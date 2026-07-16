15 историй от кондитеров, у которых в каждом торте — не только нежный крем, но и капелька доброты

Неправильное поведение кондитера. Нужно, во-первых, вести таблицу с заказами и ставить напоминания. Тогда в ситуации, когда "нет времени на обдумывание", можно будет сразу свериться и понять, нужно ли прямо сейчас что-то делать. Безотказная девушка запаниковала и бросилась выполнять спонтанные хотелки заказчика, который не уважает ее время. Хорошо, что она была свободна, а если бы нет? Оставить все остальные заказы в пользу этого?

Короче говоря, надо было удостовериться, что заказ точно завтрашний, и спокойно ответить заказчику: "Сегодня нет возможности для встречи, заберете заказ в условленный день".