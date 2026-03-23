16 примеров того, что переезд — это не только коробки и стресс, но и начало увлекательного приключения — 23.03.2026
Истории
5 часов назад
Многие думают, что самое сложное в переезде — это собрать вещи и окончательно покинуть старое место. Но на самом деле все только начинается. Новое жилье всегда полно неизвестности: какие окажутся соседи, в каком состоянии квартира и не оставили ли прежние хозяева неожиданных «сюрпризов».
- В новой квартире остался только старый шкаф. В первую же ночь мы подскочили от громкого скрежета за его дверцами. Муж на цыпочках подошёл к нему и резко открыл. В ту же секунду с воплем на него вылетела пушистая тень. Мы в ужасе отпрянули, включили свет и замерли: на ковре сидел перепуганный кот. Оказалось, бывший хозяин просто оставил его внутри. Мы, конечно, оставили котейку себе — теперь этот «монстр из шкафа» наш самый любимый член семьи.
- За границей живу. Недавно переехал в новую квартиру. По иронии судьбы, мой новый сосед по площадке — мой соотечественник. Мы пообщались и решили пожарить шашлык — чтобы было весело, с гитарой и компанией. В итоге пожарили шашлык у него на балконе, пригласили всех соседей к нему, я играл на гитаре любимые песни. Поначалу наши соседи вовсе не понимали, что происходит, а потом им безумно понравилось. Сказали, что такой атмосферности и приятных ощущений на их вечеринках нет. Теперь просят повторить.
- Я нашла неделю назад немаленькую сумму денег. Она лежала на дне одной из коробок, неразобранных после переезда. Совсем не помню, как положила их туда, но сильно обрадовалась. Сразу пошла на шопинг — давно мечтала о кожаных сапожках и шубке. Остаток решила потратить на вечер с парнем в самом дорогом ресторане города. Мы ели устрицы, лобстера. Парня удивило, что я оплачиваю такой шик. Когда услышал, откуда деньги, — подавился. Это была его заначка на черный день.
«Мы обнаружили в своем доме целую тайную ванную комнату»
- Недавно зарегистрировалась в приложении для знакомств. И как-то пишет мне мужчина, ему 53. Собралась писать гневный ответ, ведь мне только 19! Открываю, значит, его сообщение, а там: «Светлана, здравствуйте! Извините за беспокойство, но у меня довольно странный вопрос... Я переехал по работе в другой город, и у меня здесь совершенно нет друзей. И вот сам вопрос: вашему отцу друг не нужен? На рыбалочку там сходить, в лес на шашлычки съездить? Если откажете — я все пойму. Просто мужики на работе такие молодые, им такие хобби не интересны... Решил попробовать здесь найти друзей. Буду благодарен за ответ!» И знаете, я рассказала папе, и он сказал: «Ну вроде нормальный мужик! Пиши, что я согласен, и дай ему мой номер. Я как раз удочки хотел новые проверить».
- Переехал на новый район, только четвертый день, как заселился. Иду на работу, и тут из-за поворота на меня выходит миниатюрная девушка с кабаном приличных размеров на поводке. У нас завязался небольшой разговор, в котором она объяснила причину моего удивления. Кабанчик Кирюша — это мини-пиг, которого они купили. Но потом он как-то начал слишком резко расти. Они так привыкли к Кирюше, что решили его оставить. Все соседи уже давным-давно привыкли. Ну а я настроился на то, что буду слушать хрюканье из соседней квартиры каждый день, потому что первые дни думал, что мне мерещится. Хорошо, что хоть не очень громко и не приносит неудобств.
- Мама рассказывала мне историю. Когда ей было лет девять, у них в семье был кот. Из-за семейных обстоятельств им нужно было переехать из одной деревни в другую. Кота они оставили соседям, а сами отправились за 45 км в другой дом. Как же они с родителями удивились, когда увидели у дверей своего кота — худого, побитого, но довольного, потому что вернулся в семью. Никто так и не понял, как он преодолел этот путь, как прошел столько и нашел их, но кот заслуживал всех почестей. Видимо, у котов слишком хороший нюх и безграничная любовь.
«Переехали в новый дом. Увидел у этой полки подозрительный рычажок, нажал, а там это»
- Переехал в деревню, потому что устал от пыльного города. Работаю из дома, так что в планах был аккуратный дом с газончиком и плодовыми деревьями — и все, больше никаких заморочек. Посадил газонную траву, деревья — все хорошо. Но трава росла разная, а не только газонная, и я подумал: а не взять ли козу? Она будет пастись, травку кушать, еще и козье молоко будет — польза! Так и сделал. Потом посмотрел на цены и подумал: ох, яйца такие дорогие, своих курочек держать дешевле. Потом нагрянули проблемы с желудком — нужно диетическое питание. Завел еще и кролей... Очнулся уже тогда, когда из-за животных времени особо не хватало на основную работу. Уволился. Теперь зарабатываю продажей яиц и мяса — все официально, все проверено. Не совсем то, что я планировал, но я доволен.
- У меня была идеальная швабра. Такая, что в руку ложилась идеально. Но при переезде не влезла — пришлось оставить. Переехали. Выходим на балкон — стоит точно такая же. Мой парень только посмотрел и сказал: «Ну вот, твоя метла за тобой сама прилетела».
- Переезжали семьей с одной съемной квартиры в другую, только в новый город — за кучу км от прошлого. Я так нервничала, что забыла любимую игрушку дочери в прошлой квартире — вязаного еще моей бабушкой зайчика. Когда я сказала об этом мужу, он сразу выгрузил все вещи в новую квартиру, а сам заявил, что поедет обратно. Я предложила попросить хозяев квартиры выслать зайчика почтой, но муж был против. Говорил, что вдруг они не смогут сделать это быстро. И как наша доча будет несколько дней без любимой игрушки? Уехал — а через 12 часов, уставший, но счастливый, вернулся домой. И, конечно же, привез зайчика! Очень люблю своего мужчину за ласковое сердце и такую сильную любовь ко мне и к дочери.
«Вместе с новым домом нам достался запущенный бассейн. Нас ждал приятный сюрприз, когда мы его отмыли»
- Помню, как в школе надо мной многие смеялись — все из-за моей фамилии Клей. Рифм придумывали множество. В пятом классе мы с родителями переезжали, поэтому пришлось менять школу. В новой было уже лучше, пока я не узнала, что у меня в классе учится мальчик с фамилией Бумага. Как же много новых шуток появилось... И мы действительно «приклеились». Встречаемся уже шестой год. После свадьбы даже фамилию как-то жалко менять будет, ибо не хочется терять нашу «изюминку».
- До восемнадцати лет я жил в маленьком селе, где все друг друга знали, поэтому у нас было нормальным здороваться со всеми прохожими. Когда я переехал в большой город и поселился в центре, привычка никуда не делась, и я здоровался практически со всеми людьми, которых видел в радиусе километра от своего дома. Прошло лет десять — я все еще не сдался, но сдались люди. Теперь со мной здороваются первыми почти в любом уголке нашего города.
- Я очень люблю бабушкины пирожки — просто жить без них не могу. Но вот устроилась на работу в другом городе, пришлось переехать. С бабушкой теперь видимся редко, и она, переживая, что я останусь без пирожков, однажды ворвалась к нам в фирму — прямо в буфет! — и начала учить поварих, как правильно готовить. Две недели помогала на кухне, попутно внедряя в меню свои рецепты. В итоге ба так понравилась начальству, что ее взяли туда поваром, а меня сразу же повысили — под предлогом мотивации остаться.
Я всегда знала, что моя бабуля крутая, но чтобы настолько!
«Тетя переехала в новый дом, начали ремонт. Снимали слой старой краски, а под ним нас ждали эти фрески»
- Я студентка, учусь на дневном, а ночами работаю официанткой в кафе. Три месяца назад переехала из другого города и еще не успела найти друзей. А вчера у меня сломался зуб. Сходила к бесплатному стоматологу, но не помогло, а на частную клинику денег нет. И вот, работаю на смене, и ко мне подходят другие официанты и протягивают конверт. В нем — все наши общие чаевые за смену. Говорят: «Держи, малышка! Утром сразу же сходи и вылечи свой зуб!» Я даже расплакалась от такой доброты. Ко мне еще никто и никогда не был так добр и заботлив.
- Сестра купила квартиру в старом доме, зато в центре города. Квартира была убитая, но ничего — в одной комнате она жила, а в остальных шел ремонт. И вот однажды она приходит вечером домой, а в квартире кто-то разговаривает. Посмотрела — никого. От страха забилась в угол и написала знакомому, чтобы он пришел и разобрался. Оказалось, что раньше из ее квартиры можно было попасть к соседям через проем, который за ненадобностью потом закрыли шкафом. А соседи летом жили в деревне, а ближе к зиме вернулись — поэтому раньше она их и не слышала.
Елена Нннннн / Dzen
- Я переехала в Грецию, и меня выносит, что тут никто не разувается. Пришли поздравлять с рождением сына — в обуви, строители — тоже в обуви. В итоге я психанула и сказала мужу: «Штраф — 15 евро». Он стал разуваться. А потом свекровь взяла и тоже разулась — оставила обувь аж у калитки! А рабочие однажды несли стиральную машину и, не опуская ее, сняли обувь и зашли в дом.
krasivogradova
- Купили первое жилье — вторичку под ремонт в пятиэтажке. Не успели распаковать коробки, как в дверь постучала бабуля — божий одуванчик. Протягивает поднос с еще горячими пирожками и говорит: «Добро пожаловать. Ешьте пирожки, только если не будете делать ремонт — а то у меня все будет слышно. Если собираетесь делать ремонт, отдайте назад».
Похожее
15+ историй, где счастье прячется в простых вещах
16 человек, для которых сдача квартиры обернулась тем еще приключением
15+ случаев, когда интуиция сработала как в кино и оставила впечатлений на всю жизнь
19 историй из многоэтажек, где всегда есть место для любви и дружбы
16 живых историй, когда подруги отмочили такой номер, что никакой сценарист бы не додумался
18 историй с таким справедливым финалом, что аж на душе тепло становится
Истории
1 неделя назад
15 человек рассказали, как благодаря случайности в их жизнь заглянуло счастье
16 случаев на кассе и в торговых залах, после которых хочется и смеяться, и верить в добро
16 уморительных комиксов о том, как меняется стиль, когда тебе немножко за 40 — 20.03.2026
Интересное
3 дня назад
18 бабуль, которые доказали, что на пенсии жизнь только начинается
16 историй о новости, которая застала всех врасплох — в семье будет пополнение
20+ человек, для которых покупка жилья обернулась сюрпризом
Истории
2 недели назад