свекровь любит котиков и вещи с ними

Меня свекровь постоянно уговаривает что-то новое из техники купить, а я отказываюсь, ведь на кухне очень мало места. Недавно все же приобрела себе комбайн. Тот, который с чашей, где можно и тесто месить, и овощи нарезать или тереть. Так свекровь мне огромными буквами написала: «Молодец! Давно надо было!» © Haffner / Pikabu

Гостили у родителей мужа. Иду на кухню — и застываю. Свекровь стоит спиной ко мне и в трубку жарким шепотом: «Сил моих нет, Люба! Спит до обеда! Все разбрасывает! Везде свои светлые патлы раскидала, на диван не сесть! А мой с ней сюсюкается!» Захожу на кухню, а свекровь поворачивается ко мне и говорит в трубку: «Ладно, Люба, пойду кормить эту пушистую хулиганку!» Свекровь сидит на табуретке, а на коленях у нее, пузом кверху, сладко потягивается наш трехмесячный щенок золотистого ретривера. Эта наглая мохнатая сарделька, которую мы завели неделю назад, развалилась во весь рост и балдеет. А свекровь, нежно начесывая собаке за ушком, расплывается в самой влюбленной улыбке на свете. Короче, она говорила про собаку, не про меня. ADME

У меня была прекрасная свекровь. Мудрая, тактичная. Мы даже родились с ней в один день, только с разницей в 30 лет. Понимали друг друга с одного взгляда. Однажды она мне сказала, что очень любит меня за то, что я люблю ее сына. Людмила / Dzen

Если свекровь работает юрисконсультом — это не значит, что она не может творить такую красоту! Кеды из магазина, а вот расписывает она их сама

Когда я решила разорвать отношения с мужем, свекровь сказала, что вообще удивительно, как я его терпела так долго. А вторая свекровь при знакомстве спросила, правда ли, что ее сын мне нравится. Я ответила, мол, да, конечно. В ответ она удивленно промолвила: «Ну надо же».

© Irina / ADME

Поехала к свекрови на дачу. Она отправила меня полоть в теплицу, а сама с сыном осталась на крыльце. И тут долетает голос свекрови: «Ну зачем ты ее сюда приволок? Что мне с ней делать-то?!» Я так и замерла среди помидоров. Заходит свекровь. Видит меня — несчастную. Бросается ко мне и как ахнет: «Ласточка моя, да это же я про кошку! Он котенка бездомного притащил, а у меня аллергия, куда его теперь? Накрутила уже себе, да? Сорви лучше вон ту помидорку крупную, попробуй, какая сладкая!» В общем, помидоры в тот день были слаще обычного. А котенок, кстати, в итоге остался жить у нас! ADME

Моя свекровь — потрясающая женщина. После расторжения брака, когда я была на финансовом дне, она добавила мне половину суммы до двушки. Не мне, конечно, а своему внуку — моему сыну. Она никогда не лезла с советами и упреками. Не защищала своего сына. Всегда держалась в стороне. Объективно смотрела на ситуацию. Мне бы столько мозгов в жизни. С мужем мы потом сошлись, все наладилось. Но я очень благодарна ей за поддержку в тот непростой для меня момент. nefiltrlife

Тот случай, когда свекровь не забывает о тебе в путешествиях и всегда привозит подарки. Этот красивый камушек был доставлен ею из Екатеринбурга

Мы с мужем поженились в середине 1980-х. Нам быть чуть за 20 лет. Муж часто ездил к своим родителям в соседний город. Свекровь передавала в подарок продукты, обычно баловала мясом. Оно было разрезано на куски на одну готовку, зачищено, заморожено, чтобы дорогу выдержало. В каждый пакет была вложена записка: «Фарш из говядины и свинины. На котлеты», «Говяжьи ребра. На бульон», «Свиная вырезка. На отбивные». Марея / Dzen

У меня была прекрасная свекровь. Она самая первая прибежала в роддом, когда я родила. Принесла свежесваренный бульон из индейки. Несмотря на то, что это было ранее утро и живет она на другом конце города. Всегда была готова была прийти на помощь, но никогда не лезла в нашу семью с непрошенными советами. И вот мы с мужем уже давно не живем вместе, а со свекровью до сих пор общаемся. © Маргарита Билык / Dzen

Познакомились с мужем в 1989 году. Еще до свадьбы спросила будущую свекровь, могу ли называть ее мамой. В 1994 родила сына, в 1999 — дочь. Свекровь уже на пенсии, но всегда остается любимой гостьей в нашем доме. С мужем живем за городом в двухэтажном доме, который она помогала нам строить. И с правнуком помогает, так как и она, и дети живут в городе. © Ольга Минаева / ADME

Благодарная свекровь подарила своей невестке серьги потрясающей красоты. А подарок приурочила ко дню рождения внучки

Я свою свекровь за 20 лет замужества называю исключительно по имени-отчеству. Могу Людмилочкой Алексеевной назвать. Отношения с ней нормальные. Иногда захожу к ней поболтать о том о сем, как к подружке. Она любит хороший чай, поэтому я с поездок всегда привожу ей на пробу оригинальные сорта чая. А она меня угощает своей выпечкой. © Юлия Цыбульская / ADME

Свекровь была золотой женщиной! Никогда не лезла в мои дела, не говорила, что я как-то не так глажу или не так готовлю (какое-то время мы жили вместе). Говорила мне, что теперь я в доме молодая хозяйка и могу делать, что захочу и как захочу. Моей дочери, своей внучке, все самое лучшее отдавала. В недопониманиях с мужем всегда вставала на мою сторону, зная тяжелый характер своего сына. По телефону болтали с ней часами. Она меня многому научила — от аккуратного разрешения конфликтов в разных учреждениях до приготовления национальных блюд, которые я ранее не готовила. Даже вещами мы с ней менялись. Да, такие свекрови — редкость, судя по рассказам подруг. © VoblaFish / Pikabu

Я искренне люблю свою свекровь. Она у меня самая лучшая! Всегда поддерживает и дает хорошие советы, но только после того, как спросит нужен ли мне в данный момент совет. Всегда поддержит. Никогда не оставит одну, если видит, что я без настроения или пытаюсь решить какие-либо свои проблемы. А самое лучшее, что она делает — ставит на место мужа, когда он перегибает палку. При каждом разговоре по телефону с мужем спрашивает про меня, каждый раз напоминает ему, что я тоже человек, могу уставать и быть не в ресурсе. Спасибо судьбе за мою великолепную маму (свекровь). dri.bnuchka

Эти цветочки невестка сшила для своей свекрови. На такую кропотливую работу ушло чуть менее месяца

У меня замечательная свекровь. Я не говорю как жить ей, а она не говорит как жить мне. Иногда передает гостинцы, поздравляет с праздниками. Помогает материально, никогда не лезет с советами. Я ей периодически отправляю фото детей, она ими восхищается. В общем, чудесная женщина с пониманием того, где у интроверта проходит граница, так как она сама тоже интроверт. © Iryna Varenko / ADME

Мы с мужем накануне выясняли отношения. А свекровь живет этажом выше: все слышно. Утром сижу, пью остывший кофе. Заходит свекровь, молча шлепает передо мной конверт — и к двери. Думаю, приплыли. Сейчас буду читать ее нотации. Открываю конверт, а там два билета в театр! На шикарные места. И к ним прилеплен стикер, на котором размашисто написано: «Это тебе! Бери подругу и иди. А этот оболтус пусть дома посидит, над поведением своим подумает. Иди развейся, девочка моя, ты у нас золото!» ADME