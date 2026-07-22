15+ светлых историй о летних каникулах, когда было счастьем пробежаться босиком по росе и искупаться в теплой речке
Жаркое солнце, сочные фрукты и овощи прямиком с бабушкиных дачных грядок, теплые прогулки дотемна, летняя рыбалка и походы, незабываемые лагерные смены — это все то, из чего состоят летние каникулы, яркие воспоминания о которых потом греют душу всю жизнь. Это те моменты маленьких радостей и счастья, в которые хочется вернуться хоть на минуту.
- Когда мне было 11 лет, папе на работе дали путевку в лагерь. Там я отдыхала вместе с детьми из богатых семей и подружилась с тремя девочками. В августе позвала их к нам на дачу. Мама тщательно подготовилась: собрала свежих ягод, купила новые игры, накрыла на стол.
Но как же она удивилась, когда главным развлечением для девочек неожиданно стала наша старая чугунная ванна в огороде! А все из-за карасей, которых папа утром выпустил туда после рыбалки. Мои новые подруги такого чуда у себя никогда не видели и потом весь вечер то и дело бегали на них посмотреть.
Тот день мы провели просто отлично. И с тех пор каждое лето, вплоть до 11 класса, мы продолжали встречаться у нас на даче, пока взрослая жизнь не развела нас по разным городам.
- В детстве приехала к бабушке на каникулы, ее кошка как раз родила котят. На всех шипела, а мне позволяла их гладить и даже брать в руки. Сидим вечером, смотрим телевизор. Появляется кошка с котенком в зубах. Положила мне его в ладони и пошла за следующим. Притащила всех по очереди, посмотрела на меня внимательно, громко муркнула и пошла на улицу. Вот такая высшая степень доверия.
«Самое лучшее, что может быть — лето, дедушка, пес Шарик, велосипед и спелый подсолнух»
- На школьные каникулы летом ездил к бабушке с дедушкой. Почти каждый день ездили в сад. Бабушка неизменно брала с собой молоко и мягкий, прямо воздушный хлеб. На обед на печке варили картошку: иногда ели со сметаной, иногда с маслом, и обязательно — молоко с хлебом. Никогда не забуду запах деревянного домика в саду и обеды в нем.
- Летом с родителями каждый год ездили на море на машине. Мой папа нашел гениальный способ занять меня во время дороги: он давал мне всегда атлас автомобильных дорог и загадывал какой-нибудь населенный пункт на карте. Я должна была определить: сколько км осталось до него (причем измерительным прибором был мой палец) и, самое главное, сколько километров должен показать прибор, когда мы доедем до него. Так папа тренировал меня определять масштаб на карте и развивал устный счет.
«Детство. Деревня. Лето»
- В детстве на каникулах развлекались игрой в «спасателей» — находили в соседних дворах объявления о пропавших животных и начинали рыскать по району в поисках потеряшек. Лазили по всем подвалам и помойкам, в половине случаев животных находили и возвращали хозяевам, а на вознаграждение устраивали праздник на всю компанию. И весело, и людям помогали.
- Каждое лето я ездила в лагерь. Проводила там когда одну, а когда и две смены. И вот в один год у нас был вожатый-студент, на которого заглядывались абсолютно все девчонки. Когда на дискотеке объявили «белый танец», я набралась смелости и решила его пригласить. Он согласился. Танцуем, я почти не дышу от волнения, и вдруг он наклоняется ко мне и тихо шепчет: «Слушай, а у тебя, случайно, нет старшей сестры? А то я в универе учусь в одной группе с девчонкой, которая ну просто вылитая ты!» Оказалось, что его одногруппница — это моя двоюродная сестра, а мы с ней и правда очень похожи, но мне 16, а ей 19. В детстве, пока она меня не переросла, все думали, что мы двойняшки, когда мы вместе к бабушке приезжали.
- В детстве все дети на каникулах уезжали к бабушкам в деревню. А я уезжала из деревни к бабушке в город. И это был кайф. Можно выспаться и не полоть рано огород, потому что в обед становится жарко. Можно два раза в день есть мороженое, потому что магазин на первом этаже дома, а не один на весь поселок. Можно в кино ходить, а не 2,5 часа на автобусе до города ехать. На каруселях ночью кататься, а не в семь вечера бежать на последний автобус. А какой красивый город ночью! Городская бабушка — мое лучшее детство!
У меня обе бабушки были городскими. Папина мама жила в Минске, но мы туда редко приезжали, чаще ездили к маминой тёте - нашей любимой бабушке - в Ростов. У них был свой дом с садом и немецкой овчаркой Шельмой. В саду были мелкие, но очень вкусные абрикосы (три дерева, на каждом плоды разного вкуса), виноград (он созревал после нашего отъезда, в сентябре), шелковица, которую удобно было есть, забравшись на крышу сарайчика. После шелковицы у нас с братом были синими не только рот и руки, но и живот. Вечером поливали сад из шланга, заливая норы медведок водой. Я медведок боялась, потому что как-то одна меня укусила. Потом Шельму отпускали с цепи, мы играли с ней в прятки. Интересно, почему она нас очень быстро находила? Последний раз я была в Ростове, когда мне было 14 лет. А потом дедушка умер, жизнь резко изменилась
«Когда наконец дождался друзей»
- Я обожала время сенокоса. У нас их было два: первый — в горах, второй — уже на болоте. В горах было просто в кайф: едешь в тележке трактора, на часах около 8 утра, легкий ветерок обдувает. На улице еще всего +25–27. На месте уже ждет скошенное сено (косили трактором, ибо там около 5 га). В мои обязанности входило переворачивать вилами еще не высохшую траву. Идешь себе: солнышко светит, птички поют, стрекочут насекомые, переворачиваешь пушинки травы... кайф.
К обеду наступает особая жара, где-то +40. К этому времени братья уже успевали сделать пару рейсов с сеном домой. Мы собираем в телегу сено еще на один рейс, и вот тут самая вишенка: проезжая мимо поливного канала, останавливаемся и идем купаться!
Вы даже представить себе не можете, каково это — в такую жару окунуться в канал с горной ледяной водой! А еще знать, что тебя всегда страхуют братья и нет ни единого шанса уплыть вниз по течению! А по приезде домой нас уже ждала отваренная тетей молодая картошка, салат из огурчиков и редиски с домашними сливками и, конечно же, домашний хлеб из печи!
- Как-то раз я выиграла лагерную олимпиаду по шашкам! Заняла первое место. Причем свою победную партию помню до сих пор.
Моим соперником был мальчик из другого отряда. Ему подсказывали друзья. Мне было чертовски обидно: я звала судей и говорила, что у нас тут коллективная игра. Взрослые немного пожурили мальчиков и удалились по делам. И вот он, тот самый ход! Мой соперник долго думал над ним, и его друг посоветовал ему один вариант. Они долго колебались. А я в какой-то момент увидела, что если он сходит так, как ему советуют, то я съем аж четыре шашки! Этого ребята не видели. А я — да. У меня все тряслось внутри и стоило огромных усилий не подать виду. И вот — решающий ход сделан! Мой соперник послушал товарищей и сходил своей шашкой. Я съедаю четыре штуки — партия выиграна, я чемпион! Ух, это был такой восторг, такая победа!
- Когда мне исполнилось 7 лет, мы снимали дачу в деревне. На участке, где много лет назад копали пруд, образовалась гора. Она казалась огромной! Горка заросла мелкими осинами и березами, под которыми даже находили грибы. С одной стороны горки были вырублены ступени, так что виднелись слои глины. Наверху, уж не помню зачем, — яма. В нее вечно падали жуки. Нравилось стоять на вершине и наблюдать, как работает техника в полях. Комбайны точно были, и много! Интересно было отмечать, как меняется количество желтых листьев на осине. Чем больше — тем лучше, ведь в городе ждет красный портфель со слоненком!
«Это фото навевает воспоминания о детстве в деревне. Летом на каникулах утром умываешься на улице у такого умывальника, и весь веселый день впереди»
- В 1993 году я отдыхал в детском лагере. Тогда все фанатели от диснеевских мультсериалов «Утиные истории» и «Чип и Дейл спешат на помощь». А я как раз очень хорошо умел рисовать дядю Скруджа, Дональда Дака и других уток. Ребята из лагеря меня постоянно просили их нарисовать, а поскольку спрос превышал предложение, мне начали предлагать жвачки, вкладыши и всякие другие детские ценности. Помню, за пару «Сникерсов» я даже нарисовал трехстраничный комикс. А еще по вечерам нас водили в актовый зал, где показывали фильмы. Тогда я впервые посмотрел «Терминатор», «Дорогая, я уменьшил детей» и прочие. Хорошо было!
«Наверное, у каждого был момент, когда едешь вечером с речки, за рулем довольный дед или батя. Вы накупались, а может, даже варили уху на костре. А впереди все лето»
- У меня дача — одно из любимых воспоминаний. После дачных работ мы варили на огне в котелке лапшу. Она так прикольно булькала. Затем мы с бабушкой и дедушкой садились есть. Обязательно — вареные яйца и сладкий чай в металлической кружке. А до этого я уже успела «поплавать» в железной бочке.
- В детстве у нас каждое лето было занятие. Кто-то из взрослых прятал разорванную на бумажки карту местности. Мы, дети, должны были найти их и сложить, чтобы пройти по нарисованному пути. В конце тот, кто первым добегал до последнего пункта, получал приз. Это были игрушки, конфеты, печенье и так далее. Так как всего этого было много, деньги каждый просил у своих родителей. Причем игры эти были большие и затяжные — от трех дней до недели. Прятать можно было везде: на деревьях, в гаражах... Было круто!
- Всю жизнь живу в городе, но в детстве на все лето меня всегда увозили на дачу. И вот что странно: когда вспоминаю детство, вообще не помню ни школу, ни город, ни то, что со мной происходило в городе. Зато с дачи в памяти всплывают яркие картины и природы, и ребят, и нашего уютного зеленого домика среди сосен. Так хорошо, как в этом месте, мне нигде и никогда больше не было. И даже сейчас — стоит приехать туда на выходные, как настроение сразу взлетает до небес.
- В детстве каждое лето ездили на турбазу. Природа, речка, лес, друзья. Мы ловили огромную саранчу, июньских жуков, толстых розовых гусениц, давали им имена, носили с собой в бутылках с травой... Лазали по заброшенным каменоломням и пещерам. В семь утра вставали с дедом, чтобы пойти за грибами. С тех пор я знаю каждый гриб. Бывало, дед уходил на ночь к реке рыбачить. И наутро, когда мы спускались к пляжу, можно было услышать его ворчание из кустов.
- В детстве и подростковом возрасте я проводила лето на даче с дедушкой и бабушкой, а мама приезжала только на выходные. До сих пор помню тот самый любимый момент в пятницу вечером, когда открывалась калитка и появлялась мама! Она обязательно привозила сладости, купленные в электричке орешки в кокосовой оболочке, свежие фрукты и, конечно же, журнал «Молоток», который я ждала больше всего и всю следующую неделю зачитывала до дыр.