18 пекарей и кондитеров, чьи шедевры согревают не только желудок, но и душу
Испечь торт так, чтобы он был не просто вкусным, но и приятным глазу — задача непростая. Чтобы получить идеальный результат, нужно не только приложить умения, но и отдать работе часть своей души. В этой подборке — истории и фото именно от таких мастеров своего сладкого дела.
«Мне написала девушка с просьбой сделать торт по рисунку 6-летнего ребенка»
«Честно говоря, думала я не долго — сразу согласилась, ведь задумка очень крутая! Ярусный торт я делала впервые, а мастичные фигурки только учусь лепить. Да, я знаю, что работа не идеальна, но с учетом того, что это мой первый торт в таком формате — я собой довольна».
Семейные коммуникации
- Работаю кондитером, делаю торты на заказ. Однажды звонит мужик, говорит хочу торт для жены на годовщину, она любит розы и шоколад. Я говорю окей, сделаем. Он говорит: «И напишите пожалуйста „Машенька, прости, что я дурак“». Я говорю: «Прямо так написать?» Он говорит: «Прямо так. Она поймет». Я написала. Через неделю он звонит снова. Говорит торт был отличный. Я говорю: «Помогло?» Он говорит: «С тортом — да. Теперь надо чтобы вы написали кое-что на пироге для тещи». Я говорю: «Что написать?» Пауза. «И кто теперь лох, Тамара Степановна?».
«Я не кондитер, а просто любитель иногда заморочиться. Делала для дяди месяц назад. Местами косяково, но с искренней любовью».
«Яблоки? Нет, пирожные!»
Верните деньги!
- Заказали мне свадебный торт. Большой, четырехъярусный, со сложным декором. Некоторую часть украшений нужно было добавить уже в ресторане, с ними бы я торт не довезла. Все получилось отлично, торт выглядел как на картинке, я уехала. А вечером мне звонит мать невесты и кричит в трубку, что я обязана вернуть деньги за торт. Меня затрясло, спрашиваю, что случилось, может, невкусный был. Оказалось, что когда его выносили, официант споткнулся и уронил десерт на пол. Я сказала, что моей вины в этом нет, на что получила ответ: «Ну мы же его не попробовали!» Занавес. Деньги, конечно же, я не вернула.
«Сделала пирог с портретом Аслана. Я испекла его для знакомой пары, которая назвала своего ребенка точно так же»
«Торт с букетом подсолнухов. Вдохновлено Ван Гогом»
Сила привычки
Я была со стороны прилавка. Каждый вечер ко мне в пекарню приходила женщина с корги, покупала кофе и булочку. В один такой вечер открывается дверь, заходит пес, я ему «Добрый вечер, Икарус!» Следом заходит незнакомый мужчина и возмущенно Икарусу: «Так вот как твоя мать меня со здоровым питанием поддерживает!»
Упс... Говорю, что впервые вижу этого пса...
А пес, тем временем, хвостом машет, как вентилятором, ждет, пока я выйду из-за прилавка ему за ушком почесать. Ну никакой секретности.
«Да ладно, — говорит хозяин, — если бы я ему дверь к вам не открыл, он бы подкоп сделал.»
В общем, сдал хозяйку с потрохами. Пришлось мужу одному на диете сидеть. Сам потом к нам приходил за бездрожжевым хлебом и булочками для жены.
Вместе с Икарусом, куда без него...
Корги Икарус. Длинный, рыжий, толстенький.
С чувством юмора у хозяйки всё норм, ну а я от смеха никак не проикаюсь...
«Мой торт не победил в нашем дружеском соревновании, но я все равно должна его показать!»
«Букет из 19 кексов, украшенный яркими тюльпанами»
«Каждый год на мой день рождения мы с друзьями делаем торты странной формы, этот — на 40-летие. Коржи с фисташковым вкусом, шоколад для моделирования и рисовая бумага»
Торт в виде шахматной доски. Перед тем, как его съесть, была сыграна настоящая партия. Фигурки сделаны из шоколада, и, хоть я и не люблю с ним работать, все получилось прекрасно"
Моя 5-летняя дочь попросила испечь ей торт на день рождения в виде тигра Дерпи. Она не была в восторге от результата, но я все равно считаю, что торт прекрасен"
Какой огромный. Я кстати на 10 летние дочери тоже заморочилась, заказала огромный наполеон с ягодами (в декабре!), по урагану моталась его забрать. А она даже не стала пробовать(( гости ели, а она нет. В следующий раз - только из ближайшей кондитерской, никаких больше вложений))
«Я испекла этот торт на день рождения моей подруги. Эту идею она принесла мне несколько лет назад. Оформление — масляный крем и мастика»
Наконец-то я испекла торт, который полностью удался. Раньше мои бисквиты всегда подгорали"
«Я — 52-летний мужчина, который увлекся выпечкой в прошлом феврале. На выходных мне довелось сделать свадебный торт для своих друзей. Я, конечно, не люблю хвастаться, но по-настоящему горжусь своей первой масштабной работой»
«Три тортика в виде капусты. Я покрывала настоящие листья шоколадом, давала ему застыть, а потом собирала из них торты»
Ну хоть не цветная, из такой можно салатик нарубать, особенно из красной.
«Торт к 100-летию Музея искусств в Сан-Диего. Его размеры примерно 180×30 см, а вес около 45 кг. Только на покрытие ушло 8 кг сливочного масла»
А вы печете торты для своей семьи, или, может, на заказ? Поделитесь своими кулинарными шедеврами в комментариях.
