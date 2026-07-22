15+ светлых историй о летних каникулах, когда было счастьем пробежаться босиком по росе и искупаться в теплой речке

У меня обе бабушки были городскими. Папина мама жила в Минске, но мы туда редко приезжали, чаще ездили к маминой тёте - нашей любимой бабушке - в Ростов. У них был свой дом с садом и немецкой овчаркой Шельмой. В саду были мелкие, но очень вкусные абрикосы (три дерева, на каждом плоды разного вкуса), виноград (он созревал после нашего отъезда, в сентябре), шелковица, которую удобно было есть, забравшись на крышу сарайчика. После шелковицы у нас с братом были синими не только рот и руки, но и живот. Вечером поливали сад из шланга, заливая норы медведок водой. Я медведок боялась, потому что как-то одна меня укусила. Потом Шельму отпускали с цепи, мы играли с ней в прятки. Интересно, почему она нас очень быстро находила? Последний раз я была в Ростове, когда мне было 14 лет. А потом дедушка умер, жизнь резко изменилась