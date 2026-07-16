20+ летних зарисовок, которые наполнены маленькими радостями, как арбуз семечками

Лето пролетает быстро, но именно оно оставляет на коже ласковый загар, а в памяти — самые яркие моменты. Иногда спелая черешня в саду у бабушки, внезапный пломбир в сельпо или ленивый день на море приносят больше счастья, чем планирование сложного путешествия. Каждая история и фото из нашей июльской подборки — это привет из трех жарких месяцев, где светит теплое солнце, а долгожданный отпуск чувствуется в каждой мелочи. В этих простых зарисовках — море позитива и душевной радости от самых привычных вещей, которые понятны и близки каждому.

«Лето. Собираю янтарь ведрами в Калининградской области»

Хочешь, вышлю тебе в помощь лопату, которой деньги гребу? © amtsever / Pikabu

«Сделал летнее фото своего кота. Потребовалось время и широкоугольный объектив, но снимок того стоил на все 100%!»

Летнее приключение, которое останется в памяти навсегда

Однажды познакомилась на улице с парнем, разговорились, и он предложил немного прогуляться. Погода была клевая, настроение тоже, тем более, что он пообещал сводить меня в место, которое я никогда в своей жизни не забуду. И не обманул! Шли, разговаривали, а я про себя пыталась угадать: поведет он меня в ресторан или еще куда? Вдруг он свернул в частный сектор, и мы пришли во двор к его бабушке, где росла черешня. Это было лучше ресторана, и я действительно запомню это на всю жизнь! © Карамель / VK Кошачья прислуга только что а могло быть и загородное кладбище... Ответить

Солнечный денек на бабушкиной кухне

© Opentutel / Reddit Маловато будет только что Где лук, пророщенный в стакане, я спрашиваю? Где чайный гриб? Где мое детство, когда на почти такой же кухне бабуля пекла самые вкусные в мире пирожки... Ответить

Я просто хочу проснуться, услышать, как бабуля готовит завтрак, ввалиться на кухню в тапочках и пижаме и обнять ее... © Nondescriptish / Reddit

Говорят, увидеть двойную радугу — это к удаче. Посмотрели? Теперь ваше лето будет удачным!

ADME Рустэм Серазитдинов только что В этом году с младшей внучкой видели такую Ответить

Лето — это не только пение птиц, но и звуки мотоциклов. Хорошо, когда их владельцы думают об окружающих

Пару лет назад заехал я в город Синявино. Остановился возле магазина. Жена пошла за покупками, а я присел на скамейке с дочкой на руках — ей годик был. Ем мороженое, лето, самый зной, дочка заснула на моих коленях. Выходит из магазина байкер, мужик лет за 40. Смотрит на меня, потом подходит и говорит:

— У меня двигатель очень громкий. Я отъеду немного, чтобы не разбудить ребенка, но все равно может быть громко, так что не обессудь, брат.

Я поблагодарил. Он отогнал байк метров на 50, запустился — действительно громко было, но дочка не проснулась. Хороший мужик! © HAPPY.BILLIONAIR / Pikabu Светлана БМВ только что Ну, не все байкеры хамы, также как и не все хамы - байкеры. Ответить

В этом фото прекрасно все. И сразу с головой окунаешься в июльскую жару, где раскаленный асфальт, разноцветье мальвы и уютная прохлада деревенского дома

Просто летний день на море: приятная прохлада волн, мокрые волосы и ласковое солнце, которое оставляет на теле свои следы в виде загара

Порой люди даже лучше, чем мы о них думаем

Летом пришлось срочно уехать, оставила ключи соседке по даче. Приезжаю, а на моей веранде все Танино семейство, на столе — пир горой: пироги, варенье. Я аж дар речи потеряла от такой наглости! А соседка глянула на меня и заявила: «Ой, а мы думали устроить тебе сюрприз к приезду и стол накрыть. Но пицца еще в духовке. Так что проходи пока, мой руки, садись за стол!» Пироги были с клубникой и смородиной с моего огорода, а остальное, конечно, дело рук Тани. В итоге мы хорошо посидели с пирогами и домашней пиццей, проболтали до самой ночи, и этот спонтанный ужин стал началом нашей большой и крепкой дружбы. ADME Лариса Свечникова только что Отмазалась😅 Ответить

«Этим летом впервые удалось поймать молнию в кадре! Мой внутренний ребенок просто ликует. Порадуйтесь и вы»

А из нашего окна попа гусика видна!

«Землянику собирали и травы. Было здорово и вкусно. Сушим на чай зимой»

Детское счастье самое яркое

Все детство жила с бабушкой в частном доме. Каждый мой день рождения (а он в конце июля) я просыпалась утром, а у кровати на столе стоял букет лилий из сада и первый за это лето арбуз. Вся семья ждала мой день рождения, чтобы попробовать первый арбуз в году и создать праздник для меня! Только сейчас, когда я живу не с бабушкой, понимаю, как она меня любит. В свой день рождения просыпаюсь, вспоминаю про лилии и арбуз, а бабушка звонит ранним утром, чтобы первой поздравить меня со слезами в голосе. © Подслушано / Ideer Jrmjayay только что Вот тут запятую бы после "поздравить меня", а то получается, что все поздравляют со слезами. Ответить

Летний пикничок — это не обязательно шашлыки и огурчики. Иногда все выглядит совсем иначе, но ничуть не хуже

«Подъехали к маленькому прудику на великах отдохнуть от жары. Лебедь требовал от нас то ли хлеба, то ли зрелищ, то ли уйти с его территории. Потом успокоился»

Устоять и не покататься на таких качелях с видом на Дон не могут даже тетеньки под 40! Вот бы в каждом дворе такие стояли...

Про самый вкусный пломбир в жизни

Лето. Жара. Нам с сестрой лет по 7–8. Заходим в сельпо за хлебом, вечно хмурая продавщица копошится у холодильника. Ну, мы говорим, мол, здрасьте, нам батон. Она молча протягивает хлеб и еще два пломбира. Мы аж опешили! И тут внезапно я вижу, что продавщица сегодня вовсе не хмурая, она улыбается и сияет, как медный таз! И говорит: «Ребятки, держите! У меня нынче внук родился. Угощаю!» Вот это был подарок! Самое вкусное мороженое в моей жизни — внезапное, бесплатное, от души. Любимое мое летнее воспоминание на все времена. ADME Маловато будет только что А нас сосед так однажды вишней угостил. Ну, как угостил. Позвал нас к себе в сад, говорит, внуки в этом году не приедут, а вишни море. Ешьте сколько хотите! Ох, это были сладкие денечки!...Дядя Саша, до сих пор вспоминаю. Ответить

Незабываемый вкус лета: арбуз, ягоды со своего огорода

«Летнее автопутешествие, фото дочек на озере»

Наверное, почти у каждого из нас есть такое воспоминание?

Я у бабушки, лето. Солнце заливает всю комнату. Недавно проснулась, а ребята уже зовут гулять. И я знаю, что меня ждут на кухне самые вкусные блины с вареньем, я поем и убегу гулять, а впереди целый день, целое лето, целая жизнь... © testershmester / Pikabu

«У меня сегодня именины. Сын в бабушкином саду собрал букет. Я считаю, очень красиво, а, главное, от души!»

ADME Надежда Лобова только что С именинами Вас! Очень красивый букет! Ответить

Когда даже коза летом на море, а ты еще нет!