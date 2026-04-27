18 пекарей и кондитеров, чьи шедевры согревают не только желудок, но и душу

Я была со стороны прилавка. Каждый вечер ко мне в пекарню приходила женщина с корги, покупала кофе и булочку. В один такой вечер открывается дверь, заходит пес, я ему «Добрый вечер, Икарус!» Следом заходит незнакомый мужчина и возмущенно Икарусу: «Так вот как твоя мать меня со здоровым питанием поддерживает!»

Упс... Говорю, что впервые вижу этого пса...

А пес, тем временем, хвостом машет, как вентилятором, ждет, пока я выйду из-за прилавка ему за ушком почесать. Ну никакой секретности.

«Да ладно, — говорит хозяин, — если бы я ему дверь к вам не открыл, он бы подкоп сделал.»

В общем, сдал хозяйку с потрохами. Пришлось мужу одному на диете сидеть. Сам потом к нам приходил за бездрожжевым хлебом и булочками для жены.

Вместе с Икарусом, куда без него...