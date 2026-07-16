15 историй от кондитеров, у которых в каждом торте — не только нежный крем, но и капелька доброты
Порой кондитеры ухватывают порцию ярких впечатлений от своих клиентов. Ведь иногда покупатели, заказывая торт на день рождения или любой другой праздник, спрашивают или выдают кондитерам такое, что диву даешься. А иногда непредвиденные повороты от клиентов могут поджидать кондитеров уже после заказа торта. Тем не менее, большинству покупателей десерты приносят только маленькие радости и самые теплые эмоции.
- Заказали 3 кг торта для семейного чаепития. Отдаю заказ, на весах 3,1 кг. Наутро звонок: «Девушка, вы нас обвесили! Требую вернуть деньги!» Спрашиваю: «Взвешивали торт сразу же после получения?» А он выдает: «Да причем тут это? Мы вчера вшестером сели с семьей, отрезали ровно половину и съели. А сегодня утром я решил проверить вашу честность, положил оставшуюся половину на кухонные весы, а там 1,4 килограмма вместо 1,5! Вы что, думали, я считать не умею?»
- Делаем торты на заказ. Обычно их заказывают на дни рождения. Сегодня позвонила девушка, заказала торт и спросила: «Делаете ли вы скидки ко дню рождения?» Я ответила, что торты именно к этому празднику всегда и заказывают, поэтому наш прайс актуален. Она отменила заказ. Кондитеры, а вы делаете скидки заказчикам ко дню рождения?
А что, серьёзно, только на ДР торты кушают?
А гендерные вечеринки? А свадьбы? А просто потому что хочется - вот те самые бенто-торты на 1 особу?
Я сегодня за хлебом зашла, а там в витрине - тортик. Сезонный, с малиновой прослойкой. Чуть было не взяла, но очередь была минут на 15, решила, что не так уж мне хлеб и нужен. Может, завтра куплю. Просто так, без ДР.
Какой торт получился у непрофессионального кондитера! Внутри ванильный бисквит, крем из творожного сыра, а начинка из лесной черники и брусники
- Недавно заказчик мне пишет: «Мы будем через 5 минут. Сможете вынести заказ? Чуть раньше подъехали, забыли заранее предупредить». А я в это время только вышла из дома и направлялась в магазин через дорогу. Вообще в голове не было мыслей о запланированных заказах на этот день. И тут у меня сразу мысли: «Как же я могла забыть об этом заказе? Почему думала, что завтра?» Но времени на обдумывания не было. Я просто сказала заказчице: «Вынесу через 10-15 минут. Подождите, пожалуйста». В заказе были моти, которые у меня всегда готовы, но их нужно было задекорировать. Это был мой рекорд по сборке, я поняла, насколько быстро я могу все делать, когда горит. И знаете что? Позже я перечитала нашу переписку, чтобы понять, что было не так. Оказалось, что она действительно заказала на другой день! Я не стала ей потом ничего писать. Главное, что все решилось без дополнительных сложностей и проблем.
Неправильное поведение кондитера. Нужно, во-первых, вести таблицу с заказами и ставить напоминания. Тогда в ситуации, когда "нет времени на обдумывание", можно будет сразу свериться и понять, нужно ли прямо сейчас что-то делать. Безотказная девушка запаниковала и бросилась выполнять спонтанные хотелки заказчика, который не уважает ее время. Хорошо, что она была свободна, а если бы нет? Оставить все остальные заказы в пользу этого?
Короче говоря, надо было удостовериться, что заказ точно завтрашний, и спокойно ответить заказчику: "Сегодня нет возможности для встречи, заберете заказ в условленный день".
- На днях рассказала знакомая, которая профессионально занимается выпечкой тортов на заказ. У нее своя частная пекарня, номер телефона забит в поисковой системе интернета (это важно!). В свободное время она таксует. Далее рассказ с ее слов от первого лица.
Приезжаю на заказ. Клиент долгое время не выходит. Звоню, чтобы уточнить, поедет ли он. Несколько раз сбрасывают. Сообщаю в рацию диспетчеру, что клиент не выходит и трубку не берет. Диспетчер дозванивается клиентке. Она выходит, садится в машину, называет адрес. Потом спрашивает:
— Это вы мне звонили?
— Да, хотела узнать, поедете ли вы.
— Блин. У меня ваш номер определился как «Катерина, торты на заказ». Я уж думала, что по ошибке заказала торт, поэтому просто решила не брать трубку.
Сразу вопрос: как можно случайно заказать торт? Но в оригинале истории объяснение есть.
Муж попросил жену-кондитера сделать для него торт на день рождения. Она сделала его сразу с ценником
- Девушка заказала у меня торт без сахара. Не с сахзамом, а прям пресный. Я предлагала разные варианты, но она настаивала. Приехала забирать сама и попросила в последний момент добавить надпись — о, как же я ржала, зато все стало понятно. Оказывается, ей этот торт нужен был для мужа, с которым она недавно поругалась. А надпись была следующая: «Вкус твоей любви».
Так-то можно было вместо сахара соль попросить использовать. Было бы еще круче
- Заказали свадебный торт на 5 кг на 31 мая. Заказ обсуждали 29-30 апреля и после обсуждения всех деталей я сбросила заказчику свое стандартное сообщение: «Для оформления заказа прошу внести предоплату в размере ... руб. Предоплату следует осуществить до 5 мая включительно». Мне ответили так: «Хорошо! Я оплачу, когда мне поступят деньги на счет». 6 мая напоминаю о предоплате. Мне ответили, что они помнят. 15 мая я вновь решила напомнить о заказе. Поступил ответ: «В ваших услугах не нуждаемся. Спасибо за понимание!» Интересно, если бы я не напомнила о себе, они бы так и не соизволили мне написать?
- Пеку на заказ. Недавно раздается звонок, заказывают торт:
— Губку Сыр хотим, ребенок любит.
Я подвисаю, потом переспрашиваю:
— Губку Боб? Из мультфильма который?
— Да! Губку Сыр, он же ведь Сыр?
Пыталась объяснять про морские губки, все дела. Но меня переубедили. Сыр так сыр.
Мужчина решил порадовать любимую, сделав для нее торт. В начинке много арахиса, карамели, шоколада, а состоит он из коржей как для классического медовика
- Меня выбивает из колеи, когда вовремя не забирают заказ. Только вот вчера было. Договорились с клиентом, что торт заберут в 10.30, так как им нужно было увести его до обеда. В 11.30 мне нужно было отойти. Я писала, звонила заказчику, но он не выходил на связь. В итоге, я уехала, к двум часам вернулась домой. И тут, о чудо, клиент объявился к трем часам! Забрал свой торт. А еще раздражает, когда люди три дня выбирают начинку, оформление торта, ты пишешь им стоимость и после этого они сливаются, будто ни о чем и не спрашивали.
- Работаю кондитером. Был очень интересный заказ, требующий идеально гладкой поверхности глазури с рисунком. Чтобы уж точно ничего с поверхностью не случилось упаковалась по максимуму: волосы сначала в косу, потом в шишку и под шапочку, рукава подвернула, надела маску на пол-лица. Работа идет. И тут, в самый последний момент, когда уже казалось, что цель достигнута, на поверхность падает ресница!
- Заказали «Графские развалины». Вечером звонок: «Безвкусный торт! Гости кривились! Сейчас пришлю доказательство, что он несъедобный!» Я в недоумении, думаю, что там могло пойти не так, ведь торт был идеальным! И тут она скидывает «доказательство»: пустая подложка, а по центру гордо оставленный один малюсенький кусочек размером с наперсток. Подпись: «Вот, смотрите, даже доесть не смогли!» Не смогли доесть, оставив ровно один наперсток из полутора килограммов. Я поблагодарила за исчерпывающее доказательство.
Это первый бенто-тортик кондитера. Какая же красота получилась с первой же попытки!
- Работала кондитером. Один клиент взял пирог «Пани Валевская». Он состоит из песочной основы, конфитюра и безе. Печется на протяжении часа на 100 градусах. Потом все это склеивается заварным кремом. Пирог вышел на 1,5 кг. Приносит его обратно, говорит, мол, сухой, верните деньги. И приносит 50 гр пирога. Вернула деньги за 50 гр. А он такой: «Так не пойдет. Верните за 1,5 кг!» Ага, конечно!
- Испекла свой первый торт на заказ. Все шло как-то не так: руки дрожат, крем жидкий, коржи кривые, глаз дергается, на кухне бардак. Отвезла его заказчице с мыслью: «Это в первый и в последний раз». Два дня тишины, думаю, ну все, конец. И тут прилетает сообщение: «Это был лучший торт в моей жизни. Сможешь сделать еще три на воскресенье?» А я ведь реально думала, что ничего не умею, что у других все получается, а у меня нет. Оказалось, просто надо было сделать.
Значит, торт был реально вкусный.
Я вот в многообразии покупных и заказных топтов так и не могу найти тот самый, "бабушкин" бисквит с масляно-сгущеночным кремом. Через один - со сливками, причем даже если указано "натуральные", всё равно добавка растительных есть - организмус мой оперативно "отправляет отзыв" неизгладимой изжогой.
- У меня был случай, когда моя приятельница решила, что я ее дочери на свадьбу испеку «свадебный торт» за бесплатно, а продукты она мне даст. Но сначала она не хотела говорить, что это для ее дочери и про то, что дочь выходит замуж. Мы так поняли, чтобы на свадьбу не звать. Когда я отказалась, сославшись, на то, что работаю допоздна, а ночами печь не буду, она обиделась.
Что находится в голове этих людей? Любой труд должен быть оплачен. А тем более квалифицированный. Наверное, там у них маргарин. 🤔
Этот тортик автор сделала для своей сестры на Новый год. Кстати, шишки на нем съедобные
- Была у меня одна интересная клиентка. Привезла остатки торта и поставила коробку на землю. Декор они съели, в подарок от меня было 500 г торта. Коробку и подложку, естественно, нельзя больше использовать. Поэтому я отняла стоимость подарочных 500 г, коробки, подложки, декора и вернула деньги за оставшиеся 500 г торта. Что-то она осталась недовольна. Интересно, почему же...
- Заказали торт «Сникерс» с соленой карамелью и арахисом. На следующий день заказчица пишет: «Ваш торт — камень! Орехи жесткие, коржи дубовые. Верните деньги!» Я оцепенела. Пишу: «Пришлите фото торта в разрезе». Открываю фото и замираю, там абсолютно чистая подложка и пара сиротливых крошек бисквита на заднем фоне. Спрашиваю: «А где сам торт-то?» Ответ был гениальным: «Ну мы же за него деньги заплатили! Пришлось страдать, запивать чаем, но доедать. Не выбрасывать же!» Деньги я, естественно, не вернула, но эту «героическую» семью теперь вспоминаю со смехом.
Очень уважаю людей, которые умеют печь. Во-первых, потому что сама не умею ничего сложнее шарлотки. Во-вторых, это большой труд, сделать и вкусно и красиво одновременно
Работа кондитера — это не только про идеально гладкую глазурь и правильно собранные коржи. Это еще и про людей, с которыми приходится иметь дело каждый день. За каждым заказом стоит своя маленькая история: забавное недоразумение или трогательная благодарность. И пусть отдельные клиенты порой доводят до нервного смеха своими «доказательствами несъедобности» пустых подложек и требованиями вернуть деньги за съеденный до последней крошки торт, именно такие моменты и превращают будни кондитеров в настоящий комедийный сериал.
Комментарии
Хорошая статья. Ещё раз убедилась, что не стоит мне подрабатывать кейтерингом, и особенно выпечкой. Самое интересное, что когда люди покупают что-то в магазине, то не требуют вернуть деньги за "невкусное кушание". А когда платят за то, что сами хотели и заказали, то масса претензий.